Spartan Forex Sword expert mt5 gbpusd
- Experts
- Damiem Marchand De Campos
- 버전: 10.0
- 업데이트됨: 12 12월 2025
- 활성화: 10
EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - 이 전문가 어드바이저는 사용자를 위해 특별히 설계, 개발 및 최적화되었습니다.
H1 차트주기와 MT5 플랫폼에서 추세의 시작부터 끝까지 모든 단계에서 GBPUSD 심볼의 최고 및 최대 기회를 활용할 수 있는 강력한 EA(전문가 조언자)입니다.
지난 3년간 백테스트에서 인상적인 정확도, 성능 및 일관성을 보였습니다.
EA는 사냥꾼, 저격수처럼 가격 움직임, 강세 및 추세를 분석하고 인내심을 가지고 최고의 기회를 기다리며 매우 정확하게 작업을 수행합니다.
EA는 ICT INNER CIRCLE TRADING 전략을 기반으로하며 많은 기본 및 독점 지표를 사용합니다.
주요 특징
이 EA는 가격 움직임을 지속적으로 분석하고 최적의 기회를 식별하면 단일 제한 주문을 전송하여 포지션을 개시합니다.
모든 포지션에는 처음부터 고정된 Take Profit (TP)과 고정된 Stop Loss (SL)이 설정되어 있습니다.
랏도 입력값에 따라 자동으로 계산되고 결정됩니다.
항상 보안: 이 EA는 매우 안전하며 그리드, 마틴 게일 또는 헤지 전략을 사용하지 않습니다. 모든 거래는 거래당 한 번만 진입할 수 있으며 하드 스톱로스로 보호됩니다.
이 EA는 영향력이 큰 뉴스(FOMC, FED, 급여, ECB, BOE, SNB, BOC, BOJ, RBA 또는 RBNZ) 또는 기타 급격한 가격 변동에 매우 탄력적입니다. EA가 알아서 보호하므로 사용자는 아무것도 할 필요가 없습니다.
세 가지 운영 모드:
고정 로트: 입력란에 원하는 고정 로트를 입력할 수 있습니다.
고정 수익: 입력란에 원하는 수익 금액(USD)을 입력할 수 있습니다. 이 금액은 고정되며, 로트는 자동으로 계산됩니다.
오토로트: 입력란에 목표 수익으로 사용될 잔고의 비율을 입력할 수 있습니다.
설치 방법:
- 이 EA를 다운로드합니다,
- 모든 쌍 (GBPUSD) 이 종합시세(Ctrl+M)에 있는지 확인합니다,
- (GBPUSD) 차트를 H1 주기로 설정합니다,
- 이 EA를 (GBPUSD) 차트에 놓습니다,
- 아래 그림과 같이 매개변수를 확인하고 조정합니다,
- 확인을 클릭하여 활성화합니다,
- 완료!
INPUTS for YOUR OWN ACCOUNT - 사용자 지정하려는 경우 다음 매개 변수가 있습니다:
- [#01] 매직 넘버,
- [#02] 운영 모드 (고정 로트 또는 고정 이익 또는 자동 로트),
- --- [#02]가 고정 로트인 경우,
- --- [#02]가 고정 수익 (USD)인 경우,
- --- [#02]가 자동 로트인 경우,
- [#06] 댓글,
- [#07] 접미사,
- [#08] 최대 포지션 수 (1 또는 2),
- [#09] 전략 1번 (켜기 또는 끄기),
- [#10] 전략 2번 (켜기 또는 끄기).
저는 여러분과 저에게 최상의 트레이딩 경험을 제공하기 위해 모든 EA를 지속적으로 최적화하고 개선하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 모든 업데이트는 무료로 제공되며 고객 제안에 따라 EA에 새로운 기능도 추가할 것입니다.
이 전문가의 주요 전략은 - ICT 이너서클 트레이딩 - 작성자: 마이클 J. 허들스턴
ICT 전략은 시장 움직임에 중점을 둔 기술적 분석과 함께 외환 트레이딩을 위한 구조화된 방법입니다. 이 전략을 통해 전문가는 잠재적 거래 기회를 알리는 주요 가격 수준과 패턴을 찾습니다. 또한 이 전략은 기관 트레이딩 움직임에 대한 지식을 통합하여 트레이더가 주요 플레이어의 포지션을 예측하는 데 도움을 줍니다.
ICT는 시장에서 대형 기관 트레이더의 움직임을 나타내는 외환 트레이딩에 대한 정교한 접근법으로, 개인 트레이더는 이러한 기관이 사용하는 외환 트레이딩 전략을 학습하고 모방하여 시장 움직임을 측정할 수 있습니다.
ICT 전략에는 잠재적 거래 설정을 파악하고 시장 움직임을 예측하는 데 필요한 여러 구성요소가 포함됩니다. 이는 주문 블록, 공정가 격차, 유동성 풀 등 트레이더를 위한 여러 프레임워크를 총체적으로 나타냅니다.
ICT 트레이딩 전략은 시장 구조, 최적의 거래 진입점, 다양한 트레이딩 세션의 중요성 등 여러 개념을 다룹니다.
FGV 공정가치 갭
불균형이라고도 하는 공정가치 격차(FVG)는 ICT 외환 트레이딩 전략에서 중요합니다. 이 용어는 매수 또는 매도 불균형으로 인해 발생하는 가격 격차를 말하며, 종종 공정 가치에서 멀어지는 가격 변동으로 이어집니다. 이러한 갭은 일반적으로 시장이 균형을 찾고 트레이더에게 가능한 진입 및 청산 전략을 제공함에 따라 채워집니다.
최적의 거래 진입
최적의 거래 진입은 ICT 전략의 또 다른 중요한 요소입니다. 이 개념에는 시장이 추세를 재개하기 전에 다시 테스트할 구간인 균형 가격대를 파악하는 것이 포함됩니다. 이러한 수준은 기관 참여자에게 중요하다는 점에서 중요합니다. 예를 들어 특정 수준에서 가격이 급등하면 대규모 거래가 체결되었거나 상당한 손절 또는 이익실현 주문이 발동되었음을 의미합니다. 가격은 종종 이러한 임펄스 포인트로 되돌아가므로 최적의 진입 지점이 됩니다.
지정가 주문 블록
주문 블록은 기관 시장 참여자와 개인 트레이더가 대량 주문을 내는 수급 영역입니다. 대량 주문은 강력한 가격 변동을 일으킬 수 있으므로 반대 주문이 유동성을 축적하면서 실행되는 작은 주문 블록으로 세분화됩니다. 이러한 단계를 통해 기관 트레이더는 가격에 큰 영향을 주지 않고 대량 주문을 완전히 체결할 수 있습니다.
킬존
킬 존은 시장이 특히 예측 가능한 움직임을 보일 가능성이 높은 하루 중 특정 시간대를 나타냅니다. 이러한 기간에는 아시아 세션, 런던 오픈, 뉴욕 오픈이 포함됩니다.
오전 3시부터 오후 12시(GMT+3)까지의 아시아 세션은 변동성이 큰 런던 및 뉴욕 세션에 잠재적 매매 기회를 제공하는 시장 통합이 자주 나타나기 때문에 ICT 전략에서 매우 중요한 기간입니다.
특히 오전 09:00~오후 12:00(GMT +3)의 런던 오픈 킬 구간은 변동성이 크고 가격 변동이 심한 것으로 잘 알려져 있습니다.
거래량 분석 관점에서 볼 때 뉴욕 킬존은 겨울철 오후 1시부터 오후 4시(GMT), 여름철 오후 12시부터 오후 3시(GMT)까지로 달러와 페어링된 통화 및 거의 모든 시장에서 중요합니다.
이 전문가는 또한 지표 바스켓을 기본으로 사용하며, 주요 지표는 개발자가 만들고 최적화한 고유하고 독점적인 지표입니다.
