Luxor The Oscillators Engine
- Göstergeler
- Titouan Sebastien Julien Cadoux
- Sürüm: 1.3
- Güncellendi: 24 Temmuz 2025
Luxor — Hassas ve Güçlü Bir Ticaret Göstergesi
Luxor, iki güçlü algoritmayı birleştiren gelişmiş bir gösterge sistemidir: ALMA (Arnaud Legoux Hareketli Ortalama) ve PCH (Yüzde Değişim). Alım, satım ve çıkış sinyalleri üretir, dinamik RMS bantları kullanır ve gerçek zamanlı push bildirimleri gönderir.
Temel Özellikler:
-
Kesin alım/satım/çıkış sinyalleri ile güvenli karar alma;
-
ALMA algoritması ile daha yumuşak ve güvenilir ortalamalar;
-
PCH analizleri ile momentum değişimlerini tespit etme;
-
RMS bantları, volatiliteye göre otomatik olarak ayarlanır;
-
Mobil push bildirimi ile anlık uyarılar alırsınız;
-
Ayrı pencere görüntüsü, analiz kolaylığı sağlar.
Ayarlanabilir Parametreler:
-
input_length , input_smooth : sinyal hassasiyeti;
-
offset , sigma : ALMA eğrisinin ayarları;
-
blen , bmult : RMS bant genişliği;
-
ShowSignals , EnableNotifications : görsel sinyal ve uyarıları aç/kapat.
Önerilen Kullanım:
-
Döviz çiftleri, endeksler, hisseler ve kripto paralar için uygundur;
-
M15 ile H4 arası zaman dilimlerinde en iyi performansı gösterir;
-
Manuel işlem yapanlar ve otomatik sistemler için uygundur.
Anlık Bildirimler:
-
BUY: yükseliş sinyali oluştuğunda;
-
SELL: düşüş sinyali oluştuğunda;
-
EXIT: momentum düşüşü ya da trend dönüşü olduğunda.
Bildirim almak için terminalde push bildirimi açık olmalıdır.
Ek Bilgiler:
-
Geliştirici: Titouan Cadoux
-
Sürüm: 1.00
-
Destek: Sorularınız için MQL5 üzerinden özel mesaj atabilirsiniz.
Luxor ile işlemlerinizi bir üst seviyeye taşıyın
Şimdi indirin, demo hesapta test edin ve hazır olduğunuzda canlı hesapta kullanmaya başlayın.
