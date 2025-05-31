Zyrova

3.67

Zyrova


Özel Lansman Teklifi: İlk 10 Kullanıcı için %50 İNDİRİM! (10 kopya kaldı)


Bu, sıradan bir uzman danışmanı değil. En öngörülemez piyasalarda bile tutarlılık, hassasiyet ve hayatta kalma için inşa edilmiş bir sistem.


Piyasa Güncellemelerini Takip Edin: https://www.mql5.com/en/channels/babayeasnews

Kullanıcı Kılavuzu: https://www.mql5.com/en/blogs/post/762213


Onu Eşsiz Yapan Nedir?

Uyumlu Likidite Tarama Modeli – Bu EA, ana fiyat seviyeleri boyunca kurumsal durdurma bölgelerini tanımlayan akıllı bir likidite tespit motoru kullanır. Tarihsel tarama kalıplarını ve gerçek zamanlı emir defteri anormalliklerini takip ederek, likidite yakalamalarını tahmin eder ve piyasa tersine dönmeden hemen önce girer—keskin nişancı seviyesinde hassasiyetle risk-getiri maksimize eder.

Sistemi kurşun geçirmez hale getirmek için, gelişmiş bir isteğe bağlı  mekanizma entegre ettik. Bu, sanal bir fiyat tüneli oluşturur: alım emirleri mevcut fiyatın üzerine stratejik olarak katmanlandırılmıştır, ve satım emirleri aşağıda sahnelenmiştir. Piyasa hangi yönde kırılursa kırılsın, sistemin kârla kapanan işlemler yapması için tasarlandı; akıllı ortalama ve çıkış zamanlaması ile.

Bu yöntem, temel stratejinin gücü sayesinde nadiren gereklidir—ama mevcut, en öngörülemez piyasalarda bile istikrarı pekiştiren bir güvence olarak.


Hassasiyet İçin İnovasyon, Dayanıklılık İçin Tasarlandı:

  • Dalgalı koşullarda risk kontrolü için akıllı tünel tabanlı mekanikler
  • Maruz kalmayı azaltmak ve gereksiz işlem yığılmasını önlemek için ultra hassas girişler
  • Ayarlayıp unutma gerçekleştirme - sadece EA'yı XAUUSD üzerinde M15'ye ekleyin ve çoklu sembol ticaretini otomatik olarak yönetir
  • Tüm brokerlarla uyumlu - spread veya gerçekleştirme türü üzerinde kısıtlama yok
  • MT4 ve MT5'te kapsamlı testler yapılmış, sağlam çok yıllı performans

Sistem Notları:

Kurulum hızlı ve kolaydır: sadece EA'yı önerilen grafik ve zaman dilimine uygulayın. Diğer çiftleri kendisi yönetecek ve tüm mantığı otonom bir şekilde halledecektir.

Kesintisiz bir performans sağlamak için, EA'nın VPS üzerinde çalıştırılması şiddetle tavsiye edilir, özellikle 24/5 ticaret yapıyorsanız. Bu, internet kesintileri veya sistem kesintilerinden kaynaklanan riski minimize eder.


Bağlantıda Kalın: Sürekli içgörüler, güncellemeler ve ayar dosyalarına ve destek kaynaklarına erişim için Telegram kanalımıza katılın. (bağlantı için benimle iletişime geçin)

Bu sistemin sizin için çalışmasına izin verin—trend, geri dönüş veya kaos aracılığıyla. Çoğunun başaramadığı şeyleri hayatta kalacak şekilde tasarladık.


İncelemeler 3
Michael Arthur Schorr
1653
Michael Arthur Schorr 2025.06.09 09:24 
 

Was a bit sceptic as seller is new but already got Money back on day 1 so I can already give a good Rating. Will See how the ea will be continued to be Supported in the Future but for now I’m very excitee.

rerem119
118
rerem119 2025.06.03 06:23 
 

Faith in the ea restored when i turned off the recovery.

