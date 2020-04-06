Cheat Engine MT4

Cheat Engine, web tabanlı API aracılığıyla küresel forex duyarlılığına göre kararlar alabilen orta seviye bir altın scalping sistemidir.

ÖNEMLİ! Talimatlar ve bir bonus için satın alma sonrası benimle iletişime geçin!

Cheat Engine canlı sinyali yakında geliyor! Mevcut fiyat artırılacaktır. Sınırlı süreli fiyat 80 USD

  • Sadece tek girişli işlemler. Grid veya martingale asla kullanılmaz.
  • Günlük volatiliteye uyum sağlayan akıllı takip eden stop çıkışları
Küresel forex duyarlılığı, toplam hesap değeri 1 milyar USD’yi aşan yüz binlerce yatırımcının pozisyonlarının ölçümüdür. Cheat Engine bu verileri API aracılığıyla anında alabilir ve karar verme sürecinde kullanabilir. Bu özellik isteğe bağlıdır ve kullanıcı tarafından tamamen özelleştirilebilir.

    Önerilen

    • Grafik: XAUUSD
    • Zaman Dilimi: H1

    Girdiler

    • Lot Büyüklüğü Hesaplama Yöntemi - Otomatik lot veya sabit lot seçin
    • Sabit Lot Büyüklüğü -  Sabit lot büyüklüğü
    • Otomatik Lotlar - Bu hesap para birimi tutarı başına 0,01 lot
    • Maksimum Spread - Pozisyon açmak için izin verilen maksimum spread’i ayarlayın
    • Otomatik GMT Algılama - Broker’ınızın GMT farkını otomatik olarak hesaplar
    • Sabit Stop Loss - Stop loss girişi
    • Magic Number - Her emir için magic number
    • Yorum - Emir yorumu
    • Duyarlılık Filtresi URL’si - API istekleri için kullanılır
    • Duyarlılık Al/Sat Filtresi - Etkinleştir veya devre dışı bırak
    • Duyarlılık Filtresi Davranışı
