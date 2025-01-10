Spartan Forex Sword expert mt5 gbpusd

L'EA fonctionne comme un chasseur, un sniper, analysant le mouvement du prix, sa force et sa tendance, attendant patiemment les meilleures opportunités pour faire son travail avec une extrême précision.

Il s'agit d'un puissant Expert Advisor (EA) pour profiter des meilleures et plus grandes opportunités sur le symbole GBPUSD, dans toutes les phases de la tendance, du début à la fin, sur l'échelle de temps H1 et sur la plateforme MT5.

EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Cet Expert Advisor a été conçu, développé et optimisé spécialement pour votre usage personnel.

Je m'engage à optimiser et à améliorer continuellement tous mes EAs afin de vous offrir, ainsi qu'à moi, la meilleure expérience de trading possible. Vous recevrez toutes les mises à jour gratuitement et j'ajouterai également de nouvelles fonctionnalités à l'EA en fonction des suggestions de mes clients.

INPUTS for YOUR OWN ACCOUNT - Si vous voulez personnaliser, il y a ces paramètres :

AutoLot : vous pouvez saisir le pourcentage du solde qui sera utilisé comme bénéfice cible dans les champs de saisie.

Bénéfice fixe : vous pouvez saisir le montant du bénéfice souhaité en USD dans les champs de saisie. Ce montant sera fixe et le lot sera calculé automatiquement.

Cet EA est très RESILIENT aux NOUVELLES à fort impact (FOMC, FED, Payroll, ECB, BOE, SNB, BOC, BOJ, RBA ou RBNZ) ou à tout autre mouvement de prix brusque. Vous n'avez rien à faire, l'EA se protège tout seul.

Sécurité permanente : Cet EA est très SÛR, il n'utilise PAS les stratégies Grid, Martingale ou Hedge. Tous les trades n'ont qu'une seule entrée par trade et sont protégés par un stop loss dur.

Cet EA analyse en permanence l'évolution des prix et lorsqu'il identifie les meilleures opportunités, il envoie un ordre limité unique, ouvrant ainsi une position.

La stratégie principale de cet expert est - ICT INNER CIRCLE TRADING - par Michael J. Huddleston





La stratégie ICT est une méthode structurée de trading sur le forex qui associe l'analyse technique et l'accent mis sur le comportement du marché. Avec cette stratégie, l'expert recherchera les niveaux de prix clés et les modèles qui signalent des opportunités potentielles de transaction. La stratégie intègre également la connaissance des mouvements institutionnels, ce qui aide les traders à anticiper les positions des principaux acteurs.

Les TIC sont une approche sophistiquée du trading sur le marché des changes qui représente les actions des grands acteurs institutionnels sur le marché. Elles permettent aux traders particuliers d'évaluer les mouvements du marché en apprenant et en imitant les stratégies de trading sur le marché des changes utilisées par ces institutions.

Les stratégies TIC comprennent un certain nombre d'éléments nécessaires pour repérer les positions de négociation potentielles et prévoir le comportement du marché. Ces éléments représentent collectivement plusieurs cadres pour les traders, notamment les blocs d'ordres, les écarts de juste valeur, les pools de liquidités, et bien plus encore.

La stratégie de trading ICT couvre un certain nombre de concepts : la structure du marché, les points d'entrée optimaux et l'importance des différentes sessions de trading.





FGV FAIR VALUE GAP

L'écart de juste valeur (FVG), également connu sous le nom de déséquilibre, est un élément essentiel de la stratégie de trading ICT sur le marché des changes. Ce terme fait référence à un écart de prix créé par un déséquilibre à l'achat ou à la vente, conduisant souvent à un mouvement de prix important qui s'éloigne de sa juste valeur. Ces écarts sont généralement comblés lorsque le marché recherche un équilibre et offre aux traders des stratégies d'entrée et de sortie possibles.





OTE D'ENTRÉE OPTIMALE SUR LE MARCHÉ

L'entrée optimale sur le marché est un autre élément essentiel de la stratégie TIC. Ce concept implique l'identification de la fourchette de prix équilibrée - une zone que le marché retentera avant de reprendre sa tendance. Ces niveaux sont importants dans la mesure où ils comptent pour les acteurs institutionnels. Par exemple, l'impulsion du prix à un niveau donné suggère qu'une transaction importante a été exécutée, ou que des types d'ordres stop-loss ou take-profit significatifs ont été déclenchés. Les prix reviennent souvent à ces points d'impulsion, ce qui en fait des points d'entrée optimaux.





LES BLOCS D'ORDRES

Les blocs d'ordres sont des zones d'offre et de demande où les acteurs institutionnels du marché et les traders particuliers placent des ordres importants. Étant donné qu'un ordre important peut entraîner une forte variation de prix, il est divisé en blocs d'ordres plus petits, exécutés au fur et à mesure que les contre-ordres accumulent de la liquidité. Ces étapes permettent aux opérateurs institutionnels d'exécuter entièrement un ordre important sans affecter le prix de manière significative.





ZONE TUEUSE

Les zones mortelles représentent une période spécifique de la journée pendant laquelle le marché est particulièrement susceptible d'afficher certains mouvements prévisibles. Ces périodes comprennent la session asiatique, l'ouverture de Londres et l'ouverture de New York.

La session asiatique, de 3h00 à 12h00 (GMT+3), est une période très importante dans la stratégie TIC car elle montre souvent une consolidation du marché, ce qui crée des opportunités de transactions potentielles pour les sessions de Londres et de New York, plus volatiles.

L'Open de Londres est bien connu pour sa grande volatilité et ses mouvements de prix significatifs, en particulier pendant la kill zone de l'Open de Londres de 09h00 à 12h00 (GMT +3).

Du point de vue de l'analyse des volumes, la « kill zone » de New York, de 13h00 à 16h00 GMT en hiver et de 12h00 à 15h00 GMT en été, est cruciale pour les devises appariées au dollar et pour la quasi-totalité des marchés.





Cet expert utilise également un panier d'indicateurs comme base, le principal étant un indicateur unique et exclusif, créé et optimisé par le développeur.



