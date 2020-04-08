Bears Power HTF mz
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 1.5
- Attivazioni: 10
Indicatore Crypto_Forex Bears Power HTF per MT4.
- L'oscillatore Bears Power HTF è un ottimo filtro per le posizioni "VENDITA". HTF significa "time frame più lungo".
- Gli indicatori Bulls e Bears Power vengono utilizzati per misurare la forza dei trend corrispondenti nel trading.
- Bears Power misura la forza della posizione dei venditori.
- L'indicatore Bears Power HTF è eccellente per i sistemi di trading multi-time frame con posizioni di Price Action o in combinazione con altri indicatori.
- Questo indicatore consente di collegare Bears Power da time frame più lunghi al grafico corrente.
- L'indicatore è dotato di avvisi integrati per dispositivi mobili e PC per l'incrocio a livello 0.
// Ottimi robot e indicatori di trading sono disponibili qui: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller
Questo è un prodotto originale offerto solo su questo sito web MQL5.