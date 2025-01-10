Spartan Forex Sword expert mt5 gbpusd

EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Этот советник был спроектирован, разработан и оптимизирован специально для вашего собственного использования.

Это мощный советник (EA) для использования лучших и самых больших возможностей в инструменте GBPUSD, во всех фазах тренда, от начала до конца, на таймфрейме H1 и на платформе MT5. Впечатляющая точность, производительность и последовательность в бэктестах за последние 3 года. Советник работает как охотник, снайпер, анализируя движение цены, ее силу и тренд, терпеливо ожидая лучших возможностей, чтобы выполнить свою работу с предельной точностью. Советник основан на стратегии ICT INNER CIRCLE TRADING и использует множество собственных и запатентованных индикаторов.

Ключевые особенности: Этот советник постоянно анализирует движение цены и, когда определяет наилучшие возможности, отправляет один ограниченный ордер, тем самым открывая позицию. Каждая позиция имеет фиксированный Take Profit (TP) и фиксированный Stop Loss (SL), установленные с самого начала. Лот также рассчитывается и определяется автоматически на основе входных данных. Безопасность всегда: Этот советник очень безопасен, он НЕ использует стратегии Grid, Martingale или Hedge. Все сделки имеют только один вход на сделку и защищены жестким стоп-лоссом. Этот советник очень устойчив к влиятельным новостям (FOMC, FED, Payroll, ECB, BOE, SNB, BOC, BOJ, RBA или RBNZ) или любым другим резким движениям цены. Вам не нужно ничего делать, советник защищает себя сам.

Три режима работы:

Фиксированный лот: вы можете ввести желаемый фиксированный лот в поля ввода. Фиксированная прибыль: вы можете ввести желаемую сумму прибыли в долларах США в поля ввода. Эта сумма будет фиксированной, а лот будет рассчитываться автоматически. AutoLot: вы можете ввести процент от баланса, который будет использоваться в качестве целевой прибыли, в поля ввода.

Как установить: Скачайте данный советник, Убедитесь, что все пары (GBPUSD) находятся в Market Watch (Ctrl+M), Расположите график (GBPUSD) на таймфрейме H1, Поместите этот советник на график (GBPUSD), Проверьте и настройте параметры, как показано ниже, Нажмите OK для активации, Готово!

INPUTS for YOUR OWN ACCOUNT - Если вы хотите настроить, есть следующие параметры: [#01] Магическое число,

[#02] Режим работы (Фиксированный лот или Фиксированная прибыль или Автолот),

--- Если [#02] — фиксированный лот,

--- Если [#02] — фиксированная прибыль (USD),

--- Если [#02] — AutoLot,

[#06] Комментарий,

[#07] Суффикс,

[#08] Максимальное количество позиций (1 или 2),

[#09] Стратегия № 1 (включено или выключено),

[#10] Стратегия № 2 (включено или выключено).

Я постоянно оптимизирую и улучшаю все свои советники, чтобы предоставить вам и мне наилучший возможный торговый опыт. Вы будете получать все обновления БЕСПЛАТНО, а также я буду добавлять новые функции в советник на основе предложений клиентов.



Основная стратегия этого эксперта - ICT INNER CIRCLE TRADING - автор Michael J. Huddleston

Стратегия ICT - это структурированный метод торговли на Форекс, который объединяет технический анализ с акцентом на поведение рынка. В рамках этой стратегии эксперт будет искать ключевые ценовые уровни и паттерны, которые сигнализируют о потенциальных возможностях для заключения сделок. Стратегия также включает в себя знания о движении институциональной торговли, что помогает трейдерам предвидеть, где крупные игроки, скорее всего, займут свои позиции. ICT - это сложный подход к торговле на рынке Форекс, который представляет собой действия крупных институциональных игроков на рынке. Он позволяет розничным трейдерам оценивать движения рынка, изучая и имитируя стратегии торговли на Форекс, используемые этими институтами. Стратегии ICT включают в себя ряд компонентов, необходимых для выявления потенциальных торговых настроек и прогнозирования поведения рынка. В совокупности они представляют собой несколько рамок для трейдеров, включая блоки ордеров, разрывы справедливой стоимости, пулы ликвидности и многое другое. Торговая стратегия ICT охватывает ряд понятий: структуру рынка, оптимальные точки входа в торговлю и значение различных торговых сессий.

РАЗРЫВ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ FGV Разрыв справедливой стоимости (FVG), также известный как дисбаланс, имеет решающее значение для торговой стратегии ICT на Форекс. Этот термин обозначает ценовой разрыв, образовавшийся в результате дисбаланса покупок и продаж, что часто приводит к резкому движению цены в сторону от ее справедливой стоимости. Эти разрывы обычно заполняются по мере того, как рынок ищет баланс и предоставляет трейдерам возможные стратегии входа и выхода.

ОПТИМАЛЬНЫЙ ВХОД В СДЕЛКУ Оптимальный вход в сделку - еще один важнейший компонент стратегии ICT. Эта концепция предполагает определение сбалансированного ценового диапазона - зоны, которую рынок будет тестировать, прежде чем возобновить тренд. Эти уровни важны для институциональных участников. Например, импульс цены на данном уровне говорит о том, что была заключена крупная сделка или сработали значительные ордера типа стоп-лосс или тейк-профит. Цены часто возвращаются к этим импульсным точкам, что делает их оптимальными точками входа.

БЛОКИ ОРДЕРОВ Блоки ордеров - это зоны спроса и предложения, в которых институциональные участники рынка и розничные трейдеры размещают крупные ордера. Поскольку крупный ордер может вызвать сильное изменение цены, он разбивается на более мелкие блоки ордеров, исполняемые по мере накопления ликвидности встречными ордерами. Эти шаги позволяют институциональным трейдерам полностью исполнить крупный ордер, не оказывая существенного влияния на цену.

ЗОНА УБИЙСТВА Зоны поражения представляют собой определенный период времени в течение дня, когда рынок с особой вероятностью будет демонстрировать определенные предсказуемые движения. К таким периодам относятся азиатская сессия, открытие торгов в Лондоне и открытие торгов в Нью-Йорке. Азиатская сессия с 3:00 до 12:00 (GMT+3) является очень важным периодом в стратегии ICT, поскольку часто демонстрирует консолидацию рынка, что создает потенциальные торговые возможности для более волатильных Лондонской и Нью-Йоркской сессий. Лондонская сессия хорошо известна своей высокой волатильностью и значительными движениями цен, особенно во время открытой лондонской сессии с 09:00 до 12:00 (GMT+3). С точки зрения анализа объемов, нью-йоркская «зона поражения», с 13:00 до 16:00 GMT зимой и с 12:00 до 15:00 GMT летом, имеет решающее значение для валют, сопряженных с долларом США, и почти всех рынков.

Данный эксперт также использует в качестве основы корзину индикаторов, главным из которых является уникальный и эксклюзивный индикатор, созданный и оптимизированный разработчиком.



