Quantitative Athéna Scalping (QAS)

Quantitative Athena Scalping (QAS) es un Asesor Experto especializado en hiper-scalping.

Abre varias órdenes limitadas durante el día y, al alcanzar un Take Profit, se reposiciona cerca del precio para aprovechar nuevas oportunidades rápidas y rentables.

Atención: QAS no utiliza Stop Loss. Siga cuidadosamente las instrucciones de configuración y gestión del riesgo.

QAS es un producto de entrada de la gama Quantitative Trading System, que presenta nuestra lógica de scalping antes de avanzar hacia Quantitative Trailing Scalper (versión premium) o Quantitative Apex Prop Firm (versión para prop firms, más segura).

Características principales:

Ejecución rápida para beneficio a corto plazo.

Optimizado para XAUUSD 1M , un activo líquido y volátil.

Gestión inteligente del dinero (lote fijo o dinámico).

Estricto control de riesgo y lógica simple.

Recomendaciones:

Capital mínimo: 1.000 USD

Apalancamiento recomendado: 1:500

Tipo de cuenta: ECN

Los parámetros predeterminados no deben usarse directamente.

Encuentre archivos .set optimizados e instrucciones completas en el blog:

https://www.mql5.com/en/blogs/post/764832

Soporte disponible 24/7 para cualquier consulta.



