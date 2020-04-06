Trigger Zone EA

Trigger Zone Elite EA – Trading Dinâmico com Gestão de Risco Avançada

Liberte o poder do trading por rompimentos com o Trigger Zone Elite EA – uma solução totalmente automatizada para MetaTrader 5, desenvolvida para unir disciplina, consistência e proteção do capital.

Este EA identifica os níveis de rompimento de máxima e mínima do período especificado, aplica filtros robustos de tendência e gerencia cada operação com trailing stop adaptativo personalizável e recursos avançados de controle de risco. Seja no trading manual ou em contas de prop firms, o Trigger Zone Elite EA foi feito para se adaptar e entregar estabilidade em qualquer condição de mercado.

O EA também pode ser configurado para atuar apenas como gerador de sinais, sem envio automático de ordens. Nesse modo, você recebe alertas claros nos gráficos, podendo executar manualmente suas operações com seus próprios níveis de entrada, stop loss e take profit.

✨ Principais Recursos

Entradas por rompimento da máxima e mínima do dia.

Filtros de tendência inteligentes para evitar falsos sinais.

Trailing Stop adaptativo para otimizar a gestão das operações.

Proteção diária de ganhos e perdas para evitar overtrading.

Controle de janelas de operação e fechamento automático ao final do dia.

Estrutura modular com logs detalhados para total transparência.

💡 Por que escolher o Trigger Zone Elite EA?

Opere com confiança graças à gestão de risco integrada .

Ajusta-se automaticamente à volatilidade em tempo real .

Ideal para traders que buscam consistência ou operam em contas de prop firms.

⚙️ Requisitos

MetaTrader 5 com trading automatizado habilitado.

Funciona em todos os instrumentos. Recomendado para índices como US100 e US30. Para outros mercados, recomenda-se otimização com parâmetros personalizados.