Trigger Zone EA

Trigger Zone Elite EA – Динамическая торговля с расширенным управлением рисками

Trigger Zone Elite EA открывает силу торговли на пробоях. Это полностью автоматизированное решение для MetaTrader 5, объединяющее дисциплину, стабильность и защиту капитала.

Советник определяет уровни пробоя на основе максимумов и минимумов заданного периода, применяет надежные фильтры тренда и управляет каждой сделкой с помощью адаптивного трейлинг-стопа и мощных функций управления рисками. Независимо от того, торгуете ли вы вручную или управляете счётом prop-firm, Trigger Zone Elite EA подстраивается под любые рыночные условия и обеспечивает стабильность.

EA также может работать в режиме генерации сигналов без автоматического открытия ордеров. В этом режиме на графике отображаются четкие сигналы входа, а трейдер самостоятельно решает, использовать ли их для открытия позиций со своими уровнями стоп-лосса и тейк-профита.

Ключевые особенности

  • Входы на основе пробоя дневных максимумов и минимумов.

  • Умные фильтры тренда для избежания ложных сигналов.

  • Адаптивный трейлинг-стоп для оптимального управления сделками.

  • Защита дневной прибыли и убытков для предотвращения овертрейдинга.

  • Гибкий контроль торгового времени и автозакрытие сделок в конце дня.

  • Прозрачная модульная структура и детальные логи.

💡 Почему стоит выбрать Trigger Zone Elite EA

  • Интегрированное управление рисками позволяет торговать с уверенностью.

  • Автоматическая адаптация к рыночной волатильности в реальном времени.

  • Идеально для трейдеров, которым важна стабильность, и для работы со счетами prop-firm.

⚙️ Требования

  • MetaTrader 5 с разрешенной автоторговлей.

  • Работает на любых инструментах. Оптимально использовать на индексах, таких как US100 и US30. Для других рынков рекомендуется настройка параметров.

⚙️ Входные параметры – Trigger Zone Elite EA

  • Signal Mode – режим генерации сигналов (без автоматического открытия сделок). В этом режиме EA только отображает рекомендации на графике.

  • Lot size used for each trade – фиксированный размер лота для каждой сделки.

  • Maximum number of winning trades allowed per day – максимальное количество прибыльных сделок в день. После достижения этого лимита советник прекращает торговлю до конца дня.

  • Maximum number of losing trades allowed per day – максимальное количество убыточных сделок в день. После достижения лимита советник завершает торговлю.

  • Maximum take profit target – максимальное значение тейк-профита (в пунктах) на сделку. Используется для ограничения динамически рассчитанных целей.

  • Minimum take profit target – минимальное значение тейк-профита (в пунктах) на сделку. Позволяет избегать слишком маленьких целей.

  • Stop loss value – значение стоп-лосса (в пунктах) на сделку.

  • Maximum range between the trigger and the band – максимальное расстояние (в пунктах) между триггером и линиями пробоя/разворота.

  • Minimum range between the trigger and the band – минимальное расстояние (в пунктах) между триггером и линиями пробоя/разворота.

  • Enable trailing stop – включить/выключить трейлинг-стоп. Эта опция не влияет на установку SL и TP, а только активирует или деактивирует трейлинг.

  • Start trailing when profit reaches this value – уровень прибыли (в пунктах), при достижении которого активируется трейлинг-стоп.

  • Step size for trailing stop – шаг (в пунктах) для обновления трейлинг-стопа.

  • Distance of trailing stop – расстояние (в пунктах) между текущей ценой и трейлинг-стопом.

  • Start time for market analysis – время начала анализа поддержки и сопротивления (максимумов/минимумов).

  • End time for market analysis – время окончания анализа поддержки и сопротивления.

  • Start time for opening trades – время, с которого разрешено открытие сделок или показ сигналов (в режиме сигналов).

  • End time for opening trades – время окончания открытия сделок. После этого момента EA не будет открывать новые позиции.

  • Time to force close all open trades – время принудительного закрытия всех открытых сделок.

  • Unique magic number for trade identification – уникальный Magic Number для идентификации ордеров советника.

Обновление версии:

  • Добавлена полная настройка индикаторов (период, метод, тип сглаживания, ядро, применяемая цена).

  • Индикаторы теперь отображаются прямо на графике.

  • Больше гибкости, ясности и уверенности для пользователей.


