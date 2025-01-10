Spartan Forex Sword expert mt5 gbpusd

EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - 本智能交易系统专为您的使用而设计、开发和优化。

这是一款功能强大的智能交易系统 (EA)，可在 H1 时间框架和 MT5 平台上，在美元兑加元 (GBPUSD) 符号的所有趋势阶段，自始至终利用最佳和最大的机会。 在过去 3 年的回溯测试中，其准确性、性能和一致性令人印象深刻。 该 EA 就像一个猎人、一个狙击手，分析价格走势、力度和趋势，耐心等待最佳时机，极其精准地完成任务。 该 EA 以 ICT INNER CIRCLE TRADING 策略为基础，还使用了许多本地专有指标。

主要特点 该 EA 会持续分析价格走势，一旦发现最佳机会，就会发送一个有限订单，从而建立头寸。 每个仓位在开仓时就已设定好固定的止盈（TP）和止损（SL）点位。 手数也是根据输入自动计算和确定的。 始终安全： 该 EA 非常安全，不使用网格、马丁格尔或对冲策略。每笔交易只有一次进场机会，并有严格的止损保护。 该 EA 对影响较大的新闻（FOMC、FED、Payroll、ECB、BOE、SNB、BOC、BOJ、RBA 或 RBNZ）或任何其他突然的价格变动具有很强的抵御能力。你不需要做任何事情，EA 会自我保护。

三种操作模式：

固定仓位：您可以在输入框中输入所需的固定仓位。 固定利润：您可以在输入框中输入所需的利润金额（以美元为单位）。该金额将保持固定，仓位将自动计算。 自动仓位：您可以在输入框中输入作为目标利润使用的账户余额百分比。

如何安装 下载此 EA、 确保所有货币对（GBPUSD）都在 Market Watch（Ctrl+M）中、 将 (GBPUSD) 图表设置为 H1 时间框架、 将此 EA 放置在 (GBPUSD) 图表上、 检查并调整参数，如下图所示、 单击 “确定 ”激活、 完成！

INPUTS for YOUR OWN ACCOUNT - 如果您想自定义，可以使用以下参数： [#01] 魔法数字，

[#02] 操作模式（固定仓位或固定利润或自动仓位），

--- 如果 [#02] 为固定仓位，

--- 如果 [#02] 为固定利润（美元），

--- 如果 [#02] 为自动仓位，

[#06] 评论，

[#07] 后缀 ，

[#08] 最大持仓数量（1或2），

[#09] 策略1（开启或关闭），

[#10] 策略2（开启或关闭）。

该专家的主要策略是 - ICT 内圈交易 - 作者 Michael J. Huddleston

ICT 策略是一种结构化的外汇交易方法，它将技术分析与市场行为相结合。使用该策略，专家将寻找关键的价格水平和模式，这些都是潜在交易机会的信号。该策略还结合了机构交易动向的知识，有助于交易者预测主要参与者可能的定位。 ICT 是一种复杂的外汇交易方法，代表了市场上大型机构参与者的行动，它使散户交易者能够通过学习和模仿这些机构使用的外汇交易策略来判断市场走势。 ICT 策略包括许多必要的组成部分，用于发现潜在的交易设置和预测市场行为。这些部分共同代表了交易者的几个框架，包括订单区块、公平价值差距、流动性池等等。 ICT 交易策略涵盖多个概念：市场结构、最佳交易切入点以及不同交易时段的意义。

公平价值缺口 公平价值差距 (FVG)，也称为不平衡，对 ICT 外汇交易策略至关重要。该术语指的是由于买入或卖出失衡而产生的价格缺口，通常会导致价格偏离其公允价值而大幅波动。当市场寻求平衡时，这些缺口通常会被填补，并为交易者提供可能的进场和出场策略。

最佳交易入场 最佳交易入场是 ICT 策略的另一个重要组成部分。这一概念涉及确定平衡价格区间，即市场在恢复趋势前将重新测试的区域。这些价位对机构参与者至关重要。例如，价格在某一价位出现脉冲，表明有大宗交易被执行，或重要的止损或止盈订单类型被触发。价格经常会回到这些脉冲点，这使它们成为最佳进场点。

订单区块 订单区是机构市场参与者和散户交易者下大订单的供需区。由于大订单会导致价格发生剧烈变化，因此在反向订单积累流动性时，会将其分解成较小的订单区块执行。这些步骤允许机构交易者在不对价格产生重大影响的情况下完全执行大订单。

杀死区 杀跌区代表一天中市场特别可能出现某些可预测走势的特定时段。这些时段包括亚洲时段、伦敦开市和纽约开市。 亚洲时段从凌晨 3:00 至中午 12:00（GMT+3），是 ICT 战略中非常重要的时段，因为这一时期往往会出现市场盘整，从而为波动较大的伦敦和纽约时段创造潜在的交易机会。 伦敦开市以其高波动性和价格大幅波动而闻名，尤其是在上午 09:00 至中午 12:00（GMT+3）的伦敦开市杀跌区。 从交易量分析的角度来看，纽约杀跌区（冬季为格林尼治标准时间下午 1:00 至下午 4:00，夏季为格林尼治标准时间下午 12:00 至下午 3:00）对美元配对货币和几乎所有市场都至关重要。

