Trigger Zone EA
- Эксперты
- Fabio Conrado Ortolan
- Версия: 1.1
- Обновлено: 30 сентября 2025
- Активации: 5
Trigger Zone Elite EA – Динамическая торговля с расширенным управлением рисками
Trigger Zone Elite EA открывает силу торговли на пробоях. Это полностью автоматизированное решение для MetaTrader 5, объединяющее дисциплину, стабильность и защиту капитала.
Советник определяет уровни пробоя на основе максимумов и минимумов заданного периода, применяет надежные фильтры тренда и управляет каждой сделкой с помощью адаптивного трейлинг-стопа и мощных функций управления рисками. Независимо от того, торгуете ли вы вручную или управляете счётом prop-firm, Trigger Zone Elite EA подстраивается под любые рыночные условия и обеспечивает стабильность.
EA также может работать в режиме генерации сигналов без автоматического открытия ордеров. В этом режиме на графике отображаются четкие сигналы входа, а трейдер самостоятельно решает, использовать ли их для открытия позиций со своими уровнями стоп-лосса и тейк-профита.
✨ Ключевые особенности
-
Входы на основе пробоя дневных максимумов и минимумов.
-
Умные фильтры тренда для избежания ложных сигналов.
-
Адаптивный трейлинг-стоп для оптимального управления сделками.
-
Защита дневной прибыли и убытков для предотвращения овертрейдинга.
-
Гибкий контроль торгового времени и автозакрытие сделок в конце дня.
-
Прозрачная модульная структура и детальные логи.
💡 Почему стоит выбрать Trigger Zone Elite EA
-
Интегрированное управление рисками позволяет торговать с уверенностью.
-
Автоматическая адаптация к рыночной волатильности в реальном времени.
-
Идеально для трейдеров, которым важна стабильность, и для работы со счетами prop-firm.
⚙️ Требования
-
MetaTrader 5 с разрешенной автоторговлей.
-
Работает на любых инструментах. Оптимально использовать на индексах, таких как US100 и US30. Для других рынков рекомендуется настройка параметров.
⚙️ Входные параметры – Trigger Zone Elite EA
-
Signal Mode – режим генерации сигналов (без автоматического открытия сделок). В этом режиме EA только отображает рекомендации на графике.
-
Lot size used for each trade – фиксированный размер лота для каждой сделки.
-
Maximum number of winning trades allowed per day – максимальное количество прибыльных сделок в день. После достижения этого лимита советник прекращает торговлю до конца дня.
-
Maximum number of losing trades allowed per day – максимальное количество убыточных сделок в день. После достижения лимита советник завершает торговлю.
-
Maximum take profit target – максимальное значение тейк-профита (в пунктах) на сделку. Используется для ограничения динамически рассчитанных целей.
-
Minimum take profit target – минимальное значение тейк-профита (в пунктах) на сделку. Позволяет избегать слишком маленьких целей.
-
Stop loss value – значение стоп-лосса (в пунктах) на сделку.
-
Maximum range between the trigger and the band – максимальное расстояние (в пунктах) между триггером и линиями пробоя/разворота.
-
Minimum range between the trigger and the band – минимальное расстояние (в пунктах) между триггером и линиями пробоя/разворота.
-
Enable trailing stop – включить/выключить трейлинг-стоп. Эта опция не влияет на установку SL и TP, а только активирует или деактивирует трейлинг.
-
Start trailing when profit reaches this value – уровень прибыли (в пунктах), при достижении которого активируется трейлинг-стоп.
-
Step size for trailing stop – шаг (в пунктах) для обновления трейлинг-стопа.
-
Distance of trailing stop – расстояние (в пунктах) между текущей ценой и трейлинг-стопом.
-
Start time for market analysis – время начала анализа поддержки и сопротивления (максимумов/минимумов).
-
End time for market analysis – время окончания анализа поддержки и сопротивления.
-
Start time for opening trades – время, с которого разрешено открытие сделок или показ сигналов (в режиме сигналов).
-
End time for opening trades – время окончания открытия сделок. После этого момента EA не будет открывать новые позиции.
-
Time to force close all open trades – время принудительного закрытия всех открытых сделок.
-
Unique magic number for trade identification – уникальный Magic Number для идентификации ордеров советника.
Обновление версии:
-
Добавлена полная настройка индикаторов (период, метод, тип сглаживания, ядро, применяемая цена).
-
Индикаторы теперь отображаются прямо на графике.
-
Больше гибкости, ясности и уверенности для пользователей.