İspanya 30 Yıllık Obligacion Tahvil İhalesi (Spain 30-Year Obligacion Auction)
30 Yıllık Obligacion İhalesi, otuz yıl içerisindeki Bonos del Tesoro bonolarının net getirisini yüzde olarak yansıtır. Net getiri oranı İspanya hükümetinin borç durumunu yansıtabileceğinden, orandaki artış ekonomik büyümeden önce gelebilirken, düşüşü yavaşlamanın bir göstergesi olarak görülebilir.
