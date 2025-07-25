Draw Lines

🚀 Alım, kâr alma (Take Profit) ve zarar durdurma (Stop Loss) seviyelerini grafik üzerine kolayca çizerek işlem sinyallerini analiz edin ve takip edin.

✨ Temel Özellikler

  • Giriş, TP1, TP2, TP3 ve SL değerlerini kolayca girin

  • Sinyal zamanını göstermek için isteğe bağlı dikey çizgi

  • Her çizgi için özelleştirilebilir etiketler ve renkler

  • Sinyalin doğruluğunu ve risk/ödül oranını görsel olarak değerlendirin

  • Tüm semboller ve zaman dilimleri ile uyumludur

  • Yeniden çizim yok, gecikme yok — net ve sabit çizgiler

🧠 Kullanım Alanları

  • Telegram, WhatsApp veya diğer kanallardan gelen sinyalleri görselleştirin

  • Geçmiş sinyalleri analiz edin ve piyasa tepkilerinden ders çıkarın

  • Topluluğunuza veya müşterilerinize net işlem yapıları sunun

  • Manuel veya otomatik stratejilerinizle birlikte kullanın

🔑 Anahtar Kelimeler

sinyal, çizgi çiz, giriş, kâr al, zarar durdur, forex, telegram, görsel sinyaller, manuel işlem, sinyal analizi, TP, SL, grafik, seviyeler, değerlendirme, eğitim, gösterge, araç


