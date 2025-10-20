Quantitative Athena Scalping
- エキスパート
- Titouan Sebastien Julien Cadoux
- バージョン: 1.75
- アップデート済み: 21 11月 2025
Quantitative Athéna Scalping (QAS)
Quantitative Athena Scalping (QAS) はハイパースキャルピングに特化したエキスパートアドバイザーです。
日中に複数の指値注文を出し、Take Profit に到達すると価格付近に再配置して新たな利益機会を狙います。
注意: QAS はストップロスを使用しません。セットアップおよびリスク管理の指示を必ず遵守してください。
QAS は Quantitative Trading System シリーズの入門製品で、当社のスキャルピングロジックを体験した後に Quantitative Trailing Scalper（プレミアム版）や Quantitative Apex Prop Firm（プロップファーム向け安全版）に進化できます。
主な特徴:
-
高速実行で短期利益を追求
-
XAUUSD 1M に最適化
-
スマートな資金管理（固定または動的ロット）
-
厳格なリスク管理とシンプルなロジック
推奨設定:
-
最低資金: 1,000 USD
-
推奨レバレッジ: 1:500
-
アカウントタイプ: ECN
デフォルト設定はそのまま使用しないでください。
最適化された .set ファイルと詳細説明はブログで確認できます：
サポートは 24時間年中無休 で対応します。
I really liked the Quantitative Athena Scalping EA concept. I would like to thank the developer for kindly sharing such valuable work for free, and I also want to express my gratitude for their effort and contribution. Thank you very much.