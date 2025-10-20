Quantitative Athena Scalping

Quantitative Athéna Scalping (QAS)

Quantitative Athena Scalping (QAS) はハイパースキャルピングに特化したエキスパートアドバイザーです。
日中に複数の指値注文を出し、Take Profit に到達すると価格付近に再配置して新たな利益機会を狙います。

注意: QAS はストップロスを使用しません。セットアップおよびリスク管理の指示を必ず遵守してください。

QAS は Quantitative Trading System シリーズの入門製品で、当社のスキャルピングロジックを体験した後に Quantitative Trailing Scalper（プレミアム版）や Quantitative Apex Prop Firm（プロップファーム向け安全版）に進化できます。

主な特徴:

  • 高速実行で短期利益を追求

  • XAUUSD 1M に最適化

  • スマートな資金管理（固定または動的ロット）

  • 厳格なリスク管理とシンプルなロジック

推奨設定:

  • 最低資金: 1,000 USD

  • 推奨レバレッジ: 1:500

  • アカウントタイプ: ECN

デフォルト設定はそのまま使用しないでください
最適化された .set ファイルと詳細説明はブログで確認できます：

https://www.mql5.com/en/blogs/post/764832

サポートは 24時間年中無休 で対応します。


レビュー 9
Huseyin Citil
198
Huseyin Citil 2025.12.27 12:12 
 

I really liked the Quantitative Athena Scalping EA concept. I would like to thank the developer for kindly sharing such valuable work for free, and I also want to express my gratitude for their effort and contribution. Thank you very much.

Nezo Eliot
588
Nezo Eliot 2025.11.28 02:59 
 

This EA has been performing steadily ever since I finetuned the settings. Really happy with the profits and grateful to the developer for this excellent work.

Harvey Franco
212
Harvey Franco 2025.11.06 03:14 
 

Results are very good on the tester. What broker is best to use with.

Quantitative Trailing Scalper MT5
Titouan Sebastien Julien Cadoux
5 (1)
エキスパート
Quantitative Trailing Scalper MT5 は、積極的なスキャルピング戦略に基づいたエキスパートアドバイザーで、テクニカル指標を用いて最良のエントリーポイントを捉えます。 その効果は長年の実取引で実証されており、トレーリングストップロスにより最適な決済も実現しています。 注意: QTS は市場で非常に攻撃的な動きをします。使用前に必ず説明をお読みください（製品説明または販売ページ下部を参照）。 QTS は完全自動のEAで、リアルタイムに最良の取引チャンスを検出・活用します。 ハイパースキャルピング手法を採用し、マーチンゲールおよびヘッジングのオプションを備えています。 開発者の理念は、あらゆるトレーダーに適応できる多目的なツールを提供することです。 推奨設定を使用する必要はありません。自分の取引スタイルに合わせてQTSを調整してください。 推奨事項および追加情報: 初めて使用する場合は、小さなロットまたは資金の0.1%未満で運用してください。 バックテストは実ティックデータのみで実施され、レバレッジ1:500、資金10,000 USD、期間は2023/01/0
Quantitative Apex prop firm
Titouan Sebastien Julien Cadoux
エキスパート
Quantitative Apex Prop Firm (QAPF) は、その名前の通り、規律ある取引とプロップファーム（FTMO、MFF、The Funded Trader など）の厳格なルール遵守のために設計されたエキスパートアドバイザー（EA）です。 毎日 1 回の取引 のみを 固定時間 に XAUUSD で実行し、堅牢なテクニカルフィルターのセットを使用して最適なエントリーを選択します。 EA の効果は、 シンプルさ、規律、厳格なリスク管理 に基づいており、プロップファームのチャレンジや個人口座での成功の鍵となります。 注意: QAPF は魔法の EA ではありません。これは管理と規律のツールであり、 目標とリスクプロファイルに応じて調整する必要があります 。 使用前に必ず指示と推奨事項を確認してください： https://www.mql5.com/en/blogs/post/764448 QAPF を選ぶ理由: 1 日 1 回の取引 ：オーバートレードを避け、プロップファームの厳しいルールを順守。 XAUUSD に最適化 ：流動性が高くボラティリティのある資産で、欧州および米
Luxor The Oscillators Engine
Titouan Sebastien Julien Cadoux
5 (4)
インディケータ
Luxor — プロトレーダーのための高精度インジケーター Luxor は、信頼性の高い2つのアルゴリズム ALMA（アルノー・ルグー移動平均） と PCH（パーセント変化） を組み合わせた、先進的な取引インジケーターです。 買い・売り・手仕舞いシグナル を明確に提示し、 動的なRMSバンド と リアルタイムのプッシュ通知 でトレードをサポートします。 主な特徴： 正確なエントリー・エグジットシグナル で自信を持って取引可能； ALMAによる高度なスムージング でノイズを低減； PCH変化検出 でトレンドの加速や反転を捕捉； RMSバンド で相場のボラティリティに応じた柔軟な信号生成； リアルタイムプッシュ通知 をスマホで受信； 分離ウィンドウでの表示 で視認性に優れたデザイン。 カスタマイズ可能なパラメーター： input_length , input_smooth ：シグナル感度の調整； offset , sigma ：ALMA曲線の最適化； blen , bmult ：RMSバンドの幅を設定； ShowSignals , EnableNotifications ：視覚シグナルや通
FREE
