Quantitative Athena Scalping
- Asesores Expertos
- Titouan Sebastien Julien Cadoux
- Versión: 1.75
- Actualizado: 21 noviembre 2025
Quantitative Athéna Scalping (QAS)
Quantitative Athena Scalping (QAS) es un Asesor Experto especializado en hiper-scalping.
Abre varias órdenes limitadas durante el día y, al alcanzar un Take Profit, se reposiciona cerca del precio para aprovechar nuevas oportunidades rápidas y rentables.
Atención: QAS no utiliza Stop Loss. Siga cuidadosamente las instrucciones de configuración y gestión del riesgo.
QAS es un producto de entrada de la gama Quantitative Trading System, que presenta nuestra lógica de scalping antes de avanzar hacia Quantitative Trailing Scalper (versión premium) o Quantitative Apex Prop Firm (versión para prop firms, más segura).
Características principales:
-
Ejecución rápida para beneficio a corto plazo.
-
Optimizado para XAUUSD 1M, un activo líquido y volátil.
-
Gestión inteligente del dinero (lote fijo o dinámico).
-
Estricto control de riesgo y lógica simple.
Recomendaciones:
-
Capital mínimo: 1.000 USD
-
Apalancamiento recomendado: 1:500
-
Tipo de cuenta: ECN
Los parámetros predeterminados no deben usarse directamente.
Encuentre archivos .set optimizados e instrucciones completas en el blog:
Soporte disponible 24/7 para cualquier consulta.
This EA has been performing steadily ever since I finetuned the settings. Really happy with the profits and grateful to the developer for this excellent work.