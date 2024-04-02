TPSpro Trade PRO

Belirli bir stop loss seviyesine göre pozisyon boyutunu veya riski anında hesaplayabilen bir araç, hem profesyonel hem de acemi yatırımcılar için kritik öneme sahiptir. TRADE PRO işlem yardımcı programı, zamana duyarlı ve değişken piyasalarda karar vermenize yardımcı olarak hızlı ve doğru hesaplamalar sağlar.

MT5 SÜRÜMÜ

Ana fonksiyonları:

Piyasa emirlerinin hızlı kurulumu

Bakiyenizin veya sermayenizin riske atılacak yüzdesini TRADE PRO ile ayarlayın veya riske atılacak belirli bir miktar belirtin. Grafikte stop-loss seviyesini görsel olarak tanımlayın, böylece araç her döviz çifti için optimum pozisyon boyutunu otomatik olarak hesaplayabilir. Araç ayrıca belirtilen risk/ödül oranına göre otomatik olarak bir kar hedefi (kar al) belirleyebilir.

TOPLAM RİSK'i paylaşmak için birden fazla limit emri verin (Izgara Modu).

Birden fazla alım veya satım işlemi yapıyor veya bir grid stratejisi izliyor olun, işlem paneli birden fazla limit emri verme olanağı sunarak, ana riski her bir parçaya dağıtmanıza ve ayrıca ayarlamanıza olanak tanır.