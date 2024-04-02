TPSpro Trade PRO
- Yardımcı programlar
- Roman Podpora
- Sürüm: 1.5
- Güncellendi: 26 Haziran 2025
- Etkinleştirmeler: 10
Belirli bir stop loss seviyesine göre pozisyon boyutunu veya riski anında hesaplayabilen bir araç, hem profesyonel hem de acemi yatırımcılar için kritik öneme sahiptir. TRADE PRO işlem yardımcı programı, zamana duyarlı ve değişken piyasalarda karar vermenize yardımcı olarak hızlı ve doğru hesaplamalar sağlar.
Ek kurulum malzemeleri
Uygulama kılavuzu – Deneme sürümünü indirin MT4 - MT5
Ana fonksiyonları:
- Orijinal. Basit. Etkili.
Ana işlem panelinin orijinal ve kullanışlı açılışı: Fareyi grafiğin sağ tarafına getirin ve gelecekteki emri yerleştirmek için uygun yöne tıklayın.
- Piyasa emirlerinin hızlı kurulumu
- TOPLAM RİSK'i paylaşmak için birden fazla limit emri verin (Izgara Modu).
Bakiyenizin veya sermayenizin riske atılacak yüzdesini TRADE PRO ile ayarlayın veya riske atılacak belirli bir miktar belirtin. Grafikte stop-loss seviyesini görsel olarak tanımlayın, böylece araç her döviz çifti için optimum pozisyon boyutunu otomatik olarak hesaplayabilir. Araç ayrıca belirtilen risk/ödül oranına göre otomatik olarak bir kar hedefi (kar al) belirleyebilir.
Birden fazla alım veya satım işlemi yapıyor veya bir grid stratejisi izliyor olun, işlem paneli birden fazla limit emri verme olanağı sunarak, ana riski her bir parçaya dağıtmanıza ve ayrıca ayarlamanıza olanak tanır.
- Mevcut bir piyasa emrine ilave limit emirleri eklemek.
Kolaylığınız için, halihazırda açık bir emriniz varsa, ortak bir zararı durdurma ve kar alma emriyle daha fazla limit emrini hızla eklemenize olanak tanıyan bir işlev ekledik.
- Hızlıca hacim değiştirme imkânı ile ek kar alma seviyeleri belirleme.
Yeni özellik, hacmi hızlı bir şekilde ayarlayabilme yeteneğiyle ek kar alma emirlerini hızlı bir şekilde ayarlamanıza olanak tanıyacak.
- Trailing stop için üç mod. (Yakında)
TRADE PRO tarafından sağlanan üç tür takip eden zararı durdurma seçeneğiyle zararı durdurmanız fiyat hareketine göre dinamik olarak ayarlanır ve kar potansiyelinizi en üst düzeye çıkarır. Aşağıdaki takip eden zararı durdurma türlerinden birini seçme olanağı verilir: “Min/Maks”, “MA” Ve " ATR ".
- Sanal kar al ve zararı durdur mod
- İki tip panel (Standart/Daraltılmış).
Görsel kolaylık için sanal kar al ve zararı durdur modunu etkinleştirdik. Fiyat belirtilen kar al seviyesine ulaştığında, danışman otomatik olarak emir hacminin bir kısmını veya tamamını kapatacaktır.
Sadeliği ve özlü tarzı sevenler için panelin basitleştirilmiş bir versiyonu (Minimized) paralel olarak geliştirildi.
- Mevcut siparişin geçmişini görüntüleme zarar durdurma ve kar alma seviyelerini korurken ve tarihteki bütün düzenler.
Bu, Forex piyasasındaki tüm kapalı işlemleri görsel olarak izlemenize ve stop loss ve take profit değişikliklerini görüntülemenize olanak tanıyan çok kullanışlı bir özelliktir. Bu araç, ticaretinizi gerçek zamanlı olarak analiz etmenize ve ticaret stratejinizin güçlü ve zayıf yönlerini belirlemenize olanak tanır.
Kısayolların kullanımı:
- “Q” Tuşu Panelin SATIN AL emirlerinin açılmasını sağlar.
- Anahtar " A” panelin SATIŞ emirlerinin açılmasını sağlar.
Simple easy to use indicator. Great product.