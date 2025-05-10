AlgoFusion FX, sağlam, çeşitlendirilmiş ve çok stratejili bir algoritmik ticaret yaklaşımı arayan yatırımcılar için tasarlanmış gelişmiş bir Uzman Danışman (EA)dır. Olağanüstü risk yönetimi, piyasa uyumluluğu ve performans optimizasyonu için geliştirilmiş olan bu EA, gelişmiş niceliksel modeller ve makine öğrenimi algoritmalarını entegre ederek sürekli değişen piyasa koşullarında kârlılığı artırır.

İster kurumsal bir yatırımcı ister bireysel bir yatırımcı olun, AlgoFusion FX, yenilik ve stratejik mükemmeliyet sayesinde tutarlı sonuçlar sağlayan gelişmiş algoritmik ticaret çözümleri sunar.

LIVE CERTIFIED RESULTS: Strategy N.1 | Strategy N.2

Temel Özellikler

Çoklu Strateji Çerçevesi – Trend takibi, ortalama dönüş, kırılma ve scalping stratejilerini birleştirerek çeşitliliği artırır ve risk maruziyetini en aza indirir.

Uyarlanabilir Yapay Zekâ Optimizasyonu – Makine öğrenimi tekniklerini kullanarak geçmiş performans ve gerçek zamanlı piyasa analizine dayalı olarak ticaret parametrelerini dinamik olarak ayarlar.

Portföy Çeşitlendirmesi – Tüm döviz çiftleri ve altın dahil olmak üzere birden fazla varlık sınıfını entegre ederek dengeli bir risk-getiri oranı sağlar.

Yüksek Frekanslı İşlem – Özel algoritmalar kullanarak kısa vadeli fiyat dalgalanmalarını belirler ve ultra hızlı işlem yürütme ile fırsatları değerlendirir.

Güçlü Risk Yönetimi – Otomatik zarar durdurma, sermaye koruma ve pozisyon boyutlandırma mekanizmaları içererek olumsuz piyasa koşullarına karşı sermayeyi korur.

Çoklu Zaman Dilimi Analizi – Birden fazla zaman aralığındaki verileri kullanarak giriş ve çıkış noktalarını hassaslaştırır ve optimum işlem doğruluğunu sağlar.

Özelleştirilebilir Strateji Parametreleri – Yatırımcıların risk toleranslarına ve tercih ettikleri ticaret stiline göre ayarları ince ayar yapmalarına olanak tanır.

Teknoloji ve Entegrasyon

MetaTrader 5 (MT5) ile uyumludur ve büyük ticaret platformlarında sorunsuz işlem yürütme sağlar.

Yapay zekâ destekli tahmine dayalı analizler kullanarak piyasa trendlerini ve oynaklık değişimlerini öngörür.

Gerçek zamanlı veri akışlarını ve otomatik işlem ayarlamalarını entegre ederek benzersiz bir verimlilik sunar.

Neden AlgoFusion FX'i Seçmelisiniz?

Kesinlik ve Güvenilirlik – Gelişmiş algoritmaların birleşimi yüksek olasılıklı işlem sinyalleri sağlar.

Çeşitlendirme ve İstikrar – Çok stratejili yaklaşım riski azaltır ve uzun vadeli kârlılığı artırır.

Kullanıcı Dostu Arayüz – Hem yeni başlayan yatırımcılar hem de deneyimli profesyoneller için tasarlanmıştır.

Sürekli Optimizasyon – Düzenli güncellemeler ve yapay zekâ iyileştirmeleri, değişen piyasa koşullarına uyum sağlar.

Doğru Backtest Nasıl Yapılır?

Bu Uzman Danışman, piyasadaki her tick'i analiz eder. Backtest için yalnızca "Every ticks based on real ticks" modunu kullanın.

Backtest ile canlı ticaret arasındaki farklar, haber filtresinin backtest sırasında çalışmamasından kaynaklanabilir.

Yüksek işlem hacmi ve algoritmanın karmaşıklığı nedeniyle backtest süreci zaman alabilir.

Kurulum ve Öneriler

EURUSD günlük grafiğine yükleyerek en iyi performansı elde edin.

En iyi kullanım deneyimi için düşük gecikmeli VPS veya özel hesap üzerinde çalıştırılması önerilir.

Minimum depozito: 1000 USD.

Minimum kaldıraç: 1:30 (önerilen 1:500).

Önemli Uyarı

Satın almadan önce, backtest ve geçmiş sonuçların gelecekteki getirileri garanti etmediğini anlamak önemlidir. Ticaret yüksek riskli bir faaliyettir ve yatırım yapmadan önce riskleri tam olarak anlamalısınız. Bu Uzman Danışman'ın kullanımı önemli bir risk taşır ve başlangıç sermayenizin tamamını kaybetmenize neden olabilir. Her zaman yalnızca kaybetmeyi göze alabileceğiniz miktarı yatırım yapın.



