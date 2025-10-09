Jobz Autotrader é o robô especialista que busca topos e fundos em movimentos de tendência a partir de três médias móveis.

Além da configuração de médias móveis, é possível configurar os parâmetros de gerenciamento de risco e de capital, permitindo ganhos diários limites e perdas diárias limites também.

O takeprofit e stoploss podem ser dinâmicos ou fixos, bem como é possível configurar sistema de trailling stop e de horários de negociação.

Robô otimizado para miniíndice na bolsa brasileira B3.

ATIVO: WIN, TIMEFRAME: M4

OBS: alterar o parâmetro BR1 para BR.