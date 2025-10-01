PrevBreak Trader

PrevBreak Trader EA – Akıllı Kopma (Breakout) Stratejisi

PrevBreak Trader EA, önceki mumun kırılma noktalarında stratejik girişleri otomatikleştirmek isteyen trader'lar için geliştirilmiş bir Expert Advisor (EA)dir. Fiyat hareketini destekleyici göstergelerle harmanlayarak tutarlı işlemler ve güçlü bir risk yönetimi sunar.

EA ayrıca yalnızca sinyal üretecek şekilde yapılandırılabilir, otomatik emir yürütmeden. Bu modda, grafik üzerinde net uyarılar sağlar ve işlemleri kendi giriş, stop loss ve take profit seviyelerinizle manuel olarak gerçekleştirmenize olanak tanır.

⚙️ İşlem Ayarları

  • Ayarlanabilir lot büyüklüğü – manuel belirleyin veya risk profilinize uyarlayın.
  • Günlük kazanç/zarar işlem limiti – aşırı işlemeyi önlemek için otomatik disiplin.
  • Esnek Take Profit – volatiliteye göre minimum ve maksimum hedeflerin puan olarak ayarlanması.
  • Hedef Stop Loss – sermayenizi korumak için her zaman aktif.

📈 Kırılma Mantığı

EA, önceki mum’u izler ve hem yüksekte hem de düşükte kırılma noktalarını tespit eder. Sadece onay koşulları sağlandığında emir gönderilir. Bu, robotun seçici çalışmasını ve düşük öneme sahip zamanlarda işlem yapmamasını sağlar.

🔍 Akıllı Filtreler

  • Hızlı ve yavaş hareketli ortalamalar – piyasanın baskın yönünü belirler.
  • HiLo göstergesi – trend onaylamada yardımcı olur.

🛡️ Gelişmiş Trailing Stop

  • Belirlenen minimum kazanç sağlandıktan sonra etkinleşir.
  • Fiyat ilerledikçe stop dinamik olarak ayarlanır.
  • Trailing mesafesi ve adım büyüklüğü özelleştirilebilir.
  • Trailing etkinleştirilmeden önce RSI ve ADX ile ek doğrulama yapılır; bu, kazanç potansiyelini artırır.

⏰ İşlem Saatleri Kontrolü

  • Girişler için belirli zaman aralıkları tanımlayın (başlangıç ve bitiş).
  • Belirlenen saatte tüm açık pozisyonları otomatik kapatma.

🚀 Farklılıklar

PrevBreak Trader EA sıradan bir breakout robotu değildir. Göstergelerle filtreleme ve önceki mum analizini birleştirerek daha seçici ve tutarlı girişler sağlamayı hedefler. Ayrıca yerleşik risk yönetimi, disiplin ve sermaye korunmasına katkı sağlar.

📋 Gereksinimler

  • Her enstrümanda çalışır (Forex, endeksler, emtialar).
  • Kısa ve orta vadeli zaman dilimleri için uygundur (M5, M15, H1).
  • Hızlı yürütme ve rekabetçi spread sunan bir broker önerilir.

💡 Nasıl Kullanılır

  1. EA’yı MetaTrader 5 grafiğine ekleyin.
  2. Lot, risk, hedefler ve işlem saatleri gibi parametreleri ayarlayın.
  3. Davranışını görmek için demo hesapta çalıştırın.
  4. Doğrulama sonrası risk yönetiminize uygun şekilde gerçek hesapta kullanın.

Risk yönetimi, gelişmiş trailing stop ve sinyal kalitesini artıran doğrulama filtrelerine sahip güvenilir bir breakout EA arıyorsanız, PrevBreak Trader EA doğru seçimdir.

Yazarın diğer ürünleri
Daily HighLow Breakout EA
Fabio Conrado Ortolan
Uzman Danışmanlar
Dynamic Expert Advisor with Advanced Risk Management Dynamic EA for MetaTrader 5, based on daily high/low breakouts with trend filters (ADX & MAs). Includes adaptive trailing stop, daily profit/loss limits, and advanced risk management. Perfect for traders seeking consistency and capital protection. This EA was designed for traders seeking discipline, consistency, and adaptability to market conditions. It combines intelligent breakout triggers with robust technical filters, along with fully cus
Trigger Zone EA
Fabio Conrado Ortolan
Uzman Danışmanlar
Trigger Zone Elite EA – Gelişmiş Risk Yönetimi ile Dinamik Ticaret Trigger Zone Elite EA ile breakout ticaretinin gücünü açığa çıkarın – MetaTrader 5 için tamamen otomatik bir çözüm, disiplin, tutarlılık ve sermaye korumasını bir araya getirmek için tasarlandı. Bu EA, belirlenen dönemin en yüksek ve en düşük seviyelerindeki breakout noktalarını tespit eder, güçlü trend filtreleri uygular ve her işlemi özelleştirilebilir uyarlanabilir trailing stop ve gelişmiş risk yönetimi araçları ile yönetir.
