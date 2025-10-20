Quantitative Athena Scalping

Quantitative Athéna Scalping (QAS)

Quantitative Athena Scalping (QAS) è un Expert Advisor specializzato nell’hyper-scalping.
Apre diverse posizioni limitate durante la giornata e, raggiunto un Take Profit, si riposiziona vicino al prezzo per nuove opportunità rapide e profittevoli.

Attenzione: QAS non utilizza Stop Loss. Seguire attentamente le istruzioni di configurazione e gestione del rischio.

QAS è un prodotto introduttivo della linea Quantitative Trading System, che presenta la nostra logica di scalping prima di passare a Quantitative Trailing Scalper (versione premium) o Quantitative Apex Prop Firm (versione più sicura per prop firm).

Caratteristiche principali:

  • Esecuzione rapida per profitti a breve termine

  • Ottimizzato per XAUUSD

  • Gestione intelligente del denaro (lotto fisso o dinamico)

  • Controllo rigoroso del rischio

Raccomandazioni:

  • Capitale minimo: 1.000 USD

  • Leva consigliata: 1:500

  • Tipo di conto: ECN

Gli input predefiniti non devono essere usati direttamente.
File .set ottimizzati sul blog:

https://www.mql5.com/en/blogs/post/764832

Supporto disponibile 24/7.


