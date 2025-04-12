TPTSyncX
- Göstergeler
- Arief
- Sürüm: 4.5
- Güncellendi: 22 Ağustos 2025
- Etkinleştirmeler: 5
TPTSyncX, trend, desen ve mum tetikleyici analizlerini temiz ve akıllı bir görsel sisteme sorunsuzca senkronize eden güçlü, hepsi bir arada bir MetaTrader 5 göstergesidir. Netlik, hassasiyet ve hız isteyen traderlar için tasarlanmıştır; fiyat hareketi, yapısal desenler ve piyasa zamanlama araçlarının kombinasyonunu kullanarak yüksek olasılıklı işlem kurulumlarını tanımlamaya yardımcı olur.
Ana Özellikler:
- Akıllı Görsel Gösterim:
Grafiğinizde fiyat yapısı desenlerini otomatik olarak çizer ve Yüksek Tepeleri (HH), Yüksek Dipleri (HL), Düşük Tepeleri (LH) ve Düşük Dipleri (LL) net şekilde etiketler — size piyasa yapısı değişikliklerinin ve olası dönüş bölgelerinin gerçek zamanlı görünümünü sağlar, trend geçişlerini ve fiyat kırılmalarını net şekilde tanımlamak için gereklidir.
- Dinamik Hareketli Ortalama:
Seçtiğiniz hedef çubuk aralığına otomatik olarak uyum sağlar; kısa vadeli scalping veya uzun vadeli swing işlemleri için kurulumunuza göre ayarlanan dinamik bir Periyot MA sunar.
- Günlük Hedef Fiyat (ADR/ATR Bazlı):
ADR veya ATR kullanarak hedeflerinizi daha mantıklı ve gerçek piyasa volatilitesine dayalı yapmak için net kar al ve zarar durdur referansları sağlar.
- Günlük Çizgi Ayırıcı:
Her işlem gününü görsel olarak ayırmanıza yardımcı olur; seans hareketleri, günlük döngüler ve gün içi desenleri daha net görmenizi sağlar. Ayrıca Fibonacci Genişletme ve Uzatma araçlarını içerir — gerektiğinde fiyat hedeflerini hassas çizip projelendirebilmenize olanak tanır.
- Günlük/Haftalık Yönelim için Mum İzleme:
Kısa vadeli ve günlük yönelimi belirlemenize yardımcı olmak için günlük ve haftalık mum yapıları izlenir ve yönlü işlemleri hassas planlamak için daha yüksek zaman dilimi bağlamıyla hizalanır.
- Yuvarlak Sayı Tespiti:
1.0000, 1.5000 gibi ana yuvarlak sayıları otomatik olarak vurgular; yıl boyunca çeyrek dönem döngülerini ve önemli psikolojik fiyat seviyelerini tanımlamaya yardımcı olur.
- Likidite Bölgesi Tespiti:
Önceki Gün Yüksek (PDH), Önceki Gün Düşük (PDL) ve Asya Seansı Yüksek ve Düşük gibi ana likidite seviyelerini tespit eder. Bu dinamik bölgeler, likiditenin süpürülme olasılığı olan alanları tanımlamak için kritik önemdedir ve potansiyel dönüşler, devamlar veya akıllı para hareketleri için ideal noktaları hassas şekilde belirler. Bu bölgeler traderların likidite süpürmelerini, dönüşleri ve devam hareketlerini önceden görmelerine yardımcı olur; akıllı para konseptleri, ICT ve kurumsal tarz stratejiler için uygundur.
- Çoklu Döviz Taraması:
Elliott Dalga mantığına dayalı olarak, gerçek zamanlı trend ve desen oluşumlarını saniyeler içinde eşzamanlı olarak birden fazla döviz çiftinde tarar; piyasadaki fırsatları grafik değiştirerek aramak zorunda kalmadan yakalamak için mükemmeldir.
- Çoklu Zaman Dilimi Desteği:
1.27 projeksiyon düzeltmeleri ve 0.618 dönüş kurulumları dahil AB=CD desenlerinin tespiti, ayrıca Çoklu zaman dilimlerinde Yutma, Üç İç Bar ve Üç Dış Bar gibi güçlü mum desenleri desteklenir; mikrodan makroya yapı uyumu sağlar.
Hafif ve Optimize, Çoklu çift, çoklu zaman dilimi analiz kurulumlarında bile CPU dostu ve hızlı çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Benzersiz işlem yaklaşımınıza uyacak şekilde salınım hassasiyeti, mum deseni filtreleri ve daha fazlası gibi girişleri tamamen özelleştirin. Kullanım Senaryoları: Trend, desen ve mum birleşimi kullanarak akıllı girişleri doğrulayın.Yapıya uyumlu sinyallerle gürültüyü filtreleyin. Kırılma, dönüş, trend takibi ve SND tabanlı stratejiler için idealdir. Çoğu bilinen tarzla uyumludur: ICT, SMC, Elliott Dalga (Trading Chaos Technique), Price Action, Çift Tepe, Çift Dip, Destek/Direnç, Arz/Talep ve daha fazlası. TPTSyncX sadece bir gösterge değil, her işlemde hassasiyet, yapı ve güven isteyen yatırımcılar için eksiksiz bir görsel asistandır. İster scalper, ister swing trader, ister uzun vadeli analist olun, TPTSyncX stilinize uyum sağlar ve başkalarının kaçırdıklarını ortaya çıkarmanıza yardımcı olur. SMC göstergesi, çift tepe göstergesi, çift dip göstergesi, kırılma göstergesi, dönüş göstergesi, trend takip göstergesi, SND göstergesi, ICT göstergesi, Elliott dalga göstergesi, price action göstergesi, destek/direnç göstergesi, arz/talep göstergesi, scalping göstergesi veya swing trading göstergesi kullanarak işlem yapıyor olun, her piyasa koşulunda sizi bir adım önde tutmak için tasarlanmıştır.
