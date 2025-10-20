Quantitative Athena Scalping
- Experts
- Titouan Sebastien Julien Cadoux
- Version: 1.11
Quantitative Athéna Scalping (QAS)
Quantitative Athéna Scalping (QAS) est un Expert Advisor spécialisé dans l’hyper-scalping.
Il ouvre plusieurs positions limitées durant la journée et, lorsqu’un Take Profit est atteint, se repositionne automatiquement près du prix pour saisir rapidement de nouvelles opportunités profitables.
Attention : l’EA ne comporte pas de Stop Loss. Merci de suivre attentivement les consignes de mise en place et de gestion du risque.
À propos
QAS est un produit d’appel de la gamme Quantitative Trading System, introduisant notre logique de scalping avant d’évoluer vers Quantitative Trailing Scalper (version premium) ou Quantitative Apex Prop Firm (version prop firm plus sécurisée).
Caractéristiques principales
-
Exécution rapide pour maximiser les profits à court terme.
-
Optimisé pour XAUUSD, actif liquide et fortement volatile.
-
Money Management intelligent (lot fixe ou dynamique).
-
Gestion stricte du risque et logique simple à comprendre.
Recommandations
-
Capital minimum : 1 000 USD
-
Levier recommandé : 1:500
-
Type de compte : ECN conseillé
Les inputs par défaut ne sont pas destinés à être utilisés.
Retrouvez les fichiers .set et les instructions complètes sur le blog :
Support disponible 24h/24 et 7j/7 pour toute question, proposition de mise à jour ou demande d’assistance.