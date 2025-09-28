TakvimBölümler

S&P Global İspanya Bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) (S&P Global Spain Composite Purchasing Managers Index (PMI))

Ülke:
İspanya
EUR, Euro
Kaynak:
S&P Global
Sektör:
İş
Orta 53.7
54.7
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
53.7
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
Markit Bileşik PMI, imalat ve hizmet sektörlerinde özel şirketlerin çalışma koşullarındaki değişikliklere ilişkin aylık bir özet rapordur. Gösterge hesaplaması, bir dizi şirketin temsilcilerinin anketine dayanmaktadır. Her bir cevap, şirketin büyüklüğüne ve ait olduğu alt sektörün toplam üretimine veya hizmetlerine olan katkısına göre ağırlıklandırılır. Böylece, en büyük şirketler gösterge hesaplamasına daha büyük katkıda bulunurlar. Endeks, ülkede iş yapma koşullarını yansıtmaktadır. 50'nin üzerindeki değerlerin euro fiyatları üzerinde olumlu bir etkisi olabilir.

"S&P Global İspanya Bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) (S&P Global Spain Composite Purchasing Managers Index (PMI))" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Ağu 2025
53.7
54.7
Tem 2025
54.7
52.1
Haz 2025
52.1
51.4
May 2025
51.4
52.5
Nis 2025
52.5
54.0
Mar 2025
54.0
55.1
Şub 2025
55.1
54.0
Oca 2025
54.0
56.8
Ara 2024
56.8
53.2
Kas 2024
53.2
55.2
Eki 2024
55.2
56.3
Eyl 2024
56.3
53.5
Ağu 2024
53.5
53.4
Tem 2024
53.4
55.8
Haz 2024
55.8
56.6
May 2024
56.6
55.7
Nis 2024
55.7
55.3
Mar 2024
55.3
53.9
Şub 2024
53.9
51.5
Oca 2024
51.5
50.4
Ara 2023
50.4
49.8
Kas 2023
49.8
50.0
Eki 2023
50.0
48.6
Eyl 2023
48.6
48.6
Ağu 2023
48.6
51.7
Tem 2023
51.7
52.6
Haz 2023
52.6
55.2
May 2023
55.2
56.3
Nis 2023
56.3
58.2
Mar 2023
58.2
55.7
Şub 2023
55.7
51.6
Oca 2023
51.6
49.9
Ara 2022
49.9
49.6
Kas 2022
49.6
48.0
Eki 2022
48.0
48.4
Eyl 2022
48.4
50.5
Ağu 2022
50.5
52.7
Tem 2022
52.7
53.6
Haz 2022
53.6
55.7
May 2022
55.7
55.7
Nis 2022
55.7
53.1
Mar 2022
53.1
56.5
Şub 2022
56.5
47.9
Oca 2022
47.9
55.4
Ara 2021
55.4
58.3
Kas 2021
58.3
56.2
Eki 2021
56.2
57.0
Eyl 2021
57.0
60.6
Ağu 2021
60.6
61.2
Tem 2021
61.2
62.4
12
