TPSpro Trade PRO MT5

Belirli bir stop loss seviyesine göre pozisyon boyutunu veya riski anında hesaplayabilen bir araç, hem profesyonel hem de acemi yatırımcılar için kritik öneme sahiptir. TRADE PRO işlem yardımcı programı, zamana duyarlı ve değişken piyasalarda karar vermenize yardımcı olarak hızlı ve doğru hesaplamalar sağlar.

Ek kurulum malzemeleri

Uygulama kılavuzu   – Deneme sürümünü indirin   MT4   -   MT5

MT5 SÜRÜMÜ

Ana fonksiyonları:

  • Orijinal. Basit. Etkili.

    • Ana işlem panelinin orijinal ve kullanışlı açılışı: Fareyi grafiğin sağ tarafına getirin ve gelecekteki emri yerleştirmek için uygun yöne tıklayın.

  • Piyasa emirlerinin hızlı kurulumu

    • Bakiyenizin veya sermayenizin riske atılacak yüzdesini TRADE PRO ile ayarlayın veya riske atılacak belirli bir miktar belirtin. Grafikte stop-loss seviyesini görsel olarak tanımlayın, böylece araç her döviz çifti için optimum pozisyon boyutunu otomatik olarak hesaplayabilir. Araç ayrıca belirtilen risk/ödül oranına göre otomatik olarak bir kar hedefi (kar al) belirleyebilir.

  • TOPLAM RİSK'i paylaşmak için birden fazla limit emri verin     (Izgara Modu).

    • Birden fazla alım veya satım işlemi yapıyor veya bir grid stratejisi izliyor olun, işlem paneli birden fazla limit emri verme olanağı sunarak, ana riski her bir parçaya dağıtmanıza ve ayrıca ayarlamanıza olanak tanır.

  • Mevcut bir piyasa emrine ilave limit emirleri eklemek.

    • Kolaylığınız için, halihazırda açık bir emriniz varsa, ortak bir zararı durdurma ve kar alma emriyle daha fazla limit emrini hızla eklemenize olanak tanıyan bir işlev ekledik.

  • Hızlıca hacim değiştirme imkânı ile ek kar alma seviyeleri belirleme.

    • Yeni özellik, hacmi hızlı bir şekilde ayarlayabilme yeteneğiyle ek kar alma emirlerini hızlı bir şekilde ayarlamanıza olanak tanıyacak.

  • Trailing stop için üç mod. (Yakında)

    • TRADE PRO tarafından sağlanan üç tür takip eden zararı durdurma seçeneğiyle zararı durdurmanız fiyat hareketine göre dinamik olarak ayarlanır ve kar potansiyelinizi en üst düzeye çıkarır. Aşağıdaki takip eden zararı durdurma türlerinden birini seçme olanağı verilir: “Min/Maks”, “MA”     Ve     "   ATR   ".

  • Sanal kar al ve zararı durdur   mod

    • Görsel kolaylık için sanal kar al ve zararı durdur modunu etkinleştirdik. Fiyat belirtilen kar al seviyesine ulaştığında, danışman otomatik olarak emir hacminin bir kısmını veya tamamını kapatacaktır.

  • İki tip panel (Standart/Daraltılmış).

    • Sadeliği ve özlü tarzı sevenler için panelin basitleştirilmiş bir versiyonu (Minimized) paralel olarak geliştirildi.

  • Mevcut siparişin geçmişini görüntüleme      zarar durdurma ve kar alma seviyelerini korurken   ve tarihteki bütün düzenler.

    • Bu, Forex piyasasındaki tüm kapalı işlemleri görsel olarak izlemenize ve stop loss ve take profit değişikliklerini görüntülemenize olanak tanıyan çok kullanışlı bir özelliktir. Bu araç, ticaretinizi gerçek zamanlı olarak analiz etmenize ve ticaret stratejinizin güçlü ve zayıf yönlerini belirlemenize olanak tanır.

    Kısayolların kullanımı:

    • “Q” Tuşu Panelin SATIN AL emirlerinin açılmasını sağlar.
    • Anahtar      "   A” panelin SATIŞ emirlerinin açılmasını sağlar.
    Önerilen ürünler
    OnlyPlusCloser
    Oleksandr Kashyrnyi
    Yardımcı programlar
    OnlyPlusCloser — Sadece kârlı işlemleri kapatır. Hızlı. Akıllı. Ne işe yarar? OnlyPlusCloser , MetaTrader 5 için geliştirilmiş akıllı bir script olup, yalnızca mevcut semboldeki kârlı pozisyonları otomatik olarak kapatır . Manuel filtreleme yok. Risk yok. Sadece kazançlı işlemler — tek tıklamayla kapatılır. Trader için avantajlar: Tam kontrol — zarar eden işlemlere dokunulmaz Anında hız — tüm kârlı işlemler derhal kapatılır Rutin işlemlerin otomasyonu — scalping ve gün içi işlemler
    FREE
    MT5 Trade Master
    Ervand Oganesyan
    Yardımcı programlar
    Manuel ticareti basitleştirmek için çok işlevli ticaret panosu. İşlemler ve emir görselleştirme, kar ve zarar hesaplamaları, tek tıklamayla ticaret, emir değişikliği, denge noktası, takip eden zarar durdurma, kısmi zarar durdurma, kısmi kar alma, zamana göre kapanış, öz sermaye zarar durdurma ve kar alma - bunların hepsi bir veya birkaç tıklamayla, kısayol tuşları kullanılarak veya grafikteki seviyelerin basitçe fareyle sürüklenmesiyle mümkündür. Kullanıcı dostu arayüz, gerekli senaryoları test
    Orion Telegram Notifier Bot
    Joao Paulo Botelho Silva
    Yardımcı programlar
    Orion Telegram Notifier Bot  allows the trader to receive trade notifications in his Telegram whenever a position is opened or closed. The EA sends notifications showing the Symbol, Magic Number, Direction, Lot (Volume), Entry Price, Exit Price, Take Profit, Stop-Loss and Profit of the position. How to setup Orion Telegram Notifier? Open Telegram and Search for “BotFather” Click or Type “/newbot” Create a nickname and username (Example: nickname: MT5trades   - username: MT5TelegramBot) *The use
    MT5 To Telegram Pro
    Biswarup Banerjee
    5 (1)
    Yardımcı programlar
    MT5 to Telegram Pro/Copier , MetaTrader 5 için tasarlanmış güçlü bir Uzman Danışman olup, Telegram mesajlaşma platformu aracılığıyla gerçek zamanlı işlem bildirimleri ve kapsamlı raporlar göndererek trading deneyiminizi geliştirmek için geliştirilmiştir. Sinyal sağlayıcıları ve eğitmenler için ideal olan bu araç, hesabınızda manuel olarak veya diğer EA’lar tarafından yapılan işlemleri kopyalar, özelleştirilebilir uyarılar, gelişmiş işlem yönetimi ve performans içgörüleri için kullanıcı dostu bir
    Binance Futures Trade Panel
    Ping You Jiang
    Yardımcı programlar
    Binance is a world-renowned cryptocurrency exchange! In order to facilitate MT5 users to directly trade Binance Futures, the program provides the following trading functions: 1. Imitate the trading style of Binance Futures and provide a friendly operation panel; 2. Enter api and secret by yourself (you need to open futures trading permission in Binance api) to get leverage, balance and other information; 3. Support limitOrder (limit order), marketOrder (market order), stopLimit (limit stop p
    Support Or Resistance Alert Broken
    Jhojan Alberto Tobon Monsalve
    Yardımcı programlar
    "Support or Resistance Alert Broken" is a simple and very intuitive tool that allows you to create or eliminate horizontal and trend supports and / or resistances with a simple click. When the support or resistance line is broken by the closing price at the end of the current candle, the "Support or Resistance Alert Broken" tool will send an alert with sound, as well as a notification to the MT4 or MT5 mobile application. This tool can send alerts from multiple pairs at the same time. Utility
    Basket EA MT5
    Juvenille Emperor Limited
    5 (6)
    Yardımcı programlar
    Basket EA MT5 , güçlü bir kâr alma aracı ve kapsamlı bir hesap koruma sistemini basit ve kullanımı kolay bir çözümde birleştirir. Ana amacı, tüm açık pozisyonları tek tek değil, bir sepet (basket) olarak yöneterek, hesabınızın toplam kâr ve zararını tamamen kontrol altında tutmaktır. EA; sepet düzeyinde take profit, stop loss, break even ve trailing stop gibi özellikler sunar. Bunlar, bakiye yüzdesi, sabit bir para birimi değeri ya da yönetilen işlemlerin ortalama pip hedefi olarak ayarlanabilir
    QuickCloseMT5
    Daying Cao
    Yardımcı programlar
    This QuickClose help you to close all orders having profit immediately with only ONE CLICK, its work is very fast. You can choose which symbol you want or close all symbols so it will helpful for you in your trading to manage trading faster. This EA can quick close all Buy and Sell Orders by a selected symbol or total, And delete all pending orders. This SymbolButton is designed for closing orders. There is available Manual and Automatic closing functions. Automatic closing function will close t
    Check list My rules
    Aleksandr Blinov
    Yardımcı programlar
    The utility is a checklist where you can write all the rules of your trading system and keep it on the chart in front of your eyes. As a rule is executed, mark it with a tick. To the right of each rule, you can write the "strength" (percentage) of the rule. And if there is a tick next to the rule, then all "forces" are summed up in the "Total" line. For the convenience of visual perception, you can set the color for displaying the “Total” value. Panel options: Title - The title of the panel N
    FREE
    RenkoChart EA
    Paulo Henrique Da Silva
    4.5 (4)
    Yardımcı programlar
    The RenkoChart tool presents an innovative and highly flexible approach to visualizing market data in MetaTrader 5. This expert creates a custom symbol with Renko bricks directly on the chart, displaying accurate prices at the respective opening date/time for each brick. This feature makes it possible to apply any indicator to the Renko chart. Furthermore, this tool also allows access to historical brick data through native methods in the MQL5 programming language, such as iOpen, iHigh, iLow and
    FREE
    One Click Trader MT5 Real
    Andrzej Pierz
    Yardımcı programlar
    One Click Trader  is a tool designed for MetaTrader 4 platform, which enables you to take your trading to the next level. It enables you to open, manage and close your trades in simple an efficient way by just one click of your mouse button. "-"   ,  "+"  change OCT window size  Up arrow minimizes the OCT panel Down arrow maximizes the OCT panel Right arrow displays the next panel with additional features Left arrow hides the panel with additional features Red  SELL  button enables you to open s
    Scorpion 73 Bot
    Eslam Salman
    Yardımcı programlar
    Scorpion 73 Bot – User Manual MT5 Version: 1.0 | Author: Salman (Signalsview.com) | Sep 1, 2025 Contents 1️⃣ Overview 2️⃣ Installation & Setup 3️⃣ Main Control Panel ️ 4️⃣ Multi-Pair Monitor 5️⃣ Trades Panel ️ 6️⃣ Stop Loss & Profit Lock ️ 7️⃣ Account Info 8️⃣ Best Practices 9️⃣ FAQs 1. Overview Scorpion 73 is a MetaTrader 5 Expert Advisor (EA) acting as a trader’s command center : Fast execution & automation ️ Full trade/order control ️ Advanced risk
    Manus Pro
    Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
    Uzman Danışmanlar
    MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
    Grid Netting and Hedge Accounts
    Sergio Domingues
    Yardımcı programlar
    Features 1️⃣ Flexible Grid Order Configuration Set price levels and spacing between orders. Customize order sizes and maximum number of positions for better risk control. 2️⃣ Hedge and Netting Modes Hedge Mode : Allows simultaneous long and short positions , ideal for advanced strategies. Netting Mode : Consolidates positions for easier balance management. 3️⃣ Supported Order Types Limit Orders : Buy and sell at predetermined prices. Market Orders : Instant execution. Integrated Take-Profit : Wi
    Market Watch Panel
    Dmitriy Skub
    5 (1)
    Yardımcı programlar
    Introducing a compact and handy panel for watching the market and estimating multicurrency price movements. It shows main parameters for a user defined group of symbols in the form of a table. Its functionality is checked on Forex and FORTS. The following information is displayed: Financial instrument name . Last price value - can be turned off for off-exchange markets. Ask price value . Bid price value . Spread size in pips. Stop level in pips - can be turned off for off-exchange markets. Chang
    Quant Panel
    Kevin Craig E Gittins
    Yardımcı programlar
    Quant Panel Pro The Ultimate Multi-EA Performance Dashboard for Quantitative Traders Stop juggling multiple charts or external tools to monitor your algorithmic strategies! Quant Panel Pro delivers institutional-grade portfolio monitoring in one sleek, professional interface. Key Features Quantitative Analytics at Your Fingertips Real-time P&L aggregation   across all Expert Advisors Statistical win rate analysis   with trade frequency metrics Advanced drawdown tracking   (realized & unrealized
    Chart Time Plus MT5
    Isaac Montesinos Valdes
    Yardımcı programlar
    Description:   -   Chart Time + Indicator is very simple and easy, but it can be very important to control the time before opening any manual trade. This indicator shows the time in a panel between 3 different options. Can be possible to move the panel with mouse or with fixed coordinates on the chart. Input Parameters:   -   Local Time : Enable Local Time if you want to show it (Personal Computer Time).   -   Server Time : Enable Server Time if you want to show it (Broker Time).   -   GMT Time
    Boleta TPSL Mini indice Mini Dolar Brasil
    Carlos Ignacio Rincones Pons
    Yardımcı programlar
    Boleta de negociação, adiciona automáticamente as ordens Take Profit e Stop Loss quando excutada uma ordem de compra ou venda. Ao apertar as teclas de atalho (A, D, ou TAB), serão inseridas duas linhas de pre-visualização, representando as futuras ordens de take profit (azul) e stop loss (vermelho), as quais irão manter o distanciamento especificado pelo usuário. Ditas ordens só serão adicionadas ao ser executada a ordem inicial. Ao operar a mercado, as ordens pendentes de take profit, e stop lo
    Binance Copier
    Roman Zhitnik
    Yardımcı programlar
    Binance Copier allows to seamlessly and easily copy trades between MT5 and Binance Futures! The tool's main feature is to replicate trades and all available orders between MetaTrader 5 and Binance that can be applied to both Expert Advisors and manually opened ones. Key Features: Bidirectional Copying - MT5 → Binance (Master Mode): Copy your MT5 trades to Binance - Binance → MT5 (Slave Mode): Mirror Binance positions in MT5 - Real-time synchronization with configurable delays Complete Trade M
    MarketBookInfoEA
    Evgenii Akselrod
    Yardımcı programlar
    Эксперт собирает данные из биржевого стакана, суммируя отложенные ордера на покупку или продажу. Далее, по сумме ордеров определяется общее направление, куда смотрят участники рынка. Если суммарные покупки/продажи превышают определенный коэффициент, то производится сигнал. Настройки: Timer=5 // указывается как часто обновлять данные по рынку в секундах. Чаще чем раз в 10 секунд ставить не рекомендуется. X-size =700 // размер окна по оси Х. Y-size=650// размер окна по оси Y. Only "Market Watch"?=
    Spread Costs and Swap Benefits
    Yupeng Xiao
    Yardımcı programlar
    Spread Costs refers to the amount of the loss caused by the spread, and Swap Benefits refers to the amount of the income gained by overnight positions. Spread Costs is an important indicator for short-term traders, especially for scalping traders, and Swap Benefits is an important indicator for long-term traders. Since the spreads and swaps on the MetaTrader 5 platform are all expressed in points, we need to convert it into the amount expressed in the account currency. This tool can display the
    N second K line graph
    Chaoping Huang
    Yardımcı programlar
    N-second K-line chart, customizable, monitoring multiple seconds of multiple symbols simultaneously, all Chinese parameters, easy to use -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- You can ask me any questions in private messages https://www.mql5.com/en/users/chaoping0326 Customization of indicators and EA for MT4 and MT5 is available Long term programming project (MT4 from 2012, MT5 from 2016). Good programming skills, reasonabl
    T Manager for Price action Traders
    Haidar, Lionel Haj Ali
    4.5 (10)
    Yardımcı programlar
    T Manager, the ultimate trade management solution designed by traders for traders. If you are searching for a simple and efficient trade panel, trade manager, or trade assistant, you are at the right place.   The market contains a diverse number of those tools , but this one is designed by traders for traders . I designed this tool, and I am using it daily. Take my advice and stop buying tools blended with un-useful features that you will never use,   T Manager provides you with the essential y
    Equity Defense
    Trading Toolkit
    Yardımcı programlar
    Equity Defense, Trading Toolkit tarafından tasarlanmış güçlü bir risk yönetimi aracıdır ve ticaret hesabınızı önemli bir çekilme riskine karşı korur. Bu araç, hesabınızın değerini yakından takip eder ve bir ticaret günü boyunca önceden belirlenmiş bir eşitlik kaybı yüzdesine ulaşıldığında tüm açık işlemleri otomatik olarak kapatır. Equity Defense aracı, günlük kayıplarınızın belirlediğiniz kayıp eşiği aşmamasını sağlayarak sizi endişesiz bir şekilde ticaret yapmanıza yardımcı olur. Ana Özellikle
    Algo Trader Advanced
    Luiz Eduardo Ribeiro
    Yardımcı programlar
    EA Algo Trader Advanced for MetaTrader 5 Akıllı ve Esnek Otomasyon ile Trading – Netting ve Hedging Hesaplarıyla Uyumlu Algo Trader Advanced, verimlilik, kontrol ve tam esneklik arayan traderlar için tasarlanmış eksiksiz bir Expert Advisor’dır. Forex, Endeksler, Hisseler, Kripto Paralar ve B3 için geliştirilmiş olup, yapılandırılabilir stratejiler, gelişmiş risk yönetimi ve otomatik yürütmeyi tek bir sistemde birleştirir. Akıllı Otomasyon Herhangi bir piyasada gelişmiş stratejileri otomatik ol
    Advanced News Trading Panel
    E Odoabuchi Timothy
    Yardımcı programlar
    Overview : The Advanced News Trading Panel is a versatile tool designed for traders who rely on news-based trading strategies. This Expert Advisor (EA) provides an intuitive graphical interface that allows users to quickly set up pending orders and manage risk with ease. With the ability to automatically place Buy/Sell Stop orders based on your pre-set stop order distance from the bid/ask price, stop-loss and take-profit levels, the EA allows for precision trading during high-volatility news eve
    PendingOrderManager
    Hoummad Elkraima
    Yardımcı programlar
    This EA help trader to manage his pending orders, when you place many Pending Orders this utility monitor them and when of them get filed (executed) the EA cancel and delete all rest of pending orders, to avoid  opening of all of pending orders at the same time , and lose your risk management. this utility is very useful for trader when he /she is not available on the desk.
    Telegram Notify MT5
    Kin Hang Tan
    Yardımcı programlar
    Telegram Notify MT5 Telegram Notify MT5 is an utility tool to bridge your MetaTrader 5 activities to your Telegram chat/channel. It is useful for monitoring your MetaTrader 5 account by sending a notification to your particular Telegram chat/channel when someone/EA is placing trades, modifying order's TP/SL, closing trades and etc. This EA does not place any trade for your account. This EA also could be a convenient tool for monitoring other's EA trading activities or a tool for publishing your
    Get news5
    Aleksander Gladkov
    Yardımcı programlar
    Utility for reading news from investing.com To access the site, you need to add WebRequest in the Options terminal menu on the Expert Advisors tab: https://sslecal2.investing.com If reading is successful, a message about writing the file is displayed. The INV_week_this.txt file is written to the MQL5\Files folder of the terminal and is kept up to date, updating data according to its own timer You can attach the utility to any chart with any time frame; just one is enough to support indicators
    Trade Manager AIO
    Zhilwan Hussein
    Yardımcı programlar
    This Tool Is A Comprehensive And User-Friendly Solution That Covers Every Aspect Of The Trading Process. From Risk Management To Advanced Order Execution And Monitoring, It Provides Traders With A Powerful Set Of Features To Enhance Their Decision-Making And Execution Capabilities In The Forex Market . Alert : This tool not work in strategy tester! MT4 Version Features: Risk Management: Provides tools to set and manage risk levels for each trade, ensuring that traders can control and limit po
    Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
    Gann Model Forecast MT5
    Kirill Borovskii
    Yardımcı programlar
    I present to your attention a powerful utility for predicting the future movement of an asset based on W.D. Ganna’s law of vibration. This utility analyzes the selected market model and provides codes for future possible market movement patterns. If you enter the selected code into the appropriate box, you will receive a forecast of the potential market movement. The utility has the ability to display several potential forecast models. The forecast is not yet tied to time and price and gives th
    Telegram To MT5 Copier
    Trinh Dat
    5 (47)
    Yardımcı programlar
    The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
    EasyInsight AIO MT5
    Alain Verleyen
    4.89 (9)
    Yardımcı programlar
    EASY Insight AIO – Akıllı ve zahmetsiz yatırım için hepsi bir arada çözüm Genel Bakış Tüm piyasayı — Forex, Altın, Kripto, Endeksler ve hatta Hisseler — saniyeler içinde, manuel grafik incelemesi, gösterge kurulumu ya da karmaşık ayarlar olmadan analiz edebildiğinizi hayal edin. EASY Insight AIO , yapay zekâ destekli yatırım için nihai, kullanıma hazır dışa aktarma aracınızdır. Tüm piyasanın kapsamlı bir anlık görüntüsünü tek bir temiz CSV dosyasında sunar; bu dosya ChatGPT, Claude, Gemini, Pe
    Telegram To MT5 Receiver
    Levi Dane Benjamin
    4.53 (15)
    Yardımcı programlar
    Üye olduğunuz herhangi bir kanaldan (özel ve kısıtlı olanlar dahil) sinyalleri doğrudan MT5'inize kopyalayın.  Bu araç, kullanıcıyı göz önünde bulundurarak tasarlanmış olup işlemleri yönetmek ve izlemek için ihtiyacınız olan birçok özelliği sunar. Bu ürün, kullanıcı dostu ve görsel olarak çekici bir arayüzde sunulmaktadır. Ayarlarınızı özelleştirin ve ürünü dakikalar içinde kullanmaya başlayın! Kullanıcı Kılavuzu + Demo  | MT4 Sürümü | Discord Sürümü Demo denemek isterseniz lütfen kullanıcı kı
    MT5 To Interactivebrokers Copier
    Shaoping Kuang
    5 (1)
    Yardımcı programlar
    Mt5 To InterativeBrokers Copier allows you to copy deals from MT5 account to Interactive Brokers. With this, you can run your EA strategy on a MT5 Demo/Real Account, then copy all the deals to Interactive Brokers account real time. Features: 1. Copy or Invert-Copy deals Realtime from MT5 to IB Account. 2. Synchronizing positions of both accounts periodicaly, in case any missing copying. 3. You can choose only Buy position or Sell position. Symbols Setup: General Format:  {MT Symbol} -> {IB S
    YuClusters
    Yury Kulikov
    4.93 (41)
    Yardımcı programlar
    Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
    Trade Copier Pro MT5
    Vu Trung Kien
    3.67 (3)
    Yardımcı programlar
    Trade Copier Pro MT5 is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTradfer accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not be abl
    Active Lines
    Yury Kulikov
    5 (2)
    Yardımcı programlar
    Attention: Demo version for review and testing can be downloaded here . It does not allow trading and can only be run on one chart. Active Lines - a powerful professional tool for operations with lines on charts. Active Lines provides a wide range of actions for events when the price crosses lines. For example: notify, open/modify/close a position, place/remove pending orders. With Active Lines you can assign several tasks to one line, for each of which you can set individual trigger conditions
    Trading box Order Management MT5
    Igor Zizek
    4.97 (36)
    Yardımcı programlar
    Advanced trading tool: One click smart orders that execute under your conditions Developed by trader for trading community:  position size calculator (lot size), open position after price action, strategy builder, set and forget trading, mobile notifications... Risk Management -  Risk percentage position size calculator, gain percentage, target risk reward ratio, spread and commissions are included in calculations 7 Advanced order types  - Set and forget trading with price action automation (OC
    Mentfx Mmanage mt5
    Anton Jere Calmes
    4.25 (8)
    Yardımcı programlar
    The added video will showcase all functionality, effectiveness, and uses of the trade manager. Drag and Drop Trade Manager. Draw your entry and have the tool calculate the rest. Advanced targeting and close portions of a trade directly available in tool (manage trades while you sleep). Market order or limit order on either side with factored spread. Just draw the entry, the tool does the rest. Hotkey setup to make it simple. Draw where you want to enter, and the stop loss, the tool calculates al
    Discord Signal Copier
    Trinh Dat
    5 (3)
    Yardımcı programlar
    The product will copy all  Discord  signal   to MT5   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up. Work with almost signal formats, support to translate other language to English Work with multi channel, multi MT5. Work with Image signal. Copy order instant, auto detect symbol. Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. How to setup and guide: Let read all details about setup and download Discord To MetaTrader
    CRT Pro Ultimate Scanner
    Jonathan Mboya Kinaro
    Yardımcı programlar
    CRT Pro Trading EA Ultimate v10 - Professional Pattern Scanner Overview The CRT Pro Trading EA Ultimate v10 is an advanced multi-symbol Expert Advisor developed by Helios Technologies that specializes in detecting and trading CRT (Consolidation-Manipulation-Distribution) patterns with intelligent trend alignment. This EA combines institutional trading concepts with smart signal management to provide high-probability trading opportunities across multiple markets. Key Features Trend-Aligned Signal
    Autogrids
    Guilherme Emiliao Ferreira
    5 (3)
    Yardımcı programlar
    AUTOGRIDS MT5 Autogrids EA is a cutting-edge trading automation tool designed to give Forex traders an unparalleled edge in the market. Built on a powerful quantitative strategy, it analyzes the frequency distribution of daily price movements, leveraging historical data to create a highly optimized operational grid. Unlike conventional grid trading systems, Autogrids EA strategically models price distributions to define precise trading intervals, ensuring optimized entry points. Whether the mar
    Binance MT5 Crypto Trading Tool
    Rajesh Kumar Nait
    5 (2)
    Yardımcı programlar
    MT5 için Binance Ticaret Aracı 1. Bu ürün websocket'ten canlı grafik, tarihsel grafik, Binance'te sorunsuz bir şekilde işlem yapmanızı sağlayan sıfır manuel müdahale ile sorunsuz çalışmasını sağlamak için mt5 terminali yeniden başlatıldığında otomatik güncellemeler. Spot ve Vadeli İşlemler için Ticaret, Canlı Grafik ve Geçmiş Veriler Mevcuttur Nasıl kullanılır : 1. API anahtarınızı ve sırrınızı bu yardımcı programın Giriş alanına eklemeniz gerekir. API'nizi oluşturduğunuzda Vadeli İşlemler i
    Bots Builder Pro MT5
    Andrey Barinov
    4.17 (6)
    Yardımcı programlar
    This is exactly what the name says. Visual strategy builder . One of a kind. Turn your trading strategies and ideas into Expert Advisors without writing single line of code. Generate mql source code files with a few clicks and get your fully functional Expert Advisors, which are ready for live execution, strategy tester and cloud optimization. There are very few options for those who have no programming skills and can not create their trading solutions in the MQL language. Now, with Bots Builde
    Discord To MT5 Receiver
    Levi Dane Benjamin
    3 (2)
    Yardımcı programlar
    Bot Token veya Yönetici İzinleri gerekmeden üye olduğunuz herhangi bir kanaldan Sinyalleri doğrudan MT5'inize kopyalayın. Kullanıcıyı göz önünde bulundurarak tasarlanmış ve ihtiyacınız olan birçok özelliği sunar Bu ürün, kullanıcı dostu ve görsel olarak çekici bir arayüzde sunulmaktadır. Ayarlarınızı özelleştirin ve ürünü sadece birkaç dakika içinde kullanmaya başlayın! Kullanıcı Kılavuzu + Demo  | MT4 Sürümü | Telegram Sürümü Demo sürümünü denemek istiyorsanız, Kullanıcı Kılavuzuna gidin. Dis
    HINN Lazy Trader
    ALGOFLOW OÜ
    5 (2)
    Yardımcı programlar
    Lazy Trader is your personal risk management assistant that independently finds the best market entries, manages positions, and helps you extract maximum profit from every trading idea! It monitors charts from M1 to W1 , finds optimal entry points based on your parameters, and manages trades without your involvement: - Got an idea on the daily chart? No need to wait for lower timeframes to form a signal — Lazy Trader will check everything and open all necessary positions while you live your lif
    Reward Multiplier MT5
    Amir Atif
    Yardımcı programlar
    50% off. Original price: $375 Reward Multiplier is a semi-automatic trade manager based on pyramid trading that opens additional orders with the running profit of your trades to maximize return exponentially without increasing the risk. Unlike other similar EAs, this tool shows potential profit/loss and reward to risk ratio before even entering the first trade! Download Demo here  (starting lot is fixed at 0.01) Guide + tips here MT4 version   here You only open the first order. When your trade
    Talents ATR Scalper Utility
    Michael Musco
    Yardımcı programlar
    Talents ATR Scalper Utility (MT5) The Talents ATR Scalper Utility is a professional-grade trade execution and management tool built for MetaTrader 5. Inspired by the Biblical Parable of the Talents , this utility is designed to help traders multiply their potential with precision risk control, one-click simplicity, and advanced automation. Whether you’re scalping forex, gold, or indices, this tool delivers speed, consistency, and confidence. Key Features One-Click Trade Preview Click below price
    MT5 To Interactivebrokers Trader
    Shaoping Kuang
    3.5 (2)
    Yardımcı programlar
    Features   With MT5 to Interactive Brokers(IB) Trader, you can: 1. Load chart data from IB to MT5, and Analyze with all standard or customer Indicators. 2. Place Orders to IB Account Directly in MT5. 3. Make your Own EAs upon IB Securities by only making minus changes of the trading function. Usage 1) Installation Copy the "Mt5ToIBTraderEn.ex4" and sample files to [MT5 Data Folder]->MQL5->Experts.  2)  MT5 Settings Add the IP Address to the MT5 Allowed URLs in 'Tools->Options->Expert Adviso
    Unlimited Trade Copier Pro MT5
    Vu Trung Kien
    5 (10)
    Yardımcı programlar
    Unlimited Trade Copier Pro MT5 is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will n
    Custom Alerts AIO MT5
    Daniel Stein
    Yardımcı programlar
    Custom Alerts AIO: Tüm Piyasaları Takip Et — Hiçbir Kurulum Gerekmez Genel Bakış Custom Alerts AIO , hiçbir ek yapılandırma gerektirmeyen, kullanıma hazır bir piyasa izleme çözümüdür. Gerekli tüm göstergeler — FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels, IX Power — iç yapısına gömülüdür. Grafik görüntülemesi olmadan çalışır, bu da onu sessiz ve verimli bir şekilde gerçek zamanlı alarm üretimi için mükemmel hale getirir. Brokerınızın sunduğu tüm varlık sınıflarını destekler: Forex, Metaller, End
    Remote Trade copieur
    Rashed Samir
    5 (2)
    Yardımcı programlar
    Remote Trade Copier is an advanced tool designed for efficiently copying trades between accounts in both local and remote modes. It allows for lightning-fast order replication from a master account to a slave account. In local mode, trades are copied instantly, while in remote mode, the copying process takes less than 1 second. MT4 Version (Only Local) MT5 Version (Only Local) MT4 Full Version (Local & Remote) Local mode refers to both MetaTrader platforms being installed on the same system,
    RedFox Copier Pro MT5
    Rui Manh Tien
    5 (2)
    Yardımcı programlar
    Time saving and fast execution Whether you’re traveling or sleeping, always know that Telegram To MT5 performs the trades for you. In other words, Our   Telegram MT5 Signal Trader  will analyze the trading signals you receive on your selected Telegram channels and execute them to your Telegram to MT5 account. Reduce The Risk Telegram To Mt5   defines the whole experience of copying signals from   Telegram signal copier to MT5 platforms. Users not only can follow all instructions from the signal
    Crypto Charting
    Rajesh Kumar Nait
    5 (4)
    Yardımcı programlar
    Crypto Charting for MT5 – MetaTrader 5 için Kripto Para Grafikleri Genel Bakış Crypto Charting for MT5, WebSocket üzerinden gerçek zamanlı OHLC verisi sağlar. Birçok borsa desteklenir ve MT5 içinde otomatik veri senkronizasyonu yapılır. Özellikler WebSocket ile canlı veri akışı Otomatik geçmiş veri güncellemesi Bağlantı kesintilerinde planlı senkronizasyon Tüm MT5 zaman dilimleriyle uyumlu Tam OHLCV veri yapısı Strateji testine destek Otomatik yeniden bağlanma Desteklenen Borsalar Binance, Byb
    Gold Rush Helios
    Jonathan Mboya Kinaro
    Yardımcı programlar
    GoldRush Pro EA - Advanced Gold Trading System with Pattern Recognition TRANSFORM YOUR GOLD TRADING WITH INTELLIGENT AUTOMATION GoldRush Pro EA v6.0 is a sophisticated automated trading system specifically engineered for Gold (XAUUSD) trading on MetaTrader 5. Combining advanced pattern recognition with intelligent trend analysis, this EA delivers professional-grade trading automation with exceptional risk management. KEY FEATURES & BENEFITS Dual Signal Technology Basic Entry System : Tre
    The AInalyzer Automated AI Chart Analysis
    Maurice Tusche
    5 (1)
    Yardımcı programlar
    Professional-Grade Chart Analysis → The Future of Trading: AI-Powered & Visually Enhanced! Revolutionary trading tool powered by artificial intelligence. Saves hours of chart analysis and delivers precise entry & exit signals – tailored to your strategy. The AInalyzer is the first AI-powered analysis tool for MetaTrader 5 that thinks like a professional trader and draws directly on your charts with visual precision. Instead of spending hours on manual analysis, you get clear signals, multi-timef
    All in one Keylevel
    Trinh Minh Tung
    5 (1)
    Yardımcı programlar
    Instead of sticking to the Charts,let's use ALL IN ONE KEYLEVEL Announcement: We are pleased to announce the latest version 14.02 of the One In One Keylevel product. This is a reliable product that has been upgraded with many new features and improvements to make your work easier and more efficient. Currently, we have a special promotion for this new version. The current discounted price is $500, and there are only 32 units left. After that, the price will increase to $1000, and will continue to
    Trading Chaos Expert
    Gennadiy Stanilevych
    5 (10)
    Yardımcı programlar
    This software has no equals in the world and represents a universal trade "console" covering trading signals, automated market entry, setting of Stop Loss and Take Profit, as well as Trailing Profit for multiple trades at the same time in a single open window. Intuitive control of the Expert Advisor in "three clicks" ensures a comprehensive use of all its functions on different computers, including tablets PCs. Interacting with additional signal indicators that mark the chart to give a real mark
    News Trade EA MT5
    Konstantin Kulikov
    4.55 (11)
    Yardımcı programlar
    Birkaç yıldır kullandığım çok yararlı bir robotu tanıtıyorum. Hem yarı otomatik hem de tam otomatik modlarda kullanılabilir. Program, ekonomik takvim haberlerinde esnek ticaret ayarlarını içeriyor. Stratejiler test cihazında kontrol edilemez. Sadece gerçek bir iş. Terminal ayarlarında, haberler sitesini izin verilen URL'ler listesine eklemeniz gerekir. Servisler > Araçlar > Danışmanlar'a tıklayın. "Aşağıdaki URL'ler için WebRequest'e İzin Ver:" kutucuğunu işaretle. Aşağıdakini ekleyin (boşluğu
    Yazarın diğer ürünleri
    TPSproTREND PrO MT5
    Roman Podpora
    4.72 (18)
    Göstergeler
    VERSION MT4        —        ИНСТРУКЦИЯ RUS           —        INSTRUCTIONS  ENG Ana işlevler: VERME OLMADAN doğru giriş sinyalleri! Bir sinyal belirirse, alakalı kalır! Bu, bir sinyal sağlayıp daha sonra onu değiştirebilen ve mevduatta fon kaybına yol açabilen yeniden çekme göstergelerinden önemli bir farktır. Artık pazara daha büyük bir olasılık ve doğrulukla girebilirsiniz. Ayrıca, ok göründükten sonra hedefe ulaşılıncaya kadar (kar al) veya bir geri dönüş sinyali görünene kadar mumları renkle
    TPSpro RFI Levels MT5
    Roman Podpora
    4.53 (19)
    Göstergeler
    Geri dönüş bölgeleri - seviyeler / Önemli bir oyuncunun aktif bölgeleri TALİMATLAR RUS   /   TALİMATLAR   ENG   /   Sürüm MT4 BU GÖSTERGENİN HER ALICISI       ÜCRETSİZ OLARAK EK   OLARAK   EDİNİN: 3 ay       hizmetten işlem sinyallerine erişim       SÜPER SİNYALLER       — TPSproSYSTEM algoritmasına göre hazır giriş noktaları. 3 ay       Düzenli güncellemelerle eğitim materyallerine erişim - stratejiye ve profesyonel gelişime dalma. Hafta içi 7/24 destek ve kapalı yatırımcı sohbetine erişim - i
    TPSpro RFI Levels
    Roman Podpora
    4.85 (27)
    Göstergeler
    Geri dönüş bölgeleri - seviyeler / Önemli bir oyuncunun aktif bölgeleri TALİMATLAR RUS   /   TALİMATLAR   ENG   /   Sürüm MT5 BU GÖSTERGENİN HER ALICISI       ÜCRETSİZ OLARAK EK   OLARAK   EDİNİN: 3 aylık erişim       hizmetten gelen işlem sinyallerine       SÜPER SİNYALLER       — TPSproSYSTEM algoritmasına göre hazır giriş noktaları. 3 aylık erişim       Düzenli olarak güncellenen eğitim materyallerine - stratejiye ve profesyonel gelişime dalma. Hafta içi 7/24 destek ve kapalı yatırımcı sohbe
    TPSproTREND PrO
    Roman Podpora
    4.68 (25)
    Göstergeler
    VERSION MT5        —        ИНСТРУКЦИЯ RUS           —        INSTRUCTIONS  ENG Ana işlevler: VERME OLMADAN doğru giriş sinyalleri! Bir sinyal belirirse, alakalı kalır! Bu, bir sinyal sağlayıp daha sonra onu değiştirebilen ve mevduatta fon kaybına yol açabilen yeniden çekme göstergelerinden önemli bir farktır. Artık pazara daha büyük bir olasılık ve doğrulukla girebilirsiniz. Ayrıca, ok göründükten sonra hedefe ulaşılıncaya kadar (kar al) veya bir geri dönüş sinyali görünene kadar mumları renkl
    Show Pips for MT5
    Roman Podpora
    4.65 (23)
    Göstergeler
    Bu bilgi göstergesi her zaman hesaptaki güncel durumdan haberdar olmak isteyenler için faydalı olacaktır. -   Daha kullanışlı göstergeler Gösterge, puan cinsinden kâr, yüzde ve para birimi gibi verilerin yanı sıra mevcut çiftin spreadini ve mevcut zaman diliminde çubuğun kapanmasına kadar geçen süreyi görüntüler. Bilgi satırını grafiğe yerleştirmek için birkaç seçenek vardır: Fiyatın sağında (fiyatın arkasında); Yorum olarak (grafiğin sol üst köşesinde); Ekranın seçilen köşesinde. Bilgi ayırıcı
    FREE
    TPSpro Risk Manager
    Roman Podpora
    3.67 (3)
    Yardımcı programlar
    TPSpro Risk Yöneticisi       her türlü eğitim ve sermayeye sahip yatırımcılar için benzersiz bir profesyonel risk kontrol sistemidir. Ticarette kayıplardan ve işlemlerde ciddi hatalardan kaçınmanızı sağlar. TPSpro Risk Yöneticisi, öncelikle scalper'lar ve günlük yatırımcılar için risk yönetimi için gereklidir, ancak her türlü alım satım tarzındaki yatırımcılar tarafından başarıyla kullanılır. Panelde her biri yararlı bilgiler içeren 3 sütun bulunur. İlk sütun, içinde bulunulan ayın başı itibar
    Show Pips
    Roman Podpora
    4.26 (58)
    Göstergeler
    Bu bilgi göstergesi her zaman hesaptaki güncel durumdan haberdar olmak isteyenler için faydalı olacaktır. Gösterge, puan cinsinden kâr, yüzde ve para birimi gibi verilerin yanı sıra mevcut çiftin spreadini ve mevcut zaman diliminde çubuğun kapanmasına kadar geçen süreyi görüntüler. VERSİYON MT5 -   Daha kullanışlı göstergeler Bilgi satırını grafiğe yerleştirmek için birkaç seçenek vardır: Fiyatın sağında (fiyatın arkasında); Yorum olarak (grafiğin sol üst köşesinde); Ekranın seçilen köşesinde.
    FREE
    Color Levels
    Roman Podpora
    4.82 (33)
    Göstergeler
    Color Levels is a convenient tool for traders using a Trendline and a Rectangle in their technical analysis. It allows setting two empty rectangles, three filled ones, and two tredlines. The indicator parameters are very simple and divided into numbered blocks: The ones beginning with 1 and 2 - empty rectangle (frame) parameters; 3, 4, and 5 - filled rectangle parameters; 6 and 7 - trendline parameters. Simply click a desired object and it will appear in the upper left corner. Main Adjustable Pa
    FREE
    TPSpro Trade PRO
    Roman Podpora
    4.67 (6)
    Yardımcı programlar
    Belirli bir stop loss seviyesine göre pozisyon boyutunu veya riski anında hesaplayabilen bir araç, hem profesyonel hem de acemi yatırımcılar için kritik öneme sahiptir. TRADE PRO işlem yardımcı programı, zamana duyarlı ve değişken piyasalarda karar vermenize yardımcı olarak hızlı ve doğru hesaplamalar sağlar. Ek kurulum malzemeleri Uygulama kılavuzu       – Deneme sürümünü indirin       MT4       -       MT5 MT5 SÜRÜMÜ Ana fonksiyonları: Orijinal. Basit. Etkili. Ana işlem panelinin orijinal ve
    TPSproDraW
    Roman Podpora
    4.56 (16)
    Göstergeler
    The TPSproDraW indicator allows to draw continuous zigzag lines on the chart. This handy tool will strike fancy of those traders who trade using technical analysis and need visual expression to forecast the price movement. A drawn continuous zigzag line can be removed as easily as it is drawn - just aim a mouse cursor to the zigzag line and press the Shift key. How it helps: The Z key - double press to enable the mode of drawing patterns, press one time to disable the mode, Esc - cancel drawn ob
    FREE
    Terminal
    Roman Podpora
    4 (5)
    Göstergeler
    The Terminal indicator is a substitution for the standard Terminal tab. The indicator is displayed as a kind of table consisting of several elements: A row with column descriptions; Open orders; Summary information of open orders; Summary information of current day closed orders. The indicator settings: Graph corner for attachment - the corner of the chart where the table will be positioned Font - font type Fontsize - font size Text color - display settings Profit color - display settings Loss c
    FREE
    TPSpro Risk Manager Panel
    Roman Podpora
    Yardımcı programlar
    TPSpro Risk Manager Panel is a convenient tool for anyone who wants to keep track of the current account state. The panel is part of our risk management system, and is included into our more powerful product TPSpro Risk Manager . The panel has three columns containing useful information. The first column contains the information about the account state as of the beginning of the month, i.e. the overall result is shown as a percentage and in the deposit currency. The second column shows the daily
    FREE
    TPSpro Screenshot
    Roman Podpora
    Göstergeler
    TPSpro Screenshot is an indicator that screenshots the chart workspace and saves it to a folder you specify on your computer with a specified resolution and at a specified time interval. The following configurable parameters are available: Screenshot Width - Screenshot width Screenshot Height -Screenshot height The name of the folder for screenshots (by pressing "]") - The name of the folder for screenshots Rewritable File Name - Name of the file being rewritten Step in seconds for a photo - Ste
    FREE
    TradePanel Pro
    Roman Podpora
    3.67 (3)
    Yardımcı programlar
    İşlem panelinin bu PRO sürümü, zararı durdurma büyüklüğüne ve para yatırma yüküne bağlı olarak Para Yönetimine uyanlar için ticareti kolaylaştırır. Parti hesaplaması yaparak vakit kaybetmeden sipariş açmak isteyenler için kullanışlı bir araç. Risk değerleri ve zararı durdurma boyutları panelin kendi alanlarında ayarlanabilir, bu da istenen partinin kurulum süresini azaltır. Ayarlarda görsel olarak seçilen MM tipi, panelde girilmesi engellenen alanlardan biri olarak görüntülenir: Etkin olan MM iç
    Filtrele:
    varon
    530
    varon 2025.03.03 17:55 
     

    Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

    İncelemeye yanıt