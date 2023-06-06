TPSproTrend PRO - это трендовый индикатор, который автоматически анализирует рынок и предоставляет информацию о тренде и его изменениях, а также отображает точки входа в сделки без перерисовки!

ИНСТРУКЦИЯ RUS - NSTRUCTIONS ENG - VERSION MT5

Основные функции:

Точные сигналы на вход БЕЗ ПЕРЕРИСОВКИ!

Если сигнал появился, он остается актуальным! Это важное отличие от индикаторов с перерисовкой, которые могут предоставить сигнал, а затем изменить его, что может привести к потере средств на депозите. Теперь вы сможете входить в рынок с большей вероятностью и точностью. Также есть функция окрашивания свечей после появления стрелки до достижения цели (take profit) или появления сигнала на разворот.

Отображения зон STOP LOSS / TAKE PROFIT

Для улучшения визуальной наглядности при поиске точки входа был создан модуль, который изначально отображает зону BUY/SELL, в которой осуществляется поиск оптимальной точки для входа в рынок. Дополнительная интеллектуальная логика работы с уровнем стоп-лосса со временем помогает уменьшить его размер и, таким образом, уменьшить первоначальные риски при входе в сделку (move sl).