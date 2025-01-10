Spartan Forex Sword expert mt5 gbpusd

EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - 이 전문가 어드바이저는 사용자를 위해 특별히 설계, 개발 및 최적화되었습니다.

H1 차트주기와 MT5 플랫폼에서 추세의 시작부터 끝까지 모든 단계에서 GBPUSD 심볼의 최고 및 최대 기회를 활용할 수 있는 강력한 EA(전문가 조언자)입니다. 지난 3년간 백테스트에서 인상적인 정확도, 성능 및 일관성을 보였습니다. EA는 사냥꾼, 저격수처럼 가격 움직임, 강세 및 추세를 분석하고 인내심을 가지고 최고의 기회를 기다리며 매우 정확하게 작업을 수행합니다. EA는 ICT INNER CIRCLE TRADING 전략을 기반으로하며 많은 기본 및 독점 지표를 사용합니다.

LIVE SIGNAL - STRATEGY No.1 - https://www.mql5.com/en/signals/2336247 LIVE SIGNAL - STRATEGY No.2 - https://www.mql5.com/en/signals/2336242



주요 특징 이 EA는 가격 움직임을 지속적으로 분석하고 최적의 기회를 식별하면 단일 제한 주문을 전송하여 포지션을 개시합니다. 모든 포지션에는 처음부터 고정된 Take Profit (TP)과 고정된 Stop Loss (SL)이 설정되어 있습니다. 랏도 입력값에 따라 자동으로 계산되고 결정됩니다. 항상 보안: 이 EA는 매우 안전하며 그리드, 마틴 게일 또는 헤지 전략을 사용하지 않습니다. 모든 거래는 거래당 한 번만 진입할 수 있으며 하드 스톱로스로 보호됩니다. 이 EA는 영향력이 큰 뉴스(FOMC, FED, 급여, ECB, BOE, SNB, BOC, BOJ, RBA 또는 RBNZ) 또는 기타 급격한 가격 변동에 매우 탄력적입니다. EA가 알아서 보호하므로 사용자는 아무것도 할 필요가 없습니다.

세 가지 운영 모드:

고정 로트: 입력란에 원하는 고정 로트를 입력할 수 있습니다. 고정 수익: 입력란에 원하는 수익 금액(USD)을 입력할 수 있습니다. 이 금액은 고정되며, 로트는 자동으로 계산됩니다. 오토로트: 입력란에 목표 수익으로 사용될 잔고의 비율을 입력할 수 있습니다.

설치 방법: 이 EA를 다운로드합니다, 모든 쌍 (GBPUSD) 이 종합시세(Ctrl+M)에 있는지 확인합니다, (GBPUSD) 차트를 H1 주기로 설정합니다, 이 EA를 (GBPUSD) 차트에 놓습니다, 아래 그림과 같이 매개변수를 확인하고 조정합니다, 확인을 클릭하여 활성화합니다, 완료!

INPUTS for YOUR OWN ACCOUNT - 사용자 지정하려는 경우 다음 매개 변수가 있습니다: [#01] 매직 넘버,

[#02] 운영 모드 (고정 로트 또는 고정 이익 또는 자동 로트),

--- [#02]가 고정 로트인 경우,

--- [#02]가 고정 수익 (USD)인 경우,

--- [#02]가 자동 로트인 경우,

[#06] 댓글,

[#07] 접미사,

[#08] 최대 포지션 수 (1 또는 2),

[#09] 전략 1번 (켜기 또는 끄기),

[#10] 전략 2번 (켜기 또는 끄기).

저는 여러분과 저에게 최상의 트레이딩 경험을 제공하기 위해 모든 EA를 지속적으로 최적화하고 개선하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 모든 업데이트는 무료로 제공되며 고객 제안에 따라 EA에 새로운 기능도 추가할 것입니다.

