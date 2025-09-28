TakvimBölümler

Ekonomik Takvim

Ülkeler

İspanya Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Yıllık) (Spain Producer Price Index (PPI) y/y)

Ülke:
İspanya
EUR, Euro
Kaynak:
Ulusal İstatistik Enstitüsü (National Institute of Statistics)
Sektör:
Fiyatlar
Düşük -1.5% 1.7%
0.3%
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
0.8%
-1.5%
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
  • Genel bakış
  • Grafik
  • Geçmiş
  • Widget

Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Yıllık), söz konusu aydaki imal edilen malların fiyatlarının bir önceki yılın aynı ayına kıyasla değişimini gösterir. Gösterge, üreticilerin bakış açısından hesaplanır ve KDV, nakliye ve doğrudan ürün cirosu ile ilgili diğer satış maliyetlerini içermeyen temel fiyatları yansıtır. Bu gösterge euro bölgesi enflasyonunu değerlendirmek için kullanılır.

Son değerler:

açıklanan veri

beklenti

"İspanya Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Yıllık) (Spain Producer Price Index (PPI) y/y)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Ağu 2025
-1.5%
1.7%
0.3%
Tem 2025
0.3%
-4.2%
0.8%
Haz 2025
0.8%
-1.6%
0.0%
May 2025
0.0%
5.5%
1.9%
Nis 2025
1.9%
5.2%
4.9%
Mar 2025
4.9%
4.0%
6.6%
Şub 2025
6.6%
2.4%
2.6%
Oca 2025
2.6%
5.8%
2.3%
Ara 2024
2.3%
2.5%
0.9%
Kas 2024
0.9%
-3.5%
-3.9%
Eki 2024
-3.9%
-2.5%
-5.2%
Eyl 2024
-5.2%
-1.3%
-1.3%
Ağu 2024
-1.3%
-2.4%
-1.4%
Tem 2024
-1.4%
-4.1%
-3.5%
Haz 2024
-3.5%
-6.9%
-4.6%
May 2024
-4.6%
-8.0%
-6.6%
Nis 2024
-6.6%
-11.2%
-8.2%
Mar 2024
-8.2%
-11.1%
-8.2%
Şub 2024
-8.2%
-2.8%
-3.8%
Oca 2024
-3.8%
-6.1%
-6.3%
Ara 2023
-6.3%
-7.4%
Kas 2023
-7.4%
-1.9%
-7.8%
Eki 2023
-7.8%
-2.8%
-8.6%
Eyl 2023
-8.6%
-12.6%
-10.0%
Ağu 2023
-10.0%
-12.1%
-8.4%
Tem 2023
-8.4%
-10.1%
-8.1%
Haz 2023
-8.1%
-10.2%
-6.9%
May 2023
-6.9%
-4.5%
-4.5%
Nis 2023
-4.5%
-6.0%
-1.0%
Mar 2023
-1.0%
2.8%
7.8%
Şub 2023
7.8%
3.4%
8.2%
Oca 2023
8.2%
11.3%
14.7%
Ara 2022
14.7%
19.8%
20.7%
Kas 2022
20.7%
21.3%
26.1%
Eki 2022
26.1%
30.8%
35.6%
Eyl 2022
35.6%
37.7%
41.8%
Ağu 2022
41.8%
36.6%
40.4%
Tem 2022
40.4%
43.3%
43.2%
Haz 2022
43.2%
3.2%
43.6%
May 2022
43.6%
44.3%
45.0%
Nis 2022
45.0%
49.6%
46.6%
Mar 2022
46.6%
42.7%
41.2%
Şub 2022
40.7%
37.9%
35.7%
Oca 2022
35.7%
38.8%
35.9%
Ara 2021
35.9%
30.3%
33.1%
Kas 2021
33.1%
34.7%
32.0%
Eki 2021
31.9%
26.4%
23.8%
Eyl 2021
23.6%
20.7%
17.9%
Ağu 2021
18.0%
14.4%
15.3%
Tem 2021
15.3%
12.8%
15.4%
1234
Raporu dışa aktar

Web siteniz için ekonomik takvim widget'ı

Kendi ekonomik olaylar takviminizi oluşturun. Bunu yapmak için, sadece boyutunu ve görüntüleme periyodunu belirtin. Bu widget'ı web sitelerinizde serbestçe kullanabilirsiniz. Karşılığında, sağlanan kodu değiştirmeden kullanmanızı rica ediyoruz.

Takvim verileri olduğu gibi sağlanır. Ekonomik haberlerin yayınlanma sıklığı ve zamanlaması ile ekonomik parametrelerin değerleri bilgimiz olmadan değişebilir. Sağlanan bilgileri kullanabilirsiniz, ancak Takvim verilerine dayanarak ticari kararlar alma ile ilgili tüm riskleri kabul edersiniz.

WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın

WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın

İndir
MQL5 Algo Trading Community
Widget tipi
Dil
Renk teması
Tarih biçimi
Boyut
×
Görüntüleme bilgisi
Varsayılan takvim periyodu
Kod