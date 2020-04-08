Bears Power HTF mz

Indicateur Crypto_Forex Bears Power HTF pour MT4.

- L'oscillateur Bears Power HTF est un excellent filtre pour les entrées « VENTE ». HTF signifie « unité de temps supérieure ».
- Les indicateurs Bulls et Bears Power permettent de mesurer la force des tendances correspondantes dans le trading.
- Bears Power mesure la force de la position des vendeurs.
- L'indicateur Bears Power HTF est idéal pour les systèmes de trading multi-unités de temps avec des entrées Price Action ou en combinaison avec d'autres indicateurs.
- Cet indicateur vous permet d'ajouter des Bears Power d'unités de temps supérieures à votre graphique actuel.
- L'indicateur intègre des alertes mobiles et PC en cas de croisement de niveau 0.

// D'excellents robots et indicateurs de trading sont disponibles ici : https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller
Ce produit original est proposé exclusivement sur le site web de MQL5.
Produits recommandés
Bulls Power HTF mz
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
Indicateur Crypto_Forex Bulls Power HTF pour MT4. - L'oscillateur Bulls Power HTF est un filtre idéal pour les entrées d'achat. HTF signifie « unité de temps supérieure ». - Les indicateurs Bulls et Bears Power permettent de mesurer la force des tendances de trading correspondantes. - L'indicateur Bulls Power mesure la force de la position des acheteurs. - L'indicateur Bulls Power HTF est idéal pour les systèmes de trading multi-unités de temps avec des entrées Price Action ou en combinaison a
Banking levels
Sergey Demin
Indicateurs
Indicator (includes Volume Profile + Order Blocks) - a revolutionary indicator that combines two of the most powerful concepts of modern technical analysis: volume profiles and institutional players' order blocks. This tool allows you to see what is hidden from most traders and gives you a significant advantage in the market. Key benefits of the indicator: Visualization of "smart money": Clearly shows the areas of concentration of large players, highlighting areas with maximum volume in bright
Forex Gump Dot
Andrey Kozak
Indicateurs
Forex Gump Dot is a ready-made mechanical trading system for the +10 pips strategy. This strategy has been actively discussed and developed on the Internet for several years. The essence of this strategy is to open trade operations during the day and fix the minimum profit on each trade operation. That is, scalp. Our development team decided to adapt the indicators of the Forex Gump family and release a new product that will best match the scalping trading strategy. This product is Forex Gump Do
EZ Binary USJP Pair
Tuan Anh Dao
Indicateurs
The indicator allows you to trade binary options. The recommended time frame is М1 and the expiration time is 1,2,3 minutes. The indicator suitable for auto and manual trading. A possible signal is specified as a arrows above/under a candle. You should wait until the candle closes! Arrows are not re-painted Trade sessions: TOKYO section (Half-end) Currency pairs: USD/JPY Working time frame: M1 Expiration time: 1,2,3 minutes. The indicator also shows good results when using the martingale strateg
FREE
Volume Champion
Oleg Rodin
Indicateurs
Volume Champion est un indicateur qui analyse le volume du marché et affiche les données sous forme d'histogramme. Vous n'avez pas besoin de vous plonger dans la théorie de l'analyse de marché. Vous pouvez simplement suivre les lectures de l'indicateur. Les barres indicatrices montrent la direction potentielle du mouvement des prix sur la base de l'analyse de la structure du volume du marché. Cet indicateur est conçu pour être utilisé sur des périodes plus longues telles que H4, D1, W1. LES SIGN
UPD1 Profile Levels
Vitaliy Kuznetsov
5 (5)
Indicateurs
L'indicateur trouve les niveaux de volume de prix maximum et minimum (profil de marché) sur l'histogramme de travail pour le nombre de barres spécifié.   Profil composite. La hauteur de l'histogramme est entièrement automatique et s'adapte à n'importe quel outil et période. L'algorithme de l'auteur est utilisé et ne répète pas les analogues connus. La hauteur des deux histogrammes est approximativement égale à la hauteur moyenne de la bougie. Smart alert vous permet de vous informer sur le prix
MTF Non Repaint Arrow Five RSI RTD
Anon Candra N
1 (1)
Indicateurs
[V 1.00] MTF NRPA 5 RSI RTD est sorti ! Tableau de bord en temps réel avec flèche non repeinte. Si vous en avez assez d'utiliser divers indicateurs RSI mais que vous constatez qu'ils sont inexacts, essayez cet outil. Habituellement, les gens n'installent qu'un seul RSI pour déterminer le niveau d'OBOS dans un laps de temps. La mauvaise nouvelle est que vous ne pouvez pas voir les niveaux et les tendances OBOS sur différentes périodes à la fois. C'est pourquoi j'ai développé cet outil de tradi
Blahtech VWAP
Blahtech Limited
5 (3)
Indicateurs
Was: $69    Now: $49   Blahtech VWAP - Volume Weighted Average Price (VWAP) is the ratio of price to total volume. It provides an average price over a specified time interval.  Links [  Install  |  Update  |  Documentation   ] Feature Highlights Configurable VWAP Line Sessions, intervals, anchored or continuous Previous day settlement line Standard Deviation bands Alerts at bar close or real time Automatic Broker or Tick volumes Significantly reduced CPU usage Input Parameters Expert Advisor
DSS Candles AM
Andriy Matviyevs'kyy
5 (1)
Indicateurs
This indicator colors the price chart candles according to the data of the DSS Oscillator AM indicator. DSS Oscillator AM is the author's implementation of the Double Smoothed Stochastic oscillator developed by William Blau and Walter Bressert. The calculation of values ​​is largely similar to the calculation of the classic stochastic oscillator. The indicator takes into account the location of the current price relative to local highs/lows. The signal about the change in the direction of price
FREE
HMA Trend Professional MT4
Pavel Zamoshnikov
4.57 (7)
Indicateurs
Improved version of the free HMA Trend indicator (for MetaTrader 4) with statistical analysis. HMA Trend is a trend indicator based on the Hull Moving Average (HMA) with two periods. HMA with a slow period identifies the trend, while HMA with a fast period determines the short-term movements and signals in the trend direction. The main differences from the free version: Ability to predict the probability of a trend reversal using analysis of history data. Plotting statistical charts for analyzi
BoxInside MT4
Evgeny Shevtsov
4.83 (6)
Indicateurs
This indicator calculates the volume profile and places labels that correspond to the VAH, VAL and POC levels, for each candle individually. Indicator operation features The indicator works on the timeframes from M5 to MN, but it uses the history data of smaller periods: M1 - for periods from M5 to H1, M5 - for the H4 period, M30 - for the D1 period, H4 - for the W1 period, D1 - for the MN period. The color and location of the VAL, VAH and POC labels on the current candle are considered to be c
FREE
Price Detect Volume
Svyatoslav Kucher
Indicateurs
Определения текущей тенденции одна из самых важных задач трейдера не зависимо от стиля торговли. Индикатор  Price Detect   Volume поможет с достаточно высокой вероятностью это сделать. Price Detect Volume  - индикатор распознавания тенденции, использующий авторский алгоритм расчета, использующий объемы. Показания индикатора не изменяются не при каких условиях. Также с помощью индикатора можно наблюдать за коррекцией цены в сторону глобального тренда, определять возможные границы окончания отката
Quantum Tick Volumes Indicator
QUANTUM TRADING SOFTWARE LIMITED
5 (1)
Indicateurs
Many Forex traders assume there is no volume in the foreign exchange market. And they would be correct. There is no central exchange, not yet anyway. And even if there were, what would it report? What there is however is activity, and this is captured as tick volume. After all, volume is simply displaying activity, the buyers and sellers in the market. So for volume read activity, and for activity read volume – simple. The MT4 platform delivers tick data which the Quantum Tick Volumes indicator
Market Marker MT4
Evgeny Shevtsov
5 (8)
Indicateurs
The indicator displays peak levels of activity formed by the maximum volume, tracks the correlation of the candles on all timeframes (from the highest to the lowest one). Each volume level is a kind of key trading activity. The most important cluster is inside a month, week, day, hour, etc. Indicator operation features A volume level receives Demand status if the nearest volume level located to the left and above has been broken upwards. A volume level receives Supply status if the nearest volu
SMA Indicator
Nitu Brijesh Yadav
Indicateurs
Arrow Indicator (Buy/Sell Alerts) – Simple Yet Powerful Tool!             Product Version: 1.01           Indicator Type: Trend Reversal Signals           Timeframes Supported: All (Recommended: H1, H4, D1)           Key Features: Buy Signal: Green upward arrow () appears below the candle  Sell Signal : Red downward arrow () appears above the candle Accurate Trend Reversal Detection – Based on tried and tested SMA strategy. ️ Clean Chart View – Minimalist, non-i
FREE
Multi Timeframe ZigZag Indicator
Salman A A A T Bakhash
5 (2)
Indicateurs
Description: This indicator draw ZigZag Line in multiple time frame also search for Harmonic patterns before completion of the pattern. Features: Five instances of ZigZag indicators can be configured to any desired timeframe and inputs. Draw Harmonic pattern before pattern completion. Display Fibonacci retracement ratios. Configurable Fibonacci retracement ratios. Draw AB=CD based on Fibonacci retracement you define. You can define margin of error allowed in Harmonic or Fibonacci calculations
FREE
Liquidity Pro MT4
Tariq Mahmood
5 (1)
Indicateurs
Liquidity Pro  (EA Now Available) The Liquidity Pro is an advanced AI-powered trading tool that automatically identifies liquidity and supply & demand zones across any financial instrument, including currency pairs, cryptocurrencies, commodities, and indices. Leveraging artificial intelligence, it highlights these critical zones down to the present minute, providing optimal trade entry and exit points for traders conducting chart analysis or initiating trades. Powered by GPT-5 a proprietary AI
EZZ Zig Zag MT4
Paulo Rocha
5 (1)
Indicateurs
EZZ Elite Zig Zag is an indicator for the MetaTrader 4 terminal. This indicator traces the peak of the trend based on the market reversal, thus showing various opportunities in the financial market. EZZ Elite Zig Zag is a visual tool, intuitive, and easy to understand and use.  Test it Yourself by Downloading it for Free. Author Paulo Rocha all rights reserved
Effect Volume
Ivan Simonika
Indicateurs
Volume indicator Effect Volume , in the Forex market volumes are unique (tick). This volume indicator demonstrates the level of financial and emotional involvement. When the indicator forms a new top, it indicates that buyers are stronger than sellers over a certain period of time. If the indicator decreases, this indicates that the bears are stronger. Why is it impossible to track normal volumes in Forex? The fact is that this is an over-the-counter market. Consequently, it is practically imp
Volume Weighted ATR MT4 Indicator by PipTick
Michal Jurnik
4.67 (3)
Indicateurs
The   Volume Weighted ATR indicator   is a helpful tool for measuring market activity. It is based on the idea of the Volume-Weighted ATR. Combining these two elements helps identify potential turning points or breakout opportunities. The indicator for the classification of the activity of the market uses the moving average and its multiples. Accordingly, where the VWATR bar is located (relative to the moving average), it is labelled as ultra-low, low, average, high, very high or ultra high. Th
FREE
Blahtech Market Profile
Blahtech Limited
4.53 (15)
Indicateurs
Was: $249  Now: $149   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Blahtech Limited presents their Market Profile indicator for the MetaTrader community. In
Donchian Trend Histogram
Mariusz Piotr Rodacki
Indicateurs
Donchian channels are a tool in technical analysis used to determine the relative volatility of a market and the potential for price breakouts. Can help identify potential breakouts and reversals in price, which are the moments when traders are called on to make strategic decisions. These strategies can help you capitalize on price trends while having pre-defined entry and exit points to secure gains or limit losses. Using the Donchian channel can thus be part of a disciplined approach to managi
FREE
Trend Strength Pro
Andri Maulana
Indicateurs
Discover the Power of Trend Strength Pro Unlock a new level of clarity in your trading with Trend Strength Pro , the ultimate tool for visualizing market momentum. Stop guessing and start seeing the true strength of a trend with a single glance. Our elegant and intuitive indicator helps you make smarter, more confident trading decisions. Key Advantages & Features Instantly See Trend Strength : Our color-coded histogram tells you whether the trend is getting stronger or weaker. Green means moment
FREE
Forex Market Profile and Vwap
Lorentzos Roussos
4.83 (6)
Indicateurs
Profil du marché Forex (FMP en abrégé) Ce que ce n'est pas : FMP n'est pas l'affichage TPO classique à code alphabétique, n'affiche pas le calcul global du profil de données du graphique et ne segmente pas le graphique en périodes et ne les calcule pas. Ce qu'il fait : Plus important encore, l'indicateur FMP traitera les données situées entre le bord gauche du spectre défini par l'utilisateur et le bord droit du spectre défini par l'utilisateur. L'utilisateur peut définir le spectre en tiran
FREE
Lowess
Slavisa Bajcer
Indicateurs
The LOWESS is a sophisticated trend-following indicator designed to help traders identify, analyze, and act on market trends with precision and minimal lag. Built around the LOWESS (Locally Weighted Scatterplot Smoothing) algorithm, it filters out market noise to reveal the underlying price direction. Enhanced with dynamic visuals, volatility-based bands, momentum insights, and features like alerts and trend strength analysis, this indicator offers a comprehensive toolkit for navigating today’s
Bears overbought and oversold
Artem Kuzmin
Indicateurs
The Bears indicator with overbought and oversold zones. Two display options - as a line and as a histogram.  A series of OBS indicators (overbought and oversold) - these are indicators enhanced with overbought and oversold zones. This is the standard indicator, but it provides additional possibilities for the analysis of any market. Thanks to a special algorithm, this indicator has overbought zones =70 and =100, as well as oversold zones -70 and -100, which allows you to use it to determine the
New Murrey Math Levels Indicator MT4
Eda Kaya
Indicateurs
New Murrey Math Levels Indicator on MetaTrader 4 The New Murrey Math Levels Indicator applies a mathematical model to outline precise horizontal levels that represent balance points within market pricing on the MetaTrader 4 platform. These plotted levels range from +2/8 down to -2/8, each carrying a specific function within the market framework. Acting as adaptive zones, they often serve as potential turning points, active support/resistance lines, or indicators of overbought and oversold market
FREE
Trader Indicator
Matshelo Innocent Beesnaar
Indicateurs
The TraderProfit7TopDown is a sophisticated multi-confirmation technical indicator for MetaTrader 4, designed to generate high-probability trading signals by synthesizing data from price action, momentum, and market volume. Its core philosophy is to filter out market noise and false breakouts by requiring a confluence of four distinct analytical factors before presenting a signal, making it a robust tool for trend-following strategies. The indicator's logic is built upon a layered approach. F
History Pattern Search
Yevhenii Levchenko
Indicateurs
L'indicateur construit les cotations actuelles, qui peuvent être comparées aux cotations historiques et, sur cette base, faire une prévision de l'évolution des prix. L'indicateur dispose d'un champ de texte pour une navigation rapide jusqu'à la date souhaitée. Option : Symbole - sélection du symbole que l'indicateur affichera ; SymbolPeriod - sélection de la période à partir de laquelle l'indicateur prendra des données ; IndicatorColor - couleur de l'indicateur ; HorisontalShift - décalage
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
M1 Sniper
Oleg Rodin
5 (14)
Indicateurs
M1 SNIPER est un système d'indicateurs de trading facile à utiliser. Il s'agit d'un indicateur à flèche conçu pour l'unité de temps M1. Cet indicateur peut être utilisé seul pour le scalping sur l'unité de temps M1 ou intégré à votre système de trading existant. Bien que conçu spécifiquement pour le trading sur l'unité de temps M1, ce système peut également être utilisé avec d'autres unités de temps. Initialement, j'avais conçu cette méthode pour le trading du XAUUSD et du BTCUSD. Cependant, je
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
5 (7)
Indicateurs
To celebrate the official release, $65 is the new PROMO price for the first 30 copies (2 left)! After that, the price increases to $120. SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.81 (139)
Indicateurs
Gann Made Easy est un système de trading Forex professionnel et facile à utiliser qui est basé sur les meilleurs principes de trading en utilisant la théorie de mr. WD Gann. L'indicateur fournit des signaux d'ACHAT et de VENTE précis, y compris les niveaux Stop Loss et Take Profit. Vous pouvez échanger même en déplacement en utilisant les notifications PUSH. S'il vous plaît contactez-moi après l'achat! Je partagerai avec vous mes astuces de trading et d'excellents indicateurs bonus gratuitement!
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (49)
Indicateurs
L'indicateur Trend Ai est un excellent outil qui améliorera l'analyse du marché d'un trader en combinant l'identification des tendances avec des points d'entrée exploitables et des alertes d'inversion. Cet indicateur permet aux utilisateurs de naviguer dans les complexités du marché forex avec confiance et précision Au-delà des signaux primaires, l'indicateur Trend Ai identifie les points d'entrée secondaires qui surviennent lors des retraits ou des retracements, permettant aux traders de capit
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
5 (6)
Indicateurs
Dynamic Forex28 Navigator - L'outil de trading Forex de nouvelle génération. ACTUELLEMENT 49 % DE RÉDUCTION. Dynamic Forex28 Navigator est l'évolution de nos indicateurs populaires de longue date, combinant la puissance de trois en un : Advanced Currency Strength28 Indicator (695 avis) + Advanced Currency IMPULSE avec ALERT (520 avis) + CS28 Combo Signals (Bonus). Détails sur l'indicateur https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Qu'offre l'indicateur de force de nouvelle génération ? Tout
Italo Arrows Indicator
Italo Santana Gomes
5 (1)
Indicateurs
BUY INDICATOR AND GET NEW EXCLUSIVE EA FOR FREE AS A BONUS! ITALO ARROWS INDICATOR  is the best reversal indicator ever created, and why is that? Using extreme reversal zones on the market to show the arrows and Fibonacci numbers for the Take Profit, also with a panel showing all the information about the signals on the chart, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 8 years of experience on forex and many other markets. You know many reversal indicators around t
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.7 (69)
Indicateurs
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (14)
Indicateurs
Day Trader Master est un système de trading complet pour les day traders. Le système se compose de deux indicateurs. Un indicateur est un signal fléché pour acheter et vendre. C'est l'indicateur de flèche que vous obtenez. Je vous fournirai le deuxième indicateur gratuitement. Le deuxième indicateur est un indicateur de tendance spécialement conçu pour être utilisé conjointement avec ces flèches. LES INDICATEURS NE RÉPÉTENT PAS ET NE TARDENT PAS! L'utilisation de ce système est très simple. Il v
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
Indicateurs
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pric
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicateurs
Indicateur de tendance, solution unique révolutionnaire pour le trading et le filtrage des tendances avec toutes les fonctionnalités de tendance importantes intégrées dans un seul outil ! Il s'agit d'un indicateur multi-période et multi-devises 100 % non repeint qui peut être utilisé sur tous les symboles/instruments : forex, matières premières, crypto-monnaies, indices et actions. OFFRE À DURÉE LIMITÉE : L'indicateur Support and Resistance Screener est disponible pour seulement 50 $ et à vie. (
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (32)
Indicateurs
ACTUELLEMENT 20% DE RÉDUCTION ! La meilleure solution pour tout débutant ou trader expert ! Cet indicateur est spécialisé pour montrer la force de la devise pour tous les symboles comme les paires exotiques, les matières premières, les indices ou les contrats à terme. C'est le premier de son genre, n'importe quel symbole peut être ajouté à la 9ème ligne pour montrer la force réelle de la devise de l'or, l'argent, le pétrole, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Il s'agit d'un outil de trading unique
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (98)
Indicateurs
Actuellement 20% de réduction ! La meilleure solution pour tout débutant ou trader expert ! Ce logiciel de tableau de bord fonctionne sur 28 paires de devises. Il est basé sur 2 de nos principaux indicateurs (Advanced Currency Strength 28 et Advanced Currency Impulse). Il donne un excellent aperçu de l'ensemble du marché Forex. Il montre les valeurs de l'Advanced Currency Strength, la vitesse de mouvement des devises et les signaux pour 28 paires de devises dans tous les (9) délais. Imaginez
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicateurs
Volatility Trend System - un système de trading qui donne des signaux pour les entrées. Le système de volatilité donne des signaux linéaires et ponctuels dans le sens de la tendance, ainsi que des signaux pour en sortir, sans redessiner ni retarder. L'indicateur de tendance surveille la direction de la tendance à moyen terme, montre la direction et son changement. L'indicateur de signal est basé sur les changements de volatilité et montre les entrées sur le marché. L'indicateur est équipé de pl
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicateurs
CURRENTLY 26% OFF !! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the potentia
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicateurs
Currency Strength Wizard est un indicateur très puissant qui vous offre une solution tout-en-un pour un trading réussi. L'indicateur calcule la puissance de telle ou telle paire de devises en utilisant les données de toutes les devises sur plusieurs périodes. Ces données sont représentées sous la forme d'un indice de devise facile à utiliser et de lignes électriques de devise que vous pouvez utiliser pour voir la puissance de telle ou telle devise. Tout ce dont vous avez besoin est d'attacher l'
Apollo Secret Trend
Oleg Rodin
5 (6)
Indicateurs
Apollo Secret Trend est un indicateur de tendance professionnel qui peut être utilisé pour trouver des tendances sur n'importe quelle paire et période. L'indicateur peut facilement devenir votre principal indicateur de trading que vous pouvez utiliser pour détecter les tendances du marché, quelle que soit la paire ou la période que vous préférez négocier. En utilisant un paramètre spécial dans l'indicateur, vous pouvez adapter les signaux à votre style de trading personnel. L'indicateur fournit
Trend Reversal Indicator for MT4
Nicola Capatti
Indicateurs
Trend Reversal – Votre allié pour identifier les renversements de tendance sur MT4 Vous recherchez un outil puissant et intuitif pour améliorer votre analyse de marché et prendre des décisions plus éclairées ? L’indicateur Trend Reversal est conçu spécifiquement pour les traders qui souhaitent identifier avec précision les points de renversement de tendance directement sur la plateforme MetaTrader 4. Grâce à une combinaison d’algorithmes avancés et de techniques éprouvées, Trend Reversal offre
Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.85 (263)
Indicateurs
Gold Stuff est un indicateur de tendance conçu spécifiquement pour l'or et peut également être utilisé sur n'importe quel instrument financier. L'indicateur ne se redessine pas et ne traîne pas. Délai recommandé H1. Au niveau de l'indicateur de travail, l'Expert Advisor EA Gold Stuff est entièrement automatique. Vous pouvez le trouver sur mon profil. Vous pouvez obtenir une copie gratuite de notre indicateur Strong Support et Trend Scanner, veuillez envoyer un message privé. moi! Contactez-mo
Advanced Currency IMPULSE with ALERT
Bernhard Schweigert
4.91 (487)
Indicateurs
ACTUELLEMENT 31% DE RÉDUCTION ! ! La meilleure solution pour tout débutant ou Expert Trader ! Cet indicateur est un outil de trading unique, de haute qualité et abordable car nous avons incorporé un certain nombre de caractéristiques exclusives et une formule secrète. Avec seulement UN graphique, il donne des alertes pour les 28 paires de devises. Imaginez comment votre trading s'améliorera parce que vous serez capable de repérer le point de déclenchement exact d'une nouvelle tendance ou d'un
Dark Support Resistance
Marco Solito
5 (3)
Indicateurs
Dark Support Resistance  is an Indicator for intraday trading. This Indicator is programmed to identify  Support and Resistance Lines , providing a high level of accuracy and reliability. Key benefits Easily visible lines Only the most important levels will be displayed Automated adjustment for each timeframe and instrument Easy to use even for beginners Never repaints, never backpaints, Not Lag 100% compatible with Expert Advisor development All types of alerts available: Pop-up, Email, Push
M1 Easy Scalper
Martin Alejandro Bamonte
4 (3)
Indicateurs
M1 EASY SCALPER est un indicateur de scalping conçu spécifiquement pour l'unité de temps de 1 minute (M1), compatible avec toutes les paires de devises ou instruments disponibles sur votre terminal MT4. Bien sûr, il peut également être utilisé sur n'importe quelle autre unité de temps, mais il fonctionne particulièrement bien en M1 (ce qui est complexe !) pour le scalping. Note : si vous faites du scalping, assurez-vous d’avoir un compte adapté à cet effet. Évitez les comptes Cent ou Standard ca
Auto Optimized Bollinger Bands
Davit Beridze
5 (2)
Indicateurs
Bandes de Bollinger Auto-Optimisées – Outil de volatilité adaptatif basé sur le comportement réel du marché Cet indicateur avancé pour MT4 trouve automatiquement les meilleures périodes et écarts-types en simulant les trades sur les données historiques. Au lieu de paramètres fixes, il s’adapte dynamiquement aux changements du marché et à la structure des prix pour créer des bandes qui reflètent plus précisément la volatilité en temps réel. Pas besoin d’ajustements manuels. Fonctionnalités princi
Volatility Master
INTRAQUOTES
5 (4)
Indicateurs
Volatility Master for MetaTrader is a real-time dashboard tool that scans up to 56 symbols using up to 2 flexible dashboards on different charts to identify high-volatility, trending markets instantly. With clear bullish/bearish signals, customizable alerts, and a user-friendly interface, it helps you avoid range-bound conditions and focus on high-probability trades. Clarity leads to confidence. Trade confidently and protect your capital effectively with this powerful dashboard. Download Metatra
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indicateurs
Les indicateurs de tendance sont l’un des domaines de l’analyse technique utilisés dans le trading sur les marchés financiers. Indicateur de Angular Trend Lines - détermine de manière exhaustive la direction de la tendance et génère des signaux d'entrée. En plus de lisser la direction moyenne des bougies Il utilise également l’angle d’inclinaison des lignes de tendance. Le principe de construction des angles de Gann a été pris comme base pour l'angle d'inclinaison. L'indicateur d'analyse techniq
Support Resistance screnner
STE S.S.COMPANY
4.95 (37)
Indicateurs
Support And Resistance Screener est dans un indicateur de niveau pour MetaTrader qui fournit plusieurs outils à l'intérieur d'un indicateur. Les outils disponibles sont : 1. Filtre de structure de marché. 2. Zone de repli haussier. 3. Zone de recul baissier. 4. Points pivots quotidiens 5. points pivots hebdomadaires 6. Points pivots mensuels 7. Support et résistance forts basés sur le modèle harmonique et le volume. 8. Zones au niveau de la banque. OFFRE D'UNE DURÉE LIMITÉE : L'indicateur de sup
BinaryUniversal
Andrey Spiridonov
Indicateurs
BinaryUniversal is a signal indicator for binary options and Forex. In its work, the indicator uses a complex algorithm for generating signals. Before forming a signal, the indicator analyzes volatility, candlestick patterns, important support and resistance levels. The indicator has the ability to adjust the accuracy of the signals, which makes it possible to apply this indicator for both aggressive and conservative trading. The indicator is set in the usual way, it works on any time period and
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicateurs
Actuellement 20% de réduction ! Ce tableau de bord est un logiciel très puissant qui fonctionne sur plusieurs symboles et jusqu'à 9 horizons temporels. Il est basé sur notre indicateur principal (Best reviews : Advanced Supply Demand ).   Le tableau de bord donne une excellente vue d'ensemble. Il montre :  Les valeurs d'offre et de demande filtrées, y compris l'évaluation de la force de la zone, Les distances en pips vers/et dans les zones, Il met en évidence les zones imbriquées, Il donne 4
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indicateurs
Une stratégie intraday basée sur deux principes fondamentaux du marché. L'algorithme est basé sur l'analyse des volumes et des vagues de prix à l'aide de filtres supplémentaires. L'algorithme intelligent de l'indicateur ne donne un signal que lorsque deux facteurs de marché se combinent en un seul. L'indicateur calcule les vagues d'une certaine plage sur le graphique M1 en utilisant les données de la période la plus élevée. Et pour confirmer la vague, l'indicateur utilise une analyse en volume.
HighLow Swing
Dora Nafwa Mwabini
Indicateurs
HighLow Swing — Indicateur de détection de tendances et de swings Description : HighLow Swing est un puissant indicateur de détection de tendances et de swings conçu pour aider les traders à identifier facilement les points de retournement et les directions clés du marché, quel que soit l'intervalle de temps. Il met en évidence les hauts et les bas significatifs, trace des cercles de tendance en fonction de la structure du swing et vous aide à anticiper la dynamique du marché grâce à des signau
TPSproTREND PrO
Roman Podpora
4.68 (25)
Indicateurs
VERSION MT5        —        ИНСТРУКЦИЯ RUS           —        INSTRUCTIONS  ENG Fonctions principales : Signaux d'entrée précis SANS RENDU ! Si un signal apparaît, il reste d’actualité ! Il s'agit d'une différence importante par rapport aux indicateurs de redessinage, qui peuvent fournir un signal puis le modifier, ce qui peut entraîner une perte de fonds en dépôt. Vous pouvez désormais entrer sur le marché avec plus de probabilité et de précision. Il existe également une fonction de coloration
Plus de l'auteur
Advanced Multi Scalping EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Experts
ADVANCED MULTI SCALPING EA - est un système de trading multi-paires entièrement automatique - très sûr avec une croissance constante. Ce scalping EA rentable est vraiment l'un des systèmes les plus stables du marché à l'heure actuelle - il prend environ 70 à 100 transactions par mois. Utilisez Set_files  "v24.1 mod2" de la section "Commentaires" pour utiliser/tester l'EA. Caractéristiques de l'EA : - Paramètres de spread supplémentaires. - Volatilité réglable - Stop Loss adaptatif. - Afficha
Scalping Histogram mr
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indicateurs
Indicateur Crypto_Forex "Scalping Histogram" pour MT4, pas de repeinture. - L'indicateur Scalping Histogram peut être utilisé pour rechercher des signaux d'entrée dans la direction principale de la dynamique des prix après une correction mineure des prix. - L'histogramme Scalping peut être en 2 couleurs : orange pour la dynamique baissière et vert pour la dynamique haussière. - Une fois que vous voyez au moins 10 barres d'histogramme consécutives de la même couleur, cela signifie qu'une forte
Heiken Ashi Candles indicator
DMITRII GRIDASOV
4.6 (10)
Indicateurs
Il s'agit d'un produit gratuit que vous êtes libre d'utiliser pour vos besoins ! J'apprécie également beaucoup vos commentaires positifs ! Merci beaucoup ! // Grands robots et indicateurs de trading sont disponibles ici: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller Indicateur Crypto_Forex : Bougies Heiken Ashi pour MT4. Pas de repeinture. - Heiken_Ashi_Candles a une excellente combinaison avec l'indicateur Trend Line MA tel qu'il est sur la photo. - L'indicateur Heiken_Ashi_Candles est un in
FREE
Multi Sniper mq
DMITRII GRIDASOV
5 (3)
Experts
MULTI SNIPER EA est un système de trading automatique précis avec une précision d'environ 90 % pour la plateforme MT4. Ce scalping EA rentable est l'un des systèmes les plus stables du marché à l'heure actuelle. Ce produit original est proposé exclusivement sur le site web MQL5. - Utilisez deux fichiers Set depuis la section « Commentaires » pour utiliser/tester la version 25.15 de l'EA. - Méthode d'intérêt composé et techniques de scalping implémentées. - Le système définit automatiquement
Advanced Adaptive Scalper EA m
DMITRII GRIDASOV
Experts
ADAPTIVE SCALPER EA - est un système de trading de scalping multi-paires entièrement automatique, intelligent, sûr et fiable ! Il s'agit d'un conseiller expert « définir et oublier » qui fait tout le travail de trading pour vous ! 10 Set_files disponibles pour 10 paires ! Utilisez les Set_files (v25.11) de la section « Commentaires » pour utiliser/tester l'EA. Cet EA est une version avancée d'Adaptive Scalper EA. Fonctionnalités supplémentaires d'Advanced Adaptive Scalper EA par rapport à l'A
Trend Correction Histogram m
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
Indicateur Crypto_Forex « Histogramme de correction de tendance » pour MT4. - L'histogramme de correction de tendance peut être de 2 couleurs : rouge pour une tendance baissière et bleu pour une tendance haussière. - 7 colonnes d'histogramme consécutives de la même couleur signifient le début d'une nouvelle tendance. - L'indicateur d'histogramme de correction de tendance est conçu dans le but principal de minimiser les pertes et de maximiser les profits. - Il a le paramètre "Période", responsa
Scalping Sniper md
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indicateurs
Indicateur Crypto_Forex SCALPING SNIPER pour MT4, système de trading sans repeinture. Scalping Sniper - est un système avancé (indicateur) montrant la dynamique précise des prix ! - Améliorez vos méthodes de trading avec l'indicateur professionnel Scalping Sniper pour MT4. - Ce système fournit des signaux de sniping très précis mais rares, avec un taux de gain allant jusqu'à 90 %. - Le système est censé utiliser de nombreuses paires pour rechercher des signaux afin de compenser le faible nombre
Fractal Trend Lines mt
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indicateurs
Indicateur Crypto_Forex "Fractal Trend Lines" pour MT4. - Cet indicateur est excellent pour les traders qui utilisent l'analyse graphique avec des cassures !!! - "Fractal Trend Lines" affiche des lignes graphiques de tendance à la hausse (couleur violette) et de tendance à la baisse (couleur rouge). - Les lignes de tendance à la hausse et à la baisse sont construites sur 2 fractales correspondantes les plus proches. - L'indicateur a peu de paramètres responsables de la couleur et de la largeur
Price Range Levels
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indicateurs
Indicateur Forex "Room_UP_DWN_Day_Week_Month" pour MT4 - L'indicateur "Room_UP_DWN_Day_Week_Month" est un outil de trading auxiliaire très utile. - Il vous montre les niveaux quotidiens, hebdomadaires et mensuels les plus probables, qui peuvent être atteints par le prix (niveaux de fourchette de prix). - La fourchette quotidienne est utile pour les traders intraday. - Les fourchettes hebdomadaires et mensuelles sont destinées aux traders Swing et à long terme. - L'indicateur est excellent pour
Follow Trend Oscillator mq
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
"Follow Trend Oscillator" - est un indicateur Crypto_Forex personnalisé avancé, un outil de trading efficace ! - Un indicateur convivial offre des opportunités de scalping dans la direction de la tendance principale. - Oscillateur fluide et réglable avec partie historique du signal. - Couleur verte de l'oscillateur pour les tendances à la hausse, couleur marron - pour les tendances à la baisse. - Valeurs de survente : inférieures à -30 ; Valeurs de surachat : supérieures à 30. - Il existe de n
RVI Higher Time Frame mw
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
Crypto_Forex Indicator HTF RVI Oscillator pour MT4, pas de repeinture. - Améliorez vos méthodes de trading avec l'oscillateur professionnel HTF RVI pour MT4. HTF signifie - Higher Time Frame. - RVI est l'un des meilleurs oscillateurs pour la détection des changements de tendance et l'entrée dans les zones de survente/surachat. - Cet indicateur est excellent pour les systèmes de trading multi-périodes avec des entrées d'action sur les prix dans les zones de survente/achat. - L'indicateur HTF RV
Spread Display Indicator
DMITRII GRIDASOV
4.86 (7)
Indicateurs
Il s'agit d'un produit gratuit que vous êtes libre d'utiliser pour vos besoins ! J'apprécie également beaucoup vos commentaires positifs ! Merci beaucoup ! // Grands robots et indicateurs de trading sont disponibles ici: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller Affichage du spread de l'indicateur Forex pour MT4, excellent outil de trading auxiliaire. - L'indicateur Spread Display affiche le spread actuel de la paire de devises à laquelle il est attaché. - Il est possible de localiser la
FREE
MACD with Trend ZigZag mp
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
Indicateur Crypto_Forex « MACD avec tendance en zigzag » pour MT4. - L'indicateur MACD lui-même est l'un des outils les plus populaires pour le trading de tendance. - "MACD avec Trend ZigZag" est excellent pour une utilisation avec des entrées Price Action ou en combinaison avec d'autres indicateurs. - Utilisez cet indicateur pour sélectionner les signaux d'entrée les plus précis : _ Si le MACD est supérieur à 0 (couleur verte) et que la ligne ZigZag est ascendante, recherchez uniquement les m
Swap Display Indicator
DMITRII GRIDASOV
5 (2)
Indicateurs
Il s'agit d'un produit gratuit que vous êtes libre d'utiliser pour vos besoins ! J'apprécie également beaucoup vos commentaires positifs ! Merci beaucoup ! // Grands robots et indicateurs de trading sont disponibles ici: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller Affichage SWAP de l'indicateur Forex pour MT4, excellent outil de trading auxiliaire. - L'indicateur SWAP Display affiche les SWAP actuels pour les transactions longues et courtes de la paire de devises à laquelle il est attaché.
FREE
Dynamic Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
Dynamic Oscillator - est un indicateur Crypto_Forex personnalisé avancé - un outil de trading efficace pour MT4 ! - Nouvelle génération d'oscillateurs - voir les images pour voir comment l'utiliser. - Dynamic Oscillator a des zones de survente/surachat adaptatives. - Oscillator est un outil auxiliaire pour trouver des points d'entrée exacts à partir des zones de survente/surachat. - Valeurs de survente : en dessous de la ligne verte ; Valeurs de surachat : au-dessus de la ligne rouge. - Il est
RSI for 8 Symbols mr
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indicateurs
Indicateur Forex "RSI pour 8 symboles" pour MT4. Pas de repeinture. - Le RSI est l'un des oscillateurs les plus populaires pour le trading. - Il est idéal pour prendre des entrées de vente à partir d'une zone de surachat forte (au-dessus de 70) et des entrées d'achat à partir d'une zone de survente forte (en dessous de 30). - Le RSI est très utile pour la détection des divergences. - "RSI pour 8 symboles" donne la possibilité de contrôler les valeurs RSI jusqu'à 8 symboles différents sur un se
Anti Scalping Trader mg
DMITRII GRIDASOV
Experts
ANTI SCALPING TRADER EA est un système de trading automatique avancé basé sur les dernières recherches sur l'action des prix ! Ce conseiller expert « configurez et oubliez » gère tout le trading pour vous ! 20 Set_files disponibles ! Utilisez Set_files v25.12 dans la section « Commentaires » pour utiliser et tester l'EA. L'idée de trading est basée sur un modèle d'action des prix totalement inédit que j'ai découvert par moi-même ! ANTI SCALPING TRADER est un excellent investissement : il fon
Scalping Channel mq
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
Indicateur Crypto_Forex "Scalping_Channel" pour MT4. - Scalping Channel a des limites de volatilité basées sur l'ATR. - Idéal pour le trading de scalping : - Entrez dans les transactions via un ordre limité en attente d'arrangement sur la ligne médiane. - Envisagez des entrées haussières lorsque le canal vert stable vers le haut a lieu et qu'au moins 1 bougie a été fermée au-dessus de la bordure supérieure (voir les images). - Envisagez des entrées baissières lorsque le canal rouge stable vers
Adaptive Scalper EA ms
DMITRII GRIDASOV
Experts
ADAPTIVE SCALPER EA - est un système de trading de scalping multi-paires entièrement automatique, intelligent, sûr et fiable ! Il s'agit d'un conseiller expert « configurer et oublier » qui fait tout le travail de trading pour vous ! 10 Set_files disponibles ! Utilisez Set_files v25.11 de la section « Commentaires » pour utiliser/tester l'EA. - L'EA s'adapte automatiquement aux conditions du marché via des méthodes d'IA. - Le système est sûr et n'utilise aucune méthode dangereuse comme les g
Price Action Trader EA mz
DMITRII GRIDASOV
Experts
PRICE ACTION TRADER EA - est un excellent système de trading automatique basé sur la recherche Price Action ! Il s'agit d'un conseiller expert « définir et oublier » qui fait tout le travail de trading pour vous ! 7 Set_files disponibles ! L'idée de trading est basée sur le célèbre modèle d'action de prix puissant - PinBar ! Price Action Trader EA est un très bon investissement - il fonctionnera des années et des années pour vous, tous les Set_files ont une espérance mathématique positive !
Greedy Bob EA mw
DMITRII GRIDASOV
4.25 (4)
Experts
GREEDY BOB EA - est un excellent système de trading intraday basé sur la recherche sur l'action des prix ! Il s'agit d'un conseiller expert « définir et oublier » qui fait tout le travail de trading pour vous ! 6 Set_files disponibles ! Utilisez Set_files (v25.25 m2) de la section « Commentaires » pour utiliser/tester l'EA. L'idée de trading est basée sur le célèbre modèle d'action des prix puissant qui est combiné avec des techniques de scalping ! GREEDY BOB EA fonctionne sur la période H1
ReTest Histogram mr
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
Indicateur Crypto_Forex "ReTest Histogram" pour MT4, pas de repeinture. - L'indicateur ReTest_Histogram peut être utilisé pour rechercher des signaux d'entrée dans la direction de la tendance principale après le nouveau test d'un niveau S/R fort. - L'histogramme ReTest peut être en 2 couleurs : rouge pour une tendance baissière et vert pour une tendance haussière. - Une fois que vous voyez des colonnes d'histogramme consécutives stables de la même couleur, cela signifie qu'une nouvelle tendanc
Inside Bar and Outside Bar Patterns m
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
Indicateur Crypto_Forex "Inside Bar & Outside bar Patterns" pour MT4. - L'indicateur "Inside Bar & Outside Bar Patterns" est très puissant pour le trading Price Action. Pas de repeinture ; Pas de délai ; - L'indicateur détecte les modèles de barres intérieures et extérieures sur le graphique : - Modèle haussier - Signal de flèche bleue sur le graphique (voir les images). - Modèle baissier - Signal de flèche rouge sur le graphique (voir les images). - La barre intérieure elle-même a un ratio R/
Adjustable Fractals mr
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
"Adjustable Fractals" - est une version avancée de l'indicateur fractal, un outil de trading très utile ! - Comme nous le savons, l'indicateur fractal standard mt4 n'a aucun paramètre - c'est très gênant pour les traders. - Les fractales ajustables ont résolu ce problème - il dispose de tous les paramètres nécessaires : - Période réglable de l'indicateur (valeurs recommandées - supérieures à 7). - Distance réglable par rapport aux hauts/bas du prix. - Conception réglable des flèches fractales.
Grid Master EA mt
DMITRII GRIDASOV
Experts
GRID MASTER EA est un système avancé de trading multi-paires avec couverture de grille ! L'EA s'adapte automatiquement aux conditions du marché. Contrairement à de nombreux autres EA à grille, Grid Master offre un fonctionnement très sécurisé. Utilisez les fichiers Set_files de la section « Commentaires » pour utiliser et tester l'EA. - Les points d'entrée et de sortie sont automatiquement ajustés par l'EA en fonction de la volatilité du marché. - L'Expert Advisor peut gérer simultanément l
Price Action OB Trader EA m
DMITRII GRIDASOV
Experts
PRICE ACTION OB TRADER EA - est un excellent système de trading automatique basé sur la recherche sur l'action des prix ! Il s'agit d'un conseiller expert « définir et oublier » qui fait tout le travail de trading pour vous ! 7 Set_files disponibles ! Utilisez Set_files de la section « Commentaires » pour utiliser/tester l'EA. (v25_11) L'idée de trading est basée sur le célèbre modèle d'action des prix puissant - OutsideBar ! Price Action OB Trader EA est un très bon investissement - il fonc
Single Sniper mz
DMITRII GRIDASOV
Experts
"SINGLE SNIPER" EA est un puissant système de trading de scalping pour la plateforme MT4 ! Le taux de gain élevé est d'environ 85-90 % ! Le système utilise la gestion des risques à intérêts composés ! Il s'agit d'un produit original proposé uniquement sur ce site Web MQL5. - Utilisez Set_file de la section « Commentaires » pour utiliser/tester la version 25.15 de l'EA. - Les transactions sont très précises : environ 85-90 %. - Le système n'utilise AUCUNE méthode dangereuse comme les grilles
Bollinger Bands Speed mw
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
Indicateur Crypto_Forex "Vitesse des bandes de Bollinger" pour MT4, sans repeinture. Vitesse des bandes de Bollinger - est un indicateur de tendance unique. - Le calcul de cet indicateur est basé sur des équations de la physique. - La vitesse est la 1ère dérivée des bandes de Bollinger standard. - L'indicateur de vitesse des bandes de Bollinger montre à quelle vitesse la ligne médiane de BB et les bordures de BB changent de direction. - Par défaut : la ligne bleue est la vitesse de la ligne m
DeMarker Higher Time Frame mh
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
Crypto_Forex Indicator HTF DeMarker pour MT4. - Cet indicateur est un outil utile utilisé par les traders techniques pour trouver des points d'entrée et de sortie. HTF signifie - Higher Time Frame. - La ligne d'oscillateur DeMarker indique la position actuelle du prix par rapport aux hauts et bas précédents. - DeMarker fournit les signaux de divergence réguliers les plus efficaces parmi les autres oscillateurs. - La zone de surachat se situe lorsque le DeMarker est supérieur à 0,7 et la zone d
Doji Reversal pattern mr
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
Indicateur Crypto_Forex "Doji Reversal pattern" pour MT4. - L'indicateur "Doji Reversal pattern" est un trading d'action de prix pur : pas de repeinture, pas de délai ; - L'indicateur détecte le modèle de retournement Doji sur le graphique où la bougie Doji est au milieu du modèle et la dernière bougie est celle qui sort : - Modèle de retournement Doji haussier - Signal de flèche bleue sur le graphique (voir les images). - Modèle de retournement Doji baissier - Signal de flèche rouge sur le gr
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis