Bears Power HTF mz
- Göstergeler
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 1.5
- Etkinleştirmeler: 10
Crypto_Forex Göstergesi Bears Power HTF MT4 için
- Bears Power HTF osilatörü, "SAT" girişleri için harika bir filtredir. HTF, daha yüksek zaman dilimi anlamına gelir.
- Bulls ve Bears Power göstergeleri, işlemdeki ilgili trendlerin gücünü ölçmek için kullanılır.
- Bears Power, satıcıların pozisyonlarının gücünü ölçer.
- Bears Power HTF göstergesi, Fiyat Hareketi girişleri olan veya diğer göstergelerle birlikte kullanılan Çoklu Zaman Dilimi işlem sistemleri için mükemmeldir.
- Bu gösterge, daha yüksek zaman dilimindeki Bears Power'ı mevcut grafiğinize eklemenizi sağlar.
- Gösterge, 0 seviye kesişimi için yerleşik Mobil ve PC uyarılarına sahiptir.
