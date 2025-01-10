このEAは ICT INNER CIRCLE TRADING 戦略に基づいており、多くのネイティブおよび独自の指標も使用しています。

このEAは、まるでハンター、スナイパーのように、価格の動き、強さ、トレンドを分析し、最高のチャンスを辛抱強く待ち、極めて正確に仕事をこなします。

これは (GBPUSD) のシンボルで、トレンドのすべてのフェーズで、スタートからフィニッシュまで、H1タイムフレームで、MT5プラットフォーム上で最高かつ最大のチャンスを活用するための強力なエキスパートアドバイザー(EA)です。

EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - このExpert Advisorは、あなた自身の使用のために特別に設計、開発、最適化されています。

私のEAは常に最適化され、改良され続けています。また、お客様からのご提案に基づいてEAに新機能を追加することもあります。

固定利益: 入力欄に希望の利益額（USD）を入力できます。この金額は固定され、ロット数は自動的に計算されます。

このEAは、インパクトの強いニュース（FOMC、FED、Payroll、ECB、BOE、SNB、BOC、BOJ、RBA、RBNZ）やその他の突発的な値動きに対して非常に強い耐性を持っています。あなたは何もする必要はなく、EAが自動的に保護します。

常に安全です： このEAは非常に安全で、グリッド、マーチンゲール、ヘッジ戦略は使用しません。すべての取引は1回のみエントリーされ、ハードストップロスによって保護されています。

ロットも入力から自動的に計算され決定されます。

すべてのポジションには、最初から固定されたテイクプロフィット（TP）とストップロス（SL）が設定されています。

このEAは継続的に値動きを分析し、最良の機会を特定すると、単一の限定注文を送信し、ポジションを開きます。





このエキスパートの主な戦略は - ICT INNER CIRCLE TRADING - by Michael J. Huddleston です。





ICT戦略は、テクニカル分析に市場動向を重視したFX取引のための体系化された手法です。この戦略では、専門家は潜在的な取引機会を知らせる重要な価格水準とパターンを探します。この戦略には、機関投資家の取引の動きに関する知識も組み込まれており、トレーダーは主要プレーヤーがどのようなポジションを取りそうかを予想するのに役立ちます。

ICTは外国為替取引に対する洗練されたアプローチであり、市場における大手機関投資家の行動を表しています。ICTは、これらの機関投資家が使用する外国為替取引戦略を学び、模倣することによって、リテールトレーダーが市場の動きを測定することを可能にします。

ICT戦略には、潜在的な取引のセットアップを発見し、市場の動きを予測するために必要な多くのコンポーネントが含まれています。これらは総称して、注文ブロック、公正価値ギャップ、流動性プールなど、トレーダーのためのいくつかのフレームワークを表しています。

ICT取引戦略は、市場構造、最適な取引エントリー・ポイント、様々な取引セッションの意義など、多くの概念をカバーしています。





FGVフェア・バリュー・ギャップ

フェア・バリュー・ギャップ（FVG）はインバランスとも呼ばれ、ICT外国為替取引戦略にとって重要です。この用語は、買いまたは売りの不均衡によって生じる価格ギャップを指し、多くの場合、公正価値から離れた強固な値動きにつながります。これらのギャップは、通常、市場がバランスを求めるにつれて埋められ、トレーダーに可能なエントリーとエグジット戦略を提供します。





最適なトレード・エントリー

最適な取引エントリーは、ICT戦略のもう一つの重要な要素です。この概念には、バランスのとれた価格帯、つまり市場がトレンドを再開する前に再テストするゾーンを特定することが含まれます。これらの水準は、機関投資家にとって重要な意味を持つ。例えば、価格がある水準でインパルスした場合、大きな取引が成立した、あるいはストップロスやテイクプロフィットの注文がトリガーされたことを示唆する。価格はしばしばこれらのインパルス・ポイントに戻るため、最適なエントリー・ポイントとなる。





オーダーブロック

オーダーブロックは、機関投資家や個人トレーダーが大口注文を発注する需給ゾーンです。大口注文は激しい価格変動を引き起こす可能性があるため、カウンター注文が流動性を蓄積するにつれて執行される小口注文ブロックに分割されます。これらのステップにより、機関投資家トレーダーは価格に大きな影響を与えることなく、大口注文を完全に執行することができます。





キルゾーン

キル・ゾーンは、市場が特定の予測可能な動きを示す可能性が特に高い1日の特定の時間帯を表します。これらの時間帯には、アジア・セッション、ロンドン・オープン、ニューヨーク・オープンが含まれます。

午前3時から午後12時（GMT+3）までのアジア・セッションの時間帯は、ICT戦略において非常に重要な時間帯です。なぜなら、この時間帯は市場の整理が行われることが多く、ボラティリティの高いロンドン・セッションやニューヨーク・セッションに向けて潜在的な取引機会を設定するからです。

ロンドン・オープンはボラティリティが高く、値動きが大きいことでよく知られており、特にロンドン・オープンのキル・ゾーンである午前9時から午後12時（GMT+3）にかけての値動きが大きい。

出来高分析の観点からは、冬のGMT午後1時から4時まで、夏のGMT午後12時から3時までのニューヨークのキルゾーンが、米ドルペア通貨とほぼすべての市場にとって重要です。





この専門家はまた、基礎として指標のバスケットを使用し、主なものは、開発者によって作成され、最適化されたユニークで排他的な指標です。