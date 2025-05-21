Show secured

🔒 Secured Profits – Gerçekten Güvence Altına Alınmış Karınızı Anında Gösterir

Açık işlemlerinizde ne kadar kârınızın gerçekten korunduğunu biliyor musunuz?
Secured Profits, MT4 için geliştirilmiş akıllı ve güçlü bir göstergedir. Açık pozisyonlarınızda mevcut stop loss'larla gerçekten güvence altına alınan kâr miktarını anlık olarak grafik üzerinde gösterir.

Diğer araçların aksine, Secured Profits sadece "görünür" olan dalgalı kârları ya da tamamen kilitlenmiş işlemleri saymaz. Tüm pozisyonları dikkate alır ve gerçekten korunmuş olan miktarı hesaplar.
Örneğin, bir işlemde $10 kâr kilitlenmişse ama diğer işlemlerin SL'leri -$5 risk içeriyorsa, gösterilecek miktar gerçekten güvence altına alınan $5 olur.

🧠 Temel Özellikler:

  • 💰 Pozitif SL ile korunmuş gerçek kârı hesaplar

  • 📉 Yanıltıcı güven hissinden kurtarır – korunmayan riskleri hariç tutar

  • 📍 Etiket grafikte sol alt köşede gösterilir (varsayılan), konumu değiştirilebilir

  • 🔍 Üç filtreleme modu sunar:

    • Tüm işlemler (varsayılan): tüm sembol ve magic number'lar dahil

    • Yalnızca mevcut sembol: sadece açık grafikteki sembol için

    • Belirli magic number: seçilen magic number'a göre filtreleme

  • ⚡ Kolay kullanım – sadece grafiğe ekleyin, anında çalışır

  • 🔁 Tüm semboller ve zaman dilimleri ile uyumlu

  • 🧩 Manuel trader’lar ve SL kullanan otomatik EA’ler için ideal

🔍 Nasıl çalışır:

  • Seçilen filtreye göre işlemleri tarar

  • Pozitif SL’li işlemleri tespit eder

  • Korunmayan SL risklerini düşer

  • Net güvenli kârı anlık olarak gösterir

  • Etiket, varsayılan olarak sol alt köşeye yerleştirilmiştir (ayarlanabilir)

🎯 Kimler için ideal:

  • Trailing stop, break-even ve çoklu işlem stratejileri kullananlar

  • Birden fazla sembol ve strateji kullanan EA kullanıcıları

  • Gerçek zamanlı güvence altındaki kârı görmek isteyen herkes

Kârınızı sadece izlemeyin,
gerçekten neyin güvence altında olduğunu bilin. 🔐

➡️ Secured Profits'i hemen deneyin!

