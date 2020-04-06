Trigger Zone EA
- Experts
- Fabio Conrado Ortolan
- Versão: 1.1
- Atualizado: 30 setembro 2025
- Ativações: 5
Trigger Zone Elite EA – Trading Dinâmico com Gestão de Risco Avançada
Liberte o poder do trading por rompimentos com o Trigger Zone Elite EA – uma solução totalmente automatizada para MetaTrader 5, desenvolvida para unir disciplina, consistência e proteção do capital.
Este EA identifica os níveis de rompimento de máxima e mínima do período especificado, aplica filtros robustos de tendência e gerencia cada operação com trailing stop adaptativo personalizável e recursos avançados de controle de risco. Seja no trading manual ou em contas de prop firms, o Trigger Zone Elite EA foi feito para se adaptar e entregar estabilidade em qualquer condição de mercado.
O EA também pode ser configurado para atuar apenas como gerador de sinais, sem envio automático de ordens. Nesse modo, você recebe alertas claros nos gráficos, podendo executar manualmente suas operações com seus próprios níveis de entrada, stop loss e take profit.
✨ Principais Recursos
Entradas por rompimento da máxima e mínima do dia.
Filtros de tendência inteligentes para evitar falsos sinais.
Trailing Stop adaptativo para otimizar a gestão das operações.
Proteção diária de ganhos e perdas para evitar overtrading.
Controle de janelas de operação e fechamento automático ao final do dia.
Estrutura modular com logs detalhados para total transparência.
💡 Por que escolher o Trigger Zone Elite EA?
Opere com confiança graças à gestão de risco integrada.
Ajusta-se automaticamente à volatilidade em tempo real.
Ideal para traders que buscam consistência ou operam em contas de prop firms.
⚙️ Requisitos
MetaTrader 5 com trading automatizado habilitado.
Funciona em todos os instrumentos. Recomendado para índices como US100 e US30. Para outros mercados, recomenda-se otimização com parâmetros personalizados.
⚙️ Parâmetros de Entrada – Trigger Zone Elite EA
Signal Mode – Ativa o modo apenas de geração de sinais (sem envio automático de ordens). Nesse modo, o EA não executa operações, apenas exibe no gráfico os pontos de entrada sugeridos.
Lot size used for each trade – Define o tamanho fixo do lote para cada operação.
Maximum number of winning trades allowed per day – Limita a quantidade máxima de operações lucrativas por dia. Após atingir esse limite, o EA não abrirá novas posições.
Maximum number of losing trades allowed per day – Limita a quantidade máxima de operações perdedoras por dia. Após atingir esse limite, o EA interrompe as operações no dia.
Maximum take profit target – Define o valor máximo (em pontos) para o alvo (take profit) por operação. Útil para limitar alvos muito distantes quando calculados dinamicamente.
Minimum take profit target – Define o valor mínimo (em pontos) para o alvo (take profit) por operação. Garante que o EA não utilize alvos muito curtos.
Stop loss value – Define o valor (em pontos) do stop loss por operação.
Maximum range between the trigger and the band – Define o limite máximo (em pontos) da distância entre o gatilho e as linhas de rompimento/reversão.
Minimum range between the trigger and the band – Define o limite mínimo (em pontos) da distância entre o gatilho e as linhas de rompimento/reversão.
Enable trailing stop – Ativa ou desativa o Trailing Stop. Essa opção não altera o uso de stop loss e take profit, apenas define se o trailing será utilizado.
Start trailing when profit reaches this value – Valor (em pontos) de lucro necessário para ativar o trailing stop.
Step size for trailing stop – Define o valor (em pontos) do deslocamento (step). Cada vez que o preço ultrapassar esse intervalo, o stop loss é ajustado automaticamente.
Distance of trailing stop – Define a distância fixa (em pontos) entre o preço atual e o stop loss durante o trailing stop.
Start time for market analysis – Horário inicial para a análise de suportes e resistências (topo/fundo).
End time for market analysis – Horário final para a análise de suportes e resistências (topo/fundo).
Start time for opening trades – Define o horário a partir do qual o EA pode abrir operações (ou exibir sinais, caso esteja no modo Signal Mode).
End time for opening trades – Define o horário limite para novas operações. Após esse horário, o EA não abrirá novas posições nem exibirá novos sinais.
Time to force close all open trades – Horário para encerramento forçado de todas as operações em aberto.
Unique magic number for trade identification – Número mágico exclusivo para identificar as ordens do EA e diferenciá-las de outras ordens no terminal.
Atualização de versão:
Adicionada configuração completa dos indicadores (período, método, tipo de suavização, cor, preço aplicado).
Indicadores agora exibidos diretamente no gráfico.
Mais flexibilidade, clareza e confiança para o usuário.