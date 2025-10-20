Quantitative Athéna Scalping (QAS)

Quantitative Athena Scalping (QAS) 는 하이퍼 스캘핑에 특화된 자동매매 프로그램입니다.

하루 동안 여러 제한 주문을 열고 Take Profit 달성 시 가격 근처에 다시 포지션을 배치하여 빠른 수익 기회를 포착합니다.

주의: QAS는 스톱로스를 사용하지 않습니다. 설정 및 리스크 관리 지침을 반드시 따르십시오.

QAS는 Quantitative Trading System 시리즈의 입문용 제품으로, 이후 Quantitative Trailing Scalper(프리미엄 버전) 또는 Quantitative Apex Prop Firm(프로프펌용 안정 버전)으로 발전할 수 있습니다.

주요 특징:

빠른 실행 속도

XAUUSD 1M 에 최적화

고급 자금 관리 (고정 또는 동적 로트)

엄격한 리스크 관리

권장사항:

최소 자본: 1,000 USD

권장 레버리지: 1:500

계좌 유형: ECN

기본 입력값은 직접 사용하지 마십시오.

최적화된 .set 파일은 블로그에서 확인 가능합니다:

https://www.mql5.com/en/blogs/post/764832

24시간 상시 지원.



