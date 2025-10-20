Quantitative Athena Scalping

Luxor The Oscillators Engine Titouan Sebastien Julien Cadoux 5 (4) Indicatori

Luxor — Indicatore Avanzato per Trading Preciso Luxor è un indicatore tecnico avanzato basato su due algoritmi consolidati: ALMA (Arnaud Legoux Moving Average) e PCH (Variazione Percentuale) . Offre segnali chiari di acquisto, vendita e uscita , sfrutta bande RMS dinamiche e invia notifiche push in tempo reale . Caratteristiche Principali: Segnali precisi di ingresso e uscita per decisioni rapide; Media mobile ALMA per una curva smussata e affidabile; Analisi PCH per rilevare variazioni di momen