Nirvana Trend — ATR tabanlı risk çerçevesine sahip trend göstergesi

Not: Bu araç yalnızca analitik bilgi sağlar; kâr, gelir veya belirli bir sonucu (değerlendirmeler/sınamalar dâhil) garanti etmez, vaat etmez veya ima etmez. Kullanım kararı ve sorumluluğu tamamen kullanıcıya aittir.

Tanıtım

Nirvana Trend, karar alma sürecini standartlaştırmak ve işlem disiplinini güçlendirmek için tasarlanmış bir teknik analiz göstergesidir. Filtrelenmiş sinyaller, çoklu zaman dilimi teyidi, ATR’ye dayalı önerilen durdurma mesafesi (SL) ve kademeli çıkış seviyeleri (TP1/TP2/TP3) sunarak işlemlerinizi daha yapılandırılmış biçimde planlamanıza yardımcı olur. Bu ürün herhangi bir sonucu garanti etmez ve kullanıcının profesyonel yargısının yerine geçmez.

Uygun kullanıcılar

Günlük/toplam drawdown limitleri gibi sıkı risk yönetim kurallarıyla çalışan trader’lar.

Giriş/çıkış için açık bir çerçeve ve işlem planının belgelenmesini arayan kişiler.

Öne çıkan özellikler

Ayarlanabilir hassasiyete sahip trend ve momentum filtresi.

Çoklu zaman dilimi teyidi: üst zaman dilimlerinde (ör. H1 ve H4) yön uyumunun gösterimi.

ATR tabanlı önerilen Stop-Loss: mevcut piyasa volatilitesine göre SL mesafesinin otomatik tahmini.

Kademeli çıkış seviyeleri (TP1/TP2/TP3): işlem yönetimi ve kademeli realize planlaması için.

Durum panosu (dashboard): sinyal özeti, zaman dilimi uyumu ve kilit seviyelere uzaklığın gösterimi.

Uygun sinyaller için grafikte görsel uyarılar.

Farklı yaklaşımlara ve enstrümanlara uyarlama için ayarlanabilir parametreler.

Önerilen kullanım

Ana enstrümanınızı ve zaman diliminizi seçin. Trend yönünde uygun koşulları sağlayan bir sinyal oluşmasını bekleyin. Üst zaman dilimi uyumunu panel üzerinden kontrol edin. Önerilen SL mesafesi ve kişisel risk kurallarınıza göre pozisyon büyüklüğü ve risk/getiri oranını belirleyin. Gerekirse TP1/TP2/TP3 ile kademeli çıkış uygulayın ve plana göre SL’yi break-even’a taşıyın. Gerçek hesapta kullanmadan önce geçmiş verilerde ve demo hesapta test edip ayarları kişiselleştirin.

Notlar ve sınırlamalar

Gösterge işlemleri açmaz, kapatmaz veya yönetmez; yalnızca analitik bilgi ve önerilen seviyeler sağlar.

Geçmiş sonuçlar veya örnekler gelecekteki performansı göstermez.

Aracı kurum, platform veya üçüncü taraf değerlendirme kurallarına uyumdan kullanıcı sorumludur.

Varsayılan ayarlar tüm enstrümanlar için uygun olmayabilir; optimizasyon gerekebilir.

Uyumluluk

Platform: MetaTrader 5 (Gösterge)

Enstrümanlar: Döviz çiftleri, endeksler, emtialar ve metaller (piyasa koşullarına bağlı)

Zaman dilimleri: M15’ten H4’e, çoklu zaman dilimi teyidi ile

Risk uyarısı

Finansal piyasalarda işlem yapmak yüksek risk içerir ve zararla sonuçlanabilir. Nirvana Trend herhangi bir kâr, gelir veya işlem başarısını garanti etmez, vaat etmez ya da ima etmez. Kullanıcı, kullanımdan önce riskleri tamamen anlamalı ve yönetmelidir.