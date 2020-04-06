Trigger Zone EA

Trigger Zone Elite EA – Динамическая торговля с расширенным управлением рисками

Trigger Zone Elite EA открывает силу торговли на пробоях. Это полностью автоматизированное решение для MetaTrader 5, объединяющее дисциплину, стабильность и защиту капитала.

Советник определяет уровни пробоя на основе максимумов и минимумов заданного периода, применяет надежные фильтры тренда и управляет каждой сделкой с помощью адаптивного трейлинг-стопа и мощных функций управления рисками. Независимо от того, торгуете ли вы вручную или управляете счётом prop-firm, Trigger Zone Elite EA подстраивается под любые рыночные условия и обеспечивает стабильность.

EA также может работать в режиме генерации сигналов без автоматического открытия ордеров. В этом режиме на графике отображаются четкие сигналы входа, а трейдер самостоятельно решает, использовать ли их для открытия позиций со своими уровнями стоп-лосса и тейк-профита.

✨ Ключевые особенности

Входы на основе пробоя дневных максимумов и минимумов.

Умные фильтры тренда для избежания ложных сигналов.

Адаптивный трейлинг-стоп для оптимального управления сделками.

Защита дневной прибыли и убытков для предотвращения овертрейдинга.

Гибкий контроль торгового времени и автозакрытие сделок в конце дня.

Прозрачная модульная структура и детальные логи.

💡 Почему стоит выбрать Trigger Zone Elite EA

Интегрированное управление рисками позволяет торговать с уверенностью.

Автоматическая адаптация к рыночной волатильности в реальном времени.

Идеально для трейдеров, которым важна стабильность, и для работы со счетами prop-firm.

⚙️ Требования

MetaTrader 5 с разрешенной автоторговлей.

Работает на любых инструментах. Оптимально использовать на индексах, таких как US100 и US30. Для других рынков рекомендуется настройка параметров.