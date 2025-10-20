Quantitative Athena Scalping

Quantitative Athéna Scalping (QAS)

Quantitative Athéna Scalping (QAS) est un Expert Advisor spécialisé dans l’hyper-scalping.
Il ouvre plusieurs positions limitées durant la journée et, lorsqu’un Take Profit est atteint, se repositionne automatiquement près du prix pour saisir rapidement de nouvelles opportunités profitables.

Attention : l’EA ne comporte pas de Stop Loss. Merci de suivre attentivement les consignes de mise en place et de gestion du risque.

À propos

QAS est un produit d’appel de la gamme Quantitative Trading System, introduisant notre logique de scalping avant d’évoluer vers Quantitative Trailing Scalper (version premium) ou Quantitative Apex Prop Firm (version prop firm plus sécurisée).

Caractéristiques principales

  • Exécution rapide pour maximiser les profits à court terme.

  • Optimisé pour XAUUSD, actif liquide et fortement volatile.

  • Money Management intelligent (lot fixe ou dynamique).

  • Gestion stricte du risque et logique simple à comprendre.

Recommandations

  • Capital minimum : 1 000 USD

  • Levier recommandé : 1:500

  • Type de compte : ECN conseillé

Les inputs par défaut ne sont pas destinés à être utilisés.
Retrouvez les fichiers .set et les instructions complètes sur le blog :

https://www.mql5.com/en/blogs/post/764832

Support disponible 24h/24 et 7j/7 pour toute question, proposition de mise à jour ou demande d’assistance.


Plus de l'auteur
Quantitative Bull Forex Scalper
Titouan Sebastien Julien Cadoux
4.56 (9)
Experts
Quantitative Bull Forex Scalper  est un Expert Advisor entièrement gratuit, spécialement conçu pour les petits portefeuilles. Il constitue une solution accessible et efficace pour les traders souhaitant découvrir une stratégie de scalping performante, sans engagement initial. Reposant sur la même logique stratégique que son grand frère, Quantitative Trailing Scalper MT5 , il en propose une version allégée : plus simple d’utilisation, mais toujours redoutablement efficace. La version premium off
FREE
Quantitative Apex prop firm
Titouan Sebastien Julien Cadoux
Experts
Quantitative Apex Prop Firm (QAPF) est, comme son nom l’indique, un Expert Advisor conçu pour le trading discipliné et le respect strict des règles des prop firms (FTMO, MFF, The Funded Trader, etc.). Il prend une seule position par jour , à heure fixe, sur la paire XAUUSD, en s’appuyant sur un ensemble de filtres techniques robustes pour sélectionner la meilleure opportunité. Son efficacité repose sur la simplicité, la rigueur et la gestion stricte du risque , éléments clés pour réussir dans le
Quantitative Trailing Scalper MT5
Titouan Sebastien Julien Cadoux
5 (1)
Experts
Quantitative Trailing Scalper MT5 est, comme son nom l’indique, un Expert Advisor basé sur une stratégie agressive de scalping, visant à saisir les meilleures entrées grâce à des indicateurs techniques. Son efficacité a été prouvée par des années de trading réel, tout comme ses sorties optimales, notamment grâce à l’utilisation d’un trailing stop loss. Attention , QTS est agressif sur les marchés. Merci de lire attentivement les indications d’utilisation avant toute utilisation (voir descriptio
Luxor The Oscillators Engine
Titouan Sebastien Julien Cadoux
5 (4)
Indicateurs
Luxor – Précision & Performance pour Traders Exigeants Luxor est un indicateur avancé de trading basé sur une combinaison puissante de deux algorithmes reconnus : ALMA (Arnaud Legoux Moving Average) et PCH (Percentage Change) . Il fournit des signaux clairs et fiables d'achat, de vente et de sortie, accompagnés de bandes RMS dynamiques et de notifications push en temps réel. Points Forts : Signaux d'entrée et de sortie précis : Achetez, vendez ou sortez de position avec confiance. Algorithme ALM
FREE
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis