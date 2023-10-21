TPSpro RFI Levels
- 指标
- Roman Podpora
- 版本: 5.5
- 更新: 7 四月 2025
- 激活: 10
主要功能：
- 显示卖家和买家的活跃区域！
- LOGIC AI - 激活模板时显示用于搜索入口点的区域（圆圈）
该指标显示所有正确的买入和卖出的初始脉冲水平/区域。当这些水平/区域被激活时，即开始寻找入场点的位置，水平线会改变颜色，并填充特定颜色。此外，还会显示箭头，以便更直观地了解情况。
为了提高视觉清晰度，添加了使用人工智能搜索入口点的显示区域的功能。
- 显示更高时间范围内的级别/区域（MTF 模式）
新增使用更高时间间隔显示级别/区域的功能。此外，该指标还具有自动趋势检测功能 ( TPSproTREND PRO )。
- 独立的专业分步交易算法
该算法专为顺势和逆势的日内交易而设计。每个活动模板均提供详细的说明。
- 适用于不同的时间范围 TPSpro RFI 水平指标可用于图表上的任何时间间隔，从分钟（M1）到每月（MN）。
- 图形和声音警报 该指标提供图形和声音提示，让您不会错过交易信号。此外，还支持手机通知。
- 简单有效的活性模板扫描器 这是一个非常紧凑的主动模式扫描仪，当在一个方向上的所有时间间隔内激活模式时，它会自动发出警报并向您的手机发送通知。
- 适合专家和初学者
分步视频指南和说明将通过具体示例解释如何使用指标，即使您是第一次这样做。
使用此指标您可以：
- - 无论是顺势还是逆势，都可以轻松确定进入市场的切入点水平。
- - 在任何时间范围内高精度地确定目标（退出点）。
- - 包括来自更高时间范围的级别（RFI）- MTF 模式。
- - 仅三个模板用于确定交易的优先级。
热键：
- R- 显示历史记录中的所有 RFI 级别
- Z- 隐藏/显示面板
- 左 - 显示级别的开始（MTF-2 模式）
Всем привет! Совершенно случайно на глаза попался этот индикатор и мне стало интересно, что это за "зверь" После ознакомления с инструкцией, решил что надо брать сейчас - возможно в дальнейшем будет дороже - а почему? 1. Уникальность продукта, действительно такой логики работы индикаторов больше нет. По крайней мере, я лично такое не встречал. 2. Простота освоения индикатора, работы, инструкции. Автор действительно очень хорошо постарался и изъяснил что и как работает 3. Есть такая тема "Волновой Анализ Эллиота" Так вот эта такая же имба. Если понимать одно, то это будет как дополнение или наоборот 4. К этому индикатору обязательно к покупке нужен второй TPSproTREND PrO - они как хлеб с маслецем друг друга дополняют. Друг без друга конечно, можно но это не то... 5. Логика работы индикатора действительно позволяет очень хорошо зарабатывать на дистанции! Все ваши траты обязательно окупятся! И что хотелось бы сказать от себя, это конечно, огромное спасибо автору и его команде. Я в восторге от индикатора, от удобства пользования: начиная с перетаскивания окошек индикатора мышкой по окну чартера, и не надо мучаться в настройках по X-Y, заканчивая оптимизацией работы индикатора - получилось очень хорошо. Работа проделана колоссальная. И конечно, всем успеха и больших профитов!