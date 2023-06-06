TPSproTREND PrO
- Индикаторы
- Roman Podpora
- Версия: 6.3
- Обновлено: 15 ноября 2025
- Активации: 10
TPSproTrend PRO - это трендовый индикатор, который автоматически анализирует рынок и предоставляет информацию о тренде и его изменениях, а также отображает точки входа в сделки без перерисовки!
ИНСТРУКЦИЯ RUS - NSTRUCTIONS ENG - VERSION MT5
Основные функции:
- Точные сигналы на вход БЕЗ ПЕРЕРИСОВКИ!
- Отображения зон STOP LOSS / TAKE PROFIT
Если сигнал появился, он остается актуальным! Это важное отличие от индикаторов с перерисовкой, которые могут предоставить сигнал, а затем изменить его, что может привести к потере средств на депозите. Теперь вы сможете входить в рынок с большей вероятностью и точностью. Также есть функция окрашивания свечей после появления стрелки до достижения цели (take profit) или появления сигнала на разворот.
Для улучшения визуальной наглядности при поиске точки входа был создан модуль, который изначально отображает зону BUY/SELL, в которой осуществляется поиск оптимальной точки для входа в рынок. Дополнительная интеллектуальная логика работы с уровнем стоп-лосса со временем помогает уменьшить его размер и, таким образом, уменьшить первоначальные риски при входе в сделку (move sl).
- Отображения MIN/MAX со старшего таймфрейма (Режим MTF)
Добавлена функция, которая будет отображать места MIN/MAX коррекций со старшего временного интервала, а также показывать смены тренда. Кроме того, MIN/MAX теперь имеют нумерацию, которая показывает, какая по счету коррекция.
- Соотношение риска и прибыли (RR)
С использованием алгоритмов индикатора можно обнаруживать точные точки входа, при этом соотношение риск/прибыль в среднем превышает 1к2. Это сопровождается ещё визуально, например, цветной зарисовкой свечей после получения сигнала.
- Предоставляет сигналы независимо от направления движения цены. Индикатор TPSpro TRENDPRO генерирует сигналы для входа в сделку вне зависимости от того, двигается цена вверх, вниз или остается в боковом тренде.
- Статистика по всем сделкам %Win Rate
Индикатор предоставляет информацию о потенциале прибыли и статистику за предыдущий период, помогая вам более ясно определить, где и как можно было бы получить больше дохода.
- Работает на разный таймфреймах Индикатор TPSpro TRENDPRO может использоваться на любых временных интервалах на графике, начиная от минутного (М1) и заканчивая месячным (MN).
- Графические и звуковые алерты Индикатор предоставляет графическую и звуковую индикацию, что позволяет вам не упустить сигналы для входа в сделку.
- Простой и эффективный сканер тренда Очень компактный сканер трендов, который автоматически предупреждает и отправляет уведомления на телефон, когда все временные интервалы сходятся в одном тренде.
- Для экспертов и новичков
Пошаговое видео-руководство и инструкция объяснят, как работать с индикатором на конкретном примере, даже если вы делаете это впервые.
Горячие клавиши:
Х - Скрыть/показать панель
Another level of trading, six stars!