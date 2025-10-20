Quantitative Athena Scalping

Quantitative Athéna Scalping (QAS)

Quantitative Athéna Scalping (QAS) est un Expert Advisor spécialisé dans l’hyper-scalping.

Il ouvre plusieurs positions limitées durant la journée et, lorsqu’un Take Profit est atteint, se repositionne automatiquement près du prix pour saisir rapidement de nouvelles opportunités profitables.

Attention : l’EA ne comporte pas de Stop Loss. Merci de suivre attentivement les consignes de mise en place et de gestion du risque.

À propos

QAS est un produit d’appel de la gamme Quantitative Trading System, introduisant notre logique de scalping avant d’évoluer vers Quantitative Trailing Scalper (version premium) ou Quantitative Apex Prop Firm (version prop firm plus sécurisée).

Caractéristiques principales

Exécution rapide pour maximiser les profits à court terme.

Optimisé pour XAUUSD , actif liquide et fortement volatile.

Money Management intelligent (lot fixe ou dynamique).

Gestion stricte du risque et logique simple à comprendre.

Recommandations

Capital minimum : 1 000 USD

Levier recommandé : 1:500

Type de compte : ECN conseillé

Les inputs par défaut ne sont pas destinés à être utilisés.

Retrouvez les fichiers .set et les instructions complètes sur le blog :

https://www.mql5.com/en/blogs/post/764832

Support disponible 24h/24 et 7j/7 pour toute question, proposition de mise à jour ou demande d’assistance.



