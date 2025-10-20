Quantitative Athena Scalping
- Titouan Sebastien Julien Cadoux
- Versione: 1.11
Quantitative Athéna Scalping (QAS)
Quantitative Athena Scalping (QAS) è un Expert Advisor specializzato nell’hyper-scalping.
Apre diverse posizioni limitate durante la giornata e, raggiunto un Take Profit, si riposiziona vicino al prezzo per nuove opportunità rapide e profittevoli.
Attenzione: QAS non utilizza Stop Loss. Seguire attentamente le istruzioni di configurazione e gestione del rischio.
QAS è un prodotto introduttivo della linea Quantitative Trading System, che presenta la nostra logica di scalping prima di passare a Quantitative Trailing Scalper (versione premium) o Quantitative Apex Prop Firm (versione più sicura per prop firm).
Caratteristiche principali:
Esecuzione rapida per profitti a breve termine
Ottimizzato per XAUUSD
Gestione intelligente del denaro (lotto fisso o dinamico)
Controllo rigoroso del rischio
Raccomandazioni:
Capitale minimo: 1.000 USD
Leva consigliata: 1:500
Tipo di conto: ECN
Gli input predefiniti non devono essere usati direttamente.
File .set ottimizzati sul blog:
Supporto disponibile 24/7.