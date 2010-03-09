Scalper Master AI

Scalper Master AI
USDJPY için Hassas Scalping Motoru | H1

Scalper Master AI, USDJPY paritesi için tasarlanmış, yüksek frekanslı ticaretteki en gelişmiş tekniklerden yararlanan, son teknoloji ürünü, AI destekli bir scalping sistemidir. Bu Uzman Danışman (EA), hızlı hareket eden piyasalarda benzersiz hassasiyet ve performans sunmak için son teknoloji yapay zekayı tescilli scalping metodolojileriyle birleştirir.

Tutarlı, yüksek olasılıklı girişler arayan yatırımcılar için tasarlanan Scalper Master AI, düşük gecikmeli yürütme ve dinamik risk yönetimi için optimize edilmiştir ve tescilli ticaret şirketlerinin katı standartlarına uyumu garanti eder.

SİSTEM GENEL BAKIŞI
Scalper Master AI, USDJPY'deki mikro fırsatları belirlemek için gerçek zamanlı piyasa verilerini işleyen tescilli bir AI çerçevesi olan sofistike bir Quantum Scalping Matrisi tarafından desteklenmektedir. Sistem, değişken likiditeye, volatilite artışlarına ve fiyat hareketi anomalilerine uyum sağlamak için gelişmiş makine öğrenimini kullanır ve volatil döviz ortamlarında sağlam performans sağlar.

Temel Özellikler
AI Destekli Scalping Mantığı: Derin öğrenme ve desen tanıma kullanarak giriş ve çıkış noktalarını sürekli olarak iyileştirir.
Fraktal Darbe Algılama: Fraktal tabanlı piyasa yapısı analiziyle yüksek olasılıklı işlem kurulumlarını belirler.
Dinamik Risk Kalibrasyonu: Gerçek zamanlı volatilite ve hesap risk parametrelerine göre pozisyon boyutlandırma ve zarar durdurma seviyelerini ayarlar.
Düşük Gecikmeli Optimizasyon: M1-M5 zaman dilimlerinde ultra hızlı yürütme için tasarlanmıştır ve kaymayı en aza indirir.
KURULUM VE AYARLAR
Scalper Master AI kullanıcı dostudur ve anında dağıtım için önceden yapılandırılmıştır:

EA'yı bir USDJPY grafiğine (H1 zaman dilimi) ekleyin.
Tercih ettiğiniz risk seviyesini seçin (Düşük, Orta, Yüksek). 1:100 ila 1:500 önerilen kaldıraç oranına sahip bir ECN veya Raw Spread hesabı sağlayın.
Tüm parametreler sorunsuz entegrasyon için kullanıma hazır olarak optimize edilmiştir.
CANLI PERFORMANS İZLEME
Doğrulanmış canlı sinyaller aracılığıyla Scalper Master AI'nın performansını izleyin:

Sinyal
Lisanslar, münhasırlığı korumak ve strateji performansını korumak için sınırlandırılmıştır.

Temel Teknoloji Yığını
1. Kuantum Scalping Matrisi
Gerçek zamanlı piyasa entropisi, likidite akışları ve mikro desen sapmalarına dayalı olarak scalping stratejilerini dinamik olarak yeniden kalibre eden bir makine öğrenimi çekirdeği.

2. Sinirsel Darbe İşlemcisi
Gürültüyü filtreleyen ve fiyat hareketindeki mikro dürtüleri işleyen, hassas giriş ve çıkış kararları sağlayan gömülü bir sinir ağı.

3. Volatilite Senkronizasyon Motoru
Ticaret yürütmeyi volatilite döngüleriyle uyumlu hale getiren, yanlış kopuşlara ve piyasa gürültüsüne maruz kalmayı azaltan tescilli bir modül.

Ticaret Koşulları
Sembol: USDJPY
Zaman Çerçevesi: H1
Hesap Türü: ECN / Raw Spread
Stop-Loss/Take-Profit Mantığı: AI tarafından yönlendirilen, oynaklığa duyarlı
Mod: Tamamen Otomatik
Önerilen Kaldıraç: 1:100 – 1:500
Temel Avantajlar
Proper firm kurallarına tamamen uyumlu (martingale, grid veya hedging yok).
AI tarafından desteklenen hassasiyet, ticaret doğruluğunu ve risk verimliliğini artırır.
Düşük spreadli USDJPY ticareti sunan çoğu broker ile uyumludur.
Her deneyim seviyesindeki yatırımcı için uygundur.
Güncel piyasa koşullarına dinamik olarak uyum sağlar ve eski modellere güvenmekten kaçınır.
Ne Değildir?

Genel bir gösterge tabanlı sistem değildir.
Manuel bir scalping aracı değildir.
Statik, şablon odaklı bir strateji değildir.
Yüksek riskli, rastgele girişli bir bot değildir. Son Düşünce
Scalper Master AI, piyasayla birlikte gelişen bilişsel, AI odaklı bir yaklaşımla scalping'i yeniden tanımlıyor. Gelişmiş makine öğrenimi, fraktal analiz ve gerçek zamanlı uyarlanabilirliği kullanarak, minimum düşüşle yüksek güvenirlilikte işlemler sunuyor. Hızlı tempolu USDJPY piyasası için tasarlanan bu sistem, trendleri takip etmiyor; onları öngörüyor ve yatırımcılara günümüzün dinamik forex ortamında rekabet avantajı sağlıyor.

Tanıtım Fiyatı: 199 $ (sınırlı lisanslar nedeniyle fiyat artabilir).
