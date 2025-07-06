Precision Spike Detector V2
- Francisco Mandomo Simbine
Sürüm: 2.0
Introdução
O Precision Spike Detector V2 é um indicador avançado para MetaTrader 5 (MT5) projetado para identificar potenciais picos de preço (movimentos bruscos de mercado) em índices sintéticos (DERIV: Boom, Crash; WELTRADE: GainX e PainX).
Ele combina análises de RSI (Índice de Força Relativa) e ATR (Amplitude Média Real) para fornecer sinais precisos e confiáveis.
Funciona apenas no período M5 (5 minutos) . Em outros períodos, nenhuma seta será exibida.
Principais características
-
Filtro baseado em RSI e ATR – Detecta condições extremas de sobrecompra/sobrevenda.
-
Alertas automáticos – notificações por e-mail, push e pop-up.
-
Gestão de risco integrada – Calcula níveis de Take Profit (TP1, TP2) e Stop Loss (SL) usando a volatilidade do mercado (ATR).
-
Alerta de trailing stop – Ajuste dinâmico de stop loss com base na ação do preço.
-
Visualização clara – Setas de compra/venda em gráficos e linhas TP/SL visíveis.
Recomendações
-
Período: M5 (5 minutos).
-
Ativos: Índices sintéticos com forte liquidez (DERIV: Boom, Crash; WELTRADE: GainX, PainX, etc.).
Para quem é?
-
Day traders e scalpers.
-
Traders buscando confirmação técnica extra.
-
Qualquer pessoa que queira automatizar parte de sua análise de mercado.
Conclusão
O Precision Spike Detector V2 é uma ferramenta poderosa para traders que buscam oportunidades rápidas e de rompimento de mercado.
Sua filtragem RSI + ATR ajuda a evitar sinais falsos, enquanto o sistema integrado de gerenciamento de risco e alertas melhora a eficiência das negociações.
Principais benefícios:
-
Estratégia defensiva com níveis seguros de Stop Loss e Take Profit.
-
Configurações flexíveis (multiplicadores TP/SL ajustáveis conforme a preferência do trader).
-
Objetos visuais transparentes para fácil rastreamento de sinal.
Notas
-
Funciona somente no período M5 .
-
Após a compra, o suporte e as instruções de instalação são fornecidos por meio de mensagens privadas do MQL5 .
Aviso:
Negociar envolve riscos. Este indicador é uma ferramenta de suporte e não garante lucros. Sempre combine-o com sua própria análise de mercado e gestão de risco.
Versão: 2.0
Autor: Xavic Mforex
Tipo: Indicador personalizado para MT5
"Negocie com precisão, gerencie com disciplina!
Great indicator, I just acquired it and it works wonderfully, following the correct steps and good management. :)