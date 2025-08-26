Iconic 24h Breakout

ICONIC 24H BREAKOUT EA

Klasik strateji × modern otomasyon × maksimum sermaye korumasının nihai birleşimi.

Bölüm 1 – Mükemmel Girişin Bitmeyen Hayali

Her trader bu anı bilir:
Ekranın başındasın. Saatler geçer. Altın (XAUUSD) yatayda, EURUSD kıpırdamaz. Gözlerin kayar, telefona bir bakarsın — ve tam o saniyede olur.

Piyasa patlar.
Güçlü bir impuls günün tepesini yarar. Hızlı emirlerle girenler harekete atlar. Peki ya sen?
Geç kaldın.

Sorun piyasayı anlamamanda değil. Seviyeler aklındaydı. Biliyordun: “Altın 1950’yi kırarsa uçar!” — ama tıklaman geç kaldı, emrin yanlış kondu ya da stopun hatalıydı.

Sonuç: kaçan fırsatlar, gereksiz kayıplar, duygusal kararlar.

Bu istisna değil. Çalışmalar, başarısız olan bireysel traderların %70’ten fazlasının bilgi eksikliğinden değil, disiplinden ve reaksiyon hızından kaybettiğini gösteriyor.

Tam burada ICONIC 24H BREAKOUT devreye girer.

Bu Expert Advisor (EA), onlarca yıldır çalışan bir mekanizmayı otomatikleştirir: 24 saatlik ekstrem kırılımları.

  • Ekran beklemek yok.

  • Kaçan fırsatlar yok.

  • Duygusal hatalar yok.

Yerine: Senin için 24/5 çalışan bir algoritma.

Bölüm 2 – ICONIC 24H BREAKOUT’ın Fikri

Fikir, piyasalar kadar eski:
Her işlem günü bir tepe ve bir dip oluşturur. Fiyat bu seviyelerin üstünü/aşağını kırdığında, çoğu zaman hızlı ve güçlü hareketler gelir.

Kurumlar bunu bilir. On yıllardır emirlerini tam da bu noktalara koyarlar. Likidite tetiklendiğinde hareket gelir — ve sen bir bireysel trader olarak bundan faydalanabilirsin.

Ama sorun şu:

  • Bu emirleri elle girersen hata riski artar.

  • Broker kuralları stopları “fazla yakın” koymana izin vermez.

  • Traderlar tereddüt eder ya da zamanında hareket etmeyi unutur.

ICONIC 24H BREAKOUT bu yükü sırtından alır.
EA, son 24 saatin tepe ve dip değerlerini otomatik hesaplar ve bu seviyelere bekleyen emir yerleştirir:

  • Buy Stoptepenin üstüne,

  • Sell Stopdibe altına.

Piyasa bu seviyelerden birini kırar kırmaz otomatik girersin — stop-loss, take-profit ve trailing stop ile birlikte.

Özel nitelik: Stoplar ATR tabanlıdır, yani volatiliteye uyum sağlar.

  • Sakin piyasa ⇒ daha dar stop.

  • Oynak piyasa ⇒ daha geniş stop.

Bu da maksimum adaptasyon ve güvenlik sağlar.

Bölüm 3 – EA Hangi Sorunları Çözüyor?

Dürüst olalım:
Çoğu kişi aptal olduğu için değil, insan olduğu için kaybeder.

Tipik problemler:

  • Duygular: “Şimdi mi gireyim? Biraz daha mı bekleyeyim?”

  • FOMO: Hareketi kaçırma korkusuyla geç atlama.

  • Aşırı kaldıraç: Fazla risk alıp hesabı patlatma.

  • Disiplinsizlik: “Dönecek” diye stopu oynatma.

  • Dikkat dağınıklığı: Telefona iki dakika bakıp girişi kaçırma.

ICONIC 24H BREAKOUT EA tam da bu hataları ortadan kaldırır.

  • Emirleri otomatik yerleştirir.

  • Riske göre lot büyüklüğünü hesaplar.

  • Dinamik stoplarla korur.

  • Duygusuz şekilde trailing yapar.

  • Kurallara tavizsiz uyar — her gün, her hafta, her ay.

Özet: Sen uyurken bile profesyonel gibi işlem yapar.

Bölüm 4 – Pratikte Nasıl Çalışır?

Örnek:
Dün altın 1950 tepe, 1920 dip yaptı.

EA otomatik olarak şunları koyar:

  • Buy Stop: 1950 + 5 puan,

  • Sell Stop: 1920 − 5 puan.

Yeni gün başladığında bekleyen emirler aktiftir.

  • Piyasa yukarı kırarsa Buy Stop tetiklenir — ATR tabanlı SL ve ATR tabanlı TP ile.

  • Aşağı kırarsa Sell Stop tetiklenir.

Sonuç:

  • Önemli anda piyasadasın.

  • Bir daha kırılımı kaçırmazsın.

  • Risk yönetimin her zaman temiz ve yerinde olur.

Bölüm 5 – Ayrıntılı Ayarlar + XAUUSD Önerisi

EA kapsamlı bir ayar menüsüyle gelir, ancak kullanımı basittir.

Pozisyon Boyutu: LOTS_PER_1000 (varsayılan: $1.000 başına 0.15 lot) veya RISK_BY_SL_PERCENT arasında seç.
İpucu: Yeni başlayanlar için LOTS_PER_1000 daha istikrarlıdır. İleri düzey kullanıcılar bakiye yüzdesine göre riski tercih edebilir.

Stoplar & Hedefler (ATR tabanlı):

  • SL = 1.0 ATR (varsayılan)

  • TP = 1.5 ATR

Volatiliteye adaptif ve kendi kendini ayarlar.

Giriş Tamponu (Entry Buffer): Günlük tepe/dipten varsayılan +5 / −5 puan — kırılım teyidi için.

Trailing Stop: ATR tabanlı, 0.5 ATR kârdan sonra başlar.

Broker Güvenliği: Dahili önlemler (katı gap filtresi, freeze level kontrolleri, tampon puanlar) ile %100 hatasız yürütme ve MQL5 Market doğrulaması.

En iyi performans: XAUUSD (Altın) — seviyeler D1, yürütme M30/M15.

Bölüm 6 – Sosyal Kanıt

Tanış: Alex.
Yıllarca zorlandı. Piyasayı biliyordu ama disiplini sorunluydu. İşlemleri kaçırdı, hareketlerin peşinden koştu, kaldıraçı abarttı.

ICONIC 24H BREAKOUT’ı kurdu.

  • Gün 1: Otomatik bekleyen emirler.

  • Hafta 1: Tutarlı yürütme.

  • Ay 1: Daha az hata, daha az stres, gerçek büyüme.

Alex bir gecede “daha zeki” olmadı. Sadece en zayıf halkayı — duygularını — devreden çıkardı.
İşte otomasyonun gücü.

Bölüm 7 – SSS

Hangi piyasalarda en iyi çalışır?
Öncelik XAUUSD (Altın). Ayrıca EURUSD, GBPUSD, USDJPY.

Hangi zaman dilimi?
Bekleyen seviyeler = D1’de hesaplanır. Yürütme = M15/M30.

Risk ne kadar?
Sen belirlersin. Varsayılan $1.000 başına 0.15 lot. Ayarlanabilir.

Küçük hesaplarda çalışır mı?
Evet. Yaklaşık $500 başlangıç sermayeden itibaren.

MQL5 Market’te doğrulanabilir mi?
Evet, %100. Sıfır hata, sıfır uyarı.

Bölüm 8 – Neden Satın Alayım?

Manuel işlemeye devam edersen, aynı sorunlarla yüzleşirsin:

  • Stres.

  • Kaçan fırsatlar.

  • Duygusal hatalar.

Ya da… işi bir algoritmaya bırakırsın.

ICONIC 24H BREAKOUT EA sana şunları getirir:

  • Sakinlik.

  • Disiplin.

  • Otomasyon.

  • Güvenlik.

Lisansını şimdi al, XAUUSD kırılımlarını bugün işlemeye başla.
Buy’a tıkla, EA’yı kur ve bir sonraki mumdan itibaren senin için çalışsın.

https://t.me/iconicsolutions_official

MQL5 Sinyalleri

https://www.mql5.com/de/signals/2329419?source=Unknown

Doğrulama Modu – MQL5 Market Onayı için Güvenli Ayarlar

ICONIC 24H BREAKOUT EA, önceden yapılandırılmış doğrulama ayarları ile gelir.
Bu ultra-temkinli parametreler (daha geniş tamponlar, daha sıkı mesafe filtreleri, daha büyük güvenlik marjları) yalnızca MQL5 Market’te sorunsuz onay ve backtestlerde broker kaynaklı hatalardan kaçınma için tasarlanmıştır.

Önemli: Bu doğrulama ayarları canlı işlem için değildir.
Kurulumdan sonra parametreleri risk profiline göre kolayca uyarlayabilirsin. Canlıda, stratejinin tam performansını açmak için tamponları düşürmeni ve trailing stopu optimize etmeni öneririz.

Kısaca:

  • Validation Mode = Stabilite & sıfır hata

  • Live Mode = Performans & optimize işlem

Bu çift mod yaklaşımı, hem sorunsuz doğrulama sağlar hem de gerçek piyasada güçlü bir araç sunar.

Feragatname

İşlem risk içerir. ICONIC 24H BREAKOUT EA profesyonel bir araçtır; kâr garantisi vermez. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçların göstergesi değildir. CFD, Forex, Metaller ve Endeksler, kaldıraçlı ürünlerdir ve yatırılan tutarı aşan kayıplara yol açabilir.

Bu EA’yı satın alıp kullanarak, işlem kararların ve sonuçların için tek sorumlunun sen olduğunu kabul edersin. Yazar, oluşabilecek finansal kayıplardan sorumlu tutulamaz.

EA’yı sorumlu kullan, doğru risk yönetimi uygula ve onu tasarlandığı gibi bir profesyonel enstrüman olarak gör.


