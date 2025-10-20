Quantitative Athena Scalping

4.88

Quantitative Athéna Scalping (QAS)

Quantitative Athena Scalping (QAS) 는 하이퍼 스캘핑에 특화된 자동매매 프로그램입니다.
하루 동안 여러 제한 주문을 열고 Take Profit 달성 시 가격 근처에 다시 포지션을 배치하여 빠른 수익 기회를 포착합니다.

주의: QAS는 스톱로스를 사용하지 않습니다. 설정 및 리스크 관리 지침을 반드시 따르십시오.

QAS는 Quantitative Trading System 시리즈의 입문용 제품으로, 이후 Quantitative Trailing Scalper(프리미엄 버전) 또는 Quantitative Apex Prop Firm(프로프펌용 안정 버전)으로 발전할 수 있습니다.

주요 특징:

  • 빠른 실행 속도

  • XAUUSD 1M 에 최적화

  • 고급 자금 관리 (고정 또는 동적 로트)

  • 엄격한 리스크 관리

권장사항:

  • 최소 자본: 1,000 USD

  • 권장 레버리지: 1:500

  • 계좌 유형: ECN

기본 입력값은 직접 사용하지 마십시오.
최적화된 .set 파일은 블로그에서 확인 가능합니다:

https://www.mql5.com/en/blogs/post/764832

24시간 상시 지원.


15888070017
18
15888070017 2025.12.31 08:02 
 

非常棒 但是就是不太会设置配置文件 不知道该怎么去选哪一个合适

Huseyin Citil
210
Huseyin Citil 2025.12.27 12:12 
 

I really liked the Quantitative Athena Scalping EA concept. I would like to thank the developer for kindly sharing such valuable work for free, and I also want to express my gratitude for their effort and contribution. Thank you very much.

Nezo Eliot
658
Nezo Eliot 2025.11.28 02:59 
 

This EA has been performing steadily ever since I finetuned the settings. Really happy with the profits and grateful to the developer for this excellent work.

Quantitative Trailing Scalper MT5
Titouan Sebastien Julien Cadoux
5 (1)
Experts
Quantitative Trailing Scalper MT5 는 기술 지표를 활용해 최적의 진입점을 포착하는 공격적인 스캘핑 전략 기반의 EA입니다. 수년간의 실거래를 통해 효율성이 입증되었으며, 트레일링 스탑로스로 최적의 청산도 제공합니다. 주의: QTS 는 매우 공격적인 전략입니다. 사용 전 반드시 설명서를 읽어보세요 (제품 설명 또는 판매 페이지 하단 참조). QTS 는 완전 자동화된 EA로, 실시간으로 최고의 시장 기회를 탐지하고 활용합니다. 하이퍼 스캘핑 기법을 기반으로 마틴게일 및 헤징 옵션을 제공합니다. 개발자의 철학은 모든 트레이더가 자신의 스타일에 맞게 조정할 수 있는 다목적 도구를 제공하는 것입니다. 기본 설정을 따를 필요는 없습니다. QTS 를 자유롭게 조정하세요. 추천 사항 및 추가 정보: 첫 사용 시 작은 로트 또는 자본의 0.1% 이하로 설정하세요. 백테스트는 실틱 데이터로만 수행되었으며, 레버리지 1:500, 자본 10,000 USD, 기간 2023/01
Quantitative Apex prop firm
Titouan Sebastien Julien Cadoux
Experts
Quantitative Apex Prop Firm (QAPF)는 이름 그대로, 규율 있는 거래와 프로펌(FTMO, MFF, The Funded Trader 등)의 엄격한 규칙 준수를 위해 설계된 전문가용 어드바이저(EA)입니다. EA는 하루에 단 1번의 거래 만을 고정된 시간 에 XAUUSD 에서 실행하며, 강력한 기술적 필터 세트를 활용하여 최적의 거래 기회를 선택합니다. 효과는 단순성, 규율, 엄격한 리스크 관리 에 기반하며, 프로펌 챌린지와 개인 계좌 모두에서 성공의 핵심 요소입니다. 주의: QAPF는 기적의 EA가 아닙니다. 이는 관리 및 규율 도구이며, 목표와 위험 프로필에 맞게 조정 해야 합니다. 사용 전 지침과 권장 사항을 반드시 읽어주세요: https://www.mql5.com/en/blogs/post/764448 QAPF를 선택해야 하는 이유: 하루 1회 거래 : 과도한 거래를 피하고 프로펌의 엄격한 규칙을 준수합니다. XAUUSD 기반 : 유동성이 높고 변동성이 큰
