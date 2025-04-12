30 Saniyede 3 Adım! Kolayca işlem yapın — analiz gerektirmez, Akıllı yardımcınız iş akışınızı basitleştirmeye hazır

TPTSyncX, trend, desen ve mum tetikleyici analizlerini temiz ve akıllı bir görsel sisteme sorunsuzca senkronize eden güçlü, hepsi bir arada bir MetaTrader 5 göstergesidir. Netlik, hassasiyet ve hız isteyen traderlar için tasarlanmıştır; fiyat hareketi, yapısal desenler ve piyasa zamanlama araçlarının kombinasyonunu kullanarak yüksek olasılıklı işlem kurulumlarını tanımlamaya yardımcı olur.

Ana Özellikler:

Hafif ve Optimize, Çoklu çift, çoklu zaman dilimi analiz kurulumlarında bile CPU dostu ve hızlı çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Benzersiz işlem yaklaşımınıza uyacak şekilde salınım hassasiyeti, mum deseni filtreleri ve daha fazlası gibi girişleri tamamen özelleştirin. Kullanım Senaryoları: Trend, desen ve mum birleşimi kullanarak akıllı girişleri doğrulayın.

Yapıya uyumlu sinyallerle gürültüyü filtreleyin. Kırılma, dönüş, trend takibi ve SND tabanlı stratejiler için idealdir. Çoğu bilinen tarzla uyumludur: ICT, SMC, Elliott Dalga (Trading Chaos Technique), Price Action, Çift Tepe, Çift Dip, Destek/Direnç, Arz/Talep ve daha fazlası. TPTSyncX sadece bir gösterge değil, her işlemde hassasiyet, yapı ve güven isteyen yatırımcılar için eksiksiz bir görsel asistandır. İster scalper, ister swing trader, ister uzun vadeli analist olun, TPTSyncX stilinize uyum sağlar ve başkalarının kaçırdıklarını ortaya çıkarmanıza yardımcı olur. SMC göstergesi, çift tepe göstergesi, çift dip göstergesi, kırılma göstergesi, dönüş göstergesi, trend takip göstergesi, SND göstergesi, ICT göstergesi, Elliott dalga göstergesi, price action göstergesi, destek/direnç göstergesi, arz/talep göstergesi, scalping göstergesi veya swing trading göstergesi kullanarak işlem yapıyor olun, her piyasa koşulunda sizi bir adım önde tutmak için tasarlanmıştır.