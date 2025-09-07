Scipio Ea Mt5

SCIPIO AI, finans piyasalarında 20 yılı aşkın deneyimden sonra oluşturduğum Otomatik işlem BOT'umdur, TİCARET faaliyetinin, girişin, yönetimin, zarar durdurmanın %100'ünü otomatikleştirir, gün geçtikçe TİCARETÇİNİN hiçbir şey yapması gerekmez.

Bu EA aynı anda yalnızca 1 TİCARET açar ve hemen DURDURMA KAYBINI çok yakına ayarlar, ızgara veya martingale kullanmaz, her seferinde bir işlem yapar, böylece büyük DRAW DONW'dan kaçınır.

Son birkaç günün davranışına göre TİCARETİ (UZUN + KISA) açmak için en iyi anı belirlemek için yapay zeka kullanır.

NASIL TİCARET YAPILIR
+ EA'yı grafiğe koymak, OTOMATİK TİCARET'i etkinleştirmek yeterlidir ve başka bir şey yapılması gerekmez.
+ bu EA GBPUSD'de kullanılmak üzere oluşturulmuştur, diğer varlıklar desteklenmez
+ herhangi bir zaman diliminde görülebilir çünkü işlem her zaman diliminde aynıdır, nihai sonuç değişmez. + orta vadede, her gün sabırlı olursanız sonuçlar elde edilir.
+ kullanılacak lotu dikkatlice seçin çünkü bu Ea her zaman aynı lot boyutunu kullanacaktır.
+ lot, ayarlar arayüzünden ayarlanabilir ve istediğiniz zaman değiştirilebilir.
+ SCIPIO EA'yı aktif tutmanız ve PC'yi Londra saatiyle 00.00'dan akşam saatlerine kadar açık tutmanız önerilir, isterseniz bir VPS kullanabilirsiniz.
+ TRADER, TRADES'leri manuel olarak kapatabilir, Ea diğerlerini açmayacaktır, ancak sabırlı olmanız ve EA'nın açma ve kapatma işlemini yapmasına izin vermeniz önerilir.

AYARLAR VE GİRİŞ
+ ÖN TANIMLI ayarlar her zaman iyidir, hiçbir şeyi optimize etmeye gerek yoktur.
+ AI kullanarak bu BOT her seferinde geçerli döneme göre otomatik olarak optimize olur
+ yalnızca ayar: hesap bakiyenize bağlı olarak her işlemde kullanılacak lot.

DAĞITIM
+ MT4 ve MT5'te çalışır
+ yalnızca GBPUSD için oluşturulmuştur, diğer varlıklarda kullanımı tarafımızca desteklenmektedir.
- dahil: 5 aktivasyon
- iletişim için: sfscalper.com@gmail.com
Önerilen ürünler
Velvet Ace EA
Natalyia Nikitina
Uzman Danışmanlar
Dikkat! Satın aldıktan sonra hemen benimle iletişime geçin; size detaylı talimatlar ve tavsiyeler sağlayayım! Velvet Ace EA — Sizin yerinize işlem yapan zeka Forex dünyasında yeni bir seviyeye hoş geldiniz! Sürekli risk ve belirsizlikten yoruldunuz mu? Velvet Ace EA MT5 ile stresli ve tahmin edilemez sonuçları unutun. Bu yenilikçi otomatik ticaret sistemi, istikrarlı gelir kapılarını aralar ve yatırımınızı güvenilir bir kâr kaynağına dönüştürür! NZDCAD döviz çiftinin grafiğinde danı
US100 Nasdaq EA
Babak Alamdar
4.43 (14)
Uzman Danışmanlar
Bir backtest değil, gerçek bir ticaret sistemi satın alın     Live Signal Bu fiyat promosyon süresince geçicidir ve kısa sürede artırılacaktır. Geriye dönük testler SADECE GERÇEK TİKLER üzerinde yapılmalıdır, aksi takdirde yanlış sonuçlanacaktır. Genel sohbet grubuna katılın:   Buraya tıklayın US100 Nasdaq EA'ya hoş geldiniz US100 Nasdaq EA: Hızla Büyüyen Nasdaq 'Taki Avantajınız USTech veya Nasdaq olarak da bilinen US100, son yıllardaki hızlı büyümesi ve sürekli değişen piyasa dinamikleri ne
Ai Captain EA MT5
Indra Maulana
Uzman Danışmanlar
30% discount only for 3-month subscription, message me : https://www.mql5.com/en/users/taiberhyphecu 70% refund policy (full version only) MT4 Version : https://www.mql5.com/en/market/product/125969 Our other products : https://www.mql5.com/en/users/taiberhyphecu/seller A fully automatic expert Designed and produced 100% by artificial intelligence, with the world's most advanced technology All trades have profit and loss limits, with the best and least risky market strategy, without using dange
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Uzman Danışmanlar
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Seasonal Pattern Trader
Dominik Patrick Doser
Uzman Danışmanlar
Disclaimer : Keep in mind that seasonal patterns are not always reliable. Therefore, thoughtful risk management is crucial to minimize losses.  Seasonal patterns in the financial world are like a well-guarded secret that successful investors use to their advantage. These patterns are recurring price movements that occur during specific periods or around special events. Additionally, there are also intraday patterns that repeat. For example, Uncle Ted from Forex Family suggests examining previou
Born to Kill Zone
Erlan Sumanjaya
Uzman Danışmanlar
Born to Kill Zone  is a trading strategy in the financial markets where traders aim to profit from short- to intermediate-term price movements.  In conducting the analysis, this EA incorporates the use of a moving average indicator . As we are aware, moving averages are reliable indicators widely utilized by professional traders Key components include precise entry and exit strategies, risk management through stop-loss orders, and position sizing. Swing trading strikes a balance between active
P S Technical Tradingbot
Trader-09 Schumacher
Uzman Danışmanlar
The underlying P.S.-Technical Trading bot is a computer program written in the MQL5 language. The P.S.-Technical Trading bot is a fully automated trading robot based on the two developed technical indicators, ADX and Parabolic SAR, developed by technical analyst Welles Wilder Jr. If you want to learn more about this, I recommend the book "New Concepts in Technical Trading Systems" which was published in 1978. In addition, the trading bot eliminates all too understandable emotions during trad
SchermanActionPro
AutomaticTrading
Uzman Danışmanlar
SchermanActionPro ile Tanışın: Autotrading'in Yeni Otomatik Ticaret Botu Otomatik ticaret SchermanActionPro'yu sunmaktan gurur duyar! Öne Çıkan Özellikler:  • Yapılandırılabilir Göstergeler: Ortalamaları ve mum sayısını Ivan'ın tavsiyelerine göre ayarlayın.  • Operasyonel Esneklik: Satın alma ve satış arasında seçim yapın.  • Kâr Alma: ATR veya karşı sinyale dayalı sabit seçenekler.  • Kayıp Durdurma: ATR'ye göre veya karşıt sinyale göre sabit olarak yapılandırılabilir.  • Lot Türleri: Sabit lo
ScalpFusion
Krzysztof Sitko
Uzman Danışmanlar
ScalpFusion - Elite High-Frequency Trading System Professional Edition Trading Bot ScalpFusion  is an advanced high-frequency trading system designed for professional traders seeking precise and rapid market operations. The system utilizes ultra-low latency and multi-strategy approach for market opportunities. Backtest Results Analysis Test Period : 2020-2025 (5 years) Initial Deposit : $5,000 Final Result : $651,397.32 Total Return : +13,027.95% History Quality : 99% Key Performance Metri
Synapse Trader MT5
Andrei Vlasov
4.5 (6)
Uzman Danışmanlar
Synapse Trader: Ticarette yeni ufuklar açan bir sinir ağı Piyasayı sadece analiz etmekle kalmayıp, her gün öğrenen ve değişen piyasa koşullarına uyum sağlayan bir akıllı asistan haline gelen bir danışman hayal edin. Synapse Trader , gelişmiş sinir ağı teknolojisine dayanan benzersiz bir araçtır ve piyasadaki en ince sinyalleri bile yakalayabilir. Bu sadece bir Uzman Danışman değil, düşünen, tahmin eden ve gelişen bir canlı sinir ağıdır . Özel Teklif: Synapse Trader EA , tatil dönemi boyunca sad
Fully Automatic Bot SELL
Vladimir Levchenko
Uzman Danışmanlar
A fully automated trading system   based on trend analysis and consisting of two interdependent bots: one works when the market rises (Buy-bot), the second - when the market falls (Sell-bot). Link to the second bot (Buy-bot):  https://www.mql5.com/ru/market/product/78152?source=Site+Market+Product+Page The system works on a "set it and forget it" principle.   The client does not need to do anything except ensure the round-the-clock operation of the trading terminal. The developer assumes obligat
Fully Automatic Bot BUY
Vladimir Levchenko
Uzman Danışmanlar
A fully automated trading system based on trend analysis and consisting of two interdependent bots: one works when the market rises (Buy-bot), the second - when the market falls (Sell-bot). Link to the second bot (Sell-bot):  https://www.mql5.com/ru/market/product/78678?source=Site+Market+Product+Page The system works on a "set it and forget it" principle. The client does not need to do anything except ensure the round-the-clock operation of the trading terminal. The developer assumes obligation
Aureus Quantum Surge MT5
Ren Cheng Yao
Uzman Danışmanlar
Aureus Quantum Surge-H1'nin altın otomatik ticaret potansiyelini serbest bırak Özel teklif: Şimdiki fiyat 799 dolar (sınırlı Zaman Teklifi)! Sonraki fiyat: $899 Gerçek hesap sinyal adresi: https://www.mql5.com/en/signals/2297864?source=Site +İçeri+Satıcı Aureus Quantum Surge-H1, H1 zamanının içinde XAUUSD (altın) ticaret için özellikle tasarlanmış bir kesim kenarındaki uzman danışmanıdır. Çeşitli altın pazarında sürekli etkinlik sağlamak için çok teknik belirtileri ve güçlü riski yönetimi
Synthesia EA
Abbas Ahmed Jasim Abdulredha
Uzman Danışmanlar
Advanced VWAP & Volume Order Block EA Copyright 2025, Abbas Ahmed Overview VolVoleur 2.1 is a next-generation Expert Advisor for MetaTrader 5 that combines institutional-grade VWAP (Volume Weighted Average Price) logic with advanced order block and volume confirmation to deliver highly selective, trend-following trade execution. Designed for both scalping and swing trading, this EA brings together sophisticated entry filtering, multi-timeframe adaptability, and dynamic risk management for consis
Spiderpro2
Paitoon Noparat
Uzman Danışmanlar
Spider PRO EA - Powerful Forex Trading Assistant, Achieving 150% Annual Growth! Spider EA is a forex trading assistant focusing on the GBP/USD or EUR/AUD 1-hour currency pair. It adopts the latest trading patterns, bringing significant returns to investors. Core advantages: Highly accurate trading strategy: Achieved 300% growth in the past year; Start trading with just   $100Cent or   $1000STD initial capital; Uses real tick Forward Test data to ensure the authenticity and effectiveness of t
Mach Zero
Marian Sorin Neagu
Uzman Danışmanlar
Karşınızda: Mach Zero Yatırımcılara hoş geldiniz ve yeni ticaret robotumuz Mach Zero'ya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz. Bu robot, ticaret portföyünüzde düşük riskli ve tutarlı bir performans sergileyecek şekilde tasarlanmıştır. EURUSD çiftinde daha iyi çalışır. İstikrar için Tasarlandı Düşük riskli ticaret için tasarlandı Maksimum kar potansiyeli için günlük ve swing ticaret stratejisi İşlem koşulları karşılandığı takdirde EURUSD'de günde en fazla bir işlem açılır. İzin verilen mini
AutoSmartPro MT5
Alexandru Chirila
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Our Expert Advisor (EA) revolutionizes trading in the Forex market by integrating two powerful strategies - Scaling and Averaging - into a dynamic and adaptable framework. Designed for the MetaTrader4/5 platform, this EA employs innovative techniques to optimize trading outcomes in various market conditions. Metatrader4 Version  |  Auto Smart Pro MT5 Live Results  |  All Products  |  Contact Scaling Strategy: The Scaling strategy capitalizes on trending market movements by initiating multiple t
Auric GOLD Gap EA
Giribambe Aphrodite Karasira
Uzman Danışmanlar
Auric "GOLD" Gap EA Thia gap trading system designed for NY market hours with controlled risk management and fixed risk-reward ratios. Detailed Description Overview The Auric "Gold" Gap Trader is a sophisticated automated trading system that identifies and trades specific price patterns that form during market opening hours. This professional-grade EA is designed for traders who want to capitalize on early morning market inefficiencies with precise risk management. Key Features Market Opening Sp
Imperium Pattern EA for MT5
Botond Ratonyi
Uzman Danışmanlar
USE IT ONLY WITH THE SET FILES I POSTED TO THE COMMENT SECTION.  Youtube video: https://www.youtube.com/watch?v=kQN5LTd91rk&amp ;t=2s This is the biggest update in the life of the Imperium Pattern EA, it got new features and engine. ---It got the official TheNomadTrader Dynamic engine system alongisde with good risk:reward ratio ---New feature that allows traders to tell the EA after how much time(X value in minutes) the EA can close trades by dynamic exit. This feature boosts the EA perfoe
Extremum Save
Ruslan Papou
Uzman Danışmanlar
Version for MT4:  Extremum Save MT4  Community UP Group Join Extremum Save - is a fully automated scalping trading algorithm with the highest possible SL/PT ratio. Extremum Save does not need optimization. The strategy showed great results when tested on historical data with the best possible simulation quality for more than 10 years. Real trading proves the same results. Extremum Save does not use any risky trading methods such as martingale, grid, etc.   Every order is protected with low fix
TSO Price Channel MT5
Dionisis Nikolopoulos
Uzman Danışmanlar
TSO Price Channel is complete trading strategy focused on creating profit from market volatility. The system takes advantage of the intrinsic tendency of the market to reach its periodic maximum and minimum levels. By allowing the use of multiple instruments, the exposure of the system to any single instrument is reduced. Complete strategy including fully integrated positive and negative management. Works on any instrument. No pending orders placed. Any account size - $1,000+ is recommended. Ba
EA Supremacy NT
Dmytro Melnyk
Uzman Danışmanlar
Our team - @Supremacy_Lab - are glad to introduce our first product - EA_Supremacy_NT - a unique technical solution for day trading, scalping, and trend following. EA_Supremacy_NT is a non-trading version of our core automated advisor, that will be released later. It is a truly innovative product that is based on an unconventional approach to market data processing. The underlying algorithm allows traders to reap the maximum possible profit from short-term price movements. The system uses a si
Veritas EA
Stepan Sinic
Uzman Danışmanlar
Конечно, вот полный текст на турецком языке. Veritas EA: Algoritmik Ticaretin Yeniden Tanımlanması Veritas Felsefesi Sektördeki uzun yıllara dayanan tecrübemizden sonra, bu piyasalarda statik modellerin işe yaramadığına ikna olduk. Veritas, yalnızca dinamik bir modelin kazanabileceğinin kanıtıdır. Bu robotu iki ilke üzerine kurduk: tam şeffaflık ve sıfır statik mantık. Piyasadaki her gün benzersiz olduğu için, algoritma sürekli olarak piyasa koşullarına uyum sağlar. Amacımız sadece güzel bir am
Prophet EA MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Uzman Danışmanlar
Merhaba Tüccarlar! "Peygamber" stratejisini sunuyorum, yüksek bir kazanma oranı ve uzun ve istikrarlı ticaret için seçilendir. peygamber birçok arasından seçilmiştir, çünkü kazanma oranının önemi ile vurgulanan bir stratejidir, %100 kazanma oranına benzer bulacağınız birkaç stratejiden biridir, çeşitli stratejilere danışmanlık yapan dahili bir algoritmaya dayanır. gerçekleştirilebilecek faktörler ve pazara uyum sağlayan çitler uygun riski kontrol etmek için gerekli tüm korumaları içerir, yalnı
Stabilized dema cross robot
Ekaterina Saltykova
Uzman Danışmanlar
Introducing to your attention an innovative expert advisor created specifically for the most juicy and volatility  currency   basket: GBPUSD, XAUUSD and EURJPY. This EA is designed using the main features of this market's movement, making it an ideal choice for dynamic trading on high-trending and medium-volatile pairs. The advisor is focused on minimizing trading risks, aiming to reduce losses to a minimum. Main features: EA is designed to open and close orders at the begginning of trading ses
Duende MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Uzman Danışmanlar
Merhaba Tüccarlar! "Duende" Stratejisini sunuyorum, Duende, iyi girişler yapmak için sabit kaldıkları farklı yüksek ve düşük düzey kalıplarını algılayan, başabaş ve eşler arasında geçişler gibi çeşitli şeyleri sorgulayan bir kurtarma sistemi ile bir algoritmadır. Piyasa sırasında güçlü bir haber kontrolü ile birkaç para birimini sorunsuz bir şekilde kontrol ettiği kanıtlanmıştır. ihtiyacınız olan tüm semboller ile yönetmeniz mümkündür. Stratejim "Tüm Forex Piyasası" için optimize edildi, anca
Ny Breakout Gold Trading EA
Aiireza Arjmandi Nezhad
Uzman Danışmanlar
İLK İNDİRMEYE 30 TL'YE KADAR BÜYÜK İNDİRİM ÖMÜR BOYU %80'E KADAR VE BİR AY İÇİN %50'YE KADAR   New York Seansı İşlem Robotu – Altın Mumların Avcısı Piyasayı profesyonel bir avcı gibi izleyen bir araç arıyorsanız, bu robot tam size göre tasarlandı! Bu Uzman Danışman, New York seansının başlangıcından itibaren akıllıca çalışmaya başlar. Dahili algoritması şu şekilde tasarlanmıştır: Piyasanın ilk saniyelerinden itibaren mumları sayar. En iyi mumları tespit eder ve ayırır. Piya
TrendWave Navigator
Michael Kolawole Shodimu
Uzman Danışmanlar
Title: TrendWave Navigator – Multi-Timeframe Trend-Following EA Short Description: Catch strong market trends with precision! Trades Forex majors and XAUUSD using H1 trend detection and M15 pullback entries. Smart risk management with low drawdown. Full Description Overview: TrendWave Navigator is a professional multi-timeframe Expert Advisor that captures sustained directional moves while filtering out choppy market noise. Optimized for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, and XAUUSD (Gold). Ideal for tr
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Uzman Danışmanlar
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
Martingale EA Trading Forex
Ba Tinh Ho
Uzman Danışmanlar
IKAN MFX In the volatile world of financial markets, finding the best trading opportunities and minimizing risks is always a significant challenge for every investor. That’s why we developed IKAN (Intelligent Knowledge Automated Navigator) , an advanced automated trading system. IKAN is not just a tool but a perfect combination of artificial intelligence and years of trading experience. With the ability to analyze millions of data points per second, IKAN can identify market trends, predict price
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (280)
Uzman Danışmanlar
Merhaba yatırımcılar! Ben Quantum Queen, Quantum Uzman Danışmanlar Ailesi'nin en yeni ve en güçlü üyesiyim. Uzmanlık alanım mı? ALTIN. Evet, XAUUSD paritesinde hassasiyet ve güvenle işlem yapıyor ve size göz kamaştırıcı altın piyasasında eşsiz yatırım fırsatları sunuyorum. Şimdiye kadar yaratılmış en gelişmiş Altın Yatırım Uzman Danışmanı olduğumu kanıtlamak için buradayım. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructi
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Uzman Danışmanlar
Aria Connector EA – V4 (Öğrenme Makinesi + XGBoost Öğrenme Modeli +112 Ücretli ve Ücretsiz AI + Oylama Sistemi + Harici ve Düzenlenebilir Promptlar) Piyasadaki EA'ların çoğu "AI" veya "sinir ağları" kullandığını iddia ederken gerçekte sadece temel scriptler çalıştırırken, Aria Connector EA V4 gerçek AI güdümlü ticaretin anlamını yeniden tanımlıyor. Bu teori değil, pazarlama abartısı değil, MetaTrader 5 platformunuz ile 112 gerçek AI modeli arasında doğrudan, doğrulanabilir bir bağlantı, yeni n
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (32)
Uzman Danışmanlar
Kuantum Baron EA Petrolün kara altın olarak adlandırılmasının bir nedeni var ve artık Quantum Baron EA ile ona eşsiz bir hassasiyet ve güvenle erişebilirsiniz. M30 grafiğinde XTIUSD'nin (Ham Petrol) yüksek oktanlı dünyasına hakim olmak için tasarlanan Quantum Baron, seviye atlamanız ve seçkin bir hassasiyetle işlem yapmanız için en önemli silahınızdır. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. İndirimli    
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (477)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan   edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun  Doğrulandı Sinyali:     Pr
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (118)
Uzman Danışmanlar
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (118)
Uzman Danışmanlar
Quantum Bitcoin EA   : İmkansız diye bir şey yoktur, önemli olan onu nasıl başaracağınızı bulmaktır! En iyi MQL5 satıcılarından birinin en son şaheseri   olan Quantum Bitcoin EA   ile   Bitcoin   ticaretinin geleceğine adım atın. Performans, kesinlik ve istikrar talep eden yatırımcılar için tasarlanan Quantum Bitcoin, kripto para biriminin değişken dünyasında mümkün olanı yeniden tanımlıyor. ÖNEMLİ!   Satın alma işleminden sonra lütfen kurulum kılavuzunu ve kurulum talimatlarını almak için ba
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Syna Sürüm 3+ Tanıtımı - Devrim Niteliğinde Çift Fonksiyonlu AI Ticaret Sistemi Syna Sürüm 3+'ı tanıtmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu, AI destekli ticaret teknolojisinde devrim niteliğinde bir atılımdır. Bu sürüm, OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek ve OpenRouter'ın geniş model ekosistemi dahil olmak üzere önde gelen AI sağlayıcılarına benzeri görülmemiş doğrudan API erişimi sunar. Artık Vision girdi yetenekleri, otomatik API anahtar yönetimi ve rafine edilmiş AI istem
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Uzman Danışmanlar
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Uzman Danışmanlar
ÖNEMLİ   : Bu paket yalnızca çok sınırlı sayıda kopya için geçerli fiyattan satılacaktır.    Fiyat çok hızlı bir şekilde 1499$'a çıkacak    +100 Strateji dahil   ve daha fazlası geliyor! BONUS   : 999$ ve üzeri fiyata -->   diğer 5    EA'mı ücretsiz seçin!  TÜM AYAR DOSYALARI TAM KURULUM VE OPTİMİZASYON KILAVUZU VİDEO REHBERİ CANLI SİNYALLER İNCELEME (3. taraf) ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM'e hoş geldiniz! Sekiz yıl boyunca titizlikle geliştirilen, gelişmiş ve tescilli bir Uzman Danışman (EA) olan
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Uzman Danışmanlar
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Uzman Danışmanlar
Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.21 (87)
Uzman Danışmanlar
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.79 (48)
Uzman Danışmanlar
Aura Neuron, Aura serisi ticaret sistemlerini sürdüren özgün bir Uzman Danışmandır. Gelişmiş Sinir Ağları ve son teknoloji klasik ticaret stratejilerinden yararlanarak Aura Neuron, mükemmel potansiyel performansa sahip yenilikçi bir yaklaşım sunar. Tamamen otomatik olan bu Uzman Danışman, XAUUSD (ALTIN) gibi döviz çiftlerinde işlem yapmak üzere tasarlanmıştır. 1999'dan 2023'e kadar bu çiftlerde tutarlı bir istikrar göstermiştir. Sistem, martingale, grid veya scalping gibi tehlikeli para yönetimi
AiQ
William Brandon Autry
4.84 (32)
Uzman Danışmanlar
AIQ Sürüm 3.0+ Tanıtımı — Şimdiye Kadar Yaratılmış En Gelişmiş Otonom Ticaret Zekası AIQ (Otonom Zeka) Sürüm 3.0+'ı sunmaktan mutluluk duyuyorum. Bu, yapay zeka destekli ticaret teknolojisinde muazzam bir sıçramadır. Bu sürüm, 300'den fazla yapay zeka modeline erişim sağlar; 55'ten fazla ÜCRETSİZ entegre yapay zeka modeli ve güçlü yeni Grok 4 gibi premium modeller, büyük ölçüde geliştirilmiş web arama yetenekleri, yeni Analist/Risk Yöneticisi rolleri, kapsamlı başlangıç piyasa kontrolleri ve Ya
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (1)
Uzman Danışmanlar
HFT AI FAST SCALPER V10.1 Bugüne kadarki en gelişmiş EA sürümümüz; Yapay Zeka tabanlı karar verme , çoklu AI oylama ve dinamik işlem mantığı ile tamamen yeniden tasarlandı. Artık yalnızca XAUUSD (Altın) M1 ile sınırlı değil, aynı zamanda BTCUSD ve ETHUSD ’yi de tam olarak destekliyor. Yüksek frekanslı girişler, akıllı risk yönetimi ve tam adaptasyon sunuyor. Bu EA, OpenRouter üzerinden bağlanan ücretsiz AI modellerini gelişmiş filtrelerle birleştirerek her piyasa koşulunda hassas işlem sağlar
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.39 (46)
Uzman Danışmanlar
Aura Black Edition, yalnızca ALTIN ​​ticareti yapmak için tasarlanmış tamamen otomatik bir EA'dır. Uzmanlar, 2011-2020 döneminde XAUUSD'de istikrarlı sonuçlar gösterdi. Hiçbir tehlikeli para yönetimi yöntemi kullanılmadı, martingale yok, grid veya scalp yok. Herhangi bir broker koşulu için uygundur. Çok katmanlı bir algılayıcı ile eğitilen EA Sinir Ağı (MLP), ileri beslemeli yapay sinir ağı (ANN) sınıfıdır. MLP terimi belirsiz bir şekilde kullanılır, bazen gevşek bir şekilde herhangi bir ileri b
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.91 (103)
Uzman Danışmanlar
Herkese merhaba, kendimi tanıtayım: Ben   Quantum EAs   ailesinin heyecan verici, en yeni üyesi   Quantum StarMan'im   . 5 dinamik pariteye kadar işlem yapma kapasitesine sahip, tamamen otomatik, çoklu para birimi destekli bir EA'yım:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD ve USDCAD   . En üst düzey hassasiyet ve sarsılmaz sorumlulukla, işlem oyununuzu bir üst seviyeye taşıyacağım. İşte can alıcı nokta: Martingale stratejilerine güvenmiyorum. Bunun yerine, en yüksek performans için tasarlanmış geliş
Dynamic Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
5 (4)
Uzman Danışmanlar
️ Zaten  Boring Pips EA  sahibisiniz?   Ekstra %30 indirim   hakkınız var! Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin: Geri ödemenizi (rebate) nasıl alırsınız Trump’ın ikinci dönemi , küresel piyasaları sarsan kapsamlı gümrük tarifelerinin geri dönüşüyle birlikte, agresif ticaret politikalarında yeni bir dalgayı ateşledi. Orta Doğu’daki gerilimler , özellikle son zamanlarda   İsrail ile İran   arasında artış gösterdi — bu da petrol fiyatları üzerinde potansiyel bir baskı yaratıyor
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (14)
Uzman Danışmanlar
MultiWay EA, güçlü bir ortalama dönüş stratejisine dayanan akıllı ve verimli bir otomatik alım satım sistemidir. Dokuz korelasyonlu (ve hatta bazı tipik olarak “trend” olan) döviz çiftine yaygın bir çeşitlendirme sayesinde — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP ve GBPCAD — güçlü yönlü hareketlerden sonra fiyatın ortalamaya dönüşünü yakalar. Satın aldıktan sonra tam kurulum talimatlarını almak için lütfen bana özel mesaj gönderin. Canlı Sinyal:  BURAYA TIKLAYIN Mevcut
Pips Maven
Andriy Sydoruk
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Discover Pips Maven: Your Premier Trend Analysis Bot for Currency Trading In the dynamic realm of currency trading, the right tools can make all the difference. Introducing Pips Maven , an avant-garde trend analysis bot meticulously designed for traders who seek to master the intricate dance of the forex market. Harnessing sophisticated algorithms rooted in geometric virtual patterns, Pips Maven serves as a comprehensive solution, empowering you to refine your trading strategies effortlessly. Wh
Crude Oil Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (12)
Uzman Danışmanlar
The Best Oil Trading Robot in the World. Crude Oil Robot is the undisputed, top-tier trading robot designed for the XTIUSD or any crude instrument offered by your broker. This is not a generic algorithm, but it's a highly specialized system built exclusively for the crude oil market, utilizing unique technologies not available in any other trading bot. Crude Oil Robot is equipped with exclusive features tailored specifically for the OIL market , such as: Volatility Anomaly Filter, Geopolitical
FastWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (5)
Uzman Danışmanlar
FastWay EA, güçlü bir ortalamaya dönüş stratejisine dayanan akıllı ve verimli bir otomatik işlem sistemidir. AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD ve EURGBP gibi korelasyonlu döviz çiftlerinde işlem yaparak, fiyatların sert hareketler sonrası ortalamaya dönüşünden yararlanır. Satin aldıktan sonra tam kurulum talimatları için lütfen bana özel mesaj gönderin. Canlı sinyal:  BURAYA TIKLAYIN Mevcut fiyat — sonraki 10 alıcı için sadece $1337. Nihai fiyat: $2937 — fiyat her 10 satın alma sonrası $100 artar. FastWa
Scalping Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.14 (76)
Uzman Danışmanlar
Introducing our advanced Scalping Forex Robot. The scalping algorithm is built to spot high-probability entry and exit points, ensuring that every trade is executed with the highest chance of success within the M1 timeframe . The best pair to use with the Scalping Robot is XAUUSD .This robot is perfect for traders who prefer the scalping method and want to take advantage of rapid price movements without having to manually monitor the charts. It is suitable for both beginners looking for an autom
Mean Machine
William Brandon Autry
4.95 (38)
Uzman Danışmanlar
Mean Machine GPT Sürüm 9.0+ Tanıtımı — Yapay Zeka Ticaret Teknolojisinde Devrim Niteliğinde Bir Sıçrama Mean Machine GPT'nin bugüne kadarki en önemli güncellemesi olan Sürüm 9.0+'ı duyurmaktan gurur duyuyorum. Bu çığır açan sürüm, 300'den fazla yapay zeka modeline erişim (55'ten fazla ÜCRETSİZ entegre yapay zeka modeli dahil), güçlü yeni Grok 4 gibi premium modeller, büyük ölçüde geliştirilmiş web arama yetenekleri, yeni Analist rolü, daha derin başlangıç piyasa kontrolleri ve Yapay Zeka Pozisy
Doctor Winston mt5
Nadiya Mirosh
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Doctor Winsto n Bot Description General Features: Name: Doctor Winston Type: State-of-the-art Forex trading bot Tools: Supports most currency pairs and trading instruments Timeframe: Can work on any timeframe Bot Settings: Money Management: MMOn: Enable/disable money management (true/false) DefaultVolume: Default trade volume (0.01) MMCalc: Basic amount for money management (1000) Indicators: ALength, BLength, CLength, DLength, ELength: Parameters for different indicators by length ADimension
Remstone
Remstone
5 (2)
Uzman Danışmanlar
Remstone, sıradan bir Uzman Danışman değildir.   Yılların araştırma ve varlık yönetimi deneyimini bir araya getirir. Live:   Startrader   Darwinex   Tickmill Price will increase by $1,000 every positive year. 2026 price: $3,000 2018'den bu yana   , son şirketim Armonia Capital, FCA tarafından düzenlenen bir varlık yöneticisi olan Darwinex'e sinyal ARF'si sağladı ve 750 bin dolar topladı. Tek bir danışmanla 6 varlık sınıfında uzmanlaşın! Hiçbir vaat, hiçbir eğri uydurma, hiçbir yanılsama yok. Am
Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.41 (17)
Uzman Danışmanlar
NEXUS — piyasa ile birlikte evrilen bir Uzman Danışman Birçok EA çalışır… ta ki piyasa değişene kadar. Nedeni genelde basittir: “RSI < 30 iken al” gibi sabit kurallar. Bir süre işe yarar, rejim değişince körleşir. NEXUS, nicel kuralları örneklem dışı doğrulama ile birleştirir: verilerden gerçek zamanlı kombinasyonlar kurar. Yapılandırılabilir bir geçmişi analiz eder (ör. H1 veya D1’de 500 periyot) ve göstergeler ile bağlam arasında binlerce kombinasyon üretir. Bir kombinasyon istatistiksel üstü
Ape Alpha Propfirm Edge
Jacob Hooper
Uzman Danışmanlar
APE (Alpha Prop Edge) Hakkında APE (Alpha Prop Edge), ortalama dönüş (mean reversion) stratejisine dayalı olarak geliştirilmiş bir Uzman Danışman’dır (Expert Advisor - EA). Sistem, aşırı fiyat hareketlerini tespit eder ve önceden tanımlanmış koşullara göre ters yönde işlem açar. Sistem, günlük zarar limiti ve otomatik çıkış mekanizması gibi yerleşik risk yönetimi araçlarına sahiptir. Kullanıcılar, hesap büyüklüğüne, işlem ortamına veya değerlendirme kriterlerine göre bu parametreleri özelleştir
Tree Of Life MT5
Oeyvind Borgsoe
Uzman Danışmanlar
Tree Of Life EA is a fully automated trading robot that executes trades using a sophisticated blend of indicators and internal algorithms. It is developed through years of testing and live trading, and recognises market patterns and trends in a highly accurate manner. The  live trading accounts  confirm this. The main indicators Tree Of Life uses are the Moving Average and Stochastic. Together with the internal calculations, our combinations have proven to be a solid foundation for a robust stra
EA Maling Gold
Felin Sitohang
Uzman Danışmanlar
EA Maling Gold  is a fully automated EA designed to trade GOLD only. Suitable for any broker conditions.  Info Working symbol XAUUSD Working Timeframe: D1 Min deposit:  $400   For 0.01 Lot Min leverage 1:200 Features: Martingale Maximum positions at a time is 3 positions. Set your own risk Not sensitive to broker conditions  Easy to install Time Filters And Spread Limits
Yazarın diğer ürünleri
Scipio Gold Bot
Stefano Frisetti
Uzman Danışmanlar
BEWARE of SCAM! SCIPIO GOLD BOT is only distributed by MQL5.com. Please note: this is not a commercial BOT, but a professional one. Distribution is limited to 100 copies in total, and the price may increase without notice. Thisi is MT4 versione, Mt5 version is here:  https://www.mql5.com/it/market/product/148820 The differences that make SCIPIO EA unique are: + no variable settings or settings that the TRADER must enter + only opens one trade at a time + always uses close and fixed STOP LOSSES
Scipio Ea
Stefano Frisetti
Uzman Danışmanlar
SCIPIO AI, finans piyasalarında 20 yılı aşkın deneyimden sonra oluşturduğum Otomatik işlem BOT'umdur, TİCARET faaliyetinin, girişin, yönetimin, zarar durdurmanın %100'ünü otomatikleştirir, gün geçtikçe TİCARETÇİNİN hiçbir şey yapması gerekmez. Bu EA aynı anda yalnızca 1 TİCARET açar ve hemen DURDURMA KAYBINI çok yakına ayarlar, ızgara veya martingale kullanmaz, her seferinde bir işlem yapar, böylece büyük DRAW DONW'dan kaçınır. Son birkaç günün davranışına göre TİCARETİ (UZUN + KISA) açmak iç
Spreadex per TrendMaestro
Stefano Frisetti
Göstergeler
SPREADEX e' un indicatore per MT4 e MT5 che indica la distanza dell'ASSET dal GP. il GP e' il prezzo del vero valore dell'ASSET sottostante ottenuto per stima. Il GP e' come una calamita, attira il prezzo dell'ASSET con alta probabilita' ed all'interno della stessa giornata di trading. Quindi SPREADEX indica quali sono gli asset piu distanti dal GP al momento in tempo reale. Fornendo un punto di vista al TRADER su quali asset concentrarsi e cercare eventuali segnali di inversione dei prezzi per
FREE
Spreadex per TrendMaestro5
Stefano Frisetti
Göstergeler
SPREADEX e' un indicatore per MT4 e MT5 che indica la distanza dell'ASSET dal GP. il GP e' il prezzo del vero valore dell'ASSET sottostante ottenuto per stima. Il GP e' come una calamita, attira il prezzo dell'ASSET con alta probabilita' ed all'interno della stessa giornata di trading. Quindi SPREADEX indica quali sono gli asset piu distanti dal GP al momento in tempo reale. Fornendo un punto di vista al TRADER su quali asset concentrarsi e cercare eventuali segnali di inversione dei prezzi per
FREE
Congestioni
Stefano Frisetti
5 (1)
Göstergeler
This indicator is very usefull to TRADE Trading Ranges and helps identify the following TREND. Every Trader knows that any market stay 80% of the time in trading ranges and only 20% of the time in TREND; this indicator has been built to help traders trade trading ranges. Now instead of waiting for the next TREND, You can SWING TRADE on trading ranges with this simple yet very effective indicator. TRADING with CONGESTIONI INDICATOR: The CONGESTIONI Indicator identify a new trading range and ale
Chaos Indicator
Stefano Frisetti
Göstergeler
DESCRIPTION The CHAOS INDICATOR has been developed to be used for the TRADING STRATEGY OF CHAOS, as described in the book. The book is in italian language only and can be obtained only on my website indicated below. DATAS COLLECTED AND SHOWN ON GRAPHS The CHAOS INDICATOR apply easily to any graph and any asset, and it is a TRADING FACILITATOR, as it identify immediately the following items on any graph: - The GP (= RIGHT PRICE) i.e. the price to which the asset should be attracted within 24 ho
Risk Controller mgr
Stefano Frisetti
Yardımcı programlar
RISK CONTROL MANAGER Now You can have the same control over risk management as big trading rooms, institutional investors and hedge funds. Managing risk is a fundamental operation for your brokerage.  Choose your maximum desired risk exposure in percentage to Your account, set it on the RISK CONTROL MANAGER, the EA will check and make sure that You'll never exceed that. When You ignore the trading risk, and you leave your operations open, that potentially could lead to catastrophic trade expos
Chaos Algo Trading EA
Stefano Frisetti
3.67 (3)
Uzman Danışmanlar
DESCRIPTION With the CHAOS ALGO TRADING EA, You dont need anymore to guess prices direction, You can profit when prices move either in mark up or in mark down from the moment You activate the EA in Your trading account. The ALGO TRADING EA was created to fully automate the TRADING STRATEGY OF CHAOS, leaving the single TRADE OPEN and TRADE CLOSE to the EA, and keeping for the TRADER only the decision when to activate it or close it. The EA is best used in loops; so if USER activate it, and then
TrendMaestro
Stefano Frisetti
4 (4)
Göstergeler
note: this indicator is for METATRADER4, if you want the version for METATRADER5 this is the link:  https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.4 TRENDMAESTRO recognizes a new TREND in the bud, he never makes mistakes. The certainty of identifying a new TREND is priceless. DESCRIPTION TRENDMAESTRO identifies a new TREND in the bud, this indicator examines the volatility, volumes and momentum to identify the moment in which there is an explosion of one or more of these data a
Trendalgo AI MT4
Stefano Frisetti
Uzman Danışmanlar
TRENDALGO is an EA that uses ARTIFICIAL INTELLIGENCE to trade 100% automatically and as the name says it is a TREND FOLLOWING EA, it works well on ASSETs that are TRENDING. AI is used to identify the moment in which volumes, volatility and momentum explode, according to a proprietary equation created by me which takes these values ​​into consideration as objective data and never uses any indicator. TRENDALGO opens a new TRADE and follows it by continuously adjusting STOP LOSS and TAKE PROFIT, f
Tradex no slippage
Stefano Frisetti
5 (1)
Yardımcı programlar
TRADEX yapay zeka Her İŞLEMDE kayma maliyetinden kaçınabildiğinizi hayal edin! Piyasa fiyatlarından gerçekleştirilen hemen her işlemde karşılaşılan kaçınılmaz bir maliyettir. "Kayma" terimi, bir işlemin emri ile gerçekleştirilme fiyatı arasındaki farkı ifade eder; ortalama olarak 1 pip veya 10 baz puandır, ancak bazen daha da yüksek olabilir. TRADEX AI tam da bunu yapar, açtığınız her emirde kaymayı önler ve bazen 20 baz puana varan kayma maliyetinden sizi anında kurtarır. Yapay zeka kullanıla
Risk Control Mgr
Stefano Frisetti
Yardımcı programlar
RISK CONTROL MANAGER Now You can have the same control over risk management as big trading rooms, institutional investors and hedge funds. Managing risk is a fundamental operation for your brokerage.  Choose your maximum desired risk exposure in percentage to Your account, set it on the RISK CONTROL MANAGER, the EA will check and make sure that You'll never exceed that. When You ignore the trading risk, and you leave your operations open, that potentially could lead to catastrophic trade expos
TrendMaestro5
Stefano Frisetti
Göstergeler
note: this indicator is for METATRADER4, if you want the version for METATRADER5 this is the link:  https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.4 TRENDMAESTRO recognizes a new TREND in the bud, he never makes mistakes. The certainty of identifying a new TREND is priceless. DESCRIPTION TRENDMAESTRO identifies a new TREND in the bud, this indicator examines the volatility, volumes and momentum to identify the moment in which there is an explosion of one or more of these data a
Tradex No Slippage MT5
Stefano Frisetti
Yardımcı programlar
TRADEX yapay zeka Her İŞLEMDE kayma maliyetinden kaçınabildiğinizi hayal edin! Piyasa fiyatlarından gerçekleştirilen hemen her işlemde karşılaşılan kaçınılmaz bir maliyettir. "Kayma" terimi, bir işlemin emri ile gerçekleştirilme fiyatı arasındaki farkı ifade eder; ortalama olarak 1 pip veya 10 baz puandır, ancak bazen daha da yüksek olabilir. TRADEX AI tam da bunu yapar, açtığınız her emirde kaymayı önler ve bazen 20 baz puana varan kayma maliyetinden sizi anında kurtarır. Yapay zeka kullanıla
Scipio Bot Gold mt5
Stefano Frisetti
Uzman Danışmanlar
Beware of SCAMS! SCIPIO GOLD BOT is distributed only on MQL5.com This is not a commercial BOT, but it is professional, distribution is limited to 100 copies in total and the price may increase without notice. The differences that make SCIPIO EA unique are: + no variable settings or settings that the TRADER has to enter + opens only 1 trade at a time + always use close and fixed STOP LOSS + adapt SL and TP to the volatility of the day + SCIPIO EA is truly an EA that trades automatically without
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt