“ICONIC TRENDLINE SIGNAL” göstergesinin derinlemesine analizi

Sağlanan MQL5 kodu, MetaTrader 5 için gelişmiş ve çok yönlü bir trend-takip göstergesini tanımlar. Basit çizgi kesişimlerinin ötesine geçerek trend gücü, oynaklık (volatilite), çoklu zaman dilimi analizi ve kantitatif bir puanlama sistemini tek bir kapsamlı karar destek aracında birleştirir.

1. Temel işlem stratejisi ve mantığı

Göstergenin stratejisi, yüksek olasılıklı trend girişlerini belirlemek için sağlam, katmanlı bir mantık çerçevesi üzerine kuruludur.

A. Trend tanımı: Çoklu EMA Sistemi

Trend tespitinin temeli, beş Üstel Hareketli Ortalamadan (EMA) oluşan gelişmiş bir sistemdir. Ana grafikteki görsel trend çizgisi klasik bir EMA “şelalesi” (varsayılan 9, 21 ve 50) ile belirlenirken, sistem arka planda daha derin piyasa analizi için 200 peryoda kadar geniş bir EMA yelpazesinden yararlanır.

Boğa trendi (ana grafik): Güçlü bir yükseliş trendi, birincil EMA’lar “boğa sıralamasında” mükemmel biçimde hizalandığında doğrulanır: EMA(9) > EMA(21) > EMA(50). Bu yapı kısa, orta ve uzun vadeli katılımcılar arasında güçlü bir uzlaşmayı gösterir.

Ayı trendi (ana grafik): Tersi hizalanma: EMA(9) < EMA(21) < EMA(50).

Bu kademeli yaklaşım, birden fazla zaman ufkundan onay gerektirdiği için basit iki çizgi kesişiminden daha güvenilirdir ve zayıf/oturmamış hareketleri filtreler.

B. Trend doğrulaması: ADX filtresi

Yatay veya “dalgalı (choppy)” piyasalarda hatalı işlemlerden kaçınmak için gösterge, trend gücü filtresi olarak Ortalama Yönsel Endeks’i (ADX) kullanır. Bir trend sinyali (alış ya da satış) yalnızca ADX değeri belirlenen eşik üzerindeyse (varsayılan 20,0) geçerli kabul edilir.

İşlev: ADX yönü değil, yalnızca trendin gücünü/ivmesini gösterir. 20 üzeri bir değer şartı, trendi sürdürebilecek yeterli yönlü enerjinin oluşmasını beklemek anlamına gelir.

C. Risk ve oynaklık: ATR motoru

Dinamik risk yönetimi için gösterge, Zarar Durdur (SL) ve Kâr Al (TP) seviyelerini hesaplamak amacıyla Ortalama Gerçek Aralık’tan (ATR) yararlanır.

Zarar Durdur (SL): Sabit pip sayısı değildir;

SL = GirişFiyatı ± (SL_ATR_Çarpanı × ATR Değeri)

formülüyle volatiliteye uyarlanır. Volatilite yüksekken ATR büyür ve SL, rastgele gürültüyle elenmemek için daha uzak konur; sakin piyasalarda ATR küçülür ve SL daha sıkı olabilir.

Kâr Al (TP): Sabit Risk:Ödül (R:R) oranlarına dayalı üç hedef:

TP1 = 1R, TP2 = 2R, TP3 = 3R.

Bu, disiplinli ve yapılı bir kâr alma süreci dayatır.

D. Birleşim (Confluence) analizi: Puanlama sistemi (YENİ)

En güçlü yeni özelliklerden biri, entegre Puanlama (Scoring) Sistemidir. Bu sistem, bir sinyalin birden fazla zaman dilimindeki hizalanmasını ölçerek kalitesini nicel olarak derecelendirir.

Nasıl çalışır: Cari grafikte sinyal üretildiğinde gösterge, M5, M15, H1, H4 ve D1 olmak üzere beş kilit zaman dilimindeki trend durumunu kontrol eder. Sinyalle aynı yönde olan her zaman dilimi için 20 puan verilir.

Sinyal kalitesi: Sonuç 0–100 arası bir Skor dur. 100 puan, beş zaman diliminin de aynı yönde trend yaptığı anlamına gelir — son derece güçlü birleşim ve “A+ Trade Idea”.

Filtreleme: Minimum Puan (MinScore) parametresi ile belirli bir birleşim eşiğinin altındaki sinyallerin elenmesi sağlanabilir. Bu, düşük olasılıklı kurulumları göz ardı etmek için güçlü bir filtredir.

2. Özellikler ve işlevsellik

Gösterge karmaşık mantığını, kullanıcı dostu ve zengin özellikli bir arayüze paketler.

A. Grafik görselleştirmesi: Renkli trend çizgisi

Birincil EMA (9 periyot) doğrudan grafiğe çizilir ve trende göre renk değiştirir:

Mavi: Doğrulanmış boğa trendi (EMA şelalesi boğa ve ADX güçlü).

Kırmızı: Doğrulanmış ayı trendi (EMA şelalesi ayı ve ADX güçlü).

Bu, geçerli trendin anında, tek bakışta anlaşılmasını sağlar.

B. GUI panosu: Merkezi bilgi merkezi

Grafik üzerindeki panel, göstergenin komuta merkezi olarak kritik verileri sunar:

Çoklu Zaman Dilimi (MTF) Analizi ve Skor: M5, M15, H1, H4 ve D1 için canlı trend durumu. Hakim piyasa akışına karşı işlem yapmamak için top-down (yukarıdan aşağı) analizi destekler.

Sinyal ve işlem parametreleri: Etkin sinyal MinScore eşiğini geçtiğinde pano açıkça gösterir:

Signal: BUY veya SELL

Score: ör. “80/100”

Entry: net giriş fiyatı

SL: hesaplanan zarar durdur

TP1, TP2, TP3: hesaplanan kâr al seviyeleri

Özelleştirme (YENİ): Panonun konumu, arka plan rengi, kenarlığı, yazı renkleri ve yazı boyutu üzerinde tam kontrol.

C. Sinyal üretimi ve işlem yönetimi

Kod, bir işlem sinyalinin tüm yaşam döngüsü için sofistike bir mantık içerir.

Stabil sinyal tespiti: Yeni sinyal yalnızca yeni trend yönünü doğrulayan ilk mumun kapanışında üretilir.

if (is_bullish && (!last_trend_bullish || !signal_valid))

koşulu, uzun süren trendlerde tekrar tekrar alarm üretmeyi önler ve kapanışla doğrulanmış verilere dayanır; bu da yeniden çizimi (repaint) engeller.

Akıllı bildirimler: Etkinleştirildiğinde, Push bildirimleri ve ekran içi uyarılar gönderilir. Mükemmel skorlu kurulumlar “A+ Trade Idea” olarak vurgulanır.

Başabaş (Breakeven) yönetimi: Fiyat 1R seviyesine ulaştığında “ SL’yi Başabaşa Taşı ” uyarısı gönderilir — sermaye korunumu için kritik bir tekniktir.

Sinyal geçersizleştirme: Fiyat, ilk SL veya nihai TP3 seviyesine ulaştığında sinyal otomatik olarak tamamlandı kabul edilir ve panodan temizlenir.

3. Trader için değer önerisi

“ICONIC TRENDLINE SIGNAL”, aşağıdaki temel faydaları sunan güçlü bir karar destek sistemidir:

Netlik ve güven: Çoklu indikatör ve çoklu zaman dilimi analizini eyleme dönük, görsel bir arayüzde yoğunlaştırır; nicel skor, kurulumlara olan güveni artırır.

Disiplin ve nesnellik: MinScore filtresiyle güçlendirilen açık, kural tabanlı giriş/çıkış parametreleri duygusal kararları azaltır.

Üstün bağlam: MTF panosu ve puanlama sistemi, daha geniş piyasa trendiyle uyumlu işlem yapmaya yardımcı olan gerekli top-down perspektifi sağlar.

Verimlilik ve odak: Piyasa koşullarını izleme ve hesaplamaları otomatikleştirir; puanlama, enerji ve sermayenin en yüksek kaliteli fırsatlara yönlendirilmesini sağlar.

Önemli uyarı

Bu gösterge, analize yardımcı bir araçtır; tam otomatik bir işlem sistemi veya bir “kutsal kâse” değildir. Sinyallerini geçmiş fiyat verilerinin matematiksel yorumuna dayanarak üretir ve geleceği tahmin edemez. En büyük gücünü, sağlam risk yönetimi, piyasa yapısının anlaşılması ve traderın kendi takdiri ile birlikte kullanıldığında ortaya koyar. Yine de, işlem sürecini büyük ölçüde basitleştirebilen ve traderın veri odaklı, yüksek kaliteli kararlar alma kapasitesini artırabilen son derece iyi tasarlanmış bir araçtır.



