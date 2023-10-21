TPSpro RFI Levels
- 지표
- Roman Podpora
- 버전: 5.5
- 업데이트됨: 7 4월 2025
- 활성화: 10
주요 기능:
- 판매자와 구매자의 활동 영역을 표시합니다!
- LOGIC AI - 템플릿 활성화 시 진입점 검색을 위한 영역(원) 표시
이 지표는 매수 및 매도에 대한 모든 올바른 첫 번째 임펄스 레벨/존을 표시합니다. 진입점 검색이 시작되는 이러한 레벨/존이 활성화되면 레벨의 색상이 바뀌고 특정 색상으로 채워집니다. 상황을 더욱 직관적으로 파악할 수 있도록 화살표도 표시됩니다.
시각적 명확성을 개선하기 위해 인공지능을 사용하여 진입점을 검색한 영역을 표시하는 기능이 추가되었습니다.
- 더 높은 시간대의 레벨/존 표시(MTF 모드)
더 높은 시간 간격을 사용하여 레벨/존을 표시하는 기능이 추가되었습니다. 또한, 이 지표는 자동 추세 감지 기능( TPSproTREND PRO )을 구현했습니다.
- 거래를 위한 별도의 전문적인 단계별 알고리즘
이 알고리즘은 추세 방향과 반대 방향으로의 당일 거래 모두에 적합하도록 설계되었습니다. 각 활성 템플릿에 대한 자세한 설명이 제공됩니다.
- 다양한 시간대에 작동 TPSpro RFI 수준 지표는 차트의 모든 시간 간격(분(M1)부터 월(MN)까지)에서 사용할 수 있습니다.
- 그래픽 및 사운드 알림 이 지표는 그래픽 및 사운드 표시를 제공하여 거래 진입 신호를 놓치지 않도록 도와줍니다. 휴대폰으로 알림도 받을 수 있습니다.
- 간단하고 효과적인 액티브 템플릿 스캐너 이 제품은 패턴이 한 방향으로 모든 시간 간격에서 활성화되면 자동으로 경고하고 휴대폰으로 알림을 보내는 매우 컴팩트한 액티브 패턴 스캐너입니다.
- 전문가와 초보자를 위한
단계별 비디오 가이드와 지침을 통해 특정 예를 통해 지표를 사용하는 방법을 설명하며, 처음 사용하는 경우에도 유용합니다.
이 표시기를 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다.
- - 시장 진입 시점의 수준을 추세에 따라 또는 추세에 반하여 결정하는 것은 쉽습니다.
- - 어떠한 시간대에서도 높은 정확도로 목표(종료 지점)를 결정합니다.
- - 더 높은 시간대의 수준(RFI)을 포함합니다 - MTF 모드.
- - 거래 우선순위를 결정하기 위한 템플릿은 3개뿐입니다.
단축키:
- 알 - 기록된 모든 RFI 수준 표시
- 지 - 패널 숨기기/표시
- 엘 - 레벨 시작 표시(MTF-2 모드)
Всем привет! Совершенно случайно на глаза попался этот индикатор и мне стало интересно, что это за "зверь" После ознакомления с инструкцией, решил что надо брать сейчас - возможно в дальнейшем будет дороже - а почему? 1. Уникальность продукта, действительно такой логики работы индикаторов больше нет. По крайней мере, я лично такое не встречал. 2. Простота освоения индикатора, работы, инструкции. Автор действительно очень хорошо постарался и изъяснил что и как работает 3. Есть такая тема "Волновой Анализ Эллиота" Так вот эта такая же имба. Если понимать одно, то это будет как дополнение или наоборот 4. К этому индикатору обязательно к покупке нужен второй TPSproTREND PrO - они как хлеб с маслецем друг друга дополняют. Друг без друга конечно, можно но это не то... 5. Логика работы индикатора действительно позволяет очень хорошо зарабатывать на дистанции! Все ваши траты обязательно окупятся! И что хотелось бы сказать от себя, это конечно, огромное спасибо автору и его команде. Я в восторге от индикатора, от удобства пользования: начиная с перетаскивания окошек индикатора мышкой по окну чартера, и не надо мучаться в настройках по X-Y, заканчивая оптимизацией работы индикатора - получилось очень хорошо. Работа проделана колоссальная. И конечно, всем успеха и больших профитов!