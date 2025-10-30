Clock Trades MT5

🕒 Clock Trades – Zaman bazlı otomatik işlem!

Clock Trades, belirli bir saatte otomatik işlem açmanıza olanak tanıyan akıllı ve güvenilir bir EA’dır.

Tam saat ve dakikayı ayarlayın, parametreleri belirleyin ve EA her şeyi hassasiyetle uygulasın.

✅ Sunucu saati veya yerel saat seçimi

✅ Herhangi bir sembol veya özel listeyle çalışır

✅ Al/Sat istisnalarını tamamen kontrol edin

✅ TP/SL’yi Pip, Puan veya Para olarak ayarlayın

✅ Common Error durumlarında otomatik yeniden deneme (örneğin piyasa açılışında veya ağ hatalarında)

✅ Uyarı ve mobil bildirimler tamamen özelleştirilebilir

Zaman tabanlı strateji kullanan veya kesin işlem yürütmesi isteyen yatırımcılar için idealdir.

⏰ Zamanı ayarlayın. Kuralları tanımlayın. Clock Trades kusursuz çalışır.

