Quantitative Athéna Scalping (QAS)

Quantitative Athena Scalping (QAS) é um Expert Advisor especializado em hyper-scalping.

Abre várias ordens limitadas ao longo do dia e, ao atingir um Take Profit, reposiciona-se próximo ao preço para aproveitar novas oportunidades rápidas e lucrativas.

Atenção: o QAS não utiliza Stop Loss. Siga atentamente as instruções de configuração e gestão de risco.

QAS é um produto introdutório da linha Quantitative Trading System, apresentando nossa lógica de scalping antes de evoluir para o Quantitative Trailing Scalper (versão premium) ou Quantitative Apex Prop Firm (versão mais segura voltada a prop firms).

Principais características:

Execução rápida para lucros de curto prazo.

Otimizado para XAUUSD 1M , ativo líquido e volátil.

Gestão inteligente de capital (lote fixo ou dinâmico).

Controle rigoroso de risco e lógica simples.

Recomendações:

Capital mínimo: 1.000 USD

Alavancagem recomendada: 1:500

Tipo de conta: ECN

Os parâmetros padrão não devem ser usados diretamente.

Acesse o blog para arquivos .set e instruções completas:

https://www.mql5.com/en/blogs/post/764832

Suporte disponível 24/7.




