Jobz Autotrader é o robô especialista que busca topos e fundos em movimentos de tendência a partir de três médias móveis.
Além da configuração de médias móveis, é possível configurar os parâmetros de gerenciamento de risco e de capital, permitindo ganhos diários limites e perdas diárias limites também.
O takeprofit e stoploss podem ser dinâmicos ou fixos, bem como é possível configurar sistema de trailling stop e de horários de negociação.
Robô otimizado para miniíndice na bolsa brasileira B3.
ATIVO: WIN, TIMEFRAME: M4
OBS: alterar o parâmetro BR1 para BR.