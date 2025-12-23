Risk Manager Panel Info

TPSpro Risk Yönetim Paneli, mevcut hesap durumları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için kullanışlı bir araçtır. Bu panel, Risk Yönetim sistemimizin bir parçasıdır ve daha güçlü TPSpro Risk Yönetim ürünümüze entegre edilmiştir.

Panelde her biri faydalı bilgiler içeren üç sütun bulunmaktadır. Birinci sütun, mevcut ayın başı itibariyle hesap bilgilerini, genel sonucu yüzde olarak ve para yatırma para birimini göstererek sunar. İkinci sütun, ayarlarda belirtilen günlük riski gösterir. Üçüncü sütun ise mevcut hesap durumunu gösterir.

Cezalar sütunu, ceza süresinin varlığını gösterir (günlük maksimum kayıp iki kez aşılırsa).

TPSpro Risk Manager Panel, çoklu para birimi göstergesidir. Tek bir para birimi çiftinin grafiğine uygulanmalıdır!

Panel esnek görünüm ayarlarına sahip, bu sayede herkes en uygun renkleri, yazı tipi boyutunu ve daha fazlasını seçebilir.

Bilgi panelinde aşağıdaki özelleştirilebilir parametreler bulunmaktadır:

Blok No. 1 - Danışmanın temel ayarları

- Danışmanın temel ayarları Günlük maksimum sipariş sayısı - Günlük maksimum sipariş sayısı

- Günlük maksimum sipariş sayısı Zarar Durdurma Noktası tarafından kapatılan maksimum emir sayısı - Eksi yönde kapatılan maksimum sipariş sayısı ( (Komisyon ve takas hariç )

- Eksi yönde kapatılan maksimum sipariş sayısı ( ) Günlük maksimum risk (%), - Günlük maksimum risk, mevduatın yüzdesi olarak ifade edilir.

- Günlük maksimum risk, mevduatın yüzdesi olarak ifade edilir. 2 No'lu Blok - Görünüm ayarları

- Görünüm ayarları Bilgi panelini gösterilsin mi? - Bilgi panelini gösterilsin mi?

- Bilgi panelini gösterilsin mi? Bağlantı için grafik köşesi - Panel sabitleme için grafik köşesi

- Panel sabitleme için grafik köşesi Kar Rengi - Kar rengi

- Kar rengi Renk Kaybı - Kaybın rengi

- Kaybın rengi Aktif olmayan elemanların rengi - Etkin olmayan (statik) öğelerin rengi

- Etkin olmayan (statik) öğelerin rengi Aktif elemanların rengi - Aktif elemanların rengi

- Aktif elemanların rengi Renkli metin - Metin rengi

- Metin rengi Yazı Tipi - Yazı Tipi

- Yazı Tipi Yazı tipi boyutu - Yazı tipi boyutu

- Yazı tipi boyutu Sınır - Panel çerçevesinin sergilenmesinden sorumludur.

- Panel çerçevesinin sergilenmesinden sorumludur. Koordinat X - Panelin X koordinatı

- Panelin X koordinatı Koordinat Y - Panel Y koordinatı

- Panel Y koordinatı Panelin genişliği - Panel genişliği (sayılar alanlara sığmazsa diye)







