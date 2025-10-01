PrevBreak Trader EA – Akıllı Kopma (Breakout) Stratejisi

PrevBreak Trader EA, önceki mumun kırılma noktalarında stratejik girişleri otomatikleştirmek isteyen trader'lar için geliştirilmiş bir Expert Advisor (EA)dir. Fiyat hareketini destekleyici göstergelerle harmanlayarak tutarlı işlemler ve güçlü bir risk yönetimi sunar.

EA ayrıca yalnızca sinyal üretecek şekilde yapılandırılabilir, otomatik emir yürütmeden. Bu modda, grafik üzerinde net uyarılar sağlar ve işlemleri kendi giriş, stop loss ve take profit seviyelerinizle manuel olarak gerçekleştirmenize olanak tanır.

⚙️ İşlem Ayarları

Ayarlanabilir lot büyüklüğü – manuel belirleyin veya risk profilinize uyarlayın.

– manuel belirleyin veya risk profilinize uyarlayın. Günlük kazanç/zarar işlem limiti – aşırı işlemeyi önlemek için otomatik disiplin.

– aşırı işlemeyi önlemek için otomatik disiplin. Esnek Take Profit – volatiliteye göre minimum ve maksimum hedeflerin puan olarak ayarlanması.

– volatiliteye göre minimum ve maksimum hedeflerin puan olarak ayarlanması. Hedef Stop Loss – sermayenizi korumak için her zaman aktif.

📈 Kırılma Mantığı

EA, önceki mum’u izler ve hem yüksekte hem de düşükte kırılma noktalarını tespit eder. Sadece onay koşulları sağlandığında emir gönderilir. Bu, robotun seçici çalışmasını ve düşük öneme sahip zamanlarda işlem yapmamasını sağlar.

🔍 Akıllı Filtreler

Hızlı ve yavaş hareketli ortalamalar – piyasanın baskın yönünü belirler.

– piyasanın baskın yönünü belirler. HiLo göstergesi – trend onaylamada yardımcı olur.

🛡️ Gelişmiş Trailing Stop

Belirlenen minimum kazanç sağlandıktan sonra etkinleşir.

Fiyat ilerledikçe stop dinamik olarak ayarlanır.

Trailing mesafesi ve adım büyüklüğü özelleştirilebilir.

Trailing etkinleştirilmeden önce RSI ve ADX ile ek doğrulama yapılır; bu, kazanç potansiyelini artırır.

⏰ İşlem Saatleri Kontrolü

Girişler için belirli zaman aralıkları tanımlayın (başlangıç ve bitiş).

Belirlenen saatte tüm açık pozisyonları otomatik kapatma.

🚀 Farklılıklar

PrevBreak Trader EA sıradan bir breakout robotu değildir. Göstergelerle filtreleme ve önceki mum analizini birleştirerek daha seçici ve tutarlı girişler sağlamayı hedefler. Ayrıca yerleşik risk yönetimi, disiplin ve sermaye korunmasına katkı sağlar.

📋 Gereksinimler

Her enstrümanda çalışır (Forex, endeksler, emtialar).

Kısa ve orta vadeli zaman dilimleri için uygundur (M5, M15, H1).

Hızlı yürütme ve rekabetçi spread sunan bir broker önerilir.

💡 Nasıl Kullanılır

EA’yı MetaTrader 5 grafiğine ekleyin. Lot, risk, hedefler ve işlem saatleri gibi parametreleri ayarlayın. Davranışını görmek için demo hesapta çalıştırın. Doğrulama sonrası risk yönetiminize uygun şekilde gerçek hesapta kullanın.

Risk yönetimi, gelişmiş trailing stop ve sinyal kalitesini artıran doğrulama filtrelerine sahip güvenilir bir breakout EA arıyorsanız, PrevBreak Trader EA doğru seçimdir.