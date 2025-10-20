Quantitative Athena Scalping

4.83

Quantitative Athéna Scalping (QAS)

Quantitative Athena Scalping (QAS) é um Expert Advisor especializado em hyper-scalping.
Abre várias ordens limitadas ao longo do dia e, ao atingir um Take Profit, reposiciona-se próximo ao preço para aproveitar novas oportunidades rápidas e lucrativas.

Atenção: o QAS não utiliza Stop Loss. Siga atentamente as instruções de configuração e gestão de risco.

QAS é um produto introdutório da linha Quantitative Trading System, apresentando nossa lógica de scalping antes de evoluir para o Quantitative Trailing Scalper (versão premium) ou Quantitative Apex Prop Firm (versão mais segura voltada a prop firms).

Principais características:

  • Execução rápida para lucros de curto prazo.

  • Otimizado para XAUUSD 1M, ativo líquido e volátil.

  • Gestão inteligente de capital (lote fixo ou dinâmico).

  • Controle rigoroso de risco e lógica simples.

Recomendações:

  • Capital mínimo: 1.000 USD

  • Alavancagem recomendada: 1:500

  • Tipo de conta: ECN

Os parâmetros padrão não devem ser usados diretamente.
Acesse o blog para arquivos .set e instruções completas:

https://www.mql5.com/en/blogs/post/764832

Suporte disponível 24/7.


Comentários 9
Huseyin Citil
198
Huseyin Citil 2025.12.27 12:12 
 

I really liked the Quantitative Athena Scalping EA concept. I would like to thank the developer for kindly sharing such valuable work for free, and I also want to express my gratitude for their effort and contribution. Thank you very much.

Nezo Eliot
588
Nezo Eliot 2025.11.28 02:59 
 

This EA has been performing steadily ever since I finetuned the settings. Really happy with the profits and grateful to the developer for this excellent work.

Harvey Franco
212
Harvey Franco 2025.11.06 03:14 
 

Results are very good on the tester. What broker is best to use with.

Produtos recomendados
BOT Simles ea
Goyani Parth Ghanshyambhai
Experts
BOT SMILES EA   IS MADE OUT OF LOVE AND EMPOWERMENT. ONLY FOR FEW BUYERS THAT IS THE REASON OF THE PRICE . BOT SMILES EA  is an aggressive  multi-cycle  scalper designed for  EURUSD M1 . Each cycle is  independent.  it uses a sequence of orders and has its own  TP  and  SL . It uses a  martingale  system. This EA is using  strong recurrences  of the past to take position and achieve a  high success rate . MODELLING :-  1 minute OHLC INPUTS:-  Buy default...........    Check Drawdown Then BUY..
FREE
SchermanActionPro
AutomaticTrading
Experts
Apresentamos o SchermanActionPro: o novo bot de negociação automatizado da Automatictrading Recursos em destaque:  • Indicadores Configuráveis: Ajuste as médias e a quantidade de velas de acordo com as recomendações do Ivan.  • Flexibilidade Operacional: Escolha entre compras e vendas.  • Realização de lucros: Opções fixas, baseadas em ATR ou sinal contrário.  • Loss Stop: Fixo configurável, conforme ATR ou por sinal contrário.  • Tipos de Lote: Seleção de lote fixo, risco fixo em % da conta ou
Timeframe Zoom The Third Screen
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experts
Expert Advisor que monitora a movimentação de preços de um ativo usando uma estratégia que verifica mudanças de preço em pontos predefinidos após o preço cruzar a média móvel rápida (que está em tendência de alta acima da média móvel lenta). Em seguida, ele aciona uma ordem de compra quando o preço cruza a média móvel rápida novamente, atuando na recuperação. Possui um mecanismo de stop-loss baseado na porcentagem de variação de preço. Assim que um determinado limite de perda é atingido, o sinal
Market Markers EA
Tshepo Michael Motaung
Experts
This EA is sessions trading robot that allows you to trade the trading session of yours choice as it waits for market markers to make decision for the direction of the day before taking any trades. It has 3 entry signals that uses candle stick patterns, Moving Averages and Range Break to maximize profits and to take advantage of the trending market. The EA practices risk management and has the ability to grow account by risking certain percentage of your account(risk percentage) each time there
Financial Control
Vitalii Zakharuk
Experts
The Financial Control expert system traverses the entire history and all currency pairs with a single setting. The bot works on both Netting and Hedging account types. The Expert Advisor can be launched on any hourly period, on any currency pair and on the server of any broker. It is recommended to work on liquid Forex pairs, with a low spread and use VPS. Financial Control is high frequency trading. You can start using it with $ 100 and 0.01 lot. If there is a commission on the account, it mu
Vidya pearson flow robot
Ekaterina Saltykova
Experts
At the core of the VidyaPearsonFlow Robot lies the synthesis of two key principles : a daptive filtration of market noise and statistical analysis of correlations between major Forex pairs such as EURUSD, GBPUSD, and XAUUSD. This is not merely an algorithm—it is a system that embodies the harmony of mathematical rigor and the flexibility required to operate in the ever-changing market environment. The Essence of the Method: Adaptive Filtration: The system dynamically adjusts to changing market
Booster for MT5
Volodymyr Hrybachov
Experts
BOOSTER FOR MT5 es un asesor scalper profesional para el trabajo diario en el mercado FOREX. En el comercio, junto con la experiencia, los traders suelen llegar a comprender que los niveles de acumulación de órdenes stop, precio y tiempo juegan un papel importante en el mercado. Esta estrategia se implementa en este Asesor Experto de FOREX, y espero que no solo disfrute usando este producto, sino que también participe en su desarrollo, dejando sus comentarios con sus deseos aquí https://www.mql
Multi Instruments TrendSystem 7 LB
Shao Shu Yi
4 (1)
Experts
The strategy which is applied in finance market all around the world is known as CTA strategy. A successful CTA always includes multi-strategies, multi-instruments and multi-timeframe. The series of Multi Instruments TrendSystem (MITS) provide a profitable strategy which can be used in different instruments with different timeframe. Multi Instruments TrendSystem 7 LB (Level Break) MT5 is a fully automated multi-instrument Expert Advisor. This EA works well in BTCUSD. This EA is one of our trend
Multi Instruments TrendSystem 5 RA
Shao Shu Yi
Experts
The strategy which is applied in finance market all around the world is known as CTA strategy. A successful CTA always includes multi-strategies, multi-instruments and multi-timeframe. The series of Multi Instruments TrendSystem (MITS) provide a profitable strategy which can be used in different instruments with different timeframe. Multi Instruments TrendSystem 5 RA    MT5 (Rapier)  is a fully automated multi-instrument Expert Advisor. This EA is one of our trend strategies EA, it can be used
Multi Instruments TrendSystem 4 M4A1
Shao Shu Yi
Experts
The strategy which is applied in finance market all around the world is known as CTA strategy. A successful CTA always includes multi-strategies, multi-instruments and multi-timeframe. The series of Multi Instruments TrendSystem (MITS) provide a profitable strategy which can be used in different instruments with different timeframe. Multi Instruments TrendSystem 4 M4A1  MT5 is a fully automated multi-instrument Expert Advisor. This EA is one of our trend strategies EA, it can be used on lots of
Multi Instruments TrendSystem 1
Shao Shu Yi
Experts
The strategy which is applied in finance market all around the world is known as CTA strategy. A successful CTA always includes multi-strategies, multi-instruments and multi-timeframe. The series of Multi Instruments TrendSystem (MITS) provide a profitable strategy which can be used in different instruments with different timeframe. Multi Instruments TrendSystem 1  MT5 (Multi-Moving Strategy) is a fully automated multi-instrument Expert Advisor. This EA is one of our trend strategies EA, it can
Boom Or Bust
Smart Trading Robots Ltd
Experts
Experience the exhilarating world of trading with Boom or Bust, the groundbreaking MT5 trading game that takes your skills to the next level. Get ready to embark on a thrilling journey of virtual trading, where you can test your strategies and immerse yourself in the dynamic world of financial markets—all without risking real money. Experience the exhilarating world of trading with Boom or Bust, the groundbreaking MT5 trading game that takes your skills to the next level. Get ready to embark on
FREE
Gonadri EA
Mario Bellanco Vaquero
Experts
GONADRI EA: Take control of your trades with intelligence. If you want free gonadri contact me dm set file:  c ontact me via dm If you have any questions, you can ask me privately. IT IS EXCLUSIVELY FOR BROKERS WITH 2 DECIMALS IN GOLD AND SPREAD LESS THAN 10, FOR EXAMPLE: VTMARKETS ECN RAW, ULTIMAMARKETS ECN RAW AND SIMILAR Always use it on GOLD, but you can try to make it work on other pairs; for example, in FTMO it works very well on GER40. Timeframe: M5 Minimum recommended deposit: 5.000 at
Catching Bot
Andriy Sydoruk
Experts
Catching Bot is an automated advisor used for trading in all financial markets. This bot combines rich functionality for working on the Forex market and on any instruments. The bot implements methods that can overcome the security of the forex market and help you work with it with an acceptable reasonable risk. Briefly about the essence of the problem. As you know, working in the forex market is not easy, it is difficult to predict the price movement, and if you work with one order, it is diff
Alfred Marshall AI
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Marshall AI - O equilíbrio perfeito em negociação automatizada Após anos de estudo aprofundado dos mercados financeiros e dos princípios econômicos de Alfred Marshall, apresentamos uma obra-prima que funde a teoria da oferta e demanda juntamente com a relatividade diferencial de diferentes mercados com inteligência artificial de ponta e técnicas nunca antes vistas. Este não é apenas um sistema de negociação - é a evolução da análise econômica, manipulada e projetada pela IA para redefinir o va
NeuroForex
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experts
Consultor especialista para negociação com redes neuronais profundas que se treinam com machine learning, até 1.512 métricas ponderadas para cada símbolo, à medida que o mercado avança. Opera em vários símbolos e períodos de tempo Forex e, ao desmarcar símbolos e períodos de tempo, também pode ser definido para o gráfico atual no seu símbolo e período de tempo. Pode ser configurado para pares diferentes e uma rede neural diferente pode ser gerida em cada gráfico. Pode configurar símbolos, períod
Xauusd Precision Breakout
Korede Nathaniel Oladoyin
Experts
XAUUSD Precision EA— Dominate the Market with Precision Timing XAU Breakout Pro is a high-performance Expert Advisor designed specifically for XAUUSD (Gold), capitalizing on a powerful early-morning breakout at 7:00 AM GMT on the M5 chart. This strategy is built to catch momentum before the majority of the market reacts — offering a sharp edge in volatile sessions. Core Features Fully automated breakout system for XAUUSD Trades only once per day to avoid overtrading Optimized for the 7:
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
4.89 (19)
Experts
O MultiWay EA é um sistema de trading automatizado inteligente e eficiente, baseado em uma poderosa estratégia de reversão à média. Graças à ampla diversificação em nove pares de moedas correlacionados (e até alguns tipicamente “tendenciais”) — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP e GBPCAD — ele captura movimentos de preço de volta à média após fortes impulsos direcionais. Após a compra, envie uma mensagem privada para receber as instruções completas de configuração. S
Shooting Target MT5
Chui Yu Lui
Experts
/   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   / Big Sales for Easter! Price is reduced > 50 % already! Grasp the chance and Enjoy it!  /   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   / This is a powerful EA that support single order strategy, martingale strategy, multiple timeframes strategy, etc with lots of useful indicators and self defined
MS Expert
Nikolaos Pantzos
Experts
MS_Expert   is structured based on a specific technical analysis indicator ( MACD  Oscillator   and Stochastic Oscillator ). It has many parameters so that each user can find the appropriate settings that suit their investment profile. It can work on 28 different pairs. The default parameter settings are indicative, I recommend that each user experiment to find their own settings.
FREE
Aureus Quantum Surge MT5
Ren Cheng Yao
Experts
Aureus Quantum Surge-H1: Unlock the Potential of Gold Automated Trading Special Offer: Current Price $799 (Limited Time)! Next Price: $899 Real Account Signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2297864?source=Site+Profile+Seller Overview Aureus Quantum Surge-H1 is a state-of-the-art Expert Advisor designed for trading XAUUSD (Gold) on the H1 timeframe.   It integrates multiple technical indicators with robust risk management techniques to deliver consistent performance in the volatile gold mark
BYBIT Multifarious
STANTON ROUX
Experts
Multifarious EA – your ultimate multi-strategy trading ally, designed for the BYBIT platform but ready to shine on any MT5 trading setup. This advanced EA empowers you with over 30 strategic combinations by pairing 5 top indicators, giving you complete flexibility and control in the fast-paced world of crypto. Why Multifarious? Endless Strategy Options : Unlock the potential of Moving Averages, RSI, Momentum, Fibonacci, MACD, ATR, and more. Combine or layer them for tailored trading setups that
MT5 GridderEA Pro
Nikolaos Pantzos
Experts
It's a multi-currency grid  system that can trade all input pairs from one chart. The expert will close all orders for each pair using a profit level. Trade on 16 pairs. Please use expert only on a hedge account!!! Information Chose a broker with fast execution and low spreads for effective results. Please make some tests on a demo account to see how the expert works before using it on a real account. For 0.01 minimum lot size and account leverage 1:500, you need an initial balance of at least
SIR IchiMoku with Lot Control
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experts
Expert Advisor que acompanha tendências e atua com base em indicadores Ichimoku, programado para responder e identificar momentos de forte tendência e garantir maior precisão nas decisões de entrada para melhor desempenho nas operações. Possui controle opcional de stop-loss com base na porcentagem de variação de preço, ou "stop and reverse" entre esses momentos, e escalonamento de lotes com base no crescimento do saldo. Aprenda quais parâmetros apresentam melhor desempenho para cada símbolo no t
The Kraken
Chimdike Obinna Nkwo
Experts
THE KRAKEN minerará para você. Entre em contato comigo no Telegram [@glownx] para um preço com desconto. Prefiro comprar fora do marketplace por causa das altas comissões. Pares recomendados: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USTEC, XAUUSD, BTCUSD Lucros elevados em gráficos de 1 a 5 minutos OTIMIZADO PARA PROP FIRMS (contas de avaliação) Antes de usar, faça as alterações recomendadas nas configurações de entrada. Trailing Stop Loss (parada móvel): 20 Pontos de lucro antes de ativar o Trailing Stop: 25
Scipio Ea Mt5
Stefano Frisetti
Experts
O SCIPIO AI é meu robô de negociação automática, criado após mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro. Ele automatiza 100% da atividade de NEGOCIAÇÃO: entrada, gerenciamento e stop loss. Dia após dia, o TRADER não precisa fazer nada. Este EA abre apenas 1 NEGOCIAÇÃO por vez e imediatamente define o STOP LOSS bem próximo. Não utiliza grade ou martingale, apenas uma negociação por vez, evitando grandes perdas. Ele utiliza inteligência artificial para identificar o melhor momento par
Good Monday MT5
Konstantin Kulikov
4.5 (2)
Experts
The expert trades at the opening of the market after the weekend, focusing on the price gap (GAP). Various sets of settings are ready (trading against or towards the GAP). At the same time, various options are available in the expert settings, allowing you to create your own unique sets yourself.    >>> Chat <<< Currency pairs for which the sets have been developed: GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, USDCAD, EURGBP, EURCHF, GBPCAD, GBPAUD, AUDCHF, AUDJPY, AUDNZD, CHFJPY, CADJPY, NZDJPY, NZDCHF, EURUSD, G
Breakout bot
Giedrius Seirys
Experts
Breakout Bot is an automated trading robot designed for the MetaTrader 5 platform, specifically integrated with Bybit exchange for trading the GBPUSD+ currency pair. This bot effectively identifies market breakouts and executes trades based on predefined strategies, allowing efficient exploitation of market fluctuations. Key features: Automatic breakout detection and trade execution; Dynamic stop-loss and trailing stop management; Convenient and flexible risk management settings; Easy installati
Advance BreakOut Scalper
Dua Yong Rew
Experts
The Advanced BreakOut Scalper is an effective trading system with predetermined Take Profit, Stop Loss, and Trailing Stop settings. As the name implies, its strategy is trading breakouts. It is professionally coded and runs quickly in backtesting or optimization mode. It does not employ grid, martingale, averaging, or any other risky money management strategies. It is recommended to use a tight spread broker, preferably an ECN broker with good liquidity. For a list of brokers that work well wi
Smaf
Ivanvielle Bonifacio Dupaya
Experts
Smaf (Smooth AF) Ride the market trend without the hassle of analyzing the chart. Simply attach Smaf on the symbol you want to trade and let it do it's thing. Works well on volatile and trending markets. Auto calculate lot sizes base on risk percent and risk distance Trailing stops implemented base on current volatility Auto closes positions if risky (buy and sell managed) Risk:Reward Ratio 1:3 ensures that profit and recovery factors are healthy Healthy metrics backtest all you want. *Thank y
Os compradores deste produto também adquirem
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experts
Olá, traders! Sou   a Quantum Queen   , a joia da coroa de todo o ecossistema Quantum e a Expert Advisor mais bem avaliada e mais vendida da história do MQL5. Com um histórico comprovado de mais de 20 meses de negociação real, conquistei meu lugar como a indiscutível Rainha do XAUUSD. Minha especialidade? OURO. Minha missão? Entregar resultados de negociação consistentes, precisos e inteligentes — sempre. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.66 (38)
Experts
AOT MT5 - Sistema Multi-Moeda de IA de Nova Geração Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   IMPORTANTE! Após a compra, envie-me uma mensagem privada para receber o manual de instalação e instruções de configuração: Recurso Descrição Compreensão da Frequência de Negociação do AOT Por que o bot não negocia todos os dias Como Configurar o Bot AOT Guia de instalação passo a passo Set files AOT MT5 é um Expert Advisor avançado alimentado por
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Experts
SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: MT4 padrão (Mais de 7 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mais de 5 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de Forex EA Trading no MQL5: Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias. A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR 399 dólares! Depois disso, o preço subirá para 499 dólares. O EA será vendido em
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Experts
Cada vez que o sinal ao vivo aumentar em 10%, o preço será aumentado para manter a exclusividade da Zenox e proteger a estratégia. O preço final será de US$ 2.999. Sinal ao vivo Conta IC Markets, veja o desempenho ao vivo como prova! Baixar manual do usuário (inglês) O Zenox é um robô de swing trading multipar com IA de última geração que acompanha tendências e diversifica o risco em dezesseis pares de moedas. Anos de desenvolvimento dedicado resultaram em um algoritmo de negociação poderoso.
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Experts
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading raramente utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Experts
Quantum King EA — Poder Inteligente, Refinado para Cada Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Preço especial de lançamento Sinal ao vivo:       CLIQUE AQUI Versão MT4:   CLIQUE AQUI Canal Quantum King:       Clique aqui ***Compre o Quantum King MT5 e você poderá ganhar o Quantum StarMan de graça!*** Peça mais detalhes em particular! Controle   suas negociações com precisão e disciplina. O Q
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (10)
Experts
SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: Configuração Padrão: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de Negociação Forex EA em MQL5:  Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias.  A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR $399! Depois disso, O preço será aumentado para $499. O EA será vendido em quantidades limitadas para garantir os direitos de todos os clientes que o adquiriram. O AI Gold Trading utiliza o modelo
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Experts
Nota importante: Para garantir total transparência, estou fornecendo acesso à conta de investidor real vinculada a este EA, permitindo que você monitore seu desempenho ao vivo sem manipulação. Em apenas 5 dias, todo o capital inicial foi totalmente retirado, e desde então, o EA tem negociado exclusivamente com fundos de lucro, sem qualquer exposição ao saldo original. O preço atual de $199 é uma oferta de lançamento limitada, e será aumentado após a venda de 10 cópias ou quando a próxima atuali
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experts
Símbolo XAUUSD (Ouro/Dólar) Período (timeframe) H1-M15 (qualquer) Suporte para operação única SIM Depósito mínimo 500 USD (ou equivalente em outra moeda) Compatível com qualquer corretora SIM (suporta cotações de 2 ou 3 dígitos, qualquer moeda da conta, nome de símbolo e GMT) Funciona sem configuração prévia SIM Se você se interessa por aprendizado de máquina, inscreva-se no canal: Inscrever-se! Principais Características do Projeto Mad Turtle: Aprendizado de Máquina Real Este Expert Advisor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experts
Apresentando       Quantum Emperor EA   , o consultor especialista inovador em MQL5 que está transformando a maneira como você negocia o prestigiado par GBPUSD! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compre Quantum Emperor EA e você poderá obter  Quantum StarMan   de graça!*** Peça mais detalhes em particular
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Experts
Aura Ultimate — O ápice da negociação de redes neurais e o caminho para a liberdade financeira. Aura Ultimate é o próximo passo evolutivo na família Aura — uma síntese de arquitetura de IA de ponta, inteligência adaptável ao mercado e precisão controlada por risco. Construído com base no DNA comprovado da Aura Black Edition e da Aura Neuron, ele vai além, unindo seus pontos fortes em um ecossistema multiestratégia unificado, ao mesmo tempo em que introduz uma camada completamente nova de lógic
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Experts
P reço especial de  $109  (preço regular: $365) . Guia de configuração e uso :  ABS Channel . Monitoramento em tempo real:   ABS Signal .  Arquivo de configuração do sinal ao vivo Arquivo de configuração básica O que é ABS EA? ABS EA é um robô de negociação profissional desenvolvido especificamente para XAUUSD (Ouro) no período gráfico H1. É baseado em um sistema Martingale com controles de risco integrados . Projetado para traders iniciantes e experientes, o ABS EA é fácil de configurar,
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (5)
Experts
X Fusion AI — Sistema de Negociação Híbrido com Adaptação Neural Desconto por tempo limitado. Restam apenas 7 de 20 — quase esgotado. O preço promocional atual é de 149 USD e em breve voltará para 999 USD. Demonstração de funcionamento Desempenho em conta real Após a compra, não se esqueça de nos enviar uma mensagem privada para receber os parâmetros recomendados, instruções, precauções, dicas de uso e outras informações. Muito obrigado pelo seu apoio. 1. Visão Geral X Fusion AI é um sistema a
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experts
Crescimento a Longo Prazo. Consistência. Resiliência. Pivot Killer EA não é um sistema de lucros rápidos — é um algoritmo de negociação profissional projetado para fazer sua conta crescer de forma sustentável a longo prazo . Desenvolvido exclusivamente para XAUUSD (OURO) , o Pivot Killer é o resultado de anos de pesquisa, testes e desenvolvimento disciplinado. Ele incorpora uma filosofia simples: a consistência vence a sorte . Este sistema foi testado sob diferentes ciclos de mercado, mudanças d
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Experts
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autônomo com Núcleo Analítico Quântico SINAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoje em dia, muitos traders manipulam resultados executando seus Expert Advisors em contas cent ou com saldos muito baixos , o que na prática demonstra que não confiam nos próprios sistemas . Este sinal, porém, opera em uma conta real de 20.000 USD . Isso representa um compromisso real de capital e oferece um desempenho transparente , sem amplificações artificiais nem di
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experts
Um novo passo em frente | Precisão impulsionada por IA encontra a lógica do mercado Com o Argos Rage , é introduzido um novo nível de automação de trading – impulsionado por um sistema DeepSeek AI integrado que analisa o comportamento do mercado em tempo real. Embora se baseie nos pontos fortes do Argos Fury, este EA segue um caminho estratégico diferente: mais flexibilidade, interpretação mais ampla e maior envolvimento com o mercado. Live Signal Timeframe: M30 Alavancagem:  mín. 1:20 Depós
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
5 (1)
Experts
O primeiro algoritmo público de arbitragem do mundo entre ouro e Bitcoin! Ofertas disponíveis todos os dias! Sinal ao vivo -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Corretoras recomendadas ao longo do tempo:   IC Markets Pares negociados:   XAUUSD, BTCUSD Símbolo para anexo:   XAUUSD H1 Certifique-se de que   os pares de moedas negociados foram adicionados   à janela   de Observação de Mercado   ! Tipo de conta: ECN/Spread Bruto Configurações de prefixo: Se a sua corretora tiver um par d
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experts
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCONTO Apenas por 24 horas. A promoção termina em 29 de novembro. Esta será a única promoção para este produto. Apresentando Syna Versão 4 - O Primeiro Ecossistema de Trading Agêntico com IA do Mundo Tenho o prazer de apresentar Syna Versão 4, o primeiro sistema verdadeiro de coordenação multi-EA agêntico da indústria de trading forex . Esta inovação revolucionária permite que múltiplos Assessores Especialistas operem como uma rede de inteligência unificada em diferent
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experts
PROP FIRM PRONTO!   (   baixar SETFILE   ) WARNING : Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: 990$ Ganhe 1 EA gratuitamente (para 2 contas comerciais) -> entre em contato comigo após a compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bem-vindo ao Ceifador de Ouro! Baseado no muito bem-sucedido Goldtrade Pro, este EA foi projetado para funcionar em vários períodos de tempo ao mesmo tempo e tem a opção de definir a frequência de negoci
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experts
PROP FIRM READY!  PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: NÚMERO MUITO LIMITADO DE CÓPIAS DISPONÍVEIS PELO PREÇO ATUAL! Preço final: 990$ A partir de US$ 349: Escolha 1 EA grátis! (para no máximo 2 números de contas de negociação) Oferta Combo Definitiva     ->     clique aqui JUNTE-SE AO GRUPO PÚBLICO:   Clique aqui   LIVE RESULTS REVISÃO INDEPENDENTE Bem-vindo ao "The ORB Master"   :   Sua Vantagem em Aberturas de Range Breakouts Libere o poder da estratégia Opening Range Breakout (ORB) com o ORB Master
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experts
Aura Black Edition é um EA totalmente automatizado projetado para negociar apenas OURO. O especialista mostrou resultados estáveis ​​no XAUUSD no período de 2011-2020. Nenhum método perigoso de gerenciamento de dinheiro usado, sem martingale, sem grade ou scalp. Adequado para quaisquer condições de corretor. EA treinado com um perceptron multicamadas A Rede Neural (MLP) é uma classe de rede neural artificial (ANN) de feedforward. O termo MLP é usado de forma ambígua, às vezes vagamente para qual
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Experts
Visão Geral Golden Hen EA é um Expert Advisor projetado especificamente para XAUUSD . Ele opera combinando oito estratégias de negociação independentes, cada uma acionada por diferentes condições de mercado e prazos (M5, M30, H2, H4, H6, H12). O EA foi projetado para gerenciar suas entradas e filtros automaticamente. A lógica central do EA foca na identificação de sinais específicos. O Golden Hen EA não usa técnicas de grid, martingale ou preço médio . Todas as negociações abertas pelo EA usam
Remstone
Remstone
5 (8)
Experts
A Remstone não é um Expert Advisor comum.   Ela combina anos de pesquisa e gestão de ativos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , minha última empresa, a Armonia Capital, forneceu o sinal ARF para a Darwinex, uma gestora de ativos regulamentada pela FCA, levantando 750 mil. Domine 4 classes de ativos com um único consultor! Sem promessas, sem ajustes de curvas, sem ilusões. Mas com uma vasta experiência
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experts
How To Trade Pro (HTTP) EA — um consultor de trading profissional para negociar qualquer ativo sem martingale ou grades do autor com mais de 25 anos de experiência. A maioria dos consultores top trabalha com ouro em alta. Eles parecem brilhantes nos testes... enquanto o ouro sobe. Mas o que acontece quando a tendência se esgota? Quem protegerá seu depósito? HTTP EA não acredita em crescimento eterno — ele se adapta ao mercado em mudança e foi projetado para diversificar amplamente sua carteira d
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Experts
Olá a todos, deixem-me apresentar: Eu sou   Quantum StarMan,   o eletrizante e mais novo membro da família   Quantum EAs   . Sou um EA multimoedas totalmente automatizado com capacidade para lidar com até 5 pares dinâmicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD e USDCAD   . Com a máxima precisão e responsabilidade inabalável, levarei seu jogo de negociação para o próximo nível. A questão é: não confio em estratégias de Martingale. Em vez disso, utilizo um sofisticado sistema de grade projetado para
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experts
AxonShift — Sistema Algorítmico com Lógica de Execução Adaptativa AxonShift é um algoritmo de negociação autônomo projetado e otimizado exclusivamente para operar o par XAUUSD no período gráfico H1. Sua arquitetura é baseada em uma estrutura modular que interpreta o comportamento do mercado por meio da combinação de dinâmicas de curto prazo com impulsos de tendência intermediária. O sistema evita exposição excessiva a ruídos do mercado e não utiliza abordagens de alta frequência, concentrando-se
Mais do autor
Quantitative Trailing Scalper MT5
Titouan Sebastien Julien Cadoux
5 (1)
Experts
Quantitative Trailing Scalper MT5 é um Expert Advisor baseado numa estratégia agressiva de scalping, criada para capturar as melhores entradas com indicadores técnicos. A sua eficácia foi comprovada por anos de trading real, bem como pelas saídas otimizadas com trailing stop loss. Atenção: O QTS é agressivo no mercado. Leia atentamente as instruções antes de utilizá-lo (ver descrição do produto ou parte inferior da página de venda). O QTS é totalmente automatizado e identifica, em tempo real, a
Quantitative Apex prop firm
Titouan Sebastien Julien Cadoux
Experts
Quantitative Apex Prop Firm (QAPF) , como o nome sugere, é um Expert Advisor projetado para trading disciplinado e conformidade rigorosa com as regras de prop firms (FTMO, MFF, The Funded Trader, etc.). Ele realiza apenas uma negociação por dia , em horário fixo , no par XAUUSD , utilizando um conjunto de filtros técnicos robustos para selecionar a melhor oportunidade. Sua eficácia baseia-se na simplicidade, disciplina e gestão rigorosa de risco , elementos essenciais para o sucesso tanto em des
Luxor The Oscillators Engine
Titouan Sebastien Julien Cadoux
5 (4)
Indicadores
Versão em Português: Luxor — Precisão e Desempenho para Traders Profissionais Luxor é um indicador de trading avançado, baseado na poderosa combinação de dois algoritmos confiáveis: ALMA (Arnaud Legoux Moving Average) e PCH (Mudança Percentual) . Ele fornece sinais claros e objetivos de compra, venda e saída , com suporte de bandas RMS dinâmicas e notificações push em tempo real . Principais Recursos: Sinais de entrada e saída precisos para decisões confiáveis; Suavização ALMA avançada que reduz
FREE
Filtro:
Huseyin Citil
198
Huseyin Citil 2025.12.27 12:12 
 

I really liked the Quantitative Athena Scalping EA concept. I would like to thank the developer for kindly sharing such valuable work for free, and I also want to express my gratitude for their effort and contribution. Thank you very much.

Francisco Veras
18
Francisco Veras 2025.12.25 18:19 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Titouan Sebastien Julien Cadoux
16754
Resposta do desenvolvedor Titouan Sebastien Julien Cadoux 2025.12.26 01:40
Hello, unfortunately it's my livelihood so I won't give it away, not for free at least.
Evgeny Belyaev
90931
Evgeny Belyaev 2025.12.18 08:30 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Titouan Sebastien Julien Cadoux
16754
Resposta do desenvolvedor Titouan Sebastien Julien Cadoux 2025.12.26 01:39
Thanks !
Nezo Eliot
588
Nezo Eliot 2025.11.28 02:59 
 

This EA has been performing steadily ever since I finetuned the settings. Really happy with the profits and grateful to the developer for this excellent work.

Titouan Sebastien Julien Cadoux
16754
Resposta do desenvolvedor Titouan Sebastien Julien Cadoux 2025.12.26 01:39
No worries, it's a pleasure to help my clients save money.
Enzo11104
25
Enzo11104 2025.11.21 20:10 
 

Thanks for the information's

Harvey Franco
212
Harvey Franco 2025.11.06 03:14 
 

Results are very good on the tester. What broker is best to use with.

Titouan Sebastien Julien Cadoux
16754
Resposta do desenvolvedor Titouan Sebastien Julien Cadoux 2025.11.06 15:03
ECN brokers or some with isolated orders — they’re easy to find.
HalunkeFlo
29
HalunkeFlo 2025.11.03 11:21 
 

I love the bot, giving great results in the backtest, I found my settings. I still wish for an equity stop loss, then it would be perfect. Maybe you can implement it.

Titouan Sebastien Julien Cadoux
16754
Resposta do desenvolvedor Titouan Sebastien Julien Cadoux 2025.11.03 15:41
Hello, thank you for the feedback. I will probably add one tonight or tomorrow as an option.
Angel Larroca
874
Angel Larroca 2025.10.30 20:33 
 

Es un EA muy bien construido sobre la base de una lógica operativa sencilla aunque muy efectiva y con un enorme potencial de rentabilidad si se aplica una adecuada gestión del riesgo.Destaco el soporte y compromiso de Titouan con su trabajo.Sin duda,un robot muy recomendable y a tener en cuenta en el portfolio.

Titouan Sebastien Julien Cadoux
16754
Resposta do desenvolvedor Titouan Sebastien Julien Cadoux 2025.10.30 21:33
¡Muchísimas gracias, este tipo de mensaje es muy conmovedor! Haré todo lo posible por mejorarlo cuando tenga nuevas ideas.
Stefano Fazzino
296
Stefano Fazzino 2025.10.29 09:36 
 

Finally, a well-designed and promising EA!

Titouan Sebastien Julien Cadoux
16754
Resposta do desenvolvedor Titouan Sebastien Julien Cadoux 2025.10.29 12:08
Thank you very much for your feedback.
Responder ao comentário