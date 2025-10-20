Quantitative Athena Scalping

4.83

Quantitative Athéna Scalping (QAS)

Quantitative Athena Scalping (QAS) es un Asesor Experto especializado en hiper-scalping.
Abre varias órdenes limitadas durante el día y, al alcanzar un Take Profit, se reposiciona cerca del precio para aprovechar nuevas oportunidades rápidas y rentables.

Atención: QAS no utiliza Stop Loss. Siga cuidadosamente las instrucciones de configuración y gestión del riesgo.

QAS es un producto de entrada de la gama Quantitative Trading System, que presenta nuestra lógica de scalping antes de avanzar hacia Quantitative Trailing Scalper (versión premium) o Quantitative Apex Prop Firm (versión para prop firms, más segura).

Características principales:

  • Ejecución rápida para beneficio a corto plazo.

  • Optimizado para XAUUSD 1M, un activo líquido y volátil.

  • Gestión inteligente del dinero (lote fijo o dinámico).

  • Estricto control de riesgo y lógica simple.

Recomendaciones:

  • Capital mínimo: 1.000 USD

  • Apalancamiento recomendado: 1:500

  • Tipo de cuenta: ECN

Los parámetros predeterminados no deben usarse directamente.
Encuentre archivos .set optimizados e instrucciones completas en el blog:

https://www.mql5.com/en/blogs/post/764832

Soporte disponible 24/7 para cualquier consulta.


Comentarios 8
Nezo Eliot
588
Nezo Eliot 2025.11.28 02:59 
 

This EA has been performing steadily ever since I finetuned the settings. Really happy with the profits and grateful to the developer for this excellent work.

Harvey Franco
212
Harvey Franco 2025.11.06 03:14 
 

Results are very good on the tester. What broker is best to use with.

HalunkeFlo
29
HalunkeFlo 2025.11.03 11:21 
 

I love the bot, giving great results in the backtest, I found my settings. I still wish for an equity stop loss, then it would be perfect. Maybe you can implement it.

Otros productos de este autor
Quantitative Trailing Scalper MT5
Titouan Sebastien Julien Cadoux
5 (1)
Asesores Expertos
Quantitative Trailing Scalper MT5 es un Asesor Experto basado en una estrategia agresiva de scalping que busca capturar las mejores entradas mediante indicadores técnicos. Su eficacia ha sido probada durante años de trading real, al igual que sus salidas óptimas gracias al uso del trailing stop loss. Atención: QTS es agresivo en los mercados. Lea atentamente las instrucciones antes de usarlo (ver descripción del producto o la parte inferior de la página de venta). QTS es un EA completamente aut
Quantitative Apex prop firm
Titouan Sebastien Julien Cadoux
Asesores Expertos
Quantitative Apex Prop Firm (QAPF) , como su nombre indica, es un Expert Advisor diseñado para un trading disciplinado y el cumplimiento estricto de las reglas de prop firms (FTMO, MFF, The Funded Trader, etc.). Realiza solo una operación por día , en hora fija , en el par XAUUSD , utilizando un conjunto de filtros técnicos robustos para seleccionar la mejor oportunidad. Su eficacia se basa en la simplicidad, disciplina y gestión estricta del riesgo , elementos clave para el éxito tanto en desaf
Luxor The Oscillators Engine
Titouan Sebastien Julien Cadoux
5 (4)
Indicadores
Luxor — Precisión y Rendimiento para Traders Profesionales Luxor es un indicador de trading avanzado, basado en la poderosa combinación de dos algoritmos confiables: ALMA (Arnaud Legoux Moving Average) y PCH (Cambio Porcentual) . Proporciona señales claras y precisas de compra, venta y salida , con bandas dinámicas RMS y notificaciones push en tiempo real . Características Principales: Señales de entrada y salida precisas para operar con confianza; Suavizado ALMA avanzado que filtra el ruido del
FREE
Filtro:
Francisco Veras
18
Francisco Veras 2025.12.25 18:19 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Titouan Sebastien Julien Cadoux
16698
Respuesta del desarrollador Titouan Sebastien Julien Cadoux 2025.12.26 01:40
Hello, unfortunately it's my livelihood so I won't give it away, not for free at least.
Evgeny Belyaev
90926
Evgeny Belyaev 2025.12.18 08:30 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Titouan Sebastien Julien Cadoux
16698
Respuesta del desarrollador Titouan Sebastien Julien Cadoux 2025.12.26 01:39
Thanks !
Nezo Eliot
588
Nezo Eliot 2025.11.28 02:59 
 

This EA has been performing steadily ever since I finetuned the settings. Really happy with the profits and grateful to the developer for this excellent work.

Titouan Sebastien Julien Cadoux
16698
Respuesta del desarrollador Titouan Sebastien Julien Cadoux 2025.12.26 01:39
No worries, it's a pleasure to help my clients save money.
Enzo11104
25
Enzo11104 2025.11.21 20:10 
 

Thanks for the information's

Harvey Franco
212
Harvey Franco 2025.11.06 03:14 
 

Results are very good on the tester. What broker is best to use with.

Titouan Sebastien Julien Cadoux
16698
Respuesta del desarrollador Titouan Sebastien Julien Cadoux 2025.11.06 15:03
ECN brokers or some with isolated orders — they’re easy to find.
HalunkeFlo
29
HalunkeFlo 2025.11.03 11:21 
 

I love the bot, giving great results in the backtest, I found my settings. I still wish for an equity stop loss, then it would be perfect. Maybe you can implement it.

Titouan Sebastien Julien Cadoux
16698
Respuesta del desarrollador Titouan Sebastien Julien Cadoux 2025.11.03 15:41
Hello, thank you for the feedback. I will probably add one tonight or tomorrow as an option.
Angel Larroca
874
Angel Larroca 2025.10.30 20:33 
 

Es un EA muy bien construido sobre la base de una lógica operativa sencilla aunque muy efectiva y con un enorme potencial de rentabilidad si se aplica una adecuada gestión del riesgo.Destaco el soporte y compromiso de Titouan con su trabajo.Sin duda,un robot muy recomendable y a tener en cuenta en el portfolio.

Titouan Sebastien Julien Cadoux
16698
Respuesta del desarrollador Titouan Sebastien Julien Cadoux 2025.10.30 21:33
¡Muchísimas gracias, este tipo de mensaje es muy conmovedor! Haré todo lo posible por mejorarlo cuando tenga nuevas ideas.
Stefano Fazzino
296
Stefano Fazzino 2025.10.29 09:36 
 

Finally, a well-designed and promising EA!

Titouan Sebastien Julien Cadoux
16698
Respuesta del desarrollador Titouan Sebastien Julien Cadoux 2025.10.29 12:08
Thank you very much for your feedback.
Respuesta al comentario