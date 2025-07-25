Draw Lines
- Göstergeler
- Antonio Franco
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 5
🚀 Alım, kâr alma (Take Profit) ve zarar durdurma (Stop Loss) seviyelerini grafik üzerine kolayca çizerek işlem sinyallerini analiz edin ve takip edin.
✨ Temel Özellikler
-
Giriş, TP1, TP2, TP3 ve SL değerlerini kolayca girin
-
Sinyal zamanını göstermek için isteğe bağlı dikey çizgi
-
Her çizgi için özelleştirilebilir etiketler ve renkler
-
Sinyalin doğruluğunu ve risk/ödül oranını görsel olarak değerlendirin
-
Tüm semboller ve zaman dilimleri ile uyumludur
-
Yeniden çizim yok, gecikme yok — net ve sabit çizgiler
🧠 Kullanım Alanları
-
Telegram, WhatsApp veya diğer kanallardan gelen sinyalleri görselleştirin
-
Geçmiş sinyalleri analiz edin ve piyasa tepkilerinden ders çıkarın
-
Topluluğunuza veya müşterilerinize net işlem yapıları sunun
-
Manuel veya otomatik stratejilerinizle birlikte kullanın
🔑 Anahtar Kelimeler
sinyal, çizgi çiz, giriş, kâr al, zarar durdur, forex, telegram, görsel sinyaller, manuel işlem, sinyal analizi, TP, SL, grafik, seviyeler, değerlendirme, eğitim, gösterge, araç