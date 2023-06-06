TPSproTREND PrO

4.69

TPSproTrend PRO - это трендовый индикатор, который автоматически анализирует рынок и предоставляет информацию о тренде и его изменениях, а также отображает точки входа в сделки без перерисовки! 

ИНСТРУКЦИЯ RUS  -  NSTRUCTIONS ENG     -    VERSION MT5   

Основные функции:

  • Точные сигналы на вход БЕЗ ПЕРЕРИСОВКИ!

    • Если сигнал появился, он остается актуальным! Это важное отличие от индикаторов с перерисовкой, которые могут предоставить сигнал, а затем изменить его, что может привести к потере средств на депозите. Теперь вы сможете входить в рынок с большей вероятностью и точностью. Также есть функция окрашивания свечей после появления стрелки до достижения цели (take profit) или появления сигнала на разворот.

  • Отображения зон STOP LOSS / TAKE PROFIT  

    • Для улучшения визуальной наглядности при поиске точки входа был создан модуль, который изначально отображает зону BUY/SELL, в которой осуществляется поиск оптимальной точки для входа в рынок. Дополнительная интеллектуальная логика работы с уровнем стоп-лосса со временем помогает уменьшить его размер и, таким образом, уменьшить первоначальные риски при входе в сделку (move sl).

  • Отображения MIN/MAX со старшего таймфрейма (Режим MTF)

    • Добавлена функция, которая будет отображать места MIN/MAX коррекций со старшего временного интервала, а также показывать смены тренда. Кроме того, MIN/MAX теперь имеют нумерацию, которая показывает, какая по счету коррекция.

  • Соотношение риска и прибыли (RR)

    • С использованием алгоритмов индикатора можно обнаруживать точные точки входа, при этом соотношение риск/прибыль в среднем превышает 1к2. Это сопровождается ещё визуально, например, цветной зарисовкой свечей после получения сигнала.

  • Предоставляет сигналы независимо от направления движения цены. 
    • Индикатор TPSpro TRENDPRO генерирует сигналы для входа в сделку вне зависимости от того, двигается цена вверх, вниз или остается в боковом тренде.
  • Статистика по всем сделкам %Win Rate

    • Индикатор предоставляет информацию о потенциале прибыли и статистику за предыдущий период, помогая вам более ясно определить, где и как можно было бы получить больше дохода.

  • Работает на разный таймфреймах
    • Индикатор TPSpro TRENDPRO может использоваться на любых временных интервалах на графике, начиная от минутного (М1) и заканчивая месячным (MN).
  • Графические и звуковые алерты
    • Индикатор предоставляет графическую и звуковую индикацию, что позволяет вам не упустить сигналы для входа в сделку.
  • Простой и эффективный сканер тренда
    • Очень компактный сканер трендов, который автоматически предупреждает и отправляет уведомления на телефон, когда все временные интервалы сходятся  в одном тренде.
  • Для экспертов и новичков

    • Пошаговое видео-руководство и инструкция объяснят, как работать с индикатором на конкретном примере, даже если вы делаете это впервые. 

Горячие клавиши:

Х - Скрыть/показать панель




    Отзывы 31
    Alessio Bizzarri
    3912
    Alessio Bizzarri 2025.12.06 14:29 
     

    Another level of trading, six stars!

    Slava Zubchonok
    46
    Slava Zubchonok 2025.02.10 12:25 
     

    TrendPro - это не просто индикатор тренда -это целая система ,позволяющая быстро ,эффективно и четко определить направление , в котором движется анализируемый инструмент, выделить структуру-мин/мах( с четкой логикой определения и без перерисовки!)/начало тренда/коррекции/"разводки".SCANER помогает увидеть это сразу на большом количестве инструментов. EntryPoints -точки входа с динамическим зонами стопа -великолепная находка .По самой реализации индикатора- здесь все на 5 звезд: панельки сворачиваются, перемещаются, параметры можно подстраивать под свои предпочтения. Связка с RFILevels дает полноценную торговую стратегию. И что самое главное -разработчик всегда на связи, постоянно улучшает продукт. Респект команде !

    Gryffn10
    435
    Gryffn10 2025.02.10 07:34 
     

    It has been more than six months since I purchased both TPSProTRENDPrO and TPSPro RFI Levels, for MT4 and also for MT5 Platforms... I have put the time in to learn about and understand these indicators so that I can properly work with them... so now I can unequivocally state that these indicators work, and I would not, and in fact could not trade without them. Trading is something I now look forward to because it has become stress free, comfortable and consistently profitable. What a pleasure to finally come across indicators that actually deliver.... And ongoing Telegram support, videos, training and support. Thank you Roman and the team. Paul

