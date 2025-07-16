Iconic Pulse The Flagship for Trend News Volumen

ICONIC PULSE — Manifesto

Gürültüyü susturun. Duyguyla değil, verilerle işlem yapın.

Her trader bu gerilimi bilir: bir düzine indikatör, çelişen sinyaller, FOMO ile korku arasındaki çekişme. Sonuç: tereddüt, hayal kırıklığı, kaçan hareketler. ICONIC PULSE, bir ses daha eklemek için değil — gürültüyü kapatmak için tasarlandı.

PULSE, iki piyasa gerçeğine dayanan yüksek doğruluklu bir filtredir:

Paranın akışı fiyatı hareket ettirir (momentum ve hacim).

Trend baskın güçtür (konfluans/uyuşum).

Bu, her zaman açık, kuant odaklı yardımcı pilotunuzdur — soğukkanlı, tutarlı ve acımasızca objektif.

Bölüm 1 — Çekirdek: İki Kâr Motoru

ICONIC PULSE, her biri farklı bir üstünlüğü yakalamak üzere tasarlanmış iki uzman motoru birleştirir.

Motor A — IGNITION (Patlayıcı Momentum)

Hareket “canlandığı” anda hızlı ve kararlı ilerleyişleri hedefler.

Pusula (H4 Trend): Kurumsal yönü belirler; akıntıya karşı yüzmezsiniz.

Kıvılcım (M15 Giriş): Hacim sıçramaları , RSI gücü , MACD kayması ve ATR rejimi (volatilite) ile “ateşlemeyi” teyit eder.

Kapı Bekçisi (A+ Skor): Sinyaller yalnızca konfluans yüksek eşiğe ulaştığında tetiklenir. Vasat setup’lar tasarım gereği elenir.

Motor B — CONFLUENCE (Trentin Gücü)

Baskın hareketleri sürmek için zaman dilimleri arasında hizalanmayı üst üste koyar.

Trend DNA’sı (EMA Şeridi/Ribbon): Temiz ve hizalı bir şerit sağlıklı yön durumunu doğrular.

Güç Ölçer (ADX Filtresi): Sadece trend enerjisi gerçek olduğunda trade edilir — düşük enerjili “testere” yok.

Çoklu Zaman Dilimi Onayı (0–100 Skor): M5/M15/H1/H4/D1 hizalanması sayısallaştırılır. 100, piyasanın “yol burası” diye bağırdığı anlamına gelir.

Bölüm 2 — Akıllı Araç Setiniz

ICONIC PULSE yalnızca tespit değil — kutuda disiplindir.

Mutlak Kontrol (YENİ): 1–3 kâr al (TP) seçin — ya da hiç seçmeyin. Serbest ölçekleme için opsiyonel SL . Tam ticaret planlarıyla çalışın veya “çıplak” sinyale indirgeme yapın. Kurallarınız, stiliniz.

Komuta Merkezi (GUI Paneli): Grafikte temiz bir kokpit; yön, skor, giriş, TP’ler, SL — tamamen taşınabilir ve özelleştirilebilir.

Evrensel Haber Filtresi (GELİŞTİRİLDİ): Sembolden bağımsız radar (FX, GER40, Altın, BTCUSD vb.) yaklaşan olaylar için uyarır; türbülansdan kaçınmanızı sağlar.

Otomatik Ticaret Planı: ATR duyarlı giriş/TP/SL , volatiliteyi yapılandırılmış kararlara dönüştürür. Duygu KAPALI, süreç AÇIK.

Başabaş Uyarısı: TP1 tetiklenince SL’yi giriş fiyatına taşımanız istenir — riski sıfıra kilitlerken yukarı yönü açık tutar.

Bölüm 3 — 3 Dakikalık Başlatma Sekansı

Anahtarınızı Alın: finnhub.io’da ücretsiz bir API anahtarı oluşturun. MT5’i Hazırlayın: MT5’te https://finnhub.io için WebRequeste izin verin. Başlatın: Anahtarı indikatör girişlerine yapıştırın. Bitti.

Davetiniz

Mantığını ve derinliğini gördünüz. ICONIC PULSE sihir değil; titiz, sistematik bir üstünlüktür. Soru, çalışıp çalışmadığı değil — onu disiplinle kullanmaya hazır olup olmadığınızdır.

Piyasaya tepki vermeyi bırakın. Şartları siz belirleyin.

ICONIC PULSE’u edinin; yolcu gibi değil, pilot gibi trade edin.

Feragatname

ICONIC PULSE, matematiksel/istatistiksel yöntemlerle potansiyel işlem fikirleri üreten gelişmiş bir analiz aracıdır. Finansal tavsiye veya yatırım önerisi değildir. İşlem yapmak önemli risk içerir ve her yatırımcı için uygun olmayabilir. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçların göstergesi değildir.

Bu araç, analizinizin, muhakemenizin veya risk yönetiminizin yerine geçmez. İşlemleri ne zaman açıp yöneteceğinize ve kapatacağınıza yalnızca siz karar verirsiniz. ICONIC SOLUTIONS, kullanımından doğan kayıplardan sorumluluk kabul etmez. Her zaman sorumlu biçimde işlem yapın.



