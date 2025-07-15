Iconic Reversal Trend and Pattern Push Signals

ICONIC REVERSAL PATTERN – Konfluans (Confluence) Motoru

Sadece kalıpları tespit etmekle kalmayan, bir setup’ın kalitesini akıllı 0–100 Güven (Konfidenz) Skoru ile derecelendiren profesyonel bir dönüş (reversal) göstergesi. Tahmin etmeyi bırakın, değerlendirmeye başlayın.

Genel Bakış

Sizi yüzlerce zayıf ve çoğu kez hatalı sinyalle bombardımana tutan indikatörlerden bıktınız mı? ICONIC REVERSAL PATTERN, bu sorunu kökünden çözmek için tasarlandı. Profesyonel trader’ları amatörlerden ayıran tek bir prensibe dayanır: konfluans (uyuşum).

Bu gösterge basit bir kalıp tarayıcısı değildir. Her potansiyel dönüş sinyalini katı, çok aşamalı bir süreçten geçiren tam teşekküllü bir analiz motorudur. Onu kişisel analist ekibiniz gibi düşünün: Biri kalıbı arar, diğeri piyasa bağlamını kontrol eder, üçüncüsü momentumu analiz eder, dördüncüsü volatiliteye, beşincisi hacme bakar.

Ancak tüm “uzmanlar” hemfikir olduğunda bir sinyal alırsınız — ve bu sinyal 0’dan 100’e kadar net ve sezgisel bir Güven Skoru ile derecelendirilir.

Temel Özellikler

Akıllı 0–100 Güven Skoru: Göstergenin kalbidir. Her skor, birden çok faktörün konfluansına dayalı yüzdesel güveni yansıtır. 85 skor alan bir sinyal A++ bir setup’tır.

Kapsamlı Kalıp Kütüphanesi: En önemli ve güvenilir 1, 2 ve 3 mumluk dönüş kalıplarını algılar; Engulfing, Hammer/Shooting Star, Three White Soldiers/Three Black Crows, Harami, Doji’ler ve daha fazlası.

Beş Sütunlu Doğrulama: Her kalıp 5 konfluans faktörüne göre titizlikle sınanır:

  • Bağlam: Kalıp önemli bir destek/dirençte mi (swing noktaları, MA)?

  • Momentum: Onaylayıcı RSI diverjansı veya MACD kesişimi var mı?

  • Volatilite: Sinyal bir uç noktada mı oluşuyor (ör. Bollinger Bantları dışında)?

  • Hacim: Dönüş, ortalamanın üzerindeki işlem hacmiyle teyit ediliyor mu?

Entegre Risk Yönetimi: Her alarmda, giriş, ATR tabanlı SL, TP ve bakiye/risk ayarlarınıza göre uygun lot büyüklüğü için otomatik öneri üretir.

Tam Uyarılar: Mobil cihazınıza anlık push ve masaüstü uyarıları ile yüksek kaliteli sinyalleri kaçırmayın.

ATR Volatilite Filtresi: Aşırı düşük volatilite dönemlerini (ör. yatay piyasalar) otomatik olarak görmezden gelerek “piyasa gürültüsündeki” yanlış sinyalleri ciddi ölçüde azaltır.

Minimalist Arayüz: Aşırı kalabalık grafik yok. Sadece zarif bir filigran yazı ve sinyaller için net oklar.

Skorlama Mantığının Açıklaması

0–100 skor keyfi bir sayı değildir. Her analiz unsurunun önemini yansıtan ağırlıklı bir sisteme dayanır:

  • Skorun %40’ı: Mum çubuğu kalıbının kendi gücü.

  • Skorun %25’i: Bağlam (swing noktaları ve MA’ler üzerindeki konum).

  • Skorun %20’si: Momentum onayı (RSI/MACD).

  • Skorun %15’i: Volatilite (Bollinger Bantları) ve hacim onayı.

Bir sinyalin alarm üretmesi için, sizin belirlediğiniz asgari skora (örn. 75) ulaşması gerekir.

Girdi Parametreleri

Gösterge tamamen özelleştirilebilir, ancak hemen kullanıma da optimize edilmiştir. Ana parametreler mantıklı gruplara ayrılmıştır:

  • Risk Yönetimi & Uyarılar: Bakiyenizi, işlem başına risk (%), RR oranınızı ve uyarı türlerini ayarlayın.

  • Skorlama & Dayanıklılık Filtreleri: Alarmlar için asgari Güven Skorunu tanımlayın; ATR filtresini etkinleştirin/devre dışı bırakın.

  • Onay Ağırlıkları (Gelişmiş): Deneyimli kullanıcılar her bir konfluans faktörünü (örn. diverjans araması) tek tek açıp kapatabilir.

  • Gösterge Ayarları: Kullanılan tüm standart göstergelerin (RSI, MACD, MA vb.) periyotlarını ayarlayın.


