Iconic Trendline EMA Combi Push signals

MetaTrader 5 için ICONIC TRENDLINE

Başlık: ICONIC TRENDLINE: MTF Panel ve Uyarılarla Gelişmiş Trend Göstergesi

Kısa Açıklama

Trendleri çok geç fark edip yatay piyasalarda sahte sinyallere mi yakalanıyorsunuz? MT5 için ICONIC TRENDLINE çözümünüz. Bu gelişmiş araç, akıllı EMA mantığını ADX gücüyle birleştirerek net, erken ve filtrelenmiş trend sinyalleri üretir. Dinamik trend çizgisi, çoklu zaman dilimi (MTF) paneli ve anlık push bildirimleri ile her zamankinden daha özgüvenli ve hassas işlem yapın.

Göstergenin Temel Özellikleri

Dinamik, renk değiştiren trend çizgisi

Grafiğinizdeki çizgi, mevcut trende göre renk değiştirir:

Mavi: Onaylanmış yükseliş trendi.

Kırmızı: Onaylanmış düşüş trendi.

Nötr piyasa evrelerinde çizgi, gereksiz ve kafa karıştırıcı renk sıçramalarını (whipsaw) önlemek için önceki rengini korur.

ADX ile akıllı trend filtreleme

Göstergenin kalbi! Trend yalnızca kritik EMA’lar (9, 21, 50) doğru sırada hizalandığında ve ADX minimum güç (varsayılan > 20) gösterdiğinde işaretlenir. Bu filtre, sahte sinyallerin çoğunun çıktığı zayıf ve yatay piyasaları etkin biçimde eler.

Çoklu Zaman Dilimi (MTF) GUI paneli

“Büyük resme” anında bakış! Grafiğin sağında yer alan temiz, profesyonel panel şu zaman dilimleri için mevcut trendi (Bullish, Bearish, Neutral) gösterir:

M15

H1

H4

D1

Böylece işlemlerinizi üst zaman dilimi trendleriyle zahmetsizce hizalarsınız.

Trend değişimlerinde anlık push bildirimleri

Önemli hareketleri kaçırmayın! Push bildirimlerini açın; kapanış mumu ile trend değişimi onaylanır onaylanmaz telefonunuza anında mesaj gelsin.

ICONIC TRENDLINE’ın Arkasındaki Mantık

Trend tanımlama:

Yükseliş : EMA 9 > EMA 21 > EMA 50

Düşüş : EMA 9 < EMA 21 < EMA 50

Güç doğrulaması:

Trend, yalnızca ADX değeri eşiğin üzerindeyse görsel olarak gösterilir. Bu, “dalgalı/çatallı” piyasalara karşı en önemli korumanızdır.

Görsel netlik:

Trend çizgisi en hızlı EMA’yı (periyot 9) takip eder ve onaylı trende göre renklendirilir.

Daha hızlı EMA’lara odaklanıp ADX ile filtreleme yaptığı için, gösterge yavaş EMA’ları (100/200) bekleyen klasik stratejilerden çok daha hassastır ve size kritik zaman avantajı sağlar.

Tamamen Özelleştirilebilir Ayarlar

ema_lengths (1–5): Beş Üssel Hareketli Ortalamanın (EMA) periyotlarını ayarlayın.

ADX_Period (Varsayılan: 14): ADX hesaplama periyodu.

ADX_Threshold (Varsayılan: 20.0): En güçlü filtreniz! Değeri artırın (örn. 25) → yalnızca en güçlü trendler ; düşürün → daha yüksek hassasiyet .

EnablePushNotifications (Varsayılan: true): Tek tıkla bildirimleri aç/kapat.

Neden ICONIC TRENDLINE?

Daha erken trend tespiti: Yeni trendlere daha erken girin.

Sahte sinyallerde azalma: ADX filtresi, yatay dönemlerde sermayenizi korur.

Tam piyasa görünümü: MTF paneli zamandan tasarruf sağlar.

Temiz grafik: Gereksiz kalabalık yok — sadece öz bilgi .

Her zaman haberdar: Mobil uyarılarla ekrandan uzakta da aksiyon alın.

ICONIC TRENDLINE, piyasa dinamiklerine güvenilir ve kapsamlı bakış arayan trend trader’ları, scalperlar ve swing traderlar için ideal bir araçtır.

ICONIC TRENDLINE’ı bugün indirin ve işlemlerinizi bir üst seviyeye taşıyın!

Feragatname (Disclaimer)

Döviz, hisse senedi ve diğer finansal enstrümanlarla işlem yapmak yüksek risk içerir ve tüm yatırımcılara uygun olmayabilir. Bu gösterge, analize yardımcı bir araçtır ve kâr garantisi vermez. Her zaman sağlam bir işlem stratejisi ve uygun risk yönetimi ile birlikte kullanın.



