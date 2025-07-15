Iconic SMC Signal Indicator

ICONIC SMC Göstergesi — Kurumsal Düzeyde Netlikle İşlem Yapın

Nihayet, manuel zahmet olmadan nesnel SMC.

Grafikleri saatlerce işaretleyip girişinizi birkaç pip ile kaçırmaktan bıktınız mı? Gerçek para söz konusu olduğunda okumanızdan şüphe mi ediyorsunuz? Öznel ve zaman yiyen SMC devri bitti.

ICONIC SMC Göstergesi “bir araç daha” değildir. Kurumsal seviyede bir analiz motorudur; Smart Money Concepts akışının tamamını otomatikleştirir ve grafiğinizi yüksek olasılıklı fırsatların canlı bir paneline dönüştürür. Tahmini bırakın. Veri odaklı netlikle uygulamaya geçin.

Neden ICONIC? Hepsi-Bir-Arada Avantajı

Beş ayrı aracın karmaşasını unutun. ICONIC SMC, profesyonel analizin tüm kritik bileşenlerini tek ve tutarlı bir sistemde birleştirir.

Çekirdek Motorlar

Otomatik Piyasa Yapısı

BOS ve CHOCH anında, cerrahi hassasiyetle işaretlenir — kimin kontrolü elinde tuttuğunu tek bakışta görün.

Hassas POI Tespiti

Order Block (OB) ve Fair Value Gap (FVG) bölgelerini otomatik tanımlar ve çizer; bölgeleri gerçek zamanlı olarak mitige edildi şeklinde etiketler.

Akıllı Likidite Haritalama

Equal Highs/Lows (EQL) seviyelerini likidite havuzları olarak konumlandırır ve Liquidity Sweep’leri (stop avı) saptar — patlayıcı girişler için ana tetikleyici.

Kurulum Kalite Skoru (0–100)

ICONIC’in kalbinde, her fırsatı 7 konfluens sütunu (Trend, Yapı, POI, Sweep, Onay vb.) üzerinden değerlendiren özel bir skorlama motoru bulunur.

Sonuç: net ve nesnel puanlar — “belki” işlemleri yok. Minimum eşik değerini siz belirlersiniz; gösterge bu eşiği katı biçimde uygular.

Pro-Düzey GUI ve Uyarılar

Grafik-üstü yapılandırılabilir panel: Tüm hayati verilerin yer aldığı temiz, profesyonel bir kokpit. Çalışma alanınıza uyması için 6 farklı ekran konumundan birini seçin.

Tam işlem planı uyarıları: Geçerli ve yüksek skorlu setuplarda Sembol, Skor, BUY/SELL, Giriş, TP, SL bilgileriyle anlık push + platform uyarıları.

Mantık — Sistematik Yardımcı Pilotunuz

Sahayı haritalandırın: Mevcut piyasa anlatısını belirlemek için yapı ve likiditeyi analiz edin.

Bölgeyi tanımlayın: Tepkinin en olası olduğu yüksek olasılıklı POI’leri (OB/FVG) vurgulayın.

Aksiyonu bekleyin: Fiyatın bölgeye dokunmasını ve bir onay mumu basmasını şart koşun.

Setupu puanlayın: Konfluens motoru tüm faktörleri gerçek zamanlı değerlendirir.

Planı iletin: Skor ≥ eşik değerinize ulaştığında tam ve uygulanabilir bir işlem planı üretilir ve gönderilir.

Önemli Bildirim ve Sorumluluk Reddi

ICONIC SMC Göstergesi analizi hızlandırır, disiplini pekiştirir ve nesnellik katar. Bu araç karar destek sistemidir, otomatik pilot değildir. Yargınızı, risk yönetiminizi veya işlem becerinizi ikame edemez. İşlem yapmak önemli risk içerir ve her yatırımcı için uygun değildir. Kâr garantisi yoktur. Bu aracı, sağlam bir stratejiyi güçlendirmek için kullanın; yerine koymak için değil.



