Iconic Titan Bitcoin and Forex Signals

ICONIC TITAN SIGNAL v1.6

“Kalabalık gibi değil — bir efsane gibi trade et.”

ICONIC TITAN SIGNAL sadece bir gösterge değildir.
O, kişisel mentorunuz, tarayıcınız ve sinyal sağlayıcınızdır.
Piyasa tecrübesi, matematiksel mantık ve kurumsal hassasiyetin hibrit bir başyapıtı — yalnızca trade etmek değil, hükmetmek isteyenler için tasarlandı.

ICONIC TITAN ne yapar?

Dünyanın en ilgili piyasalarının kaosunu 7/24 süzer:

  • XAUUSD

  • EURUSD

  • BTCUSD

  • NAS100

  • US30

  • GER40

  • NDX100

  • GER30

Bunu, H4 piyasa yapısı ile M15 giriş analizini birleştirerek yapar; nesnel biçimde bir “A+ Setup” oluşup oluşmadığını hesaplar — ancak güçlü bir hareket olasılığı yüksekse.

Tahmin yok. Yanıp sönen ışıklar yok. “Hopium” yok.
Yalnızca her şey hizalandığında, ICONIC TITAN telefonunuza nokta atışı bir push bildirimi gönderir.

Bu sistemi ilhamlandıran 5 trader

  1. Mark Minervini — Momentum kraldır
    ABD Trading Şampiyonu & çok satan yazar.
    ICONIC TITAN’daki rolü: Gerçek trendleri tanımlamak için H4’te EMA trend filtresi (50/150/200).

  2. Linda Raschke — Kırılım ve hacmin gücü
    Wall Street efsanesi & hedge fon yöneticisi.
    ICONIC TITAN’daki rolü: Hacim sıçraması filtresi + ATR medyanı (volatilite güçlendirici).

  3. Larry Williams — Bağlam ve tükeniş formasyonları
    1 yılda %11.000 — trading dünya rekoru.
    ICONIC TITAN’daki rolü: Hacim konsolidasyonu → patlayıcı enerji kırılımı.

  4. Michael J. Huddleston (ICT) — Smart Money perspektifi
    Binlerce kurumsal traderın mentoru.
    ICONIC TITAN’daki rolü: Retest mantığı ve fiyatın EMA200’e göre konumlanması.

  5. Rayner Teo — Kaosa karşı teknik netlik
    Küresel kitleli YouTube eğitmeni.
    ICONIC TITAN’daki rolü: Sıkı kural seti + nesnel 100 puanlık skorlama sistemi.

Bu beş ikon disiplini ve mantığı temsil eder.
ICONIC TITAN, ilkelerini tek bir birleşik sistemde kaynaştırır.

Gösterge ayrıntıda nasıl çalışır?

ICONIC TITAN aşağıdaki bileşenleri gerçek zamanlı analiz eder:

  • Trend yönü (H4 EMA’lar) — gerçek momentum

  • Fiyatın EMA200’e göre konumu — kurumsal hakimiyet

  • MACD & RSI — momentum teyidi

  • Tick hacim sıçramaları — kırılım potansiyeli

  • ATR — yalnızca gerçek hareket alanı olan setuplar

Her bileşen puanlanır ve ağırlıklandırılır.
Toplam skor 85/100 veya üzerine çıktığında sinyal aktif olur.

Sonuç:
Yüksek güven veren A+ setuplar — ve başka hiçbir şey.

Sinyal geldiğinde ne olur?

Piyasa tüm koşulları karşıladığında şu bilgileri içeren:

Doğrudan telefonunuza bir push bildirimi alırsınız:

  • Sembol

  • Entry, TP, SL

  • Trend yönü

  • Setup skoru (0–100)

  • Setup açıklaması

  • Otomatik hesaplanan lot büyüklüğü (örn. %1 risk)

  • Zaman damgası & yorum

Ek analiz yok. E-tablolar yok. Gösterge ormanı yok.
Tam da ihtiyacınız olan anda, uygulamaya hazır bir plan.

Ve: her olay için yalnızca BİR sinyal.
Spam yok. Gürültü yok. Amaçlı netlik var.

ICONIC TITAN kimin için?

Şunlar için mükemmel:

  • Sistematik ve kural tabanlı hareket etmek isteyen traderlar

  • Grafikleri 10 saat analiz edemeyen meşgul profesyoneller

  • Nicelikten çok niteliği tercih eden uzmanlar

  • Elit traderlar gibi evrilmek isteyen yeni başlayanlar

Artık sıfırdan strateji kurmanız gerekmiyor.
Titan’ınız çağırdığında sadece reaksiyon verin.

Sonuç: İkonik olun. Bir Titan gibi trade edin.

ICONIC TITAN SIGNAL bir göz boyama değildir.
Beş trading efsanesinin dijital zihniyeti, size “Zaman şimdi” diyen tek bir sistemde birleşti.

O taranır. Puanlar. Sadece önemli olduğunda konuşur.
Peki ya siz? Pro gibi uygularsınız — amaçla, güçle.

Sadece A+. Sadece ICONIC.
Basit ve keskin mi istiyorsunuz?

O halde ICONIC TITAN sizin oyun değiştiriciniz.

PLUG AND PLAY.
M15’TE AKTİF EDİN.


