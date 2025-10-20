Quantitative Athena Scalping
- Experts
- Titouan Sebastien Julien Cadoux
- Versão: 1.75
- Atualizado: 21 novembro 2025
Quantitative Athéna Scalping (QAS)
Quantitative Athena Scalping (QAS) é um Expert Advisor especializado em hyper-scalping.
Abre várias ordens limitadas ao longo do dia e, ao atingir um Take Profit, reposiciona-se próximo ao preço para aproveitar novas oportunidades rápidas e lucrativas.
Atenção: o QAS não utiliza Stop Loss. Siga atentamente as instruções de configuração e gestão de risco.
QAS é um produto introdutório da linha Quantitative Trading System, apresentando nossa lógica de scalping antes de evoluir para o Quantitative Trailing Scalper (versão premium) ou Quantitative Apex Prop Firm (versão mais segura voltada a prop firms).
Principais características:
-
Execução rápida para lucros de curto prazo.
-
Otimizado para XAUUSD 1M, ativo líquido e volátil.
-
Gestão inteligente de capital (lote fixo ou dinâmico).
-
Controle rigoroso de risco e lógica simples.
Recomendações:
-
Capital mínimo: 1.000 USD
-
Alavancagem recomendada: 1:500
-
Tipo de conta: ECN
Os parâmetros padrão não devem ser usados diretamente.
Acesse o blog para arquivos .set e instruções completas:
Suporte disponível 24/7.
I really liked the Quantitative Athena Scalping EA concept. I would like to thank the developer for kindly sharing such valuable work for free, and I also want to express my gratitude for their effort and contribution. Thank you very much.