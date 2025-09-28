TakvimBölümler

Ekonomik Takvim

Ülkeler

S&P Global İspanya Hizmet Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) (S&P Global Spain Services Purchasing Managers Index (PMI))

Ülke:
İspanya
EUR, Euro
Kaynak:
S&P Global
Sektör:
İş
Orta 53.2 55.3
55.1
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
54.1
53.2
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
  • Genel bakış
  • Grafik
  • Geçmiş
  • Widget

Markit Hizmet PMI, söz konusu ayda İspanyol özel hizmet şirketlerinin faaliyet düzeyini yansıtır. Gösterge hesaplaması, hizmet sektörü özel şirketlerinin temsilcilerinin katıldığı bir ankete dayanmaktadır. Anket; nakliye şirketleri, finans kuruluşları, bilişim şirketleri, otel ve restoran işletmeleri, telekomünikasyon sağlayıcıları vb. ni kapsar. Anket; siparişlerin sayısını, yapılan işin hacmini, sektördeki istihdam ve fiyat eğilimlerini dikkate almaktadır. Endeks, hizmet sektöründe iş yapma koşullarını yansıtmaktadır. 50'nin üzerindeki değerler euro fiyatlarını olumlu yönde etkileyebilir.

Son değerler:

açıklanan veri

beklenti

"S&P Global İspanya Hizmet Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) (S&P Global Spain Services Purchasing Managers Index (PMI))" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Ağu 2025
53.2
55.3
55.1
Tem 2025
55.1
53.4
51.9
Haz 2025
51.9
53.0
51.3
May 2025
51.3
55.7
53.4
Nis 2025
53.4
56.0
54.7
Mar 2025
54.7
56.9
56.2
Şub 2025
56.2
56.0
54.9
Oca 2025
54.9
54.8
57.3
Ara 2024
57.3
53.1
53.1
Kas 2024
53.1
55.1
54.9
Eki 2024
54.9
55.4
57.0
Eyl 2024
57.0
53.8
54.6
Ağu 2024
54.6
53.9
53.9
Tem 2024
53.9
55.3
56.8
Haz 2024
56.8
55.6
56.9
May 2024
56.9
56.4
56.2
Nis 2024
56.2
56.9
56.1
Mar 2024
56.1
56.0
54.7
Şub 2024
54.7
53.2
52.1
Oca 2024
52.1
50.5
51.5
Ara 2023
51.5
51.1
51.0
Kas 2023
51.0
50.8
51.1
Eki 2023
51.1
49.9
50.5
Eyl 2023
50.5
51.0
49.3
Ağu 2023
49.3
53.1
52.8
Tem 2023
52.8
55.1
53.4
Haz 2023
53.4
57.4
56.7
May 2023
56.7
58.7
57.9
Nis 2023
57.9
58.2
59.4
Mar 2023
59.4
54.8
56.7
Şub 2023
56.7
52.2
52.7
Oca 2023
52.7
50.5
51.6
Ara 2022
51.6
50.5
51.2
Kas 2022
51.2
49.1
49.7
Eki 2022
49.7
49.5
48.5
Eyl 2022
48.5
52.2
50.6
Ağu 2022
50.6
53.9
53.8
Tem 2022
53.8
55.3
54.0
Haz 2022
54.0
56.9
56.5
May 2022
56.5
55.3
57.1
Nis 2022
57.1
55.0
53.4
Mar 2022
53.4
51.7
56.6
Şub 2022
56.6
51.2
46.6
Oca 2022
46.6
57.9
55.8
Ara 2021
55.8
58.3
59.8
Kas 2021
59.8
56.8
56.6
Eki 2021
56.6
58.6
56.9
Eyl 2021
56.9
61.1
60.1
Ağu 2021
60.1
62.4
61.9
Tem 2021
61.9
61.1
62.5
1234
Raporu dışa aktar

Web siteniz için ekonomik takvim widget'ı

Kendi ekonomik olaylar takviminizi oluşturun. Bunu yapmak için, sadece boyutunu ve görüntüleme periyodunu belirtin. Bu widget'ı web sitelerinizde serbestçe kullanabilirsiniz. Karşılığında, sağlanan kodu değiştirmeden kullanmanızı rica ediyoruz.

Takvim verileri olduğu gibi sağlanır. Ekonomik haberlerin yayınlanma sıklığı ve zamanlaması ile ekonomik parametrelerin değerleri bilgimiz olmadan değişebilir. Sağlanan bilgileri kullanabilirsiniz, ancak Takvim verilerine dayanarak ticari kararlar alma ile ilgili tüm riskleri kabul edersiniz.

WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın

WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın

İndir
MQL5 Algo Trading Community
Widget tipi
Dil
Renk teması
Tarih biçimi
Boyut
×
Görüntüleme bilgisi
Varsayılan takvim periyodu
Kod