TPSpro RFI Levels
- インディケータ
- Roman Podpora
- バージョン: 5.5
- アップデート済み: 7 4月 2025
- アクティベーション: 10
説明書（ロシア語） / 説明書（英語） / バージョン MT5
主な機能:
- 売り手と買い手のアクティブなゾーンを表示します。
- LOGIC AI - テンプレートをアクティブ化するときにエントリポイントを検索するためのゾーン（円）の表示
このインジケーターは、買いと売りの適切な最初のインパルスレベル／ゾーンをすべて表示します。これらのレベル／ゾーンがアクティブになると、エントリーポイントの探索が始まり、レベルの色が変わり、特定の色で塗りつぶされます。状況をより直感的に把握できるように、矢印も表示されます。
視認性を向上させるため、人工知能を用いて進入ポイントを探索したゾーンを表示する機能が追加されました。
- より高い時間枠からのレベル/ゾーンの表示（MTFモード）
より長い時間間隔でレベル／ゾーンを表示する機能を追加しました。また、インジケーターに自動トレンド検出機能（ TPSproTREND PRO ）を実装しました。
- 取引のための個別の専門的なステップバイステップのアルゴリズム
このアルゴリズムは、トレンドの方向と逆方向の両方でデイトレードを行うために設計されています。有効なテンプレートごとに詳細な手順が提供されています。
- さまざまな時間枠で動作します TPSpro RFI レベル インジケーターは、分単位 (M1) から月単位 (MN) まで、チャート上の任意の時間間隔で使用できます。
- グラフィックとサウンドアラート このインジケーターは、グラフと音で表示するため、取引開始のシグナルを見逃すことはありません。携帯電話への通知も利用可能です。
- シンプルで効果的なアクティブテンプレートスキャナ これは非常にコンパクトなアクティブ パターン スキャナーで、パターンが一方向にすべての時間間隔でアクティブ化されると自動的に警告し、携帯電話に通知を送信します。
- 専門家と初心者向け
ステップバイステップのビデオ ガイドと手順では、初めて行う場合でも、具体的な例を使用してインジケーターを操作する方法を説明します。
このインジケーターを使用すると次のことが可能になります。
- - トレンドに沿っても、トレンドに逆らってでも、市場へのエントリー ポイントのレベルを簡単に決定できます。
- - あらゆる時間枠でターゲット（終了ポイント）を高精度に決定します。
- - より長い時間枠からのレベル (RFI) を含める - MTF モード。
- - 取引の優先順位を決定するテンプレートは 3 つだけです。
ホットキー:
- R - 履歴にあるすべてのRFIレベルを表示
- Z - パネルの非表示/表示
- L - レベルの開始の表示（MTF-2モード）
Всем привет! Совершенно случайно на глаза попался этот индикатор и мне стало интересно, что это за "зверь" После ознакомления с инструкцией, решил что надо брать сейчас - возможно в дальнейшем будет дороже - а почему? 1. Уникальность продукта, действительно такой логики работы индикаторов больше нет. По крайней мере, я лично такое не встречал. 2. Простота освоения индикатора, работы, инструкции. Автор действительно очень хорошо постарался и изъяснил что и как работает 3. Есть такая тема "Волновой Анализ Эллиота" Так вот эта такая же имба. Если понимать одно, то это будет как дополнение или наоборот 4. К этому индикатору обязательно к покупке нужен второй TPSproTREND PrO - они как хлеб с маслецем друг друга дополняют. Друг без друга конечно, можно но это не то... 5. Логика работы индикатора действительно позволяет очень хорошо зарабатывать на дистанции! Все ваши траты обязательно окупятся! И что хотелось бы сказать от себя, это конечно, огромное спасибо автору и его команде. Я в восторге от индикатора, от удобства пользования: начиная с перетаскивания окошек индикатора мышкой по окну чартера, и не надо мучаться в настройках по X-Y, заканчивая оптимизацией работы индикатора - получилось очень хорошо. Работа проделана колоссальная. И конечно, всем успеха и больших профитов!