TPSpro RFI Levels

4.85

説明書（ロシア語） / 説明書（英語） / バージョン MT5

    主な機能:

    • 売り手と買い手のアクティブなゾーンを表示します。

      • このインジケーターは、買いと売りの適切な最初のインパルスレベル／ゾーンをすべて表示します。これらのレベル／ゾーンがアクティブになると、エントリーポイントの探索が始まり、レベルの色が変わり、特定の色で塗りつぶされます。状況をより直感的に把握できるように、矢印も表示されます。

    • LOGIC AI - テンプレートをアクティブ化するときにエントリポイントを検索するためのゾーン（円）の表示

      • 視認性を向上させるため、人工知能を用いて進入ポイントを探索したゾーンを表示する機能が追加されました。

    • より高い時間枠からのレベル/ゾーンの表示（MTFモード）

      • より長い時間間隔でレベル／ゾーンを表示する機能を追加しました。また、インジケーターに自動トレンド検出機能（ TPSproTREND PRO ）を実装しました。

    • 取引のための個別の専門的なステップバイステップのアルゴリズム

      • このアルゴリズムは、トレンドの方向と逆方向の両方でデイトレードを行うために設計されています。有効なテンプレートごとに詳細な手順が提供されています。

    • さまざまな時間枠で動作します
      • TPSpro RFI レベル インジケーターは、分単位 (M1) から月単位 (MN) まで、チャート上の任意の時間間隔で使用できます。
    • グラフィックとサウンドアラート
      • このインジケーターは、グラフと音で表示するため、取引開始のシグナルを見逃すことはありません。携帯電話への通知も利用可能です。
    • シンプルで効果的なアクティブテンプレートスキャナ
      • これは非常にコンパクトなアクティブ パターン スキャナーで、パターンが一方向にすべての時間間隔でアクティブ化されると自動的に警告し、携帯電話に通知を送信します。
    • 専門家と初心者向け

      • ステップバイステップのビデオ ガイドと手順では、初めて行う場合でも、具体的な例を使用してインジケーターを操作する方法を説明します。

      このインジケーターを使用すると次のことが可能になります。

      • - トレンドに沿っても、トレンドに逆らってでも、市場へのエントリー ポイントのレベルを簡単に決定できます。
      • - あらゆる時間枠でターゲット（終了ポイント）を高精度に決定します。
      • - より長い時間枠からのレベル (RFI) を含める - MTF モード。
      • - 取引の優先順位を決定するテンプレートは 3 つだけです。

      ホットキー:

      • R -  履歴にあるすべてのRFIレベルを表示
      • Z -  パネルの非表示/表示
      • L   - レベルの開始の表示（MTF-2モード）
      レビュー 31
      kola1i
      51
      kola1i 2025.03.16 15:36 
       

      Всем привет! Совершенно случайно на глаза попался этот индикатор и мне стало интересно, что это за "зверь" После ознакомления с инструкцией, решил что надо брать сейчас - возможно в дальнейшем будет дороже - а почему? 1. Уникальность продукта, действительно такой логики работы индикаторов больше нет. По крайней мере, я лично такое не встречал. 2. Простота освоения индикатора, работы, инструкции. Автор действительно очень хорошо постарался и изъяснил что и как работает 3. Есть такая тема "Волновой Анализ Эллиота" Так вот эта такая же имба. Если понимать одно, то это будет как дополнение или наоборот 4. К этому индикатору обязательно к покупке нужен второй TPSproTREND PrO - они как хлеб с маслецем друг друга дополняют. Друг без друга конечно, можно но это не то... 5. Логика работы индикатора действительно позволяет очень хорошо зарабатывать на дистанции! Все ваши траты обязательно окупятся! И что хотелось бы сказать от себя, это конечно, огромное спасибо автору и его команде. Я в восторге от индикатора, от удобства пользования: начиная с перетаскивания окошек индикатора мышкой по окну чартера, и не надо мучаться в настройках по X-Y, заканчивая оптимизацией работы индикатора - получилось очень хорошо. Работа проделана колоссальная. И конечно, всем успеха и больших профитов!

      Денис Селезнев
      334
      Денис Селезнев 2025.02.07 18:35 
       

      Это действительно фантастический и уникальный продукт! Он значительно повышает уверенность в торговле. Индикатор содержит огромное количество информации, но при этом прост в использовании. Настоятельно рекомендую его всем! Отличная поддержка и частые обновления с новыми функциями — это огромный плюс. Спасибо!

      Marcel Iacovisin
      204
      Marcel Iacovisin 2025.02.05 18:08 
       

      Я приобрел оба индикатора ищо на стадий разработке толка в начало. За это время индикатор очени силна изминилзя дабивилоси новые функций для упрашение работы. Филтр, статистика , сканер .... ребята очени силна работает над улучшение индикатора. Рекамедую всем приобрести не пажелеете. Я считаю самые лучшее идикаторы каторый я встречял .

      おすすめのプロダクト
      SMC Venom Model BPR
      Ivan Butko
      インディケータ
      SMC Venom Model BPR インジケーターは、スマート マネー (SMC) コンセプトで取引するトレーダー向けのプロフェッショナル ツールです。価格チャート上の 2 つの主要なパターンを自動的に識別します。 FVG   (フェアバリューギャップ) は、3 本のローソク足の組み合わせで、最初のローソク足と 3 番目のローソク足の間にギャップがあります。ボリュームサポートのないレベル間のゾーンを形成し、価格修正につながることがよくあります。 BPR   (バランス価格範囲) は、2 つの FVG パターンの組み合わせで、「ブリッジ」を形成します。これは、価格がボリュームアクティビティの少ない動きで動くときに、ブレイクアウトしてレベルに戻るゾーンで、ローソク足の間にギャップを作成します。 これらのパターンは、大規模な市場プレーヤーと一般参加者の相互作用が発生するチャート上のボリュームと価格動向の分析に基づいて、トレーダーが主要なサポート/レジスタンス レベル、ブレイクアウト ゾーン、エントリ ポイントを識別するのに役立ちます。 インジケーターは、長方形と矢印の形でパターンを視
      Gold Titan King Scalper
      Dodong Christian Arnon
      インディケータ
      Indicator Description GOLD TITAN KING SIGNAL INDICATOR High-Precision Gold Scalping Buy/Sell Signals – Manual Trading Assistant Overview The Gold Titan King Signal Indicator is a manual trading assistant tool designed for high-frequency scalping on Gold (XAUUSD) and other major pairs. It generates clear BUY/SELL signals with precise entry levels, along with adjustable Stop Loss and Take Profit levels displayed directly on the chart. ️ This tool is NOT an EA. It does not execute trades
      Auto Fibo Pro m
      DMITRII GRIDASOV
      インディケータ
      「Auto FIBO Pro」Crypto_Forex インジケーターは、取引の補助ツールとして最適です。 - インジケーターは、フィボナッチ レベルとローカル トレンド ライン (赤色) を自動的に計算してチャート上に配置します。 - フィボナッチ レベルは、価格が反転する可能性のある重要な領域を示します。 - 最も重要なレベルは、23.6%、38.2%、50%、61.8% です。 - リバーサル スキャルピングやゾーン グリッド取引に使用できます。 - Auto FIBO Pro インジケーターを使用して、現在のシステムを改善する機会も多数あります。 - Info Spread Swap Display があり、接続されている外国為替ペアの現在のスプレッドとスワップを表示します。 - ディスプレイには、アカウントの残高、エクイティ、マージンも表示されます。 - Info Spread Swap Display は、チャートのどのコーナーにも配置できます。 0 - 左上コーナー、1 - 右上、2 - 左下、3 - 右下。 高品質のトレーディングロボットとインジケーターをご覧にな
      Noize Absorption Index MT4
      Ekaterina Saltykova
      5 (1)
      インディケータ
      Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation. S
      Nirvana prop controler MT4
      Aiireza Arjmandi Nezhad
      インディケータ
      プロトレーダーおよび評価型アカウント（Prop）向けリスク管理・制限監視インジケーター 本ツールは、リスク管理と各種リミットに関する情報をチャート上に表示するのみで、より集中した意思決定をサポートします。インジケーターはポジションの新規/決済/変更を行わず、エキスパートアドバイザー（EA）と干渉しません. 機能 日次および累計ドローダウンの監視 残高（Balance）または有効証拠金（Equity）を基準に日次/累計DDを計算・表示（設定可能）。 設定したリミットまでの残り割合を表示。 チャート上のクリーンでプロフェッショナルなパネル サマリー表：Balance、Equity、現在のP/L、日次/累計DD、アラート閾値。 判断に集中できる読みやすいUI。 リスクに基づくポジションサイズ パーセンテージ/固定金額のリスクと設定したストップロスに基づき概算ロットを算出。 R:R（リスクリワード）比とエントリー、SL、TPをチャートに表示。 アラートと通知 日次/累計DDの閾値に近づいた際にアラート（閾値は設定可能）。 価格がSL/TPに到達、またはその他の定義済みイベント発生時に通知。
      Trend Strength Pro
      Andri Maulana
      インディケータ
      Discover the Power of Trend Strength Pro Unlock a new level of clarity in your trading with Trend Strength Pro , the ultimate tool for visualizing market momentum. Stop guessing and start seeing the true strength of a trend with a single glance. Our elegant and intuitive indicator helps you make smarter, more confident trading decisions. Key Advantages & Features Instantly See Trend Strength : Our color-coded histogram tells you whether the trend is getting stronger or weaker. Green means moment
      FREE
      Stratos Pali
      Michela Russo
      5 (4)
      インディケータ
      Stratos Pali Indicator   is a revolutionary tool designed to enhance your trading strategy by accurately identifying market trends. This sophisticated indicator uses a unique algorithm to generate a complete histogram, which records when the trend is Long or Short. When a trend reversal occurs, an arrow appears, indicating the new direction of the trend. Important Information Revealed Leave a review and contact me via mql5 message to receive My Top 5 set files for Stratos Pali at no cost! Dow
      New Awesome Oscillator Mt4
      Nikolay Kositsin
      インディケータ
      Awesome Oscillator by Bill Williams with the ability to fine-tune and replace the averaging algorithms of the indicator, which significantly expands the possibilities of using this oscillator in algorithmic trading and brings it closer in its properties to such an indicator as the MACD. To reduce price noise, the final indicator is processed with an additional Smooth averaging. The indicator has the ability to give alerts, send mail messages and push signals when the direction of movement of th
      Forex Beast Indicator
      Elias Mtwenge
      インディケータ
      EARLY REMINDER: The Starting price is 65 price will rise soon up to 365$ and then 750$ after first 10 copies of sales. Grab this offer now! Introduction Hello, traders! Welcome to the demonstration of the Forex Beast Indicator , a comprehensive tool designed to assist aspiring traders in navigating the complexities of the forex market. This indicator incorporates seven essential components to provide a well-rounded trading experience: Moving Averages Colored Zones Support and Resistance Levels
      Daily Candle Predictor
      Oleg Rodin
      5 (11)
      インディケータ
      これは、キャンドルの終値を予測する指標です。 このインジケータは、主にD1チャートでの使用を目的としていますが. この指標は、従来の外国為替取引とバイナリオプション取引の両方に適しています。 インジケーターは、スタンドアロンのトレーディングシステムとして使用することも、既存のトレーディングシステムへの追加として機能させることもできます。 このインジケーターは、現在のキャンドルを分析し、キャンドル自体の内部の特定の強度係数と、前のキャンドルのパラメーターを計算します。 したがって、この指標は、市場の動きのさらなる方向性と現在のキャンドルの終値を予測します。 この方法のおかげで、この指標は、短期の日中取引だけでなく、中期および長期の取引にも適しています。 インジケーターを使用すると、市場の状況の分析中にインジケーターが生成する潜在的な信号の数を設定できます。 インジケーターの設定には、このための特別なパラメーターがあります。 また、インジケーターは、チャート上のメッセージの形式で、電子メールで、およびPUSH通知の形式で、新しい信号について通知することができます。 購入後は必ず私に書いて
      VR Cub
      Vladimir Pastushak
      インディケータ
      VR Cub は、質の高いエントリーポイントを獲得するためのインジケーターです。このインジケーターは、数学的計算を容易にし、ポジションへのエントリーポイントの検索を簡素化するために開発されました。このインジケーターが作成されたトレーディング戦略は、長年にわたってその有効性が証明されてきました。取引戦略のシンプルさはその大きな利点であり、初心者のトレーダーでもうまく取引することができます。 VR Cub はポジション開始ポイントとテイクプロフィットとストップロスのターゲットレベルを計算し、効率と使いやすさを大幅に向上させます。取引の簡単なルールを理解するには、以下の戦略を使用した取引のスクリーンショットを見てください。 設定、設定ファイル、デモ版、説明書、問題解決方法は、以下から入手できます。 [ブログ] レビューを読んだり書いたりすることができます。 [リンク] のバージョン [MetaTrader 5] エントリーポイントの計算ルール ポジションをオープンする エントリーポイントを計算するには、VR Cub ツールを最後の高値から最後の安値までストレッチする必要があります。 最初
      Antabod Gamechanger
      Rev Anthony Olusegun Aboderin
      インディケータ
      *Antabod GameChanger Indicator – Transform Your Trading!*   Are you tired of chasing trends too late or second-guessing your trades? The *Antabod GameChanger Indicator* is here to *revolutionize your trading strategy* and give you the edge you need in the markets!   Why Choose GameChanger? *Accurate Trend Detection* – GameChanger identifies trend reversals with *pinpoint accuracy*, ensuring you enter and exit trades at the optimal time.   *Clear Buy & Sell Signals* – No more guesswork! T
      Trendlines Chart Patterns Indicator
      Shiffolika Kapila
      5 (1)
      インディケータ
      Trendlines Chart Patterns Indicator (MT4) Automated Chart Patterns & Breakout Signals for MT4: Trade with Precision! The "Trendlines Chart Patterns Indicator" is an advanced trading tool for MetaTrader 4 (MT4) , meticulously designed to identify high-probability buy and sell signals based on dynamically forming, robust trend lines and popular chart patterns . This powerful forex indicator automates the complex process of identifying patterns like triangles, flags, ranges, ascending/descending tr
      Fibonacci Expansion and Retracement Pro
      Jianyuan Huang
      インディケータ
      フィボナッチリトレースと拡張ラインツール DiNapoliポイント取引方法とゴールデンセクション取引を使用するトレーダーにとって理想的なMT4プラットフォームのフィボナッチリトレースと拡張ラインツール 主な特長： あなたはフィボナッチリトレースメントの複数のセットを直接描くことができ、重要なリターンポイント間の関係は一目瞭然です。 2.フィボナッチ拡張を描画することができます。 3.フィボナッチフォールドバックとラインの延長は、簡単な観察と数値表示のために左右に動かすことができます。 4.チャートは非常に爽やかな 5.数字キーでサイクルを切り替えることができます。 ファンクションキー： 1。 [戻るを押す、要求に応じて描画する、最大8つのグループにする 2。拡張]を描くには[押す] 3。 \を押すと、現在のサイクルの下にあるすべての拡張機能と折り畳みが削除されます 4。フォールドバックを移動して削除して展開する （1）最初のフォールドバックセットのF5行をクリックします。 一度クリックすると（黄色に変わります）、キーボードのDeleteキーを押すと、フォーカ
      Cosmic Diviner X Planet
      Olena Kondratenko
      4 (2)
      インディケータ
      This unique multi-currency strategy simultaneously determines the strength of trends and market entry points, visualizing this using histograms on the chart. The indicator is optimally adapted for trading on the timeframes М5, М15, М30, Н1. For the convenience of users, the indicator renders the entry point (in the form of an arrow), recommended take profit levels (TP1, TP2 with text labels) and the recommended Stop Loss level. The take profit levels (TP1, TP2) are automatically calculated for
      POWR Support Resistance Zones
      Trade Indicators LLC
      インディケータ
      For sure, this indicator has become very popular amongst traders. Through coding this indicator will give you the most accurate levels possible for your trading analysis. We have also added in the ability for you to receive alerts when the price breaks above or below a Support or Resistance lines! HOW TO USE The red rectangles represent your resistance/supply zone. The green rectangles represent your support/demand zone.  BONUS FEATURES We coded this indicator with the ability to switch between
      Two Pairs Square Hedge Meter
      Mohamed yehia Osman
      インディケータ
      TWO PAIRS SQUARE HEDGE METER INDICATOR Try this brilliant 2 pairs square indicator It draws a square wave of the relation between your two inputs symbols when square wave indicates -1 then it is very great opportunity to SELL pair1 and BUY Pair2 when square wave indicates +1 then it is very great opportunity to BUY pair1 and SELL Pair2 the inputs are : 2 pairs of symbols         then index value : i use 20 for M30 charts ( you can try other values : 40/50 for M15 , : 30 for M30 , : 10 for H1 ,
      Forex Gump
      Andrey Kozak
      2.4 (5)
      インディケータ
      Forex Gump is a fully finished semi-automatic trading system. In the form of arrows, signals are displayed on the screen for opening and closing deals. All you need is to follow the instructions of the indicator. When the indicator shows a blue arrow, you need to open a buy order. When the indicator shows a red arrow, you need to open a sell order. Close orders when the indicator draws a yellow cross. In order to get the most effective result, we recommend using the timeframes H1, H4, D1. There
      Reversal Pattern AI
      Stanislav Konin
      5 (1)
      インディケータ
      Reversal Pattern AI is a groundbreaking advancement in indicator development, combining artificial intelligence algorithms, multi-level market analysis, and classical technical analysis methods. It not only detects reversal patterns but also evaluates market inefficiencies, generating highly accurate trading signals.Thanks to its hybrid model, which utilizes price action analysis, volume, volatility, VWAP, and Volume AVG %, the indicator easily adapts to any market conditions. Reversal Pattern A
      Gioteen Volatility Index MT4
      Farhad Kia
      インディケータ
      Gioteen Volatility Index (GVI)   - your ultimate solution to overcoming market unpredictability and maximizing trading opportunities. This revolutionary indicator helps you in lowering your losing trades due to choppy market movements. The GVI is designed to measure market volatility, providing you with valuable insights to identify the most favorable trading prospects. Its intuitive interface consists of a dynamic red line representing the volatility index, accompanied by blue line that indicat
      TradeStatistics
      Evgeniy Zhdan
      インディケータ
      The trading statistics indicator notifies the trader of the aggregate income of the trading account for different time intervals. The indicator has wide display settings on the graph. There is a choice of one of the two display languages on the chart- English and Russian. Settings Indicator language (ENG, RUS) - Select the language to display on the chart; To control the magic (-1: any magic) - Entering the Magic for control (-1: any Magic); Angle of indicator tie - Selecting the angle of the c
      Owl smart levels
      Sergey Ermolov
      4.24 (37)
      インディケータ
      MT5版  |   FAQ Owl Smart Levels Indicator   は、 Bill Williams   の高度なフラクタル、市場の正しい波構造を構築する Valable ZigZag、エントリの正確なレベルをマークする Fibonacci レベルなどの一般的な市場分析ツールを含む 1 つのインジケーター内の完全な取引システムです。 利益を得るために市場と場所に。 戦略の詳細な説明 インジケータを操作するための指示 顧問-取引助手 プライベートユーザーチャット ->購入後に私に書いて、私はプライベートチャットにあなたを追加し、あなたはそこにすべてのボーナスをダウンロードすることができます 力はシンプルさにあります！ Owl Smart Levels   取引システムは非常に使いやすいので、専門家にも、市場を勉強し始めて自分で取引戦略を選択し始めたばかりの人にも適しています。 戦略と指標に秘密の数式や計算方法が隠されているわけではなく、すべての戦略指標は公開されています。 Owl Smart Levels を使用すると、取引を開始するためのシグナルをすばやく確認し、注
      MTF Stochastic
      Sergey Deev
      インディケータ
      The indicator displays the data of the Stochastic oscillator from a higher timeframe on the chart. The main and signal lines are displayed in a separate window. The stepped response is not smoothed. The indicator is useful for practicing "manual" forex trading strategies, which use the data from several screens with different timeframes of a single symbol. The indicator uses the settings that are identical to the standard ones, and a drop-down list for selecting the timeframe. Indicator Paramet
      Trendiness Index
      Libertas LLC
      5 (3)
      インディケータ
      "The trend is your friend" is one of the best known sayings in investing, because capturing large trendy price movements can be extremely profitable. However, trading with the trend is often easier said than done, because many indicators are based on price reversals not trends. These aren't very effective at identifying trendy periods, or predicting whether trends will continue. We developed the Trendiness Index to help address this problem by indicating the strength and direction of price trend
      Candle Countdown With Alerts
      Georgiy Gazaryan
      インディケータ
      We present you the indicator "Candle closing counter", which will become your indispensable assistant in the world of trading. That’s why knowing when the candle will close can help: If you like to trade using candle patterns, you will know when the candle will be closed. This indicator will allow you to check if a known pattern has formed and if there is a possibility of trading. The indicator will help you to prepare for market opening and market closure. You can set a timer to create a pre
      PipFinite Exit EDGE
      Karlo Wilson Vendiola
      4.83 (115)
      インディケータ
      Did You Have A Profitable Trade But Suddenly Reversed? In a solid strategy, exiting a trade is equally important as entering. Exit EDGE helps maximize your current trade profit and avoid turning winning trades to losers. Never Miss An Exit Signal Again Monitor all pairs and timeframes in just 1 chart www.mql5.com/en/blogs/post/726558 How To Trade You can close your open trades as soon as you receive a signal Close your Buy orders if you receive an Exit Buy Signal. Close your Sell orders if
      Trend Mate MultiFrame
      ANGEL CALLE CRUZ
      インディケータ
      This EA is an extension for the free trade indicator Trend Mate . https://www.mql5.com/en/market/product/50082 The main idea is to support your decision to  trade  according to the current trend. It is possible to configure alert and push notification to receive when entering to first candle for bull / bear trend. For this extension of the free indicator now it is possible to filter the current trend info with other timeframes. For example show trend for timeframe M5 considering also timeframe
      Th3Eng PipFinite signals
      Ahmed Farag
      5 (3)
      インディケータ
      The Th3Eng PipFinite indicator is based on a very excellent analysis of the right trend direction with perfect custom algorithms. It show the true direction and the best point to start trading. With StopLoss point and Three Take Profit points. Also it show the right pivot of the price and small points to order to replace the dynamic support and resistance channel, Which surrounds the price. And Finally it draws a very helpful Box on the left side on the chart includes (take profits and Stop loss
      QuantumEdge Trader
      Hossam Ali Ahmed Ali
      インディケータ
      QuantumEdge Trader v1.0 AI-Powered Precision Signals for Serious Traders QuantumEdge Trader is a smart and reliable indicator that delivers accurate BUY and SELL signals using advanced market analysis and trend detection. Designed for M1 to M60 timeframes, it's ideal for scalping and intraday strategies. --- Key Features: No Repaint – Signals never change after appearing Smart trend filters to reduce noise Adjustable sensitivity and alerts Perfect for XAUUSD, EURUSD, and m
      Super Reversal Pattern
      Parfait Mujinga Ndalika
      インディケータ
      Super Reversal Pattern Indicator Unlock the power of advanced pattern recognition with our Super Reversal Pattern Indicator. Designed for traders seeking precision and reliability, this indicator identifies one of the most effective reversal patterns in technical analysis, offering a significant edge in your trading strategy. Key Features: Non-Repainting Accuracy: Enjoy the confidence of non-repainting technology. Once a Super Reversal Pattern is detected, it remains static, providing consiste
      このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
      Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
      Bernhard Schweigert
      4.79 (101)
      インディケータ
      現在20%OFF! 初心者やエキスパートトレーダーのためのベストソリューション! このダッシュボードソフトウェアは、28の通貨ペアで動作しています。それは私達の主要な指標（高度な通貨の強さ28と高度な通貨インパルス）の2に基づいています。それは全体の外国為替市場の大きい概観を与えます。それは、すべての（9）時間枠で28の外国為替ペアのための高度な通貨の強さの値、通貨の動きの速度と信号を示しています。チャート上で1つのインディケータを使用して市場全体を観察し、トレンドやスキャルピングの機会をピンポイントで見つけることができたら、あなたのトレードがどのように改善されるか想像してみてください。 このインディケータには、強い通貨と弱い通貨の識別、潜在的な取引の識別と確認がより簡単になるような機能が搭載されています。このインディケータは、通貨の強さや弱さが増加しているか減少しているか、また、すべての時間枠でどのように機能しているかをグラフィカルに表示します。 新機能として、現在の市場環境の変化に適応するダイナミックなマーケットフィボナッチレベルが追加され、すでに当社のAdvanced
      Scalper Inside PRO
      Alexey Minkov
      4.74 (69)
      インディケータ
      An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
      Dynamic Forex28 Navigator
      Bernhard Schweigert
      4.43 (7)
      インディケータ
      Dynamic Forex28 Navigator - 次世代の Forex 取引ツール。 現在 49% オフ。 Dynamic Forex28 Navigator は、長年人気のインジケーターを進化させたもので、3 つの機能を 1 つにまとめています。 Advanced Currency Strength28 インジケーター (レビュー 695 件)  + Advanced Currency IMPULSE with ALERT (レビュー 520 件) + CS28 コンボ シグナル (ボーナス)。 インジケーターの詳細 https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 次世代の Strength インジケーターが提供するもの  オリジナルで気に入っていたすべての機能が、新機能と精度の向上によって強化されました。 主な機能: 独自の通貨強度計算式。 すべての時間枠でスムーズかつ正確な強度ライン。 トレンドの特定と正確なエントリーに最適です。 ダイナミックマーケットフィボナッチレベル (マーケットフィボナッチ)。 このインジケーターに固有
      Supply and Demand Dashboard PRO
      Bernhard Schweigert
      4.8 (20)
      インディケータ
      現在20%OFF! このダッシュボードは、複数のシンボルと最大9つのタイムフレームで動作するソフトウェアの非常に強力な部分です。 このソフトは、弊社のメインインジケーター（ベストレビュー：Advanced Supply Demand）をベースにしています。    Advanced Supply Demand ダッシュボードは、素晴らしい概要を提供します。それは示しています。  ゾーン強度評価を含むフィルタリングされた需給値。 ゾーン内/ゾーンへのPips距離。 ネストされたゾーンがハイライトされます。 選択されたシンボルの4種類のアラートを全ての（9）時間枠で提供します。 それはあなたの個人的なニーズに合わせて高度に設定可能です。 あなたの利益! すべてのトレーダーにとって最も重要な質問です。 市場に参入するのに最適なレベルはどこか？ 成功のチャンスとリスク/リターンを得るために、強力な供給/需要ゾーン内またはその近くで取引を開始します。 損切りの最適な位置はどこですか？ 最も安全なのは、強力な供給/需要ゾーンの下/上にストップを置くことです。 最適な利益
      RFI levels PRO
      Roman Podpora
      インディケータ
      事前に指標   市場の反転レベルとゾーンを決定し 、価格がそのレベルに戻るのを待って、新しいトレンドの終わりではなく、始まりにエントリーできるようにします。 彼は示す   反転レベル   市場が方向転換を確認し、さらなる動きを形成する場所。 このインジケーターは再描画なしで動作し、あらゆる金融商品に最適化されており、       トレンドラインプロ   インジケータ。 すべての機器に対応する可逆構造スキャナー すべての取引商品を自動的に追跡し、すべての R 反転パターンを即座に識別して、LOGIC AI 信号がすでに存在する場所やその他の有用な情報を表示します。 Logic AI – エントリーポイントを表示するアシスタント 市場参入の最適なタイミングを判断するインテリジェントなシグナル。TPSproSYSTEMアルゴリズムを使用し、価格動向、トレンド、主要参加者の活動を分析します。 LOGIC AI が表示されるということは、市場状況が十分に整い、高い成功確率で取引の決定を下せる状態であることを意味します。 （R1-PRO）モードは、トレンドプロインジケーターからのトレンドの変化
      Quantum Trend Sniper Indicator MT4
      Bogdan Ion Puscasu
      4.69 (42)
      インディケータ
      ご紹介   クォンタム トレンド スナイパー インジケーターは 、トレンド反転を特定して取引する方法を変革する画期的な MQL5 インジケーターです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発されました。     クォンタムトレンドスナイパーインジケーター   は、非常に高い精度でトレンドの反転を識別する革新的な方法で、あなたのトレーディングの旅を新たな高みに押し上げるように設計されています。 ***Quantum Trend Sniper Indicatorを購入すると、Quantum Breakout Indicatorを無料で入手できます!*** クォンタム ブレイクアウト インジケーターは、トレンドの反転を特定するとアラートを発し、矢印を示し、3 つのテイクプロフィットレベルを提案します。 初心者トレーダーにもプロのトレーダーにも適しています。 量子EAチャネル:       ここをクリック MT5のバージョン：       ここをクリック 推奨事項: 期間: すべての時間枠。最良の結果を得るには、M15、M30、H1 のタイム
      Trending Volatility System
      Vitalyi Belyh
      5 (3)
      インディケータ
      Volatility Trend System - a trading system that gives signals for entries. The volatility system gives linear and point signals in the direction of the trend, as well as signals to exit it, without redrawing and delays. The trend indicator monitors the direction of the medium-term trend, shows the direction and its change. The signal indicator is based on changes in volatility and shows market entries. The indicator is equipped with several types of alerts. Can be applied to various trading ins
      Meravith
      Ivan Stefanov
      5 (1)
      インディケータ
      このインジケーターは、各ポイントのボリュームを分析し、そのボリュームに対する市場の疲労レベルを計算します。 インジケーターは3本のラインで構成されています： 強気のボリューム疲労ライン 弱気のボリューム疲労ライン 市場のトレンドを示すライン。このラインは、市場が強気か弱気かに応じて色が変わります。 任意の開始点から市場を分析できます。一度ボリューム疲労ラインに達したら、次の分析を開始するための新しいポイントを設定してください。 トレンドや修正を分析できます。良いアプローチは、トレンドラインに達したときや、トップやボトムがヒットしたときにインジケーターを移動させることです。 トレンドラインとボリューム疲労ラインの距離が大きいほど、その方向のボリュームは大きくなります。 トレンドラインはオーダーを開く場所として使用でき、疲労ラインは利益を取るために使用されます。 このシステムは非常にユニークですが、非常に直感的でもあります。 市場には同様の製品はありません。 使用に制限はありません。すべての市場およびすべての時間枠で適用できます。 重要：MetaTrader4のテスターで確認する際は、紫色
      Currency Strength Exotics
      Bernhard Schweigert
      4.88 (33)
      インディケータ
      現在20%OFF! 初心者やエキスパートトレーダーに最適なソリューションです。 このインディケータは、エキゾチックペア・コモディティ・インデックス・先物など、あらゆるシンボルの通貨の強さを表示することに特化したインディケータです。金、銀、原油、DAX、US30、MXN、TRY、CNHなどの通貨の強さを表示するために、9行目にどのシンボルでも追加することができます。独自の機能を多数搭載し、新しい計算式を採用したため、ユニークで高品質、かつ手頃な価格のトレーディングツールとなっています。新しいトレンドやスキャルピングチャンスのトリガーポイントを正確に把握することができるため、あなたのトレードがどのように改善されるか想像してみてください。 ユーザーマニュアル：ここをクリック   https://www.mql5.com/en/blogs/post/708876 すべての時間枠に対応します。あなたはすぐにトレンドを見ることができるようになります! 新しいアルゴリズムに基づいて設計されているため、潜在的な取引の特定と確認がより簡単になります。これは、8つの主要通貨と1つのシンボルの強弱
      Trend Screener
      STE S.S.COMPANY
      4.79 (95)
      インディケータ
      トレンドインジケーター、1つのツールに組み込まれたすべての重要なトレンド機能を備えたトレンドトレーディングとフィルタリングのための画期的なユニークなソリューション！ これは、すべてのシンボル/商品（外国為替、商品、暗号通貨、インデックス、株式）で使用できる100％再描画されていないマルチタイムフレームおよびマルチ通貨インジケーターです。 期間限定オファー: サポートおよびレジスタンス スクリーナー インジケーターは、たった 50 ドルで永久的にご利用いただけます。(元の価格 250 ドル) (オファー延長) トレンドスクリーナーは、チャート内のドットで矢印トレンドシグナルを提供するインジケーターに続く効率的なインジケーターです。 トレンド分析インジケーターで使用できる機能： 1.トレンドスキャナー。 2.最大利益分析を備えたトレンドライン。 3.トレンド通貨強度メーター。 4.アラート付きのトレンド反転ドット。 5.アラート付きの強いトレンドドット。 6.トレンド矢印 毎日の分析例、毎日のシグナルパフォーマンス...など、トレンドスクリーナーインジケーターを使用して、ここで見つけること
      WaveTheoryFully automatic calculation
      Kaijun Wang
      5 (3)
      インディケータ
      このインジケーターは実践的なトレードに最適な自動波動分析のインジケーターです！ 場合... 注:   Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen) の命名規則の影響で、私は波のグレーディングに西洋の名前を使用することに慣れていません。基本的な波を ペン 、二次波のバンドを セグメント と名付けました。同時に、 セグメント にはトレンドの方向が指定されます (この命名方法は将来のノートで使用されます。最初に言っておきます)。ただし、アルゴリズムは曲がりくねった理論とはほとんど関係がないため、付けるべきではありません。これは、私の市場分析 によって要約された、絶えず変化する複雑な運用ルール を反映しています。 バンドは標準化され、人によって異なることがないよう定義されており、市場参入を厳密に分析する上で重要な役割を果たす人為的な干渉の描画方法が排除されています。 このインジケーターを使用することは、取引インターフェイスの美しさを改善することと同等であり、元の K ライン取引を放棄し、取引の新しいレベルに連れて行きます。また、宣伝の観点から顧客の認識も向上します。 イ
      Buy Sell Arrow Swing MT4
      Sahib Ul Ahsan
      インディケータ
      Looking for a powerful yet lightweight swing detector that accurately identifies market structure turning points? Want clear, reliable buy and sell signals that work across any timeframe and any instrument? Buy Sell Arrow MT Swing is built exactly for that — precision swing detection made simple and effective. This indicator identifies Higher Highs (HH) , Higher Lows (HL) , Lower Highs (LH) , and Lower Lows (LL) with remarkable clarity. It is designed to help traders easily visualize market str
      Shogun Trade
      Yuki Miyake
      インディケータ
      新規リリースを記念して、期間限定の特別価格で提供中です。 【コンセプト：戦場を俯瞰する将軍の視座】 目の前の敵と戦うだけの「歩兵」でいる限り、トレードで勝ち続けることはできません。 SHOGUN Tradeは、あなたの視点を局地戦から、戦局全体を見渡す「将軍（Commander）」の視座へと引き上げます。7つの時間軸を同時に掌握し、相場の成熟度を見極め、勝てる公算が高い時だけ静かに軍を動かす。そんな王者のトレード環境を提供します。 SHOGUN Trade を導入する5つの戦略的メリット SHOGUN Trade は、感情に振り回される「歩兵」の視点ではなく、戦局全体を支配する**「将軍」の視点**をトレーダーに提供します。曖昧な裁量判断を排除し、規律あるトレードを実現するためのメリットは以下の通りです。 1. 「なんとなく」のトレードからの完全な卒業 値動きに翻弄され、感覚でエントリーして後悔していませんか？ メリット: 高度な**「市場構造解析エンジン」**が、相場の「高値・安値の切り上げ/切り下げ」を自動判定し、現在のトレンド構造を明確にします。 結果: 今が「攻めるべきトレン
      GOLD Impulse with Alert
      Bernhard Schweigert
      4.64 (11)
      インディケータ
      このインディケータは、当社の2つの製品 Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . のスーパーコンビネーションです。 このインジケーターは全ての時間枠で作動し、8つの主要通貨と1つのシンボルの強弱のインパルスをグラフで表示します。 このインジケータは、金、エキゾチックペア、商品、インデックス、先物など、あらゆるシンボルの通貨強度の加速度を表示することに特化されています。金、銀、原油、DAX、US30、MXN、TRY、CNHなどの通貨強度の加速度（インパルスまたは速度）を表示するために、任意のシンボルを9行目に追加できる、この種の最初のものです。 新しいアルゴリズムに基づいて構築され、潜在的な取引の特定と確認がさらに容易になりました。これは、通貨の強さや弱さが加速しているかどうかをグラフィカルに表示し、その加速の速度を測定するためです。加速すると物事は明らかに速く進みますが、これはFX市場でも同じです。つまり、反対方向に加速している通貨をペアリングすれば、潜在的に利益を生む取引を特定
      Nihilist and ForexAlien Indicator
      TRADERWE FOREX SL
      インディケータ
      The Nihilist 5.0 Indicator includes Forexalien and Nihilist Easy Trend trading strategies and systems. It is composed of an MTF Dashboard where you can analyze the different input possibilities of each strategy at a glance. It has an alert system with different types of configurable filters. You can also configure which TF you want to be notified on your Metatrader 4 platform and Mobile application The indicator has the option to view how could be a TP and SL by using ATR or fixed points, even w
      Dynamic Scalper System
      Vitalyi Belyh
      5 (1)
      インディケータ
      「 Dynamic Scalper System 」インジケーターは、トレンド波の中でスキャルピング取引を行う手法のために設計されています。 主要通貨ペアと金でテスト済みで、他の取引商品との互換性があります。 トレンドに沿った短期的なポジションオープンのシグナルを提供し、追加の価格変動サポートも提供します。 インジケーターの原理 大きな矢印はトレンドの方向を決定します。 トレンド波の中では、小さな矢印の形でスキャルピングシグナルを生成するアルゴリズムが機能します。 赤い矢印は強気方向、青い矢印は弱気方向です。 トレンドの方向には敏感な価格変動ラインが描かれ、小さな矢印のシグナルと連動します。 シグナルは次のように機能します。適切なタイミングでラインが現れるとエントリーシグナルが形成され、ラインが開いている間はポジションが保持され、完了すると取引が終了します。 推奨される動作時間枠はM1～H4です。 矢印は現在のローソク足に形成され、次のローソク足が開いている場合は、前のローソク足の矢印は再描画されません。 入力パラメータ Trend Wave Period - トレンド方向
      IQ Gold Gann Levels
      INTRAQUOTES
      5 (4)
      インディケータ
      Presenting one-of-a-kind Gann Indicator for XAUUSD IQ Gold Gann Levels is a non-repainting, precision tool designed exclusively for XAUUSD/Gold intraday trading. It uses W.D. Gann’s square root method to plot real-time support and resistance levels, helping traders spot high-probability entries with confidence and clarity. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient calcul
      WeSpread
      Anchor Trading S.R.L.S.
      インディケータ
      The We-Spread mt4 indicator is a spread trading tools and it is suitable for those who want to study the markets with a different approach to the contents that are normally available in online trading bookstores. I think the Spread Trading strategy is one of the best I've ever used in the last few years. This is a unique indicator for spread trading because allow you to study till 3 spreads in one time. What is Spread Trading on forex The Spread Trading is the study of the strength of 2 currency
      ACB Breakout Arrows
      KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
      4.15 (34)
      インディケータ
      ACB Breakout Arrows インジケーターは、特別なブレイクアウトパターンを検出することで、市場における重要なエントリーシグナルを提供します。このインジケーターは、特定の方向に勢いが定まりつつある状況を常にスキャンし、大きな値動きの直前に正確なシグナルを表示します。  複数通貨ペア・複数時間軸スキャナーはこちら - ACB Breakout Arrows MT4 用スキャナー 主な特徴 ストップロスとテイクプロフィットの水準を自動で表示します。 すべての時間足に対応したMTFスキャナーダッシュボード付き。 デイトレーダー、スイングトレーダー、スキャルパーに適しています。 シグナルの精度を高めるために最適化されたアルゴリズムを採用。 損益分岐点やスキャルピングの目標として利用できる特別な「クイックプロフィットライン」を搭載。 勝敗、成功率、平均利益などのパフォーマンス分析機能を搭載。 リペイントなし（シグナルは表示後に変更されません）。 トレードの確認 -  ACB Trade Filter インジケーター を併用し、低確率の取引を除外しましょう。 強い買い： 上向き矢印
      Adaptive Volatility Range
      Stanislav Konin
      5 (3)
      インディケータ
      Adaptive Volatility Range [AVR] is a powerful tool for identifying key trend reversal points. AVR accurately reflects the Average True Range (ATR) of volatility, taking into account the Volume-Weighted Average Price (VWAP). The indicator adapts to any market volatility by calculating the average volatility over a specific period, ensuring a stable rate of profitable trades. You receive not just an indicator but a professional automated trading system , AVR-EA . Advantages: Automated Trading Sys
      Entry Points Pro
      Yury Orlov
      4.62 (172)
      インディケータ
      これはMT4のインジケーターで、再描画なしで取引に参入するための正確なシグナルを提供します。 外国為替、暗号通貨、金属、株式、インデックスなど、あらゆる金融資産に適用できます。かなり正確な見積もりを提供し、取引を開始して終了するのに最適な時期を教えてくれます。1つのシグナルを処理しただけでインジケーターの元が取れた例の 動画 （6:22）をご覧ください。Entry PointsPro インジケーターの助けを借りたほとんどのトレーダーの最初の1週間の結果が改善しています。 Telegramグループ に登録してください。Entry Points Proインジケーターのメリットは次の通りです。 再描画のないエントリーシグナル 再描画されるインジケーターでは一度表示されたシグナルが削除されて大きな金銭的損失につながることがありますが、これと異なり、表示されて確認されたシグナルは消えることがありません。 エラーなしの取引開始 インジケーターアルゴリズムによって取引を開始する（資産を売買する）理想的な瞬間を見つけることができます。それを使用するすべてのトレーダーの成功率が向上します。 あら
      Hidden Cycles
      Lev Vladimirovic Marushkin
      5 (1)
      インディケータ
      Christmas Sale! – The Only 100% Universal Tool Grab Hidden Cycles for only $129 (regular price $179). Stop trading against nature! This is your chance to secure the only indicator rooted in the absolute laws that govern the entire universe. Most tools guess—this one reveals the truth. Offer ends soon — Buy another toy or buy the truth. Your choice... Based on Universal Laws — NOT Some Guy’s Algorithm: Let the market adjust to the Hidden Cycles Geometry — not the other way around. Most indicat
      RelicusRoad Pro
      Relicus LLC
      4.63 (106)
      インディケータ
      素晴らしいバックテスト 、驚異的な数字を伴う ライブ口座実績の証明 、そして あらゆる場所での統計結果 を備えたトレーディングインジケーターを購入したにもかかわらず、使用後に 口座を破綻させてしまった 経験は何度ありますか？ シグナルを単独で信用すべきではありません。なぜそのシグナルが最初に現れたのかを知る必要があります。そして、それがRelicusRoad Proが最も得意とすることです！ ユーザーマニュアル + 戦略 + トレーニングビデオ + VIPアクセス付きプライベートグループ + モバイル版利用可能 市場を見る新しい方法 RelicusRoadは、FX、先物、暗号通貨、株式、指数向けの「 世界で最も強力で最高の取引インジケーター 」であり、トレーダーが 口座を成長させる ために必要なすべての情報とツールを提供します。「 テクニカル分析 」と「 取引計画 」を提供し、「 初心者 」から「 上級者 」まで、「 すべてのトレーダーの成功 」を支援します。 これは、将来の市場を「 予測 」するのに十分な情報を提供する「 主要な取引インジケーター 」です。意味をなさない複数の異な
      Trend Pulse
      Mohamed Hassan
      4.2 (5)
      インディケータ
      Introducing Trend Pulse , a unique and robust indicator capable of detecting bullish, bearish, and even ranging trends! Trend Pulse uses a special algorithm to filter out market noise with real precision. If the current symbol is moving sideways, Trend Pulse will send you a ranging signal, letting you know that it's not a good time to enter a trade. This excellent system makes Trend Pulse  one of the best tools for traders! Why Choose Trend Pulse ? Never lags and never repaints:  Signals appea
      Royal Wave Pro M4
      Vahidreza Heidar Gholami
      5 (3)
      インディケータ
      Royal Wave is a Trend-Power oscillator which has been programmed to locate and signal low-risk entry and exit zones. Its core algorithm statistically analyzes the market and generates trading signals for overbought, oversold and low volatile areas. By using a well-designed alerting system, this indicator makes it easier to make proper decisions regarding where to enter and where to exit trades. Features Trend-Power Algorithm Low risk Entry Zones and Exit Zones Predictions for Overbought and Over
      NAM Order Blocks
      NAM TECH GROUP, CORP.
      3.67 (3)
      インディケータ
      MT4マルチタイムフレームオーダーブロック検出インジケーター。 特徴 -チャートコントロールパネルで完全にカスタマイズ可能で、完全な相互作用を提供します。 -必要な場所でコントロールパネルを表示および非表示にします。 -複数の時間枠でOBを検出します。 -表示するOBの数量を選択します。 -さまざまなOBユーザーインターフェイス。 -OBのさまざまなフィルター。 -OB近接アラート。 -ADRの高線と低線。 -通知サービス（画面アラート|プッシュ通知）。 概要 注文ブロックは、金融機関や銀行からの注文収集を示す市場行動です。著名な金融機関と中央銀行が外国為替市場を牽引しています。したがって、トレーダーは市場で何をしているのかを知る必要があります。市場が注文ブロックを構築するとき、それは投資決定のほとんどが行われる範囲のように動きます。 注文の構築が完了すると、市場は上向きと下向きの両方に向かって急激に動きます。注文ブロック取引戦略の重要な用語は、機関投資家が行っていることを含むことです。それらは主要な価格ドライバーであるため、機関投資家の取引を含むあらゆる戦
      ZhiBiJuJi MT4
      Qiuyang Zheng
      4 (2)
      インディケータ
      ZhiBiJuJi指標分析システムは、強力な内部ループを使用して独自の外部指標を呼び出してから、サイクルの前後に分析を呼び出します。 この指標分析システムのデータ計算は非常に複雑であり（サイクルの前後に呼び出す）、そのため信号のヒステリシスが減少し、そして事前予測の精度が達成される。 このインディケータはMT4の全サイクルで使用でき、15分、30分、1時間、4時間に最適です。 購入する        マゼンタラインが表示され、マゼンタラインが0軸の上にあるとき、あなたはBuyの注文を出すことができます。 売る：       ライムラインが表示され、ライムラインが0軸を下回ると、売りを出すことができます（Sell）。 注：       注文後に反対の信号が表示された場合、最善の方法は直ちにストップロスを閉じてから注文を取り消すことです。       注文後に反シグナルがあるので、この時点でのポジション注文の損失は小さいので、ストップロスに大きな損失はありません！       私たちは利益のために大きなバンドをつかむ必要があります、そしてこの指標は大きなバンドを捉える強い能力を持っています
      OrderFlow Absorption
      Chi Sum Poon
      インディケータ
      OrderFlow Absorption – MT4用プロフェッショナル・デルタ＆アブソープションシグナルインジケーター OrderFlow Absorptionで本物のオーダーフロー分析の力を解き放ちましょう。MetaTrader 4向けの究極のデルタヒストグラム＆アブソープションシグナルインジケーターです。あらゆる価格変動の裏側で何が起きているのかを知りたいトレーダーのために設計されており、市場を動かす隠れた買い／売り圧力や吸収イベントを明らかにします。 特徴 デルタヒストグラムの可視化：   買い圧力・売り圧力を色分けされたヒストグラムで即座に表示。 アブソープションシグナル検出：   高度なロジックで強気・弱気の吸収イベントを特定し、反転の兆しを早期に通知。 チャートマーカー：   吸収シグナルをチャート上に直接マークし、視覚的に分かりやすく表示。 ポップアップアラート：   新しい吸収シグナルが出現した際にリアルタイムで通知。 カスタマイズ可能な閾値：   弱いシグナルを除外し、高確率のセットアップに集中。 リソース管理：   大きなチャートでも高速に動作する効率的な計算。
      Cyclic Impulse
      Vitalyi Belyh
      インディケータ
      チャートを構成し、周期的な価格変動を識別するテクニカル指標。 どのチャートでも動作します。 いくつかの種類の通知。 グラフ自体に追加の矢印があります。 履歴を再描画せずに、キャンドルのクローズに取り組みます。 M5以上のTFを推奨します。 パラメータの使用と設定が簡単です。 異なるパラメータを持つ 2 つのインジケーターを使用する場合、他のインジケーターなしで使用できます。 入力パラメータは2つあります 周期性と信号持続時間 これら 2 つのパラメータは、チャート構造の処理を扱います。 Cyclicity - 反転サイクルが変化する頻度を調整し、サイクルを滑らかにします。 Signal duration - 最小数では価格変動の衝動を検出し、最大数では長期的なトレンドの動きを検出します。
      Smart Price Action Concepts
      Issam Kassas
      4.75 (12)
      インディケータ
      まず第一に、この取引ツールはノンリペイント、ノンリドロー、ノンラグの指標であり、プロの取引に理想的ですことを強調する価値があります。 オンラインコース、ユーザーマニュアル、デモ。 スマートプライスアクションコンセプトインジケーターは、新米から経験豊富なトレーダーまで、非常 に強力なツールです。Inner Circle Trader AnalysisやSmart Money Concepts Trading Strategiesなど、20以上の有用な指標を1つに組み合わせています。このインジケーターはスマートマネーコンセプトに焦点を当て、大手機関の取引方法を提供し、彼らの動きを予測するのに役立ちます。 特に、流動性分析に優れており、機関がどのように取引しているかを理解しやすくしています。市場のトレンドを予測し、価格の動きを慎重に分析するのに優れています。機関の戦略とトレードを合わせることで、市場の動向についてより正確な予測ができます。このインジケーターは多目的であり、市場構造を分析し、重要な注文ブロックを特定し、さまざまなパターンを認識するのに優れています。 このインジケーターは
      作者のその他のプロダクト
      RFI levels PRO
      Roman Podpora
      インディケータ
      事前に指標   市場の反転レベルとゾーンを決定し 、価格がそのレベルに戻るのを待って、新しいトレンドの終わりではなく、始まりにエントリーできるようにします。 彼は示す   反転レベル   市場が方向転換を確認し、さらなる動きを形成する場所。 このインジケーターは再描画なしで動作し、あらゆる金融商品に最適化されており、       トレンドラインプロ   インジケータ。 すべての機器に対応する可逆構造スキャナー すべての取引商品を自動的に追跡し、すべての R 反転パターンを即座に識別して、LOGIC AI 信号がすでに存在する場所やその他の有用な情報を表示します。 Logic AI – エントリーポイントを表示するアシスタント 市場参入の最適なタイミングを判断するインテリジェントなシグナル。TPSproSYSTEMアルゴリズムを使用し、価格動向、トレンド、主要参加者の活動を分析します。 LOGIC AI が表示されるということは、市場状況が十分に整い、高い成功確率で取引の決定を下せる状態であることを意味します。 （R1-PRO）モードは、トレンドプロインジケーターからのトレンドの変化
      Trend Lines PRO
      Roman Podpora
      5 (1)
      インディケータ
      トレンドラインプロ   市場の真の方向転換点を理解するのに役立ちます。この指標は、真のトレンド反転と主要プレーヤーが再び参入するポイントを示します。 分かりますか     BOSライン   複雑な設定や不要なノイズなしに、より長い時間足でのトレンドの変化と重要なレベルを把握できます。シグナルは再描画されず、バーが閉じた後もチャート上に残ります。 インジケーターが示す内容: 本当の変化   トレンド（BOSライン） 一度シグナルが現れたら、それは有効です！これは、リペイント機能を持つインジケーターとの重要な違いです。リペイント機能を持つインジケーターは、シグナルを発した後、それを変更し、資金の損失につながる可能性があります。これにより、より高い確率と精度で市場に参入できます。また、矢印が現れた後、目標値（利益確定）に達するか、反転シグナルが現れるまで、ローソク足の色を変更する機能もあります。 繰り返しエントリ       主要プレーヤーの補充 エントリーポイントを探す際の視覚的な明瞭性を向上させるため、最適な市場エントリーポイントが検索されるBUY/SELLゾーンを最初に表示するモジュ
      TPSproTREND PrO MT5
      Roman Podpora
      4.74 (19)
      インディケータ
      TPSproTrend PRO は、市場が実際に方向転換する瞬間を識別し、動きの開始時にエントリー ポイントを形成します。 価格が動き始めた直後に市場に参入し、すでに動き出した後に参入してはいけません。 インジケーター   シグナルを再描画せず、エントリーポイント、ストップロス、テイクプロフィットを自動的に表示するため、取引が明確かつ視覚的かつ構造化されます。 説明書 RUS   -   MT4 バージョン 主な利点 再描画のない信号。 すべての信号は固定です。 矢印が表示された場合 -     もう変化したり消えたりすることはありません。 誤ったシグナルのリスクなしに、安定したデータに基づいて取引の決定を下すことができます。 既製の買い/売りエントリーポイント このインジケーターは、取引を開始するのに最適なタイミングを自動的に決定し、チャート上に矢印で表示します。 推測や主観的な分析は不要。明確なシグナルだけです。 自動ストップロスとテイクプロフィットゾーン 信号の直後に次のものが表示されます: エントリーポイント リスク制限ゾーン（ストップロス） 利益確定ゾーン これにより、
      Show Pips for MT5
      Roman Podpora
      4.67 (24)
      インディケータ
      この情報インジケーターは、アカウントの現在の状況を常に把握したい人にとって役立ちます。 -   より便利なインジケーター このインジケーターには、ポイント、パーセンテージ、通貨での利益、現在のペアのスプレッド、現在の時間枠でバーが閉じるまでの時間などのデータが表示されます。 チャート上に情報線を配置するには、いくつかのオプションがあります。 価格の右側 (価格の後ろにあります)。 コメントとして (グラフの左上隅に); 画面の選択した隅。 情報区切り記号を選択することもできます。 | / \ # このインジケーターは使いやすく、非常に有益です。設定で不要な情報項目を無効にすることも可能です。 設定 外観の種類     - 情報行の表示タイプ。次の 3 つのオプションがあります。 価格に従ってください     - 価格に従う。 コメントとして     - コメントとして; 画面の選択した隅に     - 画面の選択した隅にあります。 添付用グラフコーナー     - 表示タイプを選択した場合 画面の選択されたコーナーでは、この項目を使用して 4 つのスナップ コーナーの 1 つを選択
      FREE
      TPSproTREND PrO
      Roman Podpora
      4.69 (26)
      インディケータ
      TPSproトレンドプロ     - これは市場を自動的に分析し、トレンドとその変化に関する情報を提供し、取引のエントリーポイントを表示するトレンドインジケーターです。     描き直しなしで！ ИНСТРУКЦИЯ RUS   -   説明書 英語 -   バージョン MT5 主な機能: 正確なエントリーシグナル   塗り直し不要！ 一度シグナルが現れたら、それは有効です！これは、シグナルを発した後にそれを変更し、潜在的に預金の損失につながる可能性のあるリペイントインジケーターとは大きく異なります。これにより、より高い確率と精度で市場に参入できるようになります。また、矢印が現れた後、目標（利益確定）に達するか反転シグナルが現れるまで、ローソク足の色を変更する機能もあります 。 ストップロス/テイクプロフィットゾーンの表示 エントリーポイントを探す際の視覚的な明瞭性を高めるため、市場における最適なエントリーポイントを探すためのBUY/SELLゾーンを最初に表示するモジュールを作成しました。また、ストップロスレベルを時間経過とともに管理するインテリジェントなロジックを追加することで、ス
      TPSpro RFI Levels MT5
      Roman Podpora
      4.53 (19)
      インディケータ
      ロシア語の説明書 /  英語の 説明書 /  MT4バージョン 主な機能: 売り手と買い手のアクティブなゾーンを表示します。 このインジケーターは、買いと売りの適切な最初のインパルスレベル／ゾーンをすべて表示します。これらのレベル／ゾーンがアクティブになると、エントリーポイントの探索が始まり、レベルの色が変わり、特定の色で塗りつぶされます。状況をより直感的に把握できるように、矢印も表示されます。 LOGIC AI - テンプレートをアクティブ化するときにエントリポイントを検索するためのゾーン（円）の表示 視認性を向上させるため、人工知能を用いて進入ポイントを探索したゾーンを表示する機能が追加されました。 より高い時間枠からのレベル/ゾーンの表示（MTFモード） より長い時間間隔でレベル／ゾーンを表示する機能を追加しました。また、インジケーターに自動トレンド検出機能（   TPSproTREND PRO   ）を実装しました。 取引のための個別の専門的なステップバイステップのアルゴリズム このアルゴリズムは、トレンドの方向と逆方向の両方でデイトレードを行うために設計されています。有効な
      TPSpro Trade PRO MT5
      Roman Podpora
      5 (1)
      ユーティリティ
      特定のストップロス レベルに基づいてポジション サイズやリスクを即座に計算できるツールは、プロのトレーダーと初心者のトレーダーの両方にとって重要です。 TRADE PRO 取引ユーティリティは、高速かつ正確な計算を提供し、時間的制約のある不安定な市場状況での意思決定を支援します。 MT4バージョン     /           追加の設置資材 主な機能: オリジナル。シンプル。効果的。 メインの取引パネルを開くためのユニークで便利な方法: チャートの右側にマウスを移動し、適切な方向をクリックして将来の注文を配置します。 市場注文のクイックセットアップ TRADE PROを使用して、残高または資本の割合でリスクレベルを設定するか、具体的なリスク額を指定します。チャート上でストップロスレベルを視覚的に定義することで、ツールが各通貨ペアの最適なポジションサイズを自動計算します。また、指定されたリスクリワード比率に基づいて、利益目標（テイクプロフィット）を自動的に設定することもできます。 複数の指値注文を出し、総リスクを分散します (グリッド モード)。 複数の売買取引を行う場合でも、グリッ
      Show Pips
      Roman Podpora
      4.26 (58)
      インディケータ
      この情報インジケーターは、アカウントの現在の状況を常に把握したい人にとって役立ちます。このインジケーターには、ポイント、パーセンテージ、通貨での利益、現在のペアのスプレッド、現在の時間枠でバーが閉じるまでの時間などのデータが表示されます。 バージョンMT5 -   より便利なインジケーター チャート上に情報線を配置するには、いくつかのオプションがあります。 価格の右側 (価格の後ろにあります); コメントとして (グラフの左上隅に); 画面の選択した隅。 情報区切り記号を選択することもできます。 | / 。 \ # インジケーターにはホットキーが組み込まれています。 キー 1 - 情報表示の種類に戻ります (価格、コメント、コーナーの右側) キー 2 - 情報表示の種類を 1 つ進みます。 キー 3 - 情報ライン表示の位置を変更します。 ホットキーは設定で再割り当てできます。 このインジケーターは使いやすく、非常に有益です。設定で不要な情報項目を無効にすることも可能です。 設定 表示された情報を置き換えるホット キー (戻る)   - 情報表示の種類に戻ります。 表示情報を切り替
      FREE
      Risk Manager Panel Info
      Roman Podpora
      インディケータ
      TPSproリスクマネージャーパネルは 、現在の口座状況を常に把握したい方にとって便利なツールです。このパネルは当社のリスク管理システムの一部であり、より強力な TPSproリスクマネージャー 製品に統合されています。 パネルには3つの列があり、それぞれに便利な情報が表示されます。1列目には、当月初時点の口座情報が表示され、全体的な結果がパーセンテージと入金通貨で表示されます。2列目には、設定で指定された日次リスクが表示されます。3列目には、現在の口座状況が表示されます。 ペナルティ 列には、ペナルティ時間の存在が表示されます (1 日の最大損失が 2 倍になった場合)。 TPSpro Risk Manager Panelは複数通貨に対応したインジケーターです。単一通貨ペアのチャートに適用してください。 パネルには柔軟な外観設定があり、誰でも最適な色、フォント サイズなどを選択できます。 情報パネルには、次のカスタマイズ可能なパラメーターがあります。 ブロック1       - アドバイザーの基本設定 1日あたりの最大注文数     - 1日あたりの最大注文数 ストップロスによる最大
      FREE
      Color Levels
      Roman Podpora
      4.82 (33)
      インディケータ
      Color Levels is a convenient tool for traders using a Trendline and a Rectangle in their technical analysis. It allows setting two empty rectangles, three filled ones, and two tredlines. The indicator parameters are very simple and divided into numbered blocks: The ones beginning with 1 and 2 - empty rectangle (frame) parameters; 3, 4, and 5 - filled rectangle parameters; 6 and 7 - trendline parameters. Simply click a desired object and it will appear in the upper left corner. Main Adjustable Pa
      FREE
      TPSpro Risk Manager
      Roman Podpora
      3.67 (3)
      ユーティリティ
      TPSpro リスクマネージャー   は、あらゆるトレーニングとあらゆる資本のトレーダーを対象とした、専門的なリスク管理のユニークなシステムです。取引における損失や取引における重大なミスを回避できます。 TPSpro Risk Manager は、主にスキャルパーやデイトレーダーのリスク管理に必要ですが、あらゆる取引スタイルのトレーダーによって問題なく使用されています。 パネルには 3 つの列があり、それぞれに役立つ情報が含まれています。 最初の列には、当月初めの時点でのアカウントに関する情報が表示されます。つまり、全体的な結果がパーセンテージと入金通貨で表示されます。 2 番目の列には、設定で指定されたその日のリスクが表示されます。 3 番目の列には、現在のアカウントの状況が表示されます。 指定されたリスクを 1 日超えた場合、または注文数を超えた場合、アドバイザーはすべての注文を閉じ、新しい注文のオープンを許可しないため、トレーダーを「感情的な取引」から保護します。 「リスクマネージャー」を使用すると、次のパラメータに従って取引を制御できます。 1日あたりの損失限度額 残高損失
      TPSpro Trade PRO
      Roman Podpora
      4.67 (6)
      ユーティリティ
      ポジションボリュームとストップロスリスクを瞬時に計算する強力な取引ユーティリティ。各取引のリスクを正確に管理し、計算ミスを排除できます。 TRADE PRO は、初心者とプロのトレーダーの両方が、変動が激しく時間的プレッシャーの大きい市場で迅速かつ自信を持って取引を決定できるように支援します。 追加の設置資材     /   MT5 VERSION 主な機能: オリジナル。シンプル。効果的。 メインの取引パネルを開くためのユニークで便利な方法: チャートの右側にマウスを移動し、適切な方向をクリックして将来の注文を配置します。 市場注文のクイックセットアップ TRADE PROを使用して、残高または資本の割合でリスクレベルを設定するか、具体的なリスク額を指定します。チャート上でストップロスレベルを視覚的に定義することで、ツールが各通貨ペアの最適なポジションサイズを自動計算します。また、指定されたリスクリワード比率に基づいて、利益目標（テイクプロフィット）を自動的に設定することもできます。 複数の指値注文を出し、総リスクを分散します (グリッド モード)。 複数の売買取引を行う場合でも
      kola1i
      51
      kola1i 2025.03.16 15:36 
       

      Всем привет! Совершенно случайно на глаза попался этот индикатор и мне стало интересно, что это за "зверь" После ознакомления с инструкцией, решил что надо брать сейчас - возможно в дальнейшем будет дороже - а почему? 1. Уникальность продукта, действительно такой логики работы индикаторов больше нет. По крайней мере, я лично такое не встречал. 2. Простота освоения индикатора, работы, инструкции. Автор действительно очень хорошо постарался и изъяснил что и как работает 3. Есть такая тема "Волновой Анализ Эллиота" Так вот эта такая же имба. Если понимать одно, то это будет как дополнение или наоборот 4. К этому индикатору обязательно к покупке нужен второй TPSproTREND PrO - они как хлеб с маслецем друг друга дополняют. Друг без друга конечно, можно но это не то... 5. Логика работы индикатора действительно позволяет очень хорошо зарабатывать на дистанции! Все ваши траты обязательно окупятся! И что хотелось бы сказать от себя, это конечно, огромное спасибо автору и его команде. Я в восторге от индикатора, от удобства пользования: начиная с перетаскивания окошек индикатора мышкой по окну чартера, и не надо мучаться в настройках по X-Y, заканчивая оптимизацией работы индикатора - получилось очень хорошо. Работа проделана колоссальная. И конечно, всем успеха и больших профитов!

      Roman Podpora
      112206
      開発者からの返信 Roman Podpora 2025.08.04 13:10
      Спасибо большое за такой приятный отзыв! Скоро будут ещё новые функции и новый индикатор R1 LEVELS.
      Денис Селезнев
      334
      Денис Селезнев 2025.02.07 18:35 
       

      Это действительно фантастический и уникальный продукт! Он значительно повышает уверенность в торговле. Индикатор содержит огромное количество информации, но при этом прост в использовании. Настоятельно рекомендую его всем! Отличная поддержка и частые обновления с новыми функциями — это огромный плюс. Спасибо!

      Roman Podpora
      112206
      開発者からの返信 Roman Podpora 2025.05.13 15:15
      Благодарим за отзыв! Мы продолжим работать над улучшением наших продуктов.
      Marcel Iacovisin
      204
      Marcel Iacovisin 2025.02.05 18:08 
       

      Я приобрел оба индикатора ищо на стадий разработке толка в начало. За это время индикатор очени силна изминилзя дабивилоси новые функций для упрашение работы. Филтр, статистика , сканер .... ребята очени силна работает над улучшение индикатора. Рекамедую всем приобрести не пажелеете. Я считаю самые лучшее идикаторы каторый я встречял .

      Roman Podpora
      112206
      開発者からの返信 Roman Podpora 2025.03.01 12:07
      Спасибо за ваш отзыв)!
      Kai
      44
      Kai 2025.02.05 16:52 
       

      after a few months of use, i appreciate this indicator but maybe i still don't fully understand the order entry principle, so i don't have any profit from this indicator at the moment

      Roman Podpora
      112206
      開発者からの返信 Roman Podpora 2025.03.01 12:06
      Thanks for your feedback)! More usage information coming soon
      AHDPEU
      34
      AHDPEU 2025.02.05 12:48 
       

      ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

      Roman Podpora
      112206
      開発者からの返信 Roman Podpora 2025.02.05 13:46
      Спасибо большое)! Скоро будет больше информации про индикатор и стратегию)!
      You Fang Kou
      212
      You Fang Kou 2025.01.27 12:07 
       

      This indicator is very worry free, as long as you follow the prompts of the indicator to operate, there are very few errors. I have been using 0.1-0.5 hands to make orders for the purchase indicators for 2 weeks now, and I have already made a profit of $5000. I am so happy.

      Roman Podpora
      112206
      開発者からの返信 Roman Podpora 2025.01.27 12:13
      We are very glad that you have learned to use this tool and are making a profit! Thanks for your feedback!
      George Heck
      491
      George Heck 2024.09.12 07:03 
       

      User Support was great. The indicator however did not produce a positive result at the end of my 30 day test. that doesn't mean the indicator doesn't work. it means i didn't know how to apply it properly. i'm sure with LOTS of hours i could master the system.

      Roman Podpora
      112206
      開発者からの返信 Roman Podpora 2024.09.12 12:46
      Well it all depends on you and how you apply it. Every day there are completed transactions in the scanner. If in figures, this is more than 70% of profitable transactions with a minimum ratio of 1k2.
      pornchai_p
      1008
      pornchai_p 2024.08.12 14:55 
       

      This is fantastic and unique product. It really increases my trading confident. The product is full of information but rather lightweight. Highly recommend. Excellent support with frequently update new features. Thank you.

      Roman Podpora
      112206
      開発者からの返信 Roman Podpora 2024.08.12 14:57
      Thanks a lot)! We try to be the best and unique)!
      artch13
      34
      artch13 2024.07.31 19:27 
       

      Огромное спасибо Роман и Вашей команде. Эта торговая система облегчила не только мне но и тем кто приобрел. Еще раз благодарю за ваш труд. И ждем дальнейших новшеств!!!!

      Roman Podpora
      112206
      開発者からの返信 Roman Podpora 2024.07.31 20:36
      Спасибо за отзыв! Мы стараемся каждый день, чтобы вам и нам было проще и профессиональнее торговать!)
      Sohail Sarwar
      159
      Sohail Sarwar 2024.07.24 04:27 
       

      This tool has made my trading much easier.I request you to please add TPSpro Trendpro functions in TPSpro RFI Levels.

      sami57
      119
      sami57 2024.07.11 22:16 
       

      thank you; it is good indicator we are waiting for an active scanner

      Roman Podpora
      112206
      開発者からの返信 Roman Podpora 2024.07.11 22:17
      Thank you! Updates coming soon) New scanner
      Slava Zubchonok
      46
      Slava Zubchonok 2024.06.28 17:56 
       

      Спасибо команде разработчиков за то ,что смогли в коде реализовать идеи и поход Романа(алгоритм TPS)! Индикатор очень крутой & особенно с последним обновлением V4.0!

      Roman Podpora
      112206
      開発者からの返信 Roman Podpora 2024.06.28 21:52
      Спасибо за отзыв) Ещё очень много идей для данного индикатора. Скоро ещё статистика и сканер будет)
      funny moment
      25
      funny moment 2024.06.21 10:58 
       

      ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

      Roman Podpora
      112206
      開発者からの返信 Roman Podpora 2024.06.21 11:43
      Thank you very much for your feedback) May everything be profitable for you)))
      MACIEJ SZYMON SAPIERZYNSKI
      548
      MACIEJ SZYMON SAPIERZYNSKI 2024.06.16 23:25 
       

      Very good indicator. You could say it's something more. I recommend it to anyone who wants to take their trading to the next level!!!!!! Thanks

      Roman Podpora
      112206
      開発者からの返信 Roman Podpora 2024.06.17 21:52
      Thanks a lot)! More improved logic coming soon)!
      Gryffn10
      445
      Gryffn10 2024.06.13 20:26 
       

      Chuck all your other indicators away and grab TrendPro and RFI Levels with both hands... These indicators are a game changer! They are really that good... Developer provides full on support. Thank you Roman!

      Roman Podpora
      112206
      開発者からの返信 Roman Podpora 2024.06.17 21:51
      Thank you for the feedback) I’m very glad that it helps you)!
      Igor Nazin
      31
      Igor Nazin 2024.06.12 16:39 
       

      Благодарю Романа за качественный и полезный индикатор! Зоны покупок и продаж круто отрабатывают. Особенно понравился режим LOGIC AI, который показывает зону поиска точек входа. Хочу отметить, что будет большим плюсом, если не просто искать точки входа, а приложить немного усилий и понять логику построения зон (RFI) которые строит индикатор, мне это очень сильно помогло в торговле. Радует, что автор не забрасывает свое детище, а постоянно развивает. Рома спасибо!

      Roman Podpora
      112206
      開発者からの返信 Roman Podpora 2024.06.12 17:27
      Спасибо за фидбек)! Мы стараемся)
      faithdefender
      1736
      faithdefender 2024.05.23 18:40 
       

      Please note, my review does not necessarily reflect the quality of the indicator and what it may or may not do. This is more about my experience with understanding it and the ability to use it. It has been a week and I am still lost. I may as well have just given him my money. First, the English instructions are vague. One of the photos is partially blurred out for some reason. You sort of end up reading more about what the indicator does than how to use it. Marketing instead of instructions. Maybe understanding how the indicator was developed would help? Is it an ICT thing or found in a book by a trader? I dont know. He speaks of a template. He says ""We have opened free access to the trading algorithm for everyone interested. The levels and templates can be used for individual trading as they provide precise entry points/zones in only one direction. Additionally, trade directions are indicated by arrows up and down with additional information. For a more in-depth study of each individual template, we have previously created tutorial videos on YouTube."" But when you go to that page everything is in Russian. Then he also refers you to YouTube videos for instruction. (Finally, I can watch how this is used.) Nope! They are also in Russian. He also speaks of a Telegram group, but wait for it....also primarily in Russian. It is almost like a bad sense of humor. Most everything is in Russian, but if you want to locate the indicator for purchase? No problem, this is easily found in English. Of course I am a bit frustrated because the indicator is not cheap. As I said, the indicator may be a great indicator, but it is worthless if you cannot understand how to use it. The positive reviews? I can only think the reviews were completed by folks who were able to read the instructions. Update on 6-4-24. Telegram is amazing. Just Kidding. On this date the last post was on February 23 (over a month ago) and it says in part; " Некоторые особенности будущей панели TRADE PRO. Панель будет обладать двумя режимами одновременно: свернутым и стандартным. Кроме того, будет предусмотрена автоматическая функция сворачивания панели после открытия ордера. This is what you can expect after giving him 150 bucks. And as I said in the review, If you speak English, dont say I didnt warn you. Update 7-25-24. Still no instructions in English in the Telegram channel.

      Roman Podpora
      112206
      開発者からの返信 Roman Podpora 2024.05.23 21:17
      There is no full update and description yet. It's too early to write a review...
      RvdHo
      237
      RvdHo 2024.05.22 06:04 
       

      I wish I’d had TPSpro RFI Levels in my arsenal a long time ago. The concept of RFI Levels is a very interesting one, based on repeatable price action and supply-demand behaviour. The indicator provides accurate zones from which to hang your trades off, with extra guidance from mtf RFI levels to give added confidence that price might reverse or bounce. I use it with the author’s other major work, TPSpro Trend to filter trades. Very supportive Developer. Highly recommended.

      Roman Podpora
      112206
      開発者からの返信 Roman Podpora 2024.05.23 21:20
      Thanks a lot)
      Tukardim
      96
      Tukardim 2024.03.20 19:32 
       

      Хочу выразить огромную благодарность этому продавцу за отличный продукт и честность во всех деловых отношениях. Продавец оперативно отвечает на все вопросы, учитывает пожелания клиента и гарантирует честные условия. Большое спасибо за профессионализм и порядочность! Ждём с нетерпением обновлений.

      Roman Podpora
      112206
      開発者からの返信 Roman Podpora 2024.03.20 21:22
      Спасибо за позитивный отзыв) Мы всегда рады помочь Вам)
      angel
      326
      angel 2024.03.14 16:54 
       

      ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

      Roman Podpora
      112206
      開発者からの返信 Roman Podpora 2024.03.14 20:38
      Мы Вам написали. По всем вопросам обращайтесь в лс или в телеграм, мы обьязательно Вам поможем!)
      12
      レビューに返信