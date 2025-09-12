Gold 100 Pip Signals

100PIPSsignals — Altın (M1) için Hızlı EMA Geçiş Sistemi

1 dakikalık grafikte Altın CFD'leri için tasarlanmış hafif bir EMA geçiş göstergesi. Düşük riskli giriş noktalarını belirgin oklar ve altın dairelerle işaretler, hareketleri yapılandırılabilir bir minimum pip hedefine göre doğrular ve uyarılar/bildirimler gönderebilir.





Nasıl çalışır (basit)

Gösterge iki üstel hareketli ortalama kullanır (hızlı EMA ve orta EMA).





Hızlı EMA orta EMA'nın üzerine çıktığında bir Al sinyali oku; altına düştüğünde ise bir Satış sinyali oku görünür.





Gerçek önerilen giriş fiyatını belirtmek için bir sonraki çubuğun açılışına altın bir daire yerleştirilir.





Gösterge, her sinyali girişten sonraki fiyat hareketini kontrol ederek doğrular: kullanım ömürleri boyunca yapılandırılabilir minimum pip hedefine ulaşamayan sinyaller kaldırılır. Doğrulanan işlemler, grafikte pip kazancıyla açıklanır.





XAU (Altın) CFD'lerinde, 1 dakikalık zaman dilimlerinde kullanın ve işlem yapmadan önce daha yüksek zaman dilimlerini kontrol ederek sinyalleri onaylayın.

Temel Özellikler

Altın (CFD/metal) için tasarlanmıştır — 1 dakikalık zaman dilimi için optimize edilmiştir.





Hızlı bir EMA/orta EMA geçişinden üretilen sinyaller.





Yukarı ok = alış sinyali, aşağı ok = satış sinyali.





Altın daireleri gerçek girişi (bir sonraki açık çubuk) işaretler.





Otomatik doğrulama: Yapılandırılan MinTrendPip'lere ulaşamayan sinyalleri kaldırır.





Doğrulanmış sinyaller için grafik içi pip kazanç metni (macenta).





Yapılandırılabilir seçenekler: EMA periyotları, onaylanacak minimum pip'ler, onay çubukları, EMA çizgilerini göster/gizle, uyarılar ve ses, EMA renkleri.





Uyarılar: Grafik içi Alert(), isteğe bağlı ses ve terminal bildirimleri etkinleştirilmişse anında bildirim desteği.





Hafif ve müdahaleci değil — yalnızca gerekli nesneler oluşturulur ve temizlenir.





Önerilen iş akışı (basit ve pratik)

Göstergeyi XAUUSD (Altın) — M1'e ekleyin.





Gürültüyü ve riski azaltmak için sinyali daha yüksek bir zaman dilimiyle (örneğin, M15 / H1) onaylayın.





Altın çemberinden (bir sonraki çubuk açılışında) girin veya kurallarınıza göre ek fiyat onayını bekleyin.





Doğru risk yönetimini uygulayın: zararı durdur, pozisyon boyutlandırma ve önce bir demo hesabında test edin.





Sinyal kalitesini tercih ettiğiniz tutma süresine ve volatiliteye göre ayarlamak için MinTrendPips kullanın.





Varsayılan / önerilen ayarlar

EMA5_Period = 5 (hızlı EMA, kapanışta hesaplanır)





EMA10_Period = 10 (orta EMA, açılışta hesaplanır)





MinTrendPips = 100 (sinyali doğrulamak için gereken minimum pip hareketi)





ConfirmationBars = 1 (isteğe bağlı olarak çapraz geçişin ileriye doğru onayı)





ShowEMAs = false (düzenli grafikler için EMA'ları gizle - isteğe bağlı)





ShowAlerts = false (uyarıları almayı etkinleştir)





Bunlar başlangıç ​​noktalarıdır - MinTrendPips'i ve onayı zaman diliminize, aracı kurumunuzun fiyatlama stiline ve risk iştahınıza uyacak şekilde ayarlayın.





Sorumluluk Reddi: Bu gösterge yalnızca teknik sinyaller sağlar ve finansal tavsiye niteliğinde değildir. Canlı olarak kullanmadan önce geriye dönük test yapın ve demo alım satımı yapın. Uygun risk yönetimini kullanın.