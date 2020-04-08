Trigger Zone EA

Paramètres d'entrée – Trigger Zone Elite EA

Signal Mode - Mode générateur de signaux, sans envoi automatique d’ordres. Dans ce mode, l’EA n’exécute pas d’ordres mais affiche uniquement les signaux d’entrée sur le graphique.

Lot size used for each trade - Définit la taille fixe du lot utilisée pour chaque opération.

Maximum number of winning trades allowed per day - Définit le nombre maximal de trades gagnants par jour. Une fois cette limite atteinte, l’EA n’exécutera plus de nouvelles opérations pour la journée.

Maximum number of losing trades allowed per day - Définit le nombre maximal de trades perdants par jour. Une fois cette limite atteinte, l’EA n’exécutera plus de nouvelles opérations pour la journée.

Maximum take profit target - Valeur maximale (en points) du Take Profit par opération. Lors du calcul dynamique de l’objectif, il est possible de limiter la valeur maximale que l’EA peut utiliser.

Minimum take profit target - Valeur minimale (en points) du Take Profit par opération. Comme pour la valeur maximale, il est possible de limiter la valeur minimale que l’EA peut utiliser.

Stop loss value - Valeur du Stop Loss (en points) par opération.

Maximum range between the trigger and the band - Définit la distance maximale (en points) entre le signal de déclenchement et les lignes de rupture/réversion calculées automatiquement.

Minimum range between the trigger and the band - Définit la distance minimale (en points) entre le signal de déclenchement et les lignes de rupture/réversion calculées automatiquement.

Enable trailing stop - Active ou désactive le Trailing Stop. Cette option n’affecte pas le placement initial du SL et du TP, elle ne contrôle que l’activation du Trailing Stop.

Start trailing when profit reaches this value - Valeur (en points) de profit à atteindre pour activer le Trailing Stop.

Step size for trailing stop - Taille du pas du Trailing Stop (en points). Une fois que le marché dépasse la somme du niveau d’activation et de la valeur du pas, le SL est automatiquement déplacé.

Distance of trailing stop - Distance (en points) entre le prix actuel et le SL du Trailing Stop. À chaque pas atteint, le SL est ajusté pour conserver cette distance par rapport au prix.

Start time for market analysis - Heure de début de l’analyse des sommets et creux du marché. À partir de ce moment, le support et la résistance sont identifiés.

End time for market analysis - Heure de fin de l’analyse des sommets et creux du marché. Après cette heure, l’analyse est arrêtée.

Start time for opening trades - Heure de début d’ouverture des trades. À partir de cette heure, l’EA commence à analyser les indicateurs et peut exécuter des trades ou afficher des signaux.

End time for opening trades - Heure de fin d’ouverture des trades. Après cette heure, l’EA n’exécutera plus de nouveaux trades et n’affichera plus de signaux. Les positions déjà ouvertes continueront jusqu’au TP, au SL ou à l’heure de clôture forcée.

Time to force close all open trades - Heure de clôture forcée de toutes les positions ouvertes. À cette heure, toutes les opérations en cours sont fermées immédiatement.

Unique magic number for trade identification - Numéro magique unique de l’EA, utilisé pour distinguer ses ordres de ceux d’autres EA ou opérations manuelles.